Владимир Курпита: Сыворотка от ботулизма поступит в Украину в августе-сентябре

Почему в черкасской школе массово отравились дети, насколько безопасно в Украине вакцинировать детей, почему стране снова угрожают случаи ботулизма и вспышка кори, в интервью РБК-Украина рассказал гендиректор "Центр общественного здоровья Минздрава" Владимир Курпита.

На этой неделе в Украине начнутся летние каникулы в школах и пройдут "линейки" по случаю "последнего звонка". Но только в мае в стране зафиксировано как минимум семь случаев массового отравления детей в школах до сих пор неустановленным веществом. Некоторые случаи произошли во время школьных "линеек", некоторые – во время учебного процесса. Самый резонансный – инцидент 8 мая в Черкассах, затем подобные случаи отравлений школьников были зафиксированы в других регионах страны.

Кроме того, с высокой степенью вероятности в ближайшие недели можно ожидать трагедии, связанные с ботулизмом. В стране по-прежнему отсутствует сыворотка от этого заболевания, что не дает медикам шансов победить эту болезнь. О том, что могло вызвать отравление детей в черкасской школе, насколько в Украине безопасно вакцинировать детей, и как власти реагируют на ситуацию с отсутствием лекарства от ботулизма, в интервью РБК-Украина рассказал генеральный директор госучреждения "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Владимир Курпита.

"Центр общественного здоровья" занимается сбором и мониторингом данных о заболеваемости населением разнообразными заболеваниями, проводит тренинги и другие мероприятия в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и других социально значимых болезней, разрабатывает проекты нормативно-правовых актов для предотвращения их распространения, внедряет новые методы диагностики заболеваний.

Об отравлении детей в Черкассах

- 8 мая во время "линейки" в одной из школ Черкасс почти 60 детей и несколько взрослых почувствовали себя плохо и обратились за медпомощью. Уже есть окончательные результаты расследования того, что там произошло? Чем отравились дети?

- Мы исследовали воду, воздух, почву и продукты питания. Наши методики позволяют определить только восемь-десять самых часто распространенных вредных веществ – фенолы, формальдегиды, двуокись азота и т.д. По остальным возможным причинам отравления, а их более десяти тысяч, мы не делаем исследований. У нас нет для этого методологии. По итогам наших исследований мы не обнаружили изменения ни по одному из показателей, за исключением наличия свинца в почве. Также мы обнаружили наличие марганца, но его концентрация не превышала допустимые показатели.

Но парадоксальность ситуации в том, что мы не можем утверждать, что уровень свинца в почве превышает допустимую норму, поскольку эти нормы были отменены в 2014 году. Если сравнить обнаруженный нами показатель наличия свинца в почве в черкасской школе с нормами 2014 года, то его уровень превышает допустимые в два раза. Сам свинец может вызвать отравление, если он попадет в организм. Но если он находится в почве, то неизвестно, каким образом он мог попасть в тело человека.

- Тогда в чем опасность обнаруженного свинца?

- Свинец применяется в добавках для нефтепродуктов. Как мы предполагаем, в соседней воинской части перед линейкой мог произойти разлив нефтепродуктов, которые после того, как в городе повысилась температура воздуха, начали испаряться. В результате эти пары вызвали ингаляционное поражение (повреждение органов дыхания, - ред.) у детей. Но это предположение. Окончательно ответ на этот вопрос должны дать органы следствия. Мы им передали все имеющиеся результаты исследований. В свою очередь хочу отметить, что Центр не забирал у детей мочу и кровь на анализы. Этим занимались медицинские работники в больнице, куда поступали дети. Мы не занимаемся подобными исследованиями, и об их результатах ничего не знаем.

- Правильно я понимаю, что поскольку исследовались только десять возможных веществ из десяти тысяч, то не факт, что причиной отравления детей стало испарение нефтепродуктов?

- Да, это может быть все что угодно. К примеру, это могло быть распыление раздражающих газов, к примеру, "черемухи", потому что у детей были признаки удушья.

Кроме того, хочу добавить для жителей Черкассы, что мы не обнаружили следов азота, потому что был слух о том, что на "Черкассыазот" произошел выброс. Но если бы был выброс окисей азота, то были бы еще обращения и жителей соседних домов, а их не было. Также хочу подчеркнуть, что сейчас в Черкассах вода и воздух безопасны.

- Кроме отравления в Черкассах, в тот же день массово за медпомощью обратились дети с "линейки" в одной из школ Новомосковска Днепропетровской области. Что там произошло?

- В Новомосковске была другая история. Она была разрешена сразу. 8 мая на "линейке", которая продолжалась более часа в жару, одной девочке стало плохо, и она потеряла сознание. Вокруг нее 18 детей испугались и тоже сказали, что им плохо. Они все зашли в школу, их осмотрел медработник, после чего всех детей отпустили. Девочку, которая потеряла сознание, отвезли в больницу, но через три часа ее по настоянию мамы выписали. Эти два события совпали, но они никак не связаны между собой.

- Вы можете дать совет родителям – детям стоит идти на "линейки" по случаю "последнего звонка"?

- Конечно. Можно идти на "линейку". Но директора школ и учителя не должны держать детей на "линейке" полтора часа.

- Кто отвечает за правила организации школьных "линеек"?

- Школы и Министерство образования и науки. Но они не хотят это делать, перекладывая проблемы на плечи медиков. У Минобразования есть целая Государственная инспекция учебных заведений, которая должна это отслеживать.

Владимир Курпита: "Директора школ и учителя не должны держать детей на "линейке" полтора часа" (Виталий Носач, РБК-Украина)

О вакцинации

- В конце апреля в Тернополе после вакцинации погиб полугодовалый ребенок. Почему это произошло?

- В Украине существует система надзора за каждой реакцией, которая возникает в течение тридцати дней после вакцинации. Часть из них могут быть побочными реакциями после вакцинации, а часть никоим образом не связаны с ней. Решения о том связаны ли вакцинация и негативные события после нее принимает региональная группа, в которую входит педиатр или терапевт, невропатолог, хирург, патологоанатомом или судебный медик. То есть, это достаточно большая группа специалистов, которые оценивают ситуацию. У нее есть время до 15 дней, чтобы предоставить Минздраву информацию.

Что произошло в Тернополе? Ребенку сделали прививки от полиомиелита и коклюша-дифтерии-столбняка. После этого он остался дома с одним из близких родственников. Когда домой пришли родители, то обнаружилось, что ребенок мертв. По информации, которую предоставила региональная группа в своем протоколе, имел место фактор внешнего воздействия на внешние пути. Это трагедия для семьи, потому что ребенок был очень желанным. Но она никак не связана с вакцинацией.

После случая в Тернополе Государственная служба по контролю за лекарственными средствами и наркотиками опубликовала на своем сайте распоряжение о запрете использовать серии вакцин, которыми был привит ребенок. Но никто не принял во внимание два фактора. Во-первых, в Украине используются многодозные вакцины, то есть вакциной из одного флакона прививается несколько детей. Если бы у нас были проблемы с конкретной вакциной, то подобные реакции были бы и у других детей, которые были привиты вакциной из этого же флакона, но этого не произошло. В одной вакцине – АКДП – погибший ребенок был десятым. При этом у предыдущих девяти детей не было никаких негативных реакций. А по вакцине от полиомиелита ребенок был шестой. Во-вторых, вскрытие делали судебные медики, а не патологоанатомы, которые находятся в подчинении Минздрава. Судебные медики – это независимая от Минздрава служба.

- В процентном соотношении, сколько занимают запрещенные серии от всех имеющихся в наличии в стране данных вакцин?

- У меня нет такой информации. Это не сфера ответственности "Центра общественного здоровья". Но я знаю, что по АКДП было семь серий, а по полиомиелиту - шесть. Таким образом, в Украине есть в наличии для вакцинирования эти вакцины других серий. Но ранее были проблемы с наличием другой вакциной – БЦЖ. В марте в результате подобной трагедии Гослекслужба запретила использование одной серии данной вакцины. В Украине было в наличии только две серии. Тогда мы били тревогу, потому что фактически половина имеющейся вакцины БЦЖ нельзя было использовать.

- Как часто в Украине отмечаются смерти детей после вакцинирования?

- В прошлом году в Украине были зафиксированы 18 смертей детей после иммунизации, но не в результате ее. Но никто не слышал о каких-то негативных информационных всплесках в СМИ.

- Кто в этом заинтересован?

- Украинский рынок вакцин всегда будет местом для торговых войн между разными компаниями. С учетом того, что несколько лет назад на рынок вышли индийские вакцины, информационные вбросы могут быть признаком войны за рынок. Второй момент может быть связан с политикой, поскольку мы живем в стране популизма. Это могут быть какие-то политические "разборки".

- Недавно на заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения вы заявили, что после применения выше указанной вакцины АКДП индийского производства в 4,5% случаях отмечались непредвиденные реакции. Что вы имели в виду?

- В системе, которая существует в Украине по регистрации событий, происходящих после вакцинации, используется термин "непредсказуемые события после иммунизации", поскольку так принято в международной практике. К ним относятся как местные реакции, так и общие. При этом к ним относятся даже те реакции, которые указаны в инструкции.

- Но почему в таком случае это "непредсказуемые" реакции, если их возможность указана в инструкции?

- Потому что они возникают не у всех детей, а только у части. Что касается указанной индийской вакцины АКДП, то мы заметили, что в последнее время увеличилось число местных реакций. Это правда. Я это подтверждаю. Почему это происходит, исследует "Государственный экспертный центр" (госпредприятие, которое занимается проверкой документов для регистрации лекарств Минздравом, - ред.).

- Правильно я понимаю, что медсестра, взяв вакцину сверху или снизу флакона, может сделать прививку ребенку с меньшей дозой действующего вещества, то есть в результате ребенку сделают неэффективную прививку?

- Предположить такое мы можем. Для того, чтобы мы ответили на этот вопрос, необходимо провести так называемую оценку напряженности иммунитета у этих детей - то есть, взять у них кровь из вены и определить уровень антител, после чего можно определить выработался у детей иммунитет к инфекции или нет.

Мы недавно провели подобную совместную проверку об устойчивости украинских детей к некоторым инфекциям с нашими коллегами из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центром по контролю и профилактике заболеваний США в четырех регионах – Закарпатской, Сумской, Житомирской областях и Киеве. Скоро мы должны получить окончательные данные. Но у нас уже есть поразительные факты. Например, в Закарпатской области у 30 процентов детей, у которых в карточках указано, что они получили до прошлогодней массовой вакцинации двукратную прививку от кори, и чьи родители убеждали нас в ее получении, нет антител к этому заболеванию вообще. Нам необходимо разбираться, почему это произошло. Версий несколько. Первая версия – родители боялись прививать ребенка, поэтому просто купили необходимую справку у врача. Вторая версия – некачественное введение вакцины. Третья версия – нарушение условий хранения вакцины. Сейчас в Украине нет координирующего органа, который бы занимался предотвращением подобных ситуаций. Мы сейчас пытаемся возобновить такой контроль.

- Стоит ли провести такую всеукраинскую всеобщую проверку детей об устойчивости их иммунитета к инфекционным заболеваниям?

- Немногие родители согласятся повести детей на такую проверку, поскольку кровь для анализа необходимо взять из вены. Более эффективным решением данной проблемы могло бы быть проведение дополнительной вакцинации. Кроме того, нет необходимости в такой всеобщей проверке, поскольку подобные проблемы не во всех регионах. В той же Сумской области вообще нет такой проблемы, как в Закарпатской. Но мы хотим запустить на регулярной основе подобные исследования напряженности иммунитета. Тогда мы сможем отвечать на вопрос о коллективном иммунитете.

Одной из основных задач Центра является эпиднадзор – сбор и обработка информации для прогнозирования ситуаций и принятия необходимых решений. В том числе мы будем заниматься контролем качества данных. Проблема заключается в том, что в Украине контроль качества данных не осуществлялся. В результате у нас тотальное недоверие к данным государства. Мы хотим, чтобы в Украине эпидназор включал рутинную, то есть повседневную, статистику, дозорные исследования, пример которых я привел выше, а также сезонные исследования или оценку отдельных групп населения. В результате мы получим массив данных, которые будут достоверными и позволят принимать необходимые решения.

- Можно ли сказать, что "Центр общественного здоровья" – это бывшая санитарная эпидемслужба?

- Нет, я не хочу, чтобы нас так называли. Центр создан на базе нескольких госструктур – это центральная санэпидемстанция, это лаборатории санслужбы, бывший центр по борьбе с туберкулезом, СПИДом, Институт стратегических исследований Минздрава, "Центр гриппа" и т.д.

Владимир Курпита: "Украинский рынок вакцин всегда будет местом для торговых войн между разными компаниями" (Виталий Носач, РБК-Украина)

О ботулизме

- В прошлом году в Украине из-за нехватки сыворотки от ботулизма умерло около десяти человек. Изменилась ли ситуация с наличием этих препаратов за прошедший год?

- Ежегодно в Украине регистрируется больше ста случаев ботулизма всегда. До тех пор, пока в Украине будут консервировать в домашних условиях мясо или даже недостаточно промытые грибы, а также хранить эти продукты в неподходящих условиях, до тех пор в стране будет ботулизм. К сожалению, ботулизм нельзя определить на глаз, вкус или цвет. Это микроорганизм, который не портит продукты. По внешнему виду продукт может быть хорошего качества, но содержать токсин этого микроорганизма. Для своего развития ему не нужен кислород. Поэтому он может развиваться в консервации или в копчености. Для него это идеальная среда.

- Но в прошлом году были случаи заболевания ботулизмом от рыбы, переработанной в промышленных условиях, а не дома….

- Это сфера ответственности органов местной власти, которые выдают соответствующие разрешения на производство той или иной продукции на своей территории. Если они это не контролируют, то их надо менять. У Минздрава забрали все функции контроля. Частично вернули функции контроля Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей, в частности, контроля качества продуктов питания в точках общепита и магазинах.

- Вы не советуете покупать копченую или валяную рыбу на рынках и в магазинах? Возможно, стоит запретить продавать такие продукты?

- Нет, не советую. Но и запрещать не стоит, потому что это не исключит продажу этих продуктов. В результате эту продукцию будут продавать на стихийных рынках. Решить проблему можно только путем повышения информированности населения о том, что это -нездоровый и нехороший продукт. Есть гораздо больше других нормальных продуктов, особенно, в Украине. Поэтому я не советую покупать вяленую рыбу.

Но я не знаю, что сделать, чтобы украинцы не закрывали тушенку в домашних условиях. В результате мы никогда не сможем убрать все причины возникновения этого заболевания. Поэтому в Украине должны быть варианты, как на него реагировать. А вот в этом вопросе в Украине в последние годы, действительно, возникла проблема в виде дефицита препарата для лечения данного заболевания.

Одним из важнейших методов лечения ботулизма является введение сыворотки, а не вакцины. В этом очень важная разница. Вакцина – это микроорганизм или его часть, который позволяет организму человека сформировать иммунитет. Сыворотка – это уже готовое вещество, которое вводится человеку извне и убивает либо токсины, либо микроорганизмы. Эти готовые вещества можно получить двумя путями. Либо из крови-донора, то есть человека, который приболел или был привит, после чего у него образуется необходимые антитела. Либо путем заражения животных, у которых после формирования иммунитета можно забрать сыворотку и ввести человеку. В мире для лечения ботулизма используется лошадиная сыворотка. Человечество пока что не научилось искусственно синтезировать сыворотку от ботулизма как химическое вещество.

В Украине не существует собственного производства сывороток от ботулизма. В принципе, в мире мало стран, где они выпускаются, поскольку это лекарственное вещество очень сложно производить в неизменном качестве, поэтому его производят небольшими партиями. Кроме того, закупка сывороток никогда не была задачей Минздрава. Ведомство никогда за всю историю существования независимой Украины не покупало эту продукцию. Ее всегда приобретали местные органы власти за средства областных бюджетов, как правило, в России. Когда у Украины начался конфликт с Россией, закупки прекратились. В течение последних трех лет местные органы власти не могли решить эту проблему. В результате пациенты начали привозить сыворотки из-за рубежа. И столкнулись с еще одной проблемой - европейские сыворотки не зарегистрированы в Украине, а это является обязательным условиям для их использования у нас в стране. При этом европейским производителям сывороток невыгодно самостоятельно приходить на украинский рынок, регистрировать их в Украине и продавать. Связано это с тем, что в Украине очень небольшой рынок для этой продукции. Как я уже говорил, случаев ботулизма не так много.

В этом году мы попытались решить эту проблему, подняв ее на национальный уровень. В 2018 году Минздрав впервые направил часть средств, которые заложены в госбюджете на покупку лекарств, на приобретение сывороток. На это будет потрачено более 40 миллионов гривен. За эти средства будут куплены сыворотки от столбняка, дифтерии, ботулизма, а также лекарств от малярии и еще некоторые препараты, которые редко применяются в Украине.

- То есть европейские сыворотки от ботулизма все-таки удалось зарегистрировать в Украине?

- Нет. В связи с тем, что они покупаются через международные организации, Минздрав сможет их зарегистрировать после того, как они поступят в страну.

- Правильно я понимаю, что сейчас в Украине нет сыворотки от ботулизма? И когда этот препарат поставят в страну?

- Сейчас ее нет. Единственным выходом является покупка сыворотки за границей. В прошлом году мы получили гуманитарную помощь в виде сыворотки от столбняка, укуса змей, дифтерии, но, к сожалению, от ботулизма сыворотки мы не смогли получить. Я надеюсь, что сыворотка от ботулизма поступит в Украину в августе-сентябре.

- РБК-Украина писало, что сыворотку от ботулизма ввозят в Украину контрабандой. Такая практика продолжается? И насколько европейские сыворотки дороже аналогичных препаратов российского производства?

- Сыворотку ввозят из России, Беларуси, Польши, то есть откуда ближе. Это правда. Европейская сыворотка раз в восемь-десять дороже.

Владимир Курпита: "Единственным выходом является покупка сыворотки за границей" (Виталий Носач, РБК-Украина)

О кори

- С прошлого года в Украине отмечается вспышка кори. Какова динамика сейчас?

- С весны 2017 года в европейском регионе, не только в Украине, зафиксирован рост заболеваемости корью. Почему это происходит? Корь характеризуется цикличностью. Каждые пять лет она "возвращается" и "находит" тех, кто не защищен. Поэтому в Украине такие вспышки были в 2006-2008 и 2012 года. Если сравнить с ситуацией 2006-2008 годов, когда было все более-менее нормально с наличием вакцин, то и тогда заболели корью 42 тысячи человек в Украине. С начала нынешней вспышки мы уже имеем около 20 тысяч пациентов.

По опыту предыдущих лет, мы знаем, что вспышка длится примерно два года. Принимая во внимание, что нынешняя вспышка началась весной 2017 года, можно предположить, что к весне 2019 года заболеваемость снизиться, если не будут предприняты дополнительные меры. Но в этот раз мы подготовились к кори значительно хуже, поскольку в Украине серьезно снизился уровень вакцинации от этого заболевания. Как, правда, и против всех остальных болезней.

Из-за того, что зимой серьезно увеличилось число пациентов в столице и, как следствие, более усиленному вниманию к кори со стороны СМИ, ситуация с заболеваемостью стала достоянием общественности. Но сейчас об этом стали говорить меньше, но ситуация опять стала осложняться, в том числе в Киеве. Если в начале января еженедельно в столице заболевали корью около 60 человек, то сейчас – 129. У нас была надежда, что вспышка пойдет на убыль, но сейчас мы видим, что идет вторая, более сильная волна заболеваемости на корь. В прошлом году мы провели дополнительную волну вакцинации от кори детей до девяти лет. Нам удалось повысить уровень вакцинации среди них до 83%. Но сейчас начали болеть старшие дети 14-17 лет, студенты, а также взрослые.

Оперативный штаб, созданный при Минздраве, рекомендовал расширить бесплатную дополнительную вакцинацию для всех детей до 17 лет. Но у нас остаются без вакцин взрослые. Они должны или покупать вакцины самостоятельно, или за счет местных органов власти. Беда одна не ходит. Один из трех производителей вакцин от кори – французская компания Sanofi Pasteur – объявила, что до марта 2019 года она прекращает выпуск этой вакцины по технологическим причинам. В результате на рынке остались только британская компания GlaxoSmithKline и американская Merck. Но при этом из-за того, что население планеты растет, вакцины разбирают как горячие пирожки.

Когда в августе прошлого года началась вспышка кори, мы столкнулись с тем, что, даже имея средства для покупки вакцин, на рынке не было препаратов в достаточном количестве. GlaxoSmithKline сообщили, что смогут поставить вакцины только через 39 недель. ЮНИСЕФ заказал у этой компании более 1,2 миллиона доз с датой поставки в апреле. Мы рассчитывали, что до этого времени нам хватит запасов вакцин с предыдущей поставки. Но потом в Украине начался ажиотаж, люди хотели вакцинировать своих детей. И мы увидели, что в феврале нам уже не хватило бы вакцин. Тогда ЮНИСЕФ провел переговоры с GlaxoSmithKline, чтобы нам поставили хоть часть вакцин раньше. Кроме того, тогда же нам удалось договориться с Merck, чтобы компания зарегистрировала свою вакцину в Украине и начала свои поставки нам в страну.

В результате, по нашим расчетам, у нас сейчас достаточное количество вакцин от кори для детей и взрослых из групп риска – врачей, учителей, полицейских - до следующей поставки в один миллион доз, которая запланирована на осень. Правда, для того, чтобы вакцинировать взрослых вакциной за счет госбюджета необходимо решение главного санитарного врача, которого нет. Поэтому мы предложили Кабинету министров, чтобы он выдал временное разрешение на это исполняющему обязанности министра здравоохранения. Ждем решения правительства.

- Таким образом, сколько сейчас в Украине вакцин от кори?

- Это число динамически меняется. По последним имеющимся данным, в Украине сейчас 1,28 миллион доз этой вакцины. Кроме того, в июне должна прийти партия в 440 тысяч доз от Merck.

- Что делать взрослым не из групп риска, которые хотят сделать себе прививки от кори? Купить вакцину очень сложно, поскольку ее очень мало на рынке в свободной продаже.

- Ее практически нет в продаже. Ее продают сейчас на частном рынке по 800 гривен при ее реальной цене в 50-90 гривен. Как правило, если взрослые, которых дважды вакцинировались от кори в детстве, защищены от этого заболеваний. У таких пациентов может быть легкое течение заболевания в случае заражения. Я бы посоветовал взрослым посмотреть свои карточки. Если в них указаны записи о двух прививках, то это снижает уровень риска.

О гриппе, дифтерии и малярии

- Как Украина прошла сезон гриппа 2017-2018 годов?

- Этот сезон Украина прошла нормально. Несколько недель было превышение эпидемического порога. Не было серьезных вспышек. Преимущественно, регистрировались вирусы гриппа В и С, которые не вызывают пандемий и распространяются локально. Случаев заражения вирусом гриппа А было значительно меньше. Основной вопрос для нашего Центра, это - предоставить прогноз на следующий сезон 2018-2019 годов. В частности по поводу того, какие вирусы гриппа будут распространены в северном полушарии, и доступность каких вакцин от гриппа необходимо обеспечить в Украине. Мы очень надеемся, что сможем дать такие прогнозы до конца июня. Стоит обратить внимание, что в Китае в очередной раз обнаружен новый вид вируса гриппа А, но никто не знает приобретет ли он глобальную угрозу человеку.

- Неоднократно приходилось слышать, что Украине грозит эпидемия дифтерии. Согласны ли вы с таким прогнозом?

- В 2015 и 2017 годах в Украине было по три-четыре случая дифтерии. В 2016 году не было пациентов с этим заболеванием. В 2018 году были два случая дифтерии в Хмельницкой и Луганской областях. Но у врачей есть опасения, которые связаны с низким уровнем вакцинации от дифтерии. То есть в Украине сформировалась достаточно благоприятная среда для того, чтобы в стране возобновились случаи дифтерии. В течение достаточно длительного времени в стране не было больших вспышек. Это может быть предпосылками для роста заболеваемости. Но у нас нет других объективных причин для вспышки дифтерии, например, мы не регистрируем групповые случаи заболевания дифтерией. Поэтому, я надеюсь, что вспышки этого заболевания у нас не будет.

- А сыворотка от дифтерии есть в Украине?

- Сейчас сыворотки от дифтерии есть в регионах. Их уже доставили на областные склады. В каждой области есть запас для лечения до 20 человек.

- Очень редко, но в Украине фиксируются и случае заболевания малярией. Какова сейчас в Украине ситуация с заболеваемостью этой болезнью?

- Мы регистрируем ежегодно в среднем около 50 случаев "завозной" малярии, когда человек заразился за границей, но болезнь проявилась только после приезда в Украину. Препараты от нее можно купить на фармрынке. Как оказалось, мы могли получать такие лекарства от ВОЗ в течение последних двух или трех лет. Но я не знаю, получали ли и как они распространялись.

Что я могу посоветовать? Если человек едет за границу, где есть риск заразиться малярией, то ознакомиться на сайте ВОЗ с рекомендациями для путешественников, где четко указано как и что необходимо ли принимать в случае посещения того или иного региона мира. К этому необходимо относиться очень серьезно. Если ВОЗ рекомендует проводить профилактику, то таблетки необходимо принимать. Обязательно стоит проконсультироваться с врачом-инфекционистом, который поможет выбрать схему профилактики. Второй момент – вакцины от малярии нет, поэтому для того, чтобы ею не заразиться, необходимо принимать специальные препараты. Кроме того, нужно обратить внимание на то, что когда человек приезжает в конкретную страну, то в местных аптеках продаются лекарства, которые действуют на тот вид малярии, который циркулирует в конкретной области. Всего существует четыре вида. Третий совет – малярия, как я уже сказал, может проявиться в Украине после возращения из-за заграницы. Главный признак - повышение температуры. Поэтому после возращения в течение года в случае любого повышения температуры необходимо сообщить врачу, что вы были в тропических странах. В таком случае врачи смогут провести анализ на выявление малярии. Очень часто люди думают, что поездка была давно и вспоминают о ней достаточно поздно.