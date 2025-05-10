Гибридный Volkswagen Passat Variant: тест-драйв и главные новинки

Volkswagen Passat - это настоящий любимец автомобилистов в разных концах Старого Света. У нас на тесте - девятое поколение модели. Автомобиль потерял один из двух типов кузова, но сохранил классические силовые агрегаты и даже получил разные уровни электрификации. Журналисты РБК-Украина Авто провели с "Пассатом" неделю, преодолели почти 1000 км и сделали несколько важных выводов.

Электромобильный привет электромобильному привету

Немцы показали новый Volkswagen Passat в полувековой юбилей модели. По всему миру до появления героя нашего теста на свет было выпущено более 34 млн автомобилей с таким названием. Но презентация новинки имела и горчинку.

Дело в том, что традиционный сегмент легковых авто D-класса в Европе сокращается много лет подряд. Именно поэтому в европейской модельной линейке новый Passat оставили только с типом кузова универсал. И этот тип кузова стал единственным для машины девятого поколения.

Традиционно, что представитель бизнес-класса от Volkswagen имеет много общего с Skoda Superb: и платформу, и набор силовых агрегатов, а теперь еще и общее место производства: завод Volkswagen на окраине Братиславы, что в Словакии.

Но в новой генерации Passat стал заметно больше и просторнее. Так, колесная база выросла на 50 мм: теперь она равна 2841 мм. На те же 50 мм увеличилось и расстояние между рядами сидений. В длину новый Passat насчитывает 4917 мм: это сразу на 144 мм больше, чем у прежней модели B8. Ширина со сменой поколения выросла на 20 мм (до 1852 мм), а высота - на символический 1 мм (до 1506 мм).

Новый Passat стал самым обтекаемым универсалом марки за всю историю: ряд хитростей (включая жалюзи перед радиатором, которые открываются только при необходимости) позволил достичь коэффициента аэродинамического сопротивления Cd 0,25 вместо 0,31 у прежней модели. Именно ради отличных аэродинамических показателей "Пассат" напоминает электромобили немецкого бренда - все исключительно ради эффективности.

Часть нашей команды поначалу жаловались на отсутствие выразительности и фирменных острых углов и прямых линий, которые были присущи нескольким последним поколениям модели. Но низкий расход топлива и уменьшенная шумность заставили их изменить первые выводы.

Экраны против "физики"

Салон "девятого" Passat оформлен в духе электрических моделей немецкого бренда. Перед водителем установлен дисплей панели приборов диагональю 10,25 дюйма. Автомобилисты через главное меню могут выбирать один из четырех вариантов графических тем, а если учесть индивидуальные возможности для каждого "окошка" в цифровых циферблатах, то вариантов наберется "хорошо за 50".

Медиасистема нового поколения MIB4 в тестовом авто с диагональю экрана на 12,9 дюйма кажется настоящим телевизором, хотя за доплату доступен еще и 15-дюймовый дисплей. Под ним расположились сенсорные полоски управления климат-контролем. К такому решению со временем привыкаешь. Приятно, что несколько ключевых "климатических" функций вроде обогрева заднего стекла, или обдува "лобового" выведены на отдельные горячие сенсорные клавиши на главный экран.

Самое заметное изменение салона нового немецкого универсала - это "переезд" селектора коробки DSG с центрального тоннеля на правый подрулевой переключатель. Вопросов такой технический шаг немецких конструкторов не вызывает.

Единственное - надо привыкнуть, чтобы случайно не включать спортивный режим вместо обычного "Драйва", они активируются по очереди. Миграция селектора трансмиссии стала возможной и из-за того, что механическая коробка передач на европейских универсалах больше не используется.

В отличие от некоторых конкурентов, кнопки на руле у "Пассата" - аналоговые, еще и расположены в несколько "этажей" для максимального удобства.

Попадая на задний ряд, оцениваешь дополнительный простор, который получил герой нашего теста. Даже сам за собой водитель с ростом 185 см с легкостью может сидеть на заднем диване, закинув ногу на ногу. Насладиться поездкой пассажиры заднего ряда могут, подключив гаджеты к зарядке через порты USB-C, и установив комфортную температуру на собственном блоке "микроклимата".

Объем багажника по сравнению с предшественником вырос с 650 до 690 литров, а со сложенным задним рядом этот параметр теперь составляет целых 1920 литров вместо прежних 1780 л. Нелишним будет напомнить, что по бокам нашлось место для крючков, а под полом расположилось временное запасное колесо и довольно просторное "подполье", в котором можно спрятать различную мелочь.

Выбираем из знакомых

На украинском рынке герой нашего теста доступен сразу с тремя вариантами двигателей. Базовым считается 1,5-литровый бензиновый вариант. Это первый "мягкий гибрид" в истории модели. Бензиновый турбомотор 1.5 eTSI (150 л.с., 250 Нм) дополнен системой отключения половины цилиндров при низких нагрузках и 48-вольтовым стартер-генератором с ременным приводом. Этот электромотор выдает 20 л.с. и 25 Нм, помогая в первые секунды разгона.

Следующий вариант - это чисто бензиновый турбомотор 2.0 TSI мощностью 204 л.с. Также в моторной линейке оставили настоящую классику жанра - хорошо известный турбодизель 2.0 TDI в среднем варианте форсировки - мощностью 150 сил (на других рынках также существуют версии на 122 и 193 силы). Все перечисленные модификации оснащены семиступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Герой нашего теста оснащен начальным и наиболее технологичным вариантом.

Автопроизводитель отмечает, что гибридная силовая установка способна обеспечить машине аппетит на уровне 6,3 литра на 100 км пробега в смешанном режиме. Наши замеры аппетита "Пассата" показывают, что паспортные цифры максимально приближены к реальным. Так, по трассе немецкий универсал легко укладывается в 5,5-5,8 литра на 100 км пробега, а в летнем городе может потреблять не более 7,5-8 литров на 100 км. Учитывая довольно скромный расход топлива и топливный бак на 66 литров, запас хода у машины спокойно превышает 1100-1200 км.

Конечно, от 150 сил ожидать ураганного драйва не стоит. Но разгонной динамики на уровне 9,4 секунды до первой "сотни" вполне достаточно для обгонов на трассах и стремительных обгонов в городе. Важно, что автомобилю не нужно долго "раскручиваться": электроника поддерживает оптимальные обороты и передачу для максимально эффективного ускорения.

Одно из ключевых преимуществ Volkswagen Passat - это комфорт подвески при достойной управляемости. Даже на латанных-перелатанных дорогах машина держится уверенно. К тому же, сбалансированная многорычажная подвеска и высокопрофильные 16-дюймовые колеса почти нивелируют мелкие ухабы и стыки асфальта. Именно поэтому "Пассат" можно считать чуть ли не образцом по балансу ходовых качеств среди машин, оснащенных классической подвеской без всяких "примочек" типа пневмобаллонов и др.

Цена вопроса

На нашем рынке новый Passat имеет две комплектации. Базовое исполнение под названием Business с 1,5-литровым мотором может похвастаться светодиодными фарами, акустическим стеклом, адаптивным круиз-контролем, электроприводом крышки багажника, бесключевым доступом, системой удержания в полосе, контролем дистанции до другого авто и т.д. стоит минимум 1 656 786 гривен. Доплата за 2,0-литровый бензиновый силовой агрегат составляет примерно 119 000 грн, а дизель стоит от 1 860 027 грн.

За топовую модификацию Elegance с адаптивной матричной оптикой IQ.Light, четырьмя камерами кругового обзора, 17-дюймовыми колесными дисками, модернизированным обвесом и др. просят минимум в 1 866 057 гривен.

Преимущества и недостатки Volkswagen Passat

Сильные стороны немецкого универсала:

Вместительный салон и багажник

Широкий выбор силовых агрегатов

Комфортная подвеска

Улучшенный акустический комфорт

Большой запас хода

Недостатки Volkswagen Passat: