Год мирных переговоров: проблемы и достижения

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский выделил год на выполнение договоренностей последнего саммита лидеров Германии, Франции, Украины и России, который состоялся в декабре 2019 года в Париже.

По его словам, "Украине нужен мир на своей земле, и она не может вести вечные переговоры ради переговоров". И вот этот год подходит к концу. О проблемах и достижениях в этом направлении – специально для РБК-Украина рассказывает доктор политических наук, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук.

Стратегия и тактика РФ

Ключевые внутриполитические конфликты в Украине последние полтора десятилетия подпитывались Россией (с разной степенью эффективности).

Ловушка, в которую загнали нашу страну в 2013-2014 годах, готовилась давно. Формальная точка отсчета – Мюнхенская речь Владимира Путина 2007 года. В юго-восточных регионах Украины примерно с 2009-го начали строить разветвленные сети агентов российского влияния.

Если захват Крыма был нужен российской власти для повышения своего рейтинга, то главная цель войны на Донбассе – инструмент давления на Украину через силовые действия на фронте и за дополнительный конфликт внутри украинского общества при любой попытке договориться о мире.

Что нужно руководству России? Частично снять западные санкции и увеличить свое влияние на Украину. Не менее важно держать нашу страну в состоянии перманентного хаоса, чтобы показывать это целыми днями по телевизору для собственного народа. Мол, даже не вздумайте бунтовать, а то будет так же плохо. Для этого им нужно максимально ослабить украинское государство, довести его до очередного уличного противостояния. Как выразился военный аналитик Алексей Арестович, война на Донбассе – это кровавая рана на теле Украины, куда российское государство вставило пальцы. Поэтому эта проблема требует решения.

Нет ничего удивительного в том, что избранный не так давно президент Владимир Зеленский сделал эту тему одним из своих приоритетов. Очевидно, что он прекрасно понимал как настроения украинского общества, так и сам, похоже, действительно хочет мира.

С того времени российские спецслужбы и система пропаганды действуют по двум основным направлениям. Для условно пророссийской аудитории в Украине практически ежедневно через российские и украинские телеканалы, сайты и соцсети, используя даже откровенные фейки, доносят один тезис: украинская власть не хочет мира и затягивает переговоры. Для условно патриотической части населения доносят тезис о том, что украинская власть предает национальные интересы и делает недопустимые уступки России.

В реальности, конечно, нет ни первого, ни второго. Но они очень успешно используют украинских олигархов, их политические партии и пропагандистские машины для манипулирования украинским обществом. Часть из ключевых украинских игроков прямо координируют свои действия с РФ и получают оттуда административную и финансовую поддержку, а часть – атакуют команду президента в собственных интересах.

Очевидно, планируя использовать любой негативный сценарий для захвата власти. Самое страшное в том, что никогда раньше не было ситуации, когда, казалось бы, патриотические силы в украинском обществе с огромным энтузиазмом подхватывали любую внешнюю "заготовку" и максимально усилили информационные атаки на власть своей страны.

Что произошло в начале 2015 года в Минске?

Каждый может прочитать о деталях минских договоренностей, заключенных в сентябре 2014 и феврале 2015 года в первоисточниках.

Ключевая мина, которую заложила Россия с согласия тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, заключается в пункте о том, что "восстановление полного контроля над государственным рубежом со стороны правительства Украины ..." ... "... должно начаться на следующий день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования".

Цель очень простая – поставить во главе двух частей Донбасса своих людей, закрепить за ними "особый статус", назвать два российских армейских корпуса "народной милицией", и в таком виде вернуть обратно, продолжая создавать конфликт и влиять на политику всей Украины. То есть чтобы в реальности часть или весь Донбасс остались под российским контролем, но за восстановление и содержание региона платила бы уже Украина.

Поскольку очень сложно представить, что любая конфигурация украинской власти согласится на этот вариант не рискуя быть немедленно вскинутой очередным майданом и собственной армией, Россия попыталась реализовать похожий план через своих агентов в администрации американского президента Трампа. Но, к счастью, не получилось. В статье известного украинского журналиста-международника Сергея Сидоренко вы можете найти подробности, которые изложены в частично рассекреченном отчете комитета по разведке Сената Конгресса США.

После победы на выборах президента Зеленскому нужен было сотрясение переговорного процесса. И такая встряска могла дать только встреча на уровне глав государств – Германии, Франции, Украины и России. Для получения международной поддержки были задействованы все каналы, включая неофициальные. Механизмы достижения мира на Донбассе стали основной целью переговоров с окружением Трампа и с другими силами среди западных элит. Этим занимался и тогдашний президентский помощник Андрей Ермак. Важную роль сыграли личные контакты Зеленского с лидерами разных государств.

Можно предположить, что украинская сторона передала россиянам сигналы о возможных компромиссах, не обещая никакой конкретики. Это стало одной из причин сначала довольно размытой и миролюбивой публичной официальной позиции Украины, а также инфантильной реакции власти на безосновательные обвинения со стороны ряда украинских политических сил о возможном "предательстве национальных интересов". Такая тактика дала возможность возвращения украинских моряков и десятки других пленных и провести саммит в нормандском формате в декабре 2019 года.

О чем тогда договорились четыре лидера? По сути, заново начать выполнять минские соглашения о прекращении огня, об обновлении и начале реализации плана разминирования, о разведении войск на трех новых участках, об ускорении работы над обменом пленными. Еще – продолжать договариваться об открытии двух новых пунктов пропуска и обновления закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах. И последнее – дать, наконец, доступ представителям ОБСЕ на всю территорию ОРДЛО, как и было договорено еще в 2015 году.

Когда Зеленский назначил Андрея Ермака на должность главы президентского офиса, он оставил за ним обязательство координировать переговорный процесс и сделал политическим советником в нормандском формате.

Для повышения эффективности работы минской трехсторонней контактной группы президент Украины предложил проводить ее заседания не раз в месяц, а чуть ли не каждую неделю.

Кроме этого, Владимир Зеленский кардинально обновил состав украинской делегации, включив туда вице-премьер-министра Алексея Резникова, двух заместителей министров (по экономике и обороне), а также глав трех парламентских комитетов. Если предыдущие несколько лет заседания были похожи на обмен мнениями без каких-либо результатов, то в этом году и украинская делегация стала невероятно активной и почти каждую неделю "заваливала" ТКГ своими предложениями по каждому из направлений.

Участники переговоров с украинской стороны постоянно пытались найти варианты, как выполнить минские соглашения без ущерба национальным интересам Украины. Кроме явных ловушек, соглашения содержат достаточно размытые и общие формулировки, которые можно трактовать по-разному. Например, когда сказано, что законодательные изменения должны быть согласованы с представителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, то кто сказал, что этих людей должна выбрать Россия?

Еще с самого начала существования минской ТКГ там почему-то появились в качестве “приглашенных” представители никем не признанных (даже Россией) ДНР и ЛНР. Украинские представители решили разрушить их необоснованную монополию на право присутствовать на переговорах.

В этом и заключалась идея создания так называемого консультационного совета, куда бы вошли представители полутора миллиона переселенцев с Донбасса. Это был шанс для России: в случае, если она действительно захотела бы освободить оккупированные территории, снять с себя часть санкций и сохранить лицо, она могла бы согласиться на негласное формирование консультационного совета под контролем Украины.

Но Россия отвергла эту идею. Поэтому большая ошибка думать, что процесс сорвала информационная атака со стороны команды Петра Порошенко и дальнейшая критика со стороны других украинских политических сил. На самом деле единственное, что важно в мирном процессе – готовность России уйти с Донбасса.

В результате украинская сторона в начале июня привлекла к работе минской ТКГ в качестве представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей переселенцев из Донецка (блогера Дениса Казанского и журналиста Сергея Гармаша), а также из Луганска (врача Константина Либстера и юриста Вадима Горана). Это было правильное решение даже потому, что публичные комментарии по поводу подробностей работы ТКГ Гармаша и Казанского начали выравнивать абсолютно перекошенное представление о переговорах в информационном поле.

И что очень важно – в этом году украинская сторона почти в еженедельном режиме доносила информацию о ходе переговоров своим западным коллегам. Причем используя все доступные каналы – через посольства, внешнеполитические ведомства, политических советников нормандского формата и их помощников, достаточно интенсивное общение на уровне руководителей государств и даже через тесные контакты с ключевыми западными аналитическими центрами и СМИ.

Надо отдать должное украинской власти: закрытая дипломатическая работа для обеспечения поддержки со стороны ряда ключевых стран была не только активной, но и довольно результативной. И речь не только о давлении на Россию, но и о стратегическом расширении партнерства с рядом стран, включая США, Великобританию, Турцию.

Результаты выполнения решений Парижского саммита

А теперь рассмотрим, что за прошлый год было выполнено с прошлогодних декабрьских договоренностей лидеров " Нормандский четверки.

1) Договоренность о полном прекращении огня с начала текущего года постоянно нарушалась российской стороной. Количество обстрелов украинских позиций с начала года и до конца июля доходила до 16 – 18 в сутки. И в большинстве случаев управляемые Россией боевики стреляли из тяжелого вооружения. Еженедельно в среднем погибало 2-3 украинских военнослужащих.

По данным ОБСЕ, только за 5 недель до 27 июля зафиксировано более 18 тысяч нарушений. И только благодаря масштабным усилиям украинской стороны и международному давлению удалось достичь перемирия с 27 июля. Конечно, Россия полностью не отказалась от силовых методов и периодических угроз сорвать мир'я. Но в результате первых ста дней действия этого режима интенсивность обстрелов снизилась многократно, а использование тяжелого вооружения стало редкостью.

По данным штаба ООС, за период с 27 июля по 3 ноября 2020 года потери Украины от непосредственных боевых действий составили 3 погибших и 11 раненых. За тот же период 2019 года от боевых столкновений погибло 29 украинских воинов и 98 были ранены.

2) Второе, о чем договорились лидеры четырех государств – обновление и реализация плана разминирования. Здесь определенный прогресс произошел только в июле. А в августе согласовали 20 участков для разминирования.

3) Третья договоренность лидеров – согласовать 3 новых участка для разведения сил до конца марта 2020 года. Несмотря на все предложения украинской стороны, 4 новых участка удалось принципиально согласовать только в начале сентября. На этом решение данного вопроса "заторможено". И точно не Украиной.

4) Четвертая договоренность – ускорение работы над обменами пленными и предоставление доступа к местам их размещения представителям Красного Креста. С декабря прошлого года состоялось два обмена. Было уволено 96 наших граждан. Однако Россия до сих пор не обеспечила доступ представителей Красного Креста. 11 сентября во время переговоров на уровне советников лидеров государств Нормандской четверки все-таки удалось получить обещание о готовности России обеспечить исполнение этого обязательства'язання.

За неделю это было подтверждено и участниками ТКГ. Но до настоящего времени это обещание российская сторона не выполнила. 13 ноября во время видеоконференции политический советник канцлера ФРГ Ян Гекер в очередной раз призвал Россию начать наконец выполнять обещания.

Еще в июле украинская делегация передала свои согласованы списки для очередного обмена, которые пока так и не подтвердила "другая сторона".

5) П'пятое, о чем договорились руководители четырех стран в декабре прошлого года – согласовать открытие новых пунктов пропуска. Украинская сторона даже в условиях карантина обеспечивала работу имеющихся КПВВ и пропускала граждан при наличии уважительных причин с начала июня. Прежде всего, речь идет о лечении, пропуск абитуриентов и т.д. С 15 июня Украина в одностороннем порядке возобновила полноценную работу всех КПВВ.

В июле украинские участники переговоров передали через миссию ОБСЕ проект плана одновременного и синхронного открытия двух новых пропускных пунктов. Но боевики со своей стороны (за редкими исключениями) блокировали работу всех КПВВ. И только в конце октября удалось договориться о синхронное открытие с 10 ноября двух новых пропускных пунктов: "Счастье" и "Золотое".

В начале ноября президент Украины привез на КПВВ "Счастье" большую группу иностранных дипломатов, дабы показать высокий уровень и качество пункта пропуска, что содержит современный центр по предоставлению админуслуг, банковское отделение, аптеку, комнату матери и ребенка, а также специальную полосу для пропуска гуманитарных грузов.

"Это очень современный КПВВ, очень быстро построили ЦПАУ, который предоставляет 88 административных услуг, что очень важно для всех граждан Украины, для гражданских лиц, которые находятся на нашей стороне и на временно оккупированных территориях. Для нас важно, чтобы все увидели, какая большая работа сделана, на каком все высоком уровне. Чтобы люди, которые приезжают с временно оккупированных территорий, видели, какая Украина: современная, асфальтированная, мирная и безопасная", – отметил Владимир Зеленский.

При этом российская сторона не выполнила обещания и не открыла пропускные пункты со своей стороны, хоть они уже были практически готовы.

Через несколько дней президент Украины в своем обращении к жителям оккупированных районов сказал: "Вы видите все сами – Украина для вас открыта. Во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с другой стороны. Кто разделяет нас. Во всех смыслах этого слова".

Позже вице-прем'ер Алексей Резников анонсировал открытие подобного сервисного центра в Новотроицком. Также власти Украины планирует модернизировать КПВВ на Чонгаре, а в следующем году - оборудовать сервисные центры на всех КПВВ. Главный посыл – забота о всех украинских граждан.

6) Шестая договоренность прошлогоднего саммита в Париже – полный доступ миссии ОБСЕ. Однако контролируемые Россией боевики нарушали это обещание все последние месяцы. Только один пример. Только за период с 1 по 23 июня было зафиксировано 39 случаев недопуска наблюдателей ОБСЕ на территорию ОРДЛО.

7) И седьмой. В Париже лидеры четырех государств договорились продолжить переговоры по закону об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Драфт изменений в закон украинская сторона передала через ОБСЕ еще в июне.

Как мы видим, Россия тормозит любыми способами выполнение почти всех договоренностей, которые подписал ее лидер. И это прекрасно понимают все международные партнеры Украины. Это позволило Андрею Ермаку (как представителю Украины в переговорном процессе) в своем выступлении в самом уважаемом аналитическом центре Великобритании в начале октября заявить следующее: "Сегодня ни одна страна, которая поддерживает Украину, не имеет никакого сомнения, что с нашей стороны что-то не сделано, что-то не выполнено. Или Россия действительно готова к прекращению этой войны, или должна сказать, что она не готова к этому".

"Борьба за умы"

Но вот в информационном поле Украины власть явно недорабатывает. Последний год здесь преобладал российский нарратив. Формально являясь украинскими, некоторые СМИ, не стесняясь, позволяли себе распространять интерпретации, которые полностью отражали российскую позицию или были выгодны российской стороне. Эти статьи и сообщения часто содержали не только грубые и враждебные манипуляции, но и прямую ложь.

Один из примеров – якобы украинская сторона отказывалась предоставлять списки для проведения обмена. Хотя на самом деле украинская делегация многократно подавала такие списки. Причем, эти СМИ часто опирались на документы, которые они могли получить или от российской стороны, или от русских агентов в украинской власти. Например, письма представителя России Дмитрия Козака, которые направляются политическим советникам лидеров Нормандского формата. Возникает простой вопрос: а куда все это время смотрит СБУ, если вред национальной безопасности и сотрудничество с иностранным государством-агрессором заметно невооруженным взглядом?

Но главное в другом. В результате многочисленных манипуляций эта пропагандистская продукция постоянно вбивала читателям в голову тезис о том, что Украина якобы тормозит переговоры по Донбассу. Хотя на самом деле все происходило наоборот.

И только ближе к осени украинская власть выровняла информационное сопровождение переговоров. К процессу были привлечены новые специалисты, поменялись подходы, информирование украинского общества стало более оперативным. С сентября Украина стала задавать повестку дня, а российские чиновники вынуждены комментировать заявления наших представителей, а не наоборот, как было раньше.

Мирный план Украины

Один из российских методов по затягиванию переговоров - постоянное настаивание на согласовании проекта изменений к Конституции и дальнейшем проведении выборов. Но возникает логичный вопрос: как можно вообще двигаться в решении политических вопросов, если Россией месяцами не выполнялись все предыдущие договоренности лидеров государств, начиная с полного прекращения огня и допуска ОБСЕ?

Когда же Украина смогла, наконец, при поддержке Германии и Франции “продавить” договоренность о мир'я с 27 июля, в сентябре российская делегация нашла новый повод для блокирование работы минской ТКГ. Это постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году, в которой отдельно было сказано о невозможности проведения выборов в ОРДЛО до полной деоккупации.

Попытки России постоянно цепляться за свое видение минских соглашений многократно подтверждают ее нежелание отдавать контроль над частью Донбасса даже в случае формального возвращения его в состав Украины. То есть Россия настаивает на проведении выборов под дулами своих автоматов до передачи полного контроля над границей Украине.

Чтобы разблокировать процесс Украина предложила прописать порядок выполнения минских соглашений и предоставила ОБСЕ свой план действий, который поддержали Германия и Франция. Он содержит детально проработанную процедуру передачи Украине контроля над границей. Это должно состояться однозначно до начала избирательной кампании в местные советы. Уже на первом этапе максимальный контроль над границей должна обеспечить ОБСЕ. Предлагается создать специальное подразделение численностью до 1500 человек профессиональных полицейских в составе СММ ОБСЕ.

Ключевой составляющей украинского мирного плана есть полная демилитаризация этих районов, ведь нормальная политическая жизнь невозможна во враждебном военном лагере. Вывод иностранных войск и техники и разоружение их пособников будет согласован с процессом возвращения подразделений Вооруженных сил Украины в места постоянной дислокации.

План также предусматривает внедрение модели переходного правосудия – четкие правила привлечения к ответственности подозреваемых в тяжких преступлениях, детали амнистии и систему защиты прав человека. Документ описывает и порядок возврата имущества собственникам.

Российская сторона раскритиковала план и поддержала якобы "предложения" подконтрольных ей боевиков, которые, очевидно, сама же для них и написала.

Весной президент Зеленский выделил год на выполнение решения парижского саммита. По его словам, Украине нужен мир на своей земле, и она не может вести вечные переговоры ради переговоров.

Этот год подходит к концу и всему миру становится очевидным, что президент России Владимир Путин не выполняет договоренности, под которыми поставил свою подпись. Но пока украинская власть продолжает делать все, чтобы Россия ушла из Донбасса. Решение остается за российским руководством.

По данным ОБСЕ, только за 5 недель до 27 июля зафиксировано более 18 тысяч нарушений. И только благодаря масштабным усилиям украинской стороны и международному давлению удалось достичь перемирия с 27 июля. Конечно, Россия полностью не отказалась от силовых методов и периодических угроз сорвать перемирие. Но в результате первых ста дней действия этого режима интенсивность обстрелов снизилась многократно, а использование тяжелого вооружения стало редкостью.

По данным штаба ООС, за период с 27 июля по 3 ноября 2020 года потери Украины от непосредственных боевых действий составили 3 погибших и 11 раненых. За тот же период 2019 года от боевых столкновений погибло 29 украинских воинов и 98 были ранены.

2) Второе, о чем договорились лидеры четырех государств – обновление и реализация плана разминирования. Здесь определенный прогресс произошел только в июле. А в августе согласовали 20 участков для разминирования.

3) Третья договоренность лидеров – согласовать 3 новых участка для разведения сил до конца марта 2020 года. Несмотря на все предложения украинской стороны, 4 новых участка удалось принципиально согласовать только в начале сентября. На этом решение данного вопроса "заторможено". И точно не Украиной.

4) Четвертая договоренность – ускорение работы над обменами пленными и предоставление доступа к местам их размещения представителям Красного Креста. С декабря прошлого года состоялось два обмена. Было освобождено 96 наших граждан. Однако Россия до сих пор не обеспечила доступ представителей Красного Креста. 11 сентября во время переговоров на уровне советников лидеров государств Нормандской четверки все-таки удалось получить обещание о готовности России обеспечить исполнение этого обязательства.

За неделю это было подтверждено и участниками ТКГ. Но до настоящего времени это обещание российская сторона не выполнила. 13 ноября во время видеоконференции политический советник канцлера ФРГ Ян Гекер в очередной раз призвал Россию начать наконец выполнять обещания.

Еще в июле украинская делегация передала свои согласованные списки для очередного обмена, которые пока так и не подтвердила "другая сторона".

5) Пятое, о чем договорились руководители четырех стран в декабре прошлого года – согласовать открытие новых пунктов пропуска. Украинская сторона даже в условиях карантина обеспечивала работу имеющихся КПВВ и пропускала граждан при наличии уважительных причин с начала июня. Прежде всего, речь идет о лечении, пропуске абитуриентов и т.д. С 15 июня Украина в одностороннем порядке возобновила полноценную работу всех КПВВ.

В июле украинские участники переговоров передали через миссию ОБСЕ проект плана одновременного и синхронного открытия двух новых пропускных пунктов. Но боевики со своей стороны (за редкими исключениями) блокировали работу всех КПВВ. И только в конце октября удалось договориться о синхронном открытии с 10 ноября двух новых пропускных пунктов: "Счастье" и "Золотое".

В начале ноября президент Украины привез на КПВВ "Счастье" большую группу иностранных дипломатов, дабы показать высокий уровень и качество пункта пропуска, который содержит современный центр по предоставлению админуслуг, банковское отделение, аптеку, комнату матери и ребенка, а также специальную полосу для пропуска гуманитарных грузов.

"Это очень современный КПВВ, очень быстро построили ЦПАУ, который предоставляет 88 административных услуг, что очень важно для всех граждан Украины, для гражданских лиц, которые находятся на нашей стороне и на временно оккупированных территориях. Для нас важно, чтобы все увидели, какая большая работа сделана, на каком все высоком уровне. Чтобы люди, которые приезжают с временно оккупированных территорий, видели, какая Украина: современная, асфальтированная, мирная и безопасная", – отметил Владимир Зеленский.

При этом российская сторона не выполнила обещания и не открыла пропускные пункты со своей стороны, хоть они уже были практически готовы.

Через несколько дней президент Украины в своем обращении к жителям оккупированных районов сказал: "Вы видите все сами – Украина для вас открыта. Во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с другой стороны. Кто разделяет нас. Во всех смыслах этого слова".

Позже вице-премьер Алексей Резников анонсировал открытие подобного сервисного центра в Новотроицком. Также власти Украины планирует модернизировать КПВВ на Чонгаре, а в следующем году - оборудовать сервисные центры на всех КПВВ. Главный посыл – забота о всех украинских граждан.

6) Шестая договоренность прошлогоднего саммита в Париже – полный доступ миссии ОБСЕ. Однако контролируемые Россией боевики нарушали это обещание все последние месяцы. Только один пример. Только за период с 1 по 23 июня было зафиксировано 39 случаев недопуска наблюдателей ОБСЕ на территорию ОРДЛО.

7) И седьмой. В Париже лидеры четырех государств договорились продолжить переговоры по закону об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Драфт изменений в закон украинская сторона передала через ОБСЕ еще в июне.

Как мы видим, Россия тормозит любыми способами выполнение почти всех договоренностей, которые подписал ее лидер. И это прекрасно понимают все международные партнеры Украины. Это позволило Андрею Ермаку (как представителю Украины в переговорном процессе) в своем выступлении в самом уважаемом аналитическом центре Великобритании в начале октября заявить следующее: "Сегодня ни одна страна, которая поддерживает Украину, не имеет никакого сомнения, что с нашей стороны что-то не сделано, что-то не выполнено. Или Россия действительно готова к прекращению этой войны, или должна сказать, что она не готова к этому".

"Борьба за умы"

Но вот в информационном поле Украины власть явно недорабатывает. Последний год здесь преобладал российский нарратив. Формально являясь украинскими, некоторые СМИ, не стесняясь, позволяли себе распространять интерпретации, которые полностью отражали российскую позицию или были выгодны российской стороне. Эти статьи и сообщения часто содержали не только грубые и враждебные манипуляции, но и прямую ложь.

Один из примеров – якобы украинская сторона отказывалась предоставлять списки для проведения обмена. Хотя на самом деле украинская делегация многократно подавала такие списки. Причем эти СМИ часто опирались на документы, которые они могли получить или от российской стороны, или от русских агентов в украинской власти. Например, письма представителя России Дмитрия Козака, которые направляются политическим советникам лидеров Нормандского формата. Возникает простой вопрос: а куда все это время смотрит СБУ, если вред национальной безопасности и сотрудничество с иностранным государством-агрессором заметно невооруженным взглядом?

Но главное в другом. В результате многочисленных манипуляций эта пропагандистская продукция постоянно вбивала читателям в голову тезис о том, что Украина якобы тормозит переговоры по Донбассу. Хотя на самом деле все происходило наоборот.

И только ближе к осени украинская власть выровняла информационное сопровождение переговоров. К процессу были привлечены новые специалисты, поменялись подходы, информирование украинского общества стало более оперативным. С сентября Украина стала задавать повестку дня, а российские чиновники вынуждены комментировать заявления наших представителей, а не наоборот, как было раньше.

Мирный план Украины

Один из российских методов по затягиванию переговоров – постоянное настаивание на согласовании проекта изменений к Конституции и дальнейшем проведении выборов. Но возникает логичный вопрос: как можно вообще двигаться в решении политических вопросов, если Россией месяцами не выполнялись все предыдущие договоренности лидеров государств, начиная с полного прекращения огня и допуска ОБСЕ?

Когда же Украина смогла, наконец, при поддержке Германии и Франции “продавить” договоренность о перемирии с 27 июля, в сентябре российская делегация нашла новый повод для блокирования работы минской ТКГ. Это постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году, в которой отдельно было сказано о невозможности проведения выборов в ОРДЛО до полной деоккупации.

Попытки России постоянно цепляться за свое видение минских соглашений многократно подтверждают ее нежелание отдавать контроль над частью Донбасса даже в случае формального возвращения его в состав Украины. То есть Россия настаивает на проведении выборов под дулами своих автоматов до передачи полного контроля над границей Украине.

Чтобы разблокировать процесс, Украина предложила прописать порядок выполнения минских соглашений и предоставила ОБСЕ свой план действий, который поддержали Германия и Франция. Он содержит детально проработанную процедуру передачи Украине контроля над границей. Это должно состояться однозначно до начала избирательной кампании в местные советы. Уже на первом этапе максимальный контроль над границей должна обеспечить ОБСЕ. Предлагается создать специальное подразделение численностью до 1500 человек профессиональных полицейских в составе СММ ОБСЕ.

Ключевой составляющей украинского мирного плана является полная демилитаризация этих районов, ведь нормальная политическая жизнь невозможна во враждебном военном лагере. Вывод иностранных войск и техники и разоружение их пособников будет согласован с процессом возвращения подразделений Вооруженных сил Украины в места постоянной дислокации.

План также предусматривает внедрение модели переходного правосудия – четкие правила привлечения к ответственности подозреваемых в тяжких преступлениях, детали амнистии и систему защиты прав человека. Документ описывает и порядок возврата имущества собственникам.

Российская сторона раскритиковала план и поддержала якобы "предложения" подконтрольных ей боевиков, которые, очевидно, сама же для них и написала.

Весной президент Зеленский выделил год на выполнение решения парижского саммита. По его словам, Украине нужен мир на своей земле, и она не может вести вечные переговоры ради переговоров.

Этот год подходит к концу и всему миру становится очевидным, что президент России Владимир Путин не выполняет договоренности, под которыми поставил свою подпись. Но пока украинская власть продолжает делать все, чтобы Россия ушла из Донбасса. Решение остается за российским руководством.