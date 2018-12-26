Good year Дніпропетровської ОДА

Фото: Валентин Резніченко

Дніпропетровська область на чолі з Валентином Резніченком, згідно з багатьма офіційними і неофіційними дослідженнями, - мабуть, найуспішніша в Україні з використання всіх переваг децентралізації влади і за кількістю (а головне - якістю) інфраструктурних проектів. Ледь ставши главою Дніпропетровської облдержадміністрації, Резніченко, як здавалося тоді, стрімко взявся за роботу.

Насправді, що таке "стрімко" по-справжньому і остаточно стало зрозуміло у 2018 році – це більше 300 інфраструктурних проектів. 2019 рік для Дніпропетровської області обіцяє бути найбільш значущим за всю історію незалежності України.

На початку грудня Дніпропетровська облрада прийняла бюджет області на 2019 рік. Відразу після цього Резніченко оголосив, що бюджет розвитку регіону становить рекордні 3,5 млрд грн. Бюджет розвитку - це гроші, які будуть витрачені ОДА на інфраструктурні проекти: дороги, лікарні, школи, дитячі садки, житло, постачання чистої води, альтернативну енергетику, оновлення садів і парків і навіть на програми патріотичного виховання.

У стабільний 2012-й Дніпропетровська ОДА витрачала менше 5% від власних доходів на Бюджет розвитку. При Резніченку цей показник був більший 50% у 2017 році і стане більшим 60% в 2019 році. Це небувала пропорція, що наочно демонструє логіку, яку сповідує Резніченко – ніяких ямкових ремонтів та щорічного замащування дірок, тільки нове будівництво та реконструкція

Але насправді Днепропетровська область, як і будь-яка інша, отримує гроші в повній відповідності з бюджетною системою України. Тому джерела грошей можуть бути різні: від субвенцій з держбюджету та відрахувань з Дорожнього фонду до, власне, обласного бюджету і так далі. І якщо зібрати всі ці гроші разом, виявиться, що за час каденції Резніченко вже вкладено в область 33 млрд грн.

Радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Юрій Голик підрахував, що, завдяки децентралізації, за останні три роки ОДА вклала в інфраструктуру області близько 1 млрд євро.

"Це в мільярд разів більше, ніж до цього. Ці гроші потрапили приватним компаніям: дорожньо-будівельним, будівельним, постачальникам обладнання, автобусів для шкіл і багатьом іншим, яким ми замовляємо роботи з будівництва інфраструктури та постачання обладнання", - зазначив Голик.

Але й ці цифри самі по собі не можуть дати уявлення про те, що ж саме відбувається в Дніпропетровській області. Це просто треба бачити.

Фото: Валентин Резніченко та Юрій Голик

Новий інтелектуальний простір

Чисто гіпотетично, якби Дніпропетровській ОДА дали право реформувати навчальний та виховний процеси в школах і дитячих садах, вони зробили б це, і результат був би вражаючим.

Голик нерідко повторює, що коли в ОДА виникає ідея побудувати новий дитячий садочок за новим проектом, він завжди думає про своєму власному синові: віддав би він свою дитину в цей садок? І відповідає собі: так, віддав би, тому що в новому садку, який за замовленням ОДА проектували місцеві талановиті архітектори, є підлога з підігрівом, життєствердний дизайн, гігантські вікна від підлоги до стелі.

Але поки Дніпропетровська ОДА тільки і може що створювати нові приміщення, не втручаючись у сам навчальний процес. І все одно про нових школах і дитсадках Дніпропетровській області вже складають легенди. Хоча це не легенди зовсім.

На даху нового дитячого садка в смт Обухівка стоять сонячні панелі. До 30% електроенергії садок може отримувати самостійно.

Фото: дитячий садок "Соти"

Якщо ОДА береться не за будівництво з нуля, а за реконструкцію, то від таких садочків чи шкіл залишаються одні стіни: все інше - ультрасучасні матеріали, технології та дизайн.

Село Глеюватка Криворізького району Дніпропетровської області. Дитячий садок на 70 місць побудували ще у 80-х роках минулого століття Приміщення давало тріщини. Розколи були і в фундаменті і стінах. Реконструкція. Площа садка збільшилася вдвічі. Зараз його зможуть відвідувати 108 дітей. В існуючому будинку утеплили фасад, покрівлю та підвал. Замінили вікна, опалення та комунікації, поклали тепла підлога і провели внутрішні роботи. До існуючого садка добудували новий корпус. У ньому ігровий та спортивний зал. Крім дошкільнят, його зможуть відвідувати 200 учнів глееватской школи, яка знаходиться по сусідству з дошкільним закладом. 53 дитячих садочка ми відкрили за три з половиною роки у нас в Дніпропетровській області. 5 нових сучасних дитячих садків ми будуємо прямо зараз. Спасибі всім платникам податків Дніпропетровської області. Все, що ми будуємо - це сплачені вами податки і Децентралізація. #Не_Ной_А_Строй #Команда_Порошенко #Днепропетровская_Область Опубліковано Юрієм Голиком Субота, 22 грудня 2018 р.

За минулі три з половиною роки в області були реконструйовані, капітально відремонтовано та побудовано з нуля 53 дитячих садка. В наших умовах ця цифра виглядає астрономічною. Але вона стає ще й запаморочливої, якщо сказати, що в даний час ОДА реконструює більше 30 шкіл одночасно. Але і це не все.

з. Миколаївка Новомосковського району. Звичайна школа. Реконструкція. У лівому крилі цієї школи тепер комфортний дитячий садок та Інклюзивний Ресурсний Центр, створений нами в рамках Соціальної Програми Марини Порошенко. Ніколи раніше держава не приділяли такої уваги як ми зараз школам в селах, смт та райцентрах. Більше 30 шкіл ми реконструюємо зараз у нас в Дніпропетровській області. Спасибі всім платникам податків Дніпропетровської області. Все, що ми будуємо - це сплачені вами податки і Децентралізація. #Не_Ной_А_Строй #Команда_Порошенко #Днепропетровская_Область Опубліковано Юрієм Голиком Субота, 22 грудня 2018 р.

При кожній школі області ОДА будує сучасні стадіони з професійними футбольними повнорозмірними полями зі штучним покриттям та інфраструктурою.

У цьому році у нас в Дніпропетровській області ми будуємо і реконструюємо понад 20 спортивних об'єктів - це більше, ніж було побудовано за 25 років. Стадіон ДЮСШ Надія і Спортивний комплекс Прометей в Кам'янському. Спортивні комплекси в Тернівці, Марганці, два в Дніпрі і в Слобожанській ВІДГ. Стадіони в Петриківці, Магдалинівці, Межовий, Синельникове, Верхньодніпровську, Жовтих Водах, два стадіони у Софіївці, у Кривому Розі, Марганці, Лиховке, Дніпрі, Святовасильевке, Юр'ївці і Солоному. Басейни в Кам'янському, Дніпрі і Слобожанської ВІДГ. Кожен стадіон - це справжні футбольні поля з професійним штучним покриттям, майданчики для баскетболу, волейболу та тенісу, професійні бігові доріжки з професійним легкоатлетичним покриттям, трибуни і зони воркаута. Кожен спорткомплекс - це новий будинок і все нове спортивне обладнання в ньому. Через два роки Дніпропетровська область буде №1 в країні за кількістю та якістю стадіонів, футбольних полів, басейнів і спортивних комплексів. Спасибі всім платникам податків Дніпропетровської області. Все, що ми будуємо - це сплачені вами податки і Децентралізація. #Не_Ной_А_Строй #Днепропетровская_ОГА #Дніпропетровська_Обласна_Рада Опубліковано Юрієм Голиком Середа, 12 грудня 2018 р.

Голик при цьому каже, що справа зовсім не в його особистій любові до футболу, а в тому, що досі дитині з далекого райцентру, який мріє стати футболістом і виступати за збірну, ніде було тренуватися чи доводилося їздити далеко від дому. Тепер він може займатися спортом кожен день там, де він живе. І шансів на те, що він доб'ється успіху, тепер набагато більше.

З тієї ж причини Дніпропетровська ОДА відкрила сім шкіл робототехніки і готується відкрити ще одну. У кожній такій школі встановлені сучасні комп'ютери і 3D-принтери для навчання школярів високих технологій прямо там, де вони живуть.

Порівняйте перелік предметів у вашому табелі в школі з переліком предметів у нинішніх школярів. Відмінності мінімальні. Перейдіть на сторінку Vladyslav Rashkovan і почитайте про навчальному процесі в США його дочки. Абсолютно різні підходи. Ми не в силах змінити шкільну програму в школах Дніпропетровської області, але ми в силах зробити все, щоб найсучасніші знання діти отримали в рамках освіти позакласного. Наш перші проект у цьому напрямку - перші 7 Шкіл Робототехніки, відкриті в семи містах нашої області разом з Пилип Духлій (Pylyp Dukhliy). До кінця року ще одну, вже восьму, школи Робототехніки відкриємо в Опорній Школі у смт Магдалинівка. І так, дійсно, 3D-принтери є в кожній такій школі. Як і безліч іншого обладнання. Спасибі всім платникам податків Дніпропетровської області. Все, що ми будуємо - це сплачені вами податки і Децентралізація. #Не_Ной_А_Строй #Днепропетровская_ОГА #Дніпропетровська_Обласна_Рада Опубліковано Юрієм Голиком Вівторок, 27 листопада 2018 р.

І з тими ж мотивами Резніченко та Голик, як вони висловилися, "за позабюджетні кошти" (тобто за свої особисті гроші) відкрили у школах, дитсадках і лікарнях регіону 60 бук-кроссингів і наповнили їх 10 тисячами книг.

У цьому році ОДА спільно з мерією Дніпра провела книжковий фестиваль BookSpace, зібрав видавців з усієї України та інших країн. За кількістю проданих книжок цей фестиваль перевершив Львівський форум видавців. Так поступово влада області перетворює прифронтовий регіон у сучасний інтелектуальний та культурний простір, конкуруючи з іншими культурними столицями України.

Облдержадміністрація встановила в центрі Дніпра найвищий (флагшток висотою 72 метри) і самий великий (12 на 18 метрів) державний прапор, який видно з будь-якої точки міста. На цей проект (включаючи будівництво парку навколо прапора) було витрачено близько 20 млн грн. Навіщо? "Щоб ніхто не забував, що ми - Україна", - каже Резніченко.

Гроші на ринок

"Гроші з бюджету розвитку потрапляють на ринок через систему ProZorro. А це означає, що громадськість може контролювати, як ми витрачаємо гроші. Але це також означає, що ми побудуємо більше садків, шкіл, лікарень, амбулаторій та доріг", - каже Резніченко.

Його щиро вражає ідея вкладення грошей платників податків в інфраструктуру через прозору систему і без корупційної складової. До речі, мабуть, тому керівники Дніпропетровської області не задіяні ні в одному скандалі. Навіть допорогові закупівлі вони перевели в систему ProZorro одними з перших в країні.

За три з половиною роки ОДА капітально відремонтувала понад 500 доріг в населених пунктах області. Тільки в 2018 році - близько 130. Так що дуже скоро, якщо збережеться колишня динаміка, в області не залишиться жодної не відремонтованої дороги в межах населених пунктів.

Фото: міністр інфраструктури Володимир Омелян та радник голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик

Правда, це не відноситься до доріг державного значення, оскільки Нацагентство Укравтодор - з його міццю, бюджетом і польським реформатором на чолі - дуже сильно відстає від скромної Дніпропетровської ОДА.

Резніченко та його радник їздять по області на своїх власних машинах. Одного разу Голик в серцях показав фото своїх пошкоджених покришок Goodyear, мовляв, ось такі в нас дороги і з цим треба щось терміново робити.

І ця скромна адміністрація, не чекаючи Укравтодору, взяла і зробила трасу Дніпро-Запоріжжя замість Укравтодору. Але принцип ОДА полягає в тому, що, не маючи можливості зробити всі дороги і відразу, вона робить їх там, де дороги найпотрібніші. І ключове правило звучить так: ніяких ямкових ремонтів, тільки капітальні.

Так, Резніченко не став чекати ласки від природи, і після шестирічного простою закінчив будівництво моста на окружній дорозі навколо Дніпра. Раніше ця ділянка автовласники долали, перетинаючи поле по грунтовій дорозі. І це в 21 столітті. Дніпропетровської ОДА знадобилося всього 45 днів, щоб добудувати покинутий раніше міст і запустити рух по ньому.

Дніпропетровська ОДА могла б (теж гіпотетично), і взятися за реформу надання медичних послуг, і теж досягла б успіху. Але поки вони цього не можуть, вони будують лікарні, наприклад, хірургічний корпус Центру матері та дитини ім. Руднєва. Всередині - сучасне медичне обладнання і знаменитий дизайн.

"Децентралізація влади, ініційована президентом Петром Порошенком, дозволила Дніпропетровській ОДА зробити стільки, скільки не було зроблено і скільки не робить поки ніхто зараз. Ми частина команди президента. І ми думаємо про те, щоб підвищити якість життя і досягти кращих результатів. Ми просто менеджери. 2018 рік був хорошим. Наступний буде кращий, тому що у нас є більше ресурсів і більше планів", - упевнений Резніченко.