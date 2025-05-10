Гібридний Volkswagen Passat Variant: тест-драйв і головні новинки

Volkswagen Passat - це справжній улюбленець автомобілістів в різних кінцях Старого Світу. У нас на тесті – дев'яте покоління моделі. Автомобіль втратив один з двох типів кузова, але зберіг класичні силові агрегати та навіть отримав різні рівні електрифікації. Журналісти РБК-Україна Авто провели з "Пасатом" тиждень, подолали майже 1000 км і зробили кілька важливих висновків.

Електромобільний привіт

Німці показали новий Volkswagen Passat у піввіковий ювілей моделі. По всьому світі до появи героя нашого тесту на світ було випущено понад 34 млн автомобілів з такою назвою. Але презентація новинки мала і гірчинку.

Справа в тому, що традиційний сегмент легкових авто D-класу у Європі скорочується багато років поспіль. Саме через це у європейській модельній лінійці новий Passat залишили лише з типом кузова універсал. І цей тип кузова став єдиним для машини дев'ятого покоління.

Традиційно, що представник бізнес-класу від Volkswagen має багато спільного з Skoda Superb: і платформу, і набір силових агрегатів, а від тепер ще й спільне місце виробництва: завод Volkswagen на окраїні Братислави, що у Словаччині.

Але у новій генерації Passat став помітно більшим і просторішим. Так, колісна база зросла на 50 мм: тепер вона дорівнює 2841 мм. На ті ж 50 мм збільшилась і відстань між рядами сидінь. У довжину новий Passat налічує 4917 мм: це одразу на 144 мм більше, ніж у колишньої моделі B8. Ширина зі зміною покоління виросла на 20 мм (до 1852 мм), а висота – на символічний 1 мм (до 1506 мм).

Новий Passat став найбільш обтічним універсалом марки за всю історію: ряд хитрощів (включаючи жалюзі перед радіатором, які відкриваються тільки при необхідності) дозволив досягти коефіцієнта аеродинамічного опору Cd 0,25 замість 0,31 у колишньої моделі. Саме заради відмінних аеродинамічних показників "Пасат" нагадує електромобілі німецького бренду – все виключно заради ефективності.

Частина нашої команди спочатку жалілись на відсутність виразності і фірмових гострих кутів та прямих ліній, що були притаманні кільком останнім поколінням моделі. Але низька витрата палива та зменшена шумність змусили їх змінити перші висновки.

Екрани проти "фізики"

Салон "дев'ятого" Passat оформлений у дусі електричних моделей німецького бренду. Перед водієм встановлений дисплей панелі приладів діагоналлю 10,25 дюйма. Автомобілісти через головне меню можуть вибирати один з чотирьох варіантів графічних тем, а якщо врахувати індивідуальні можливості для кожного "віконечка" у цифрових циферблатах, то варіантів назбирається "добре за 50".

Медіасистема нового покоління MIB4 у тестовому авто з діагоналлю екрана на 12,9 дюйма здається справжнім телевізором, хоча за доплату доступний ще й 15-дюймовий дисплей. Під ним розташувались сенсорні смужки керування клімат-контролем. До такого рішення з часом звикаєш. Приємно, що кілька ключових "кліматичних" функцій на кшталт обігріву заднього скла, або обдуву "лобового" виведені на окремі гарячі сенсорні клавіші на головний екран.

Найпомітніша зміна салону нового німецького універсала – це "переїзд" селектора коробки DSG з центрального тунелю на правий підрульовий перемикач. Питань такий технічний крок німецьких конструкторів не викликає.

Єдине – треба призвичаїтись, щоб випадково не вмикати спортивний режим замість звичайного "Драйва", вони активуються по черзі. Міграція селектора трансмісії стала можливою і через те, що механічна коробка передач на європейських універсалах більше не використовується.

На відміну від деяких конкурентів, кнопки на кермі у "Пассата" – аналогові, ще й розташовані у кілька "поверхів" для максимальної зручності.

Потрапляючи на задній ряд, оцінюєш додатковий простір, що отримав герой нашого тесту. Навіть сам за собою водій з ростом 185 см з легкістю може сидіти на задньому дивані, закинувши ногу на ногу. Насолодитись поїздкою пасажири заднього ряду можуть, підключивши гаджети до зарядки через порти USB-C, та встановивши комфортну температуру на власному блоці "мікроклімату".

Об'єм багажника порівняно з попередником зріс з 650 до 690 літрів, а зі складеним заднім рядом цей параметр тепер становить цілих 1920 літрів замість колишніх 1780 л. Незайвим буде нагадати, що по бокам знайшлось місце для гачечків, а під підлогою розташувалось тимчасове запасне колесо і доволі просторе "підпілля", у якому можна сховати різний дріб'язок.

Вибираємо зі знайомих

На українському ринку герой нашого тесту доступний одразу з трьома варіантами двигунів. Базовим вважається 1,5-літровий бензиновий варіант. Це перший "м'який гібрид" в історії моделі. Бензиновий турбомотор 1.5 eTSI (150 к.с., 250 Нм) доповнений системою відключення половини циліндрів при низьких навантаженнях та 48-вольтовим стартер-генератором з ремінним приводом. Цей електромотор видає 20 к.с. та 25 Нм, допомагаючи в перші секунди розгону.

Наступний варіант – це суто бензиновий турбомотор 2.0 TSI потужністю 204 к.с. Також у моторній лінійці залишили справжню класику жанру – добре відомий турбодизель 2.0 TDI у середньому варіанті форсування – потужністю 150 сил (на інших ринках також існують версії на 122 та 193 сили). Всі перелічені модифікації оснащені семиступінчастим "роботом" з двома зчепленнями. Герой нашого тесту оснащений початковим і найбільш технологічним варіантом.

Автовиробник зазначає, що гібридна силова установка здатна забезпечити машині апетит на рівні 6,3 літра на 100 км пробігу у змішаному режимі. Наші заміри апетиту "Пассата" показують, що паспортні цифри максимально наближені до реальних. Так, по трасі німецький універсал легко вкладається у 5,5-5,8 літра на 100 км пробігу, а у літньому місті може споживати не більше 7,5-8 літрів на 100 км. Враховуючи доволі скромну витрату палива і паливний бак на 66 літрів, запас ходу у машини спокійно перевищує 1100-1200 км.

Звичайно, від 150 сил очікувати ураганного драйву не варто. Але розгінної динаміки на рівні 9,4 секунди до першої "сотні" цілком достатньо для обгонів на трасах та стрімких випереджань у місті. Важливо, що автомобілю непотрібно довго "розкручюватись": електроніка підтримує оптимальні оберти та передачу для максимально ефективного прискорення.

Одна з ключових переваг Volkswagen Passat – це комфорт підвіски при гідній керованості. Навіть на латаних-перелатаних дорогах машина тримається впевнено. До того ж, збалансована багатоважільна підвіска та високопрофільні 16-дюймові колеса майже нівелюють дрібні вибоїни та стики асфальту. Саме тому "Пассат" можна вважати ледве не взірцем за балансом ходових якостей серед машин, які оснащені класичною підвіскою без усіляких "примочок" типу пневмобалонів та ін.

Ціна питання

На нашому ринку новий Passat має дві комплектації. Базове виконання під назвою Business з 1,5-літровим мотором може похвалитись світлодіодними фарами, акустичним склом, адаптивним круїз-контролем, електроприводом кришки багажника, безключовим доступом, системою утримання у смузі, контролем дистанції до іншого авто тощо коштує щонайменше 1 656 786 гривень. Доплата за 2,0-літровий бензиновий силовий агрегат становить приблизно 119 000 грн, а дизель коштує від 1 860 027 грн.

За топову модифікацію Elegance з адаптивною матричною оптикою IQ.Light, чотирма камерами кругового огляду, 17-дюймовими колісними дисками, модернізованим обвісом та ін. просять щонайменше у 1 866 057 гривень.

Переваги та недоліки Volkswagen Passat

Сильні сторони німецького універсалу:

Місткий салон і багажник

Широкий вибір силових агрегатів

Комфортна підвіска

Покращений акустичний комфорт

Великий запас ходу

Недоліки Volkswagen Passat: