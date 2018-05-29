Володимир Курпіта: Сироватка від ботулізму надійде в Україну в серпні-вересні

Чому в черкаскій школі масово отруїлися діти, наскільки безпечно в Україні вакцинувати дітей, чому країні знову загрожують випадки ботулізму і спалах кору, в інтерв'ю РБК-Україна розповів гендиректор "Центр громадського здоров'я МОЗ" Володимир Курпіта.

На цьому тижні в Україні розпочнуться літні канікули в школах та пройдуть "лінійки" з нагоди "останнього дзвоника". Але тільки в травні в країні зафіксовано як мінімум сім випадків масового отруєння дітей у школах досі невстановленою речовиною. Деякі випадки сталися під час шкільних "лінійок", деякі – під час навчального процесу. Найбільш резонансний – інцидент 8 травня у Черкасах, потім подібні випадки отруєнь школярів були зафіксовані в інших регіонах країни.

Крім того, з високим ступенем вірогідності в найближчі тижні можна очікувати трагедії, пов'язані з ботулізмом. У країні як і раніше відсутня сироватка від цього захворювання, що не дає медикам шансів перемогти цю хворобу. Про те, що могло викликати отруєння дітей в черкаській школі, наскільки в Україні безпечно вакцинувати дітей, і як влада реагує на ситуацію з відсутністю ліків від ботулізму, в інтерв'ю РБК-Україна розповів генеральний директор держустанови "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Володимир Курпіта.

"Центр громадського здоров'я" займається збором і моніторингом даних про захворюваність населення на різноманітні хвороби, проводить тренінги та інші заходи у сфері боротьби з ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та інших соціально-значущих хвороб, розробляє проекти нормативно-правових актів для запобігання їх розповсюдження, впроваджує нові методи діагностики захворювань.

Про отруєння дітей у Черкасах

- 8 травня під час "лінійки" в одній зі шкіл Черкас майже 60 дітей і кілька дорослих відчули себе погано і звернулися за медичною допомогою. Вже є остаточні результати розслідування того, що там сталося? Чим отруїлися діти?

- Ми досліджували воду, повітря, ґрунт і продукти харчування. Наші методики дозволяють визначити лише вісім-десять найбільш часто поширених шкідливих речовин – феноли, формальдегіди, двоокис азоту і т. д. По іншим можливим причинам отруєння, а їх більше десяти тисяч, ми не робимо досліджень. У нас немає для цього методології. За результатами наших досліджень ми не виявили зміни ні по одному з показників, за винятком наявності свинцю в ґрунті. Також ми виявили наявність марганцю, але його концентрація не перевищувала допустимі показники.

Але парадоксальність ситуації у тому, що ми не можемо стверджувати, що рівень свинцю в ґрунті перевищує допустиму норму, оскільки ці норми були скасовані в 2014 році. Якщо порівняти виявлений нами показник наявності свинцю в ґрунті у черкаській школі з нормами 2014 року, то його рівень перевищує допустимі в два рази. Сам свинець може викликати отруєння, якщо він потрапить в організм. Але якщо він знаходиться у ґрунті, то невідомо, яким чином він міг потрапити в тіло людини.

- Тоді в чому небезпека виявленого свинцю?

- Свинець застосовується добавки для нафтопродуктів. Як ми припускаємо, у сусідній військовій частині перед лінійкою міг статися розлив нафтопродуктів, які після того, як у місті підвищилася температура повітря, почали випаровуватися. В результаті ці пари викликали інгаляційне ураження (пошкодження органів дихання, - ред.) у дітей. Але це припущення. Остаточно відповідь на це питання мають дати органи слідства. Ми їм передали всі наявні результати досліджень. В свою чергу хочу відзначити, що Центр не забирав у дітей сечу і кров на аналізи. Цим займалися медичні працівники у лікарні, куди надходили діти. Ми не займаємося подібними дослідженнями, і про їх результати нічого не знаємо.

- Правильно я розумію, що оскільки досліджувалися лише десять можливих речовин з десяти тисяч, то не факт, що причиною отруєння дітей став випаровування нафтопродуктів?

- Так, це може бути все що завгодно. Наприклад, це могло бути розпорошення дратівливих газів, наприклад, "черемхи", тому що у дітей були ознаки задухи. Крім того, хочу додати для жителів Черкас, що ми не виявили слідів азоту, тому що був слух про те, що на "Черкасиазот" стався викид. Але якщо б був викид оксидів азоту, то були б ще обігу і жителів сусідніх будинків, а їх не було. Також хочу підкреслити, що зараз в Черкасах вода і повітря безпечні.

- Крім отруєння в Черкасах, в той же день масово за медичною допомогою звернулися діти, що були на "лінійці" в одній зі шкіл Новомосковська Дніпропетровської області. Що там сталося?

- У Новомосковську була інша історія. Вона була вирішена відразу. 8 травня на "лінійці", яка тривала більше години в спеку, одній дівчинці стало зле і вона втратила свідомість. Навколо неї 18 дітей злякалися і теж сказали, що їм погано. Вони всі зайшли в школу, їх оглянув медпрацівник, після чого всіх дітей відпустили. Дівчинку, яка втратила свідомість, відвезли в лікарню, але через три години її за наполяганням мами виписали. Ці дві події збіглися, але вони ніяк не пов'язані між собою.

- Ви можете дати пораду батькам – дітям варто йти на "лінійки" з нагоди "останнього дзвоника"?

- Звичайно. Можна йти на "лінійку". Але директори шкіл та вчителі не повинні тримати дітей на "лінійці" півтори години.

- Хто відповідає за правила організації "лінійок"?

- Школи та Міністерство освіти і науки. Але вони не хочуть це робити, перекладаючи проблеми на плечі медиків. У Міносвіти є ціла Державна інспекція навчальних закладів, яка повинна це контролювати.

Владимир Курпита: "Директори шкіл та вчителі не повинні тримати дітей на "лінійці" півтори години" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Про вакцинацію

- В кінці квітня в Тернополі після вакцинації загинув піврічна дитина. Чому це сталося?

- В Україні існує система нагляду за кожною реакцією, яка виникає протягом тридцяти днів після вакцинації. Частина з них можуть бути побічними реакціями після вакцинації, а частина жодним чином не пов'язані з нею. Рішення про те пов'язані вакцинація і негативні події після неї приймає регіональна група, в яку входить педіатр або терапевт, невропатолог, хірург, патологоанатом або судовий медик. Тобто, це достатньо велика група фахівців, які оцінюють ситуацію. У неї є час до 15 днів, щоб надати міністерству охорони здоров'я інформацію.

Що сталося у Тернополі? Дитині зробили щеплення від поліомієліту і коклюшу-дифтерії-правця. Після цього він залишився вдома з одним з близьких родичів. Коли додому прийшли батьки, то виявилося, що дитина мертва. За інформацією, яку надала регіональна група в своєму протоколі, мав місце фактор зовнішнього впливу на зовнішні шляху. Це трагедія для сім'ї, тому що дитина була бажаною. Але вона ніяк не пов'язана з вакцинацією.

Після випадку в Тернополі Державна служба з контролю за лікарськими засобами та наркотиками опублікувала на своєму сайті розпорядження про заборону використовувати серії вакцин, якими була щеплена дитина. Але ніхто не взяв до уваги два фактори. По-перше, в Україні використовуються многодозные вакцини, тобто вакциною з одного флакона прищеплюється кілька дітей. Якщо б у нас були проблеми з конкретної вакциною, то подібні реакції були б і у інших дітей, які були щеплені вакциною з цього ж флакона, але цього не сталося. В одній вакцині – АКДП – загибла дитина був десятим. При цьому у попередніх дев'яти дітей не було ніяких негативних реакцій. А по вакцину від поліомієліту дитина була шостою. По-друге, розтин робили судові медики, а не патологоанатоми, які знаходяться у підпорядкуванні МОЗ. Судові медики – це незалежна від служба МОЗ.

- У відсотковому співвідношенні, скільки займають заборонені серії від всіх наявних у країні даних вакцин?

- У мене немає такої інформації. Це не сфера відповідальності "Центру громадського здоров'я". Але я знаю, що за АКДП було сім серій, а по поліомієліту - шість. Таким чином, в Україні є в наявності для вакцинації ці вакцини інших серій. Але раніше були проблеми з наявністю іншої вакциною – БЦЖ. У березні В результаті подібної трагедії Держлікслужба заборонила використання однієї серії даної вакцини. В Україні було лише дві серії. Тоді ми били на сполох, тому що фактично половина наявної вакцини БЦЖ не можна було використовувати.

- Як часто в Україні відзначаються смерті дітей після вакцинації?

- У минулому році в Україні було зафіксовано 17 смертей дітей після імунізації. Але ніхто не чув про якихось негативних інформаційних сплесків в ЗМІ.

- Хто в цьому зацікавлений?

- Український ринок вакцин завжди буде місцем для торговельних війн між різними компаніями. З урахуванням того, що кілька років тому на ринок вийшли індійські вакцини, інформаційні вкидання можуть бути ознакою війни за ринок. Другий момент може бути пов'язаний з політикою, оскільки ми живемо в країні популізму. Це можуть бути якісь політичні "розборки".

- Недавно на засіданні парламентського комітету з питань охорони здоров'я ви заявили, що після застосування вище вказаної вакцини АКДП індійського виробництва в 4,5% випадках відзначалися непередбачені реакції. Що ви мали на увазі?

- В системі, яка існує в Україні з реєстрації подій, що відбуваються після вакцинації, використовується термін "непередбачувані події після імунізації", бо так прийнято в міжнародній практиці. До них відносяться як місцеві реакції, так і загальні. При цьому до них відносяться навіть ті реакції, які вказані в інструкції.

- Але чому у такому разі це "непередбачувані" реакції, якщо їх можливість вказана в інструкції?

- Тому що вони виникають не в усіх дітей, а тільки в частині. Що стосується зазначеної індійської вакцини АКДП, то ми помітили, що останнім часом збільшилося число місцевих реакцій. Це правда. Я це підтверджую. Чому це відбувається, досліджує "Державний експертний центр" (держпідприємство, яке займається перевіркою документів для реєстрації ліків МОЗ, - ред.).

- Правильно я розумію, що медсестра, взявши вакцину зверху або знизу флакона, може зробити щеплення дитині з меншою дозою діючої речовини, тобто в результаті дитині зроблять неефективну щеплення?

- Ми можемо припустити таке. Для того, щоб ми відповіли на це питання, необхідно провести так звану оцінку напруженості імунітету у цих дітей - тобто, взяти у них кров з вени і визначити рівень антитіл, після чого можна визначити виробився у дітей імунітет до інфекції чи ні.

Ми нещодавно провели подібну спільну перевірку стійкості про українських дітей до деяких інфекцій з нашими колегами з Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Центром з контролю і профілактики захворювань США у чотирьох регіонах – Закарпатській, Сумській, Житомирській областях та Києві. Скоро ми повинні отримати остаточні дані. Але у нас вже є вражаючі факти. Наприклад, у Закарпатській області у 30 відсотків дітей, у яких в картках вказано, що вони отримали до минулорічної масової вакцинації дворазову щеплення від кору, і чиї батьки переконували нас у її отриманні, немає антитіл до цього захворювання взагалі. Нам потрібно розбиратися, чому це сталося. Версій кілька. Перша версія – батьки боялися щепити дитину, тому просто купили необхідну довідку у лікаря. Друга версія – неякісне введення вакцини. Третя версія – порушення умов зберігання вакцини. Зараз в Україні немає координуючого органу, який би займався запобіганням подібних ситуацій. Ми зараз намагаємося відновити такий контроль.

- Чи варто провести таку всеукраїнську загальну перевірку дітей про стійкості їх імунітету до інфекційних захворювань?

- Деякі батьки погодяться повести дітей на таку перевірку, оскільки кров для аналізу необхідно взяти з відня. Більш ефективним вирішенням даної проблеми могло б бути проведення додаткової вакцинації. Крім того, немає необхідності в такій загальній перевірці, оскільки подібні проблеми не у всіх регіонах. У тієї ж Сумської області взагалі немає такої проблеми, як у Закарпатській. Але ми хочемо запустити на регулярній основі подібні дослідження напруженості імунітету. Тоді ми зможемо відповідати на питання про колективний імунітет.

Однією з основних завдань Центру є епіднагляд – збір і обробка інформації для прогнозування ситуацій і прийняття необхідних рішень. В тому числі ми будемо займатися контролем якості даних. Проблема полягає в тому, що в Україні контроль якості даних не здійснювався. В результаті у нас тотальна недовіра до держави даними. Ми хочемо, щоб в Україні эпидназор включав рутинну, тобто повсякденне, статистику, дозорні дослідження, приклад яких я привів вище, а також сезонні дослідження або оцінку окремих груп населення. В результаті ми отримаємо масив даних, які будуть достовірними і дозволять приймати необхідні рішення.

- Чи можна сказати, що "Центр громадського здоров'я" – це колишня санітарна епідемслужба?

- Ні, я не хочу, щоб нас так називали. Центр створено на базі кількох держструктур – це центральна санепідемстанція, це лабораторії санслужби, колишній центр по боротьбі з туберкульозом, Снідом, Інститут стратегічних досліджень МОЗ, "Центр грипу" і т. д.

Володимир Курпіта: "Український ринок вакцин завжди буде місцем для торговельних війн між різними компаніями" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Про ботулізм

- В минулому році в Україні через брак сироватки від ботулізму померло близько десяти осіб. Чи змінилася ситуація з наявністю цих препаратів за минулий рік?

- Щорічно в Україні реєструється більше ста випадків ботулізму завжди. До тих пір, поки в Україні будуть консервувати в домашніх умовах м'ясо або навіть недостатньо промиті гриби, а також зберігати ці продукти у невідповідних умовах, до тих пір в країні буде ботулізм. На жаль, ботулізм не можна визначити на око, смак або колір. Це мікроорганізм, який не псує продукти. За зовнішнім виглядом продукт може бути хорошої якості, але містити токсин цього мікроорганізму. Для свого розвитку йому не потрібен кисень. Тому він може розвиватися в консервації або у копченості. Для нього це ідеальне середовище.

- Але в минулому році були випадки захворювання на ботулізм від риби, переробленої в промислових умовах, а не вдома....

- Це сфера відповідальності органів місцевої влади, які видають відповідні дозволи на виробництво тієї чи іншої продукції на своїй території. Якщо вони це не контролюють, то їх треба міняти. У МОЗ забрали всі функції контролю. Частково повернули функції контролю Державній службі з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, зокрема, контролю якості продуктів харчування в точках громадського харчування і магазинах.

- Ви не радите купувати копчену або валяне рибу на ринках і в магазинах? Можливо, варто заборонити продавати такі продукти?

- Ні, не раджу. Але і забороняти не варто, тому що це не виключить продаж цих продуктів. В результаті цю продукцію будуть продавати на стихійних ринках. Вирішити проблему можна лише шляхом підвищення інформованості населення про те, що це -нездоровий і нехороший продукт. Є набагато більше інших нормальних продуктів, особливо, в Україні. Тому я не раджу купувати в'ялену рибу.

Але я не знаю, що зробити, щоб українці не закривали тушонку в домашніх умовах. В результаті ми ніколи не зможемо усунути всі причини виникнення цього захворювання. Тому в Україні повинні бути варіанти, як на нього реагувати. А ось в цьому питанні в Україні в останні роки, справді, виникла проблема у вигляді дефіциту препарату для лікування даного захворювання.

Одним з найважливіших методів лікування ботулізму є введення сироватки, а не вакцини. У цьому дуже важлива різниця. Вакцина – це мікроорганізм або його частина, який дозволяє організму людини сформувати імунітет. Сироватка – це вже готове речовина, що вводиться людині ззовні і вбиває або токсини, або мікроорганізми. Ці готові речовини можна отримати двома шляхами. Або з крові донора, тобто людини, який захворів чи був щеплений, після чого у нього утворюється необхідні антитіла. Або шляхом зараження тварин, у яких після формування імунітету можна забрати сироватку і ввести людині. У світі для лікування ботулізму використовується кінська сироватка. Людство поки що не навчилася штучно синтезувати сироватку від ботулізму як хімічна речовина.

В Україні не існує власного виробництва сироваток від ботулізму. У принципі, у світі мало країн, де вони випускаються, оскільки це лікарська речовина дуже складно виробляти в незмінній якості, тому його виробляють невеликими партіями. Крім того, закупівля сироваток ніколи не була завданням МОЗ. Відомство ніколи за всю історію існування незалежної України не купувало цю продукцію. Її завжди купували місцеві органи влади за кошти обласних бюджетів, як правило, в Росії. Коли в України почався конфлікт з Росією, закупівлі припинилися. Протягом останніх трьох років місцеві органи влади не могли вирішити цю проблему. В результаті пацієнти почали привозити сироватки з-за кордону. І зіткнулися з ще однією проблемою - європейські сироватки не зареєстровані в Україні, а це є обов'язковою умовою для їх використання у нас в країні. При цьому європейським виробникам сироваток невигідно самостійно приходити на український ринок, реєструвати їх і продавати в Україні. Пов'язано це з тим, що в Україні дуже невеликий ринок для цієї продукції. Як я вже говорив, випадків ботулізму не так багато.

В цьому році ми спробували вирішити цю проблему, піднявши її на національний рівень. У 2018 році МОЗ вперше направив частину коштів, які закладені у державному бюджеті на придбання ліків, на придбання сироваток. На це буде витрачено понад 40 мільйонів гривень. За ці кошти будуть куплені сироватки від правця, дифтерії, ботулізму, а також ліків від малярії і ще деякі препарати, які рідко застосовуються в Україні.

- Тобто європейські сироватки від ботулізму все-таки вдалося зареєструвати в Україні?

- Ні. У зв'язку з тим, що вони купуються через міжнародні організації, МОЗ зможе їх зареєструвати після того, як вони надійдуть в країну.

- Правильно я розумію, що зараз в Україні немає сироватки від ботулізму? І коли цей препарат поставлять в країну?

- Зараз її немає. Єдиним виходом є покупка сироватки за кордоном. В минулому році ми отримали гуманітарну допомогу у вигляді сироватки від правця, укусу змій, дифтерії, але, на жаль, від ботулізму сироватки ми не змогли отримати. Я сподіваюся, що сироватка від ботулізму надійде в Україну в серпні-вересні.

- РБК-Україна писало, що сироватку від ботулізму завозять в Україну контрабандою. Така практика триває? І наскільки європейські сироватки дорожче аналогічних препаратів російського виробництва?

- Сироватку ввозять з Росії, Білорусі, Польщі, тобто звідки ближче. Це правда. Європейська сироватка раз у вісім-десять дорожче.

Володимир Курпіта: "Єдиним виходом є покупка сироватки за кордоном" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Про кір

- З минулого року в Україні відзначається спалах кору. Яка динаміка зараз?

- З весни 2017 року в європейському регіоні, не тільки в Україні, зафіксовано зростання захворюваності на кір. Чому це відбувається? Кір характеризується циклічністю. Кожні п'ять років вона "повертається" і "знаходить" тих, хто не захищений. Тому в Україні такі спалахи були в 2006-2008 та 2012 року. Якщо порівняти з ситуацією 2006-2008 років, коли було все більш-менш нормально з наявністю вакцин, то і тоді захворіли на кір 42 тисячі осіб в Україні. З початку нинішнього спалаху ми вже маємо близько 20 тисяч пацієнтів.

З досвіду попередніх років, ми знаємо, що спалах триває приблизно два роки. Беручи до уваги, що нинішній спалах почалася навесні 2017 року, можна припустити, що до весни 2019 року захворюваність знизитися, якщо не будуть вжиті додаткові заходи. Але в цей раз ми підготувалися до кору значно гірше, оскільки в Україні серйозно знизився рівень вакцинації від цього захворювання. Як, правда, і проти всіх інших хвороб.

Через те, що взимку серйозно збільшилася кількість пацієнтів у столиці і, як наслідок, більш посиленої уваги до кору з боку ЗМІ, ситуація із захворюваністю стала надбанням громадськості. Але зараз про це стали говорити менше, але ситуація знову стала ускладнюватися, в тому числі в Києві. Якщо на початку січня щотижня у столиці хворіли на кір близько 60 чоловік, то зараз – 129. У нас була надія, що спалах піде на спад, але зараз ми бачимо, що йде друга, більш сильна хвиля захворюваності на кір. В минулому році ми провели додаткову хвилю вакцинації від кору дітей до дев'яти років. Нам вдалося підвищити рівень вакцинації серед них до 83%. Але зараз почали хворіти старші діти 14-17 років, студенти, а також дорослі.

Оперативний штаб, створений при МОЗ, рекомендував розширити безкоштовну додаткову вакцинацію для всіх дітей до 17 років. Але у нас залишаються без вакцин дорослі. Вони повинні або купувати вакцини самостійно, або за рахунок місцевих органів влади. Біда одна не ходить. Один з трьох виробників вакцин від кору – французька компанія Sanofi Pasteur – оголосила, що до березня 2019 року вона припиняє випуск цієї вакцини з технологічних причин. У результаті на ринку залишилися тільки британська компанія GlaxoSmithKline і американська Merck. Але при цьому з-за того, що населення планети зростає, вакцини розбирають як гарячі пиріжки.

Коли в серпні минулого року почався спалах кору, ми зіткнулися з тим, що, навіть маючи кошти для придбання вакцин, на ринку не було препаратів в достатній кількості. GlaxoSmithKline повідомили, що зможуть поставити вакцини тільки через 39 тижнів. ЮНІСЕФ замовив у компанії понад 1,2 мільйона доз з датою поставки в квітні. Ми розраховували, що до цього часу нам вистачить запасів вакцин з попередньої поставки. Але потім в Україні почався ажіотаж, люди хотіли вакцинувати своїх дітей. І ми побачили, що в лютому нам вже не вистачило б вакцин. Тоді ЮНІСЕФ провів переговори з GlaxoSmithKline, щоб нам поставили хоч частину вакцин раніше. Крім того, тоді ж нам вдалося домовитися з Merck, щоб компанія зареєструвала свою вакцину в Україні і почала свої поставки нас в країну.

В результаті, за нашими розрахунками, у нас зараз достатня кількість вакцин від кору для дітей та дорослих із груп ризику – лікарів, вчителів, поліцейських - до наступної поставки в один мільйон доз, яка запланована на осінь. Правда, для того, щоб вакцинувати дорослих вакциною за рахунок держбюджету необхідно рішення головного санітарного лікаря, якого немає. Тому ми запропонували Кабінету міністрів, щоб він видав тимчасовий дозвіл на це виконуючому обов'язки міністра охорони здоров'я. Чекаємо рішення уряду.

- Таким чином, скільки зараз в Україні вакцин від кору?

- Це число динамічно змінюється. За останніми наявними даними, в Україні зараз 1,28 мільйон доз цієї вакцини. Крім того, в червні повинна прийти партія в 440 тисяч доз від Merck.

- Що робити дорослим не з груп ризику, які хочуть зробити собі щеплення від кору? Купити вакцину дуже складно, оскільки її дуже мало на ринку у вільному продажу.

- Її практично немає в продажу. Її продають зараз на приватному ринку за 800 гривень при її реальною ціною в 50-90 гривень. Як правило, якщо дорослі, яких двічі вакцинувалися від кору в дитинстві, захищені від цього захворювань. У таких пацієнтів може бути легкий перебіг захворювання у разі зараження. Я б порадив дорослим подивитися свої картки. Якщо в них зазначені записи про двох щеплення, то це знижує рівень ризику.

Про грип, дифтерію та малярію

- Як Україна пройшла сезон грипу 2017-2018 років?

- Цей сезон Україна пройшла нормально. Кілька тижнів було перевищення епідемічного порогу. Не було серйозних спалахів. Переважно, реєструвалися віруси грипу В і С, які не викликають пандемій і поширюються локально. Випадків зараження вірусом грипу А було значно менше. Основне питання для нашого Центру, це - надати прогноз на наступний сезон 2018-2019 років. Зокрема з приводу того, які віруси грипу будуть поширені в північній півкулі, і доступність яких вакцин від грипу необхідно забезпечити в Україні. Ми дуже сподіваємося, що зможемо дати такі прогнози до кінця червня. Варто звернути увагу, що в Китаї в черговий раз виявлений новий вид вірусу грипу А, але ніхто не знає придбає він глобальну загрозу людині.

- Неодноразово доводилося чути, що Україні загрожує епідемія дифтерії. Чи згодні ви з таким прогнозом?

- В 2015 і 2017 роках в Україні було по три-чотири випадки дифтерії. У 2016 році не було пацієнтів з цим захворюванням. У 2018 році були два випадки дифтерії у Хмельницькій та Луганській областях. Але у лікарів є побоювання, пов'язані з низьким рівнем вакцинації від дифтерії. Тобто в Україні сформувалася досить сприятливе середовище для того, щоб в країні відновилися випадки дифтерії. Протягом досить тривалого часу в країні не було великих спалахів. Це може бути передумовами для росту захворюваності. Але у нас немає інших об'єктивних причин для спалаху дифтерії, наприклад, ми не реєструємо групові випадки захворювання на дифтерію. Тому, я сподіваюся, що спалахи цього захворювання у нас не буде.

- А сироватка від дифтерії є в Україні?

- Зараз сироватки від дифтерії є в регіонах. Їх уже доправили на обласні склади. В кожній області є запас для лікування до 20 чоловік.

- Дуже рідко, але в Україні фіксуються захворювання малярією. Яка зараз в Україні ситуація із захворюваністю цією хворобою?

- Ми реєструємо щорічно в середньому близько 50 випадків "завезеної" малярії, коли людина заразився за кордоном, але хвороба проявилася тільки після приїзду в Україну. Препарати від неї можна придбати на фармринку. Як виявилося, ми могли отримувати такі ліки від ВООЗ протягом останніх двох або трьох років. Але я не знаю, чи отримували і як вони розповсюджувалися.

Що я можу порадити? Якщо людина їде за кордон, де є ризик заразитися малярією, то ознайомитися на сайті ВООЗ з рекомендаціями для мандрівників, де чітко вказано як і що необхідно приймати в разі відвідування того чи іншого регіону світу. До цього необхідно ставитися дуже серйозно. Якщо ВООЗ рекомендує проводити профілактику, то таблетки необхідно приймати. Обов'язково варто проконсультуватися з лікарем-інфекціоністом, який допоможе вибрати схему профілактики. Другий момент – вакцини від малярії немає, тому для того, щоб нею не заразитися, необхідно приймати спеціальні препарати. Крім того, потрібно звернути увагу на те, що коли людина приїжджає в конкретну країну, то в місцевих аптеках продаються ліки, які діють на той вид малярії, який циркулює в конкретній області. Всього існує чотири види. Третя порада – малярія, як я вже сказав, може проявитися в Україні після повернення з-за кордону. Головна ознака - підвищення температури. Тому після повернення протягом року в разі будь-якого підвищення температури необхідно повідомити лікаря, що ви були в тропічних країнах. У такому випадку лікарі зможуть провести аналіз на виявлення малярії. Дуже часто люди думають, що поїздка була давно і згадують про неї досить пізно.