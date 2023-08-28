Герої воєнного часу. Рейтинг найвпливовіших особистостей Житомирської області

Повномасштабне вторгнення Росії на територію України суттєво вплинуло на склад еліт на національному та місцевому рівнях. Ба більше, в нових умовах на перший план вийшли волонтерська діяльність, допомога країні у відновленні життєдіяльності після окупації та обстрілів, а також розбудова оборонних рубежів. РБК-Україна вирішило поглянути саме під таким кутом на склад регіональних еліт. Першою в огляді стала Житомирська область.

Для визначення впливу тієї чи іншої особистості на життя області в нових реаліях була використана наступна методологія:

від 1 до 200 балів в нашому рейтингу отримали люди, які беруть безпосередню участь в посиленні обороноздатності країни та безпосередньо регіону;

від 1 до 150 балів приносить відновлення життєдіяльності області після військових дій та волонтерська діяльність;

від 1 до 100 балів до свого рейтингу отримували персони, які мають політичний вплив на життя області та попри війну забезпечують економічну та соціальну стійкість регіону.

Інформація збиралась з відкритих джерел, а також шляхом опитування експертів, що мають контакти з місцевими елітами, представниками бізнесу та активістами.

Перше місце в рейтингу посідає бригадний генерал Максим Миргородський (370 балів: 200 за військову складову, 80 за відновлення та 90 за посилення економіки та вплив на соціальне становище у громадах).

Досвідчений військовий. Брав участь у боях за Слов’янськ, обороні Донецького аеропорту та боях за Дебальцеве. Перший учасник російсько-української війни, який став повним лицарем ордену Богдана Хмельницького. Нагороджений також орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Був командувачем двох десантно-штурмових бригад Збройних сил України: 79-ї та 95-ї, що базується на Житомирщині. З 2021 року очолив десантно-штурмові війська Збройних сил України замість свого побратима Євгена Мойсюка, який посів посаду заступника Головнокомандувача Збройних сил України. Підрозділи ДШВ під командуванням Миргородського протистоять російському вторгненню ще з 2014 року. Вони також безпосередньо були залучені до створення системи захисту Житомирської області. Максим Миргородський з перших днів повномасштабного вторгнення через своїх представників в Штабі оборони Житомирщини опікувався посиленням захисту області.

Друге місце обіймає начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко (363 бала: 149 – військова складова, 141 відновлення, 73 – економіка, політика, соціалка).

Полковник СБУ очолив Житомирську область ще у 2019 році. Створив та очолив Штаб оборони області, який займається координацією дій військових та громад із посилення захисту кордону, розбудови глибоко ешелонованої системи оборони на території області. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеню.

Обласна військова адміністрація забезпечує взаємодію між громадами та військовими підрозділами, що базуються на території області, фінансує відповідну програму, за якою додаткове фінансування на необхідне оснащення отримують місцева бригада ТРО, прикордонники, поліція. Веде роботу із благодійниками та міжнародними організаціями щодо гуманітарної підтримки переселенців та жителів області, забезпечення військових необхідною технікою. ОВА є координатором відновлювальних робіт на об’єктах, що постраждали під час російських бомбардувань на території області, а також в одному з населених пунктів Херсонщини. Співпрацює з інвесторами, зокрема й у вирішені питань, пов’язаних із пошуком компромісних рішень, у зв’язку з обмеженнями військового часу.

Третє місце посів мер обласного центру Сергій Сухомлин (314 балів: 112 військова складова; 119 відновлення та волонтерство, 83 економіка, політика, соціалка).

З 24 лютого 2022 року очолив створення оборонних споруд у місті, активно підтримує місцеві ДФТГ, місто постійно виділяє кошти на закупівлю дронів, автівок та іншої техніки для військових. Забезпечує перебування переселенців, відновлення зруйнованих та пошкоджених ракетними ударами будівель. Веде активну роботу з міжнародними донорами щодо залучення гуманітарної допомоги та відновлення зруйнованого російською ракетою 25 ліцею в центрі Житомира. Є заступником голови Палати місцевих влад Конгресу при президенті України.

4 місце. Петро Рудь – бізнесмен, політик, благодійник (220 балів: 134 за волонтерство та відновлення, 86 за економічний та політичний вплив).

Компанія "Рудь", яку він очолює змогла швидко оговтатися від шоку повномасштабної війни, продовжує працювати, підтримувати своїх робітників та Збройні сили України. Є депутатом обласної ради.

5 місце. Олександр Ющенко – бізнесмен, благодійник, політик (218 балів: 116 волонтерство та відновлення; 102 економічний та політичний вплив).

Очолює низку компаній в секторі агропромисловості, виготовлення харчових продуктів та деревообробки. Є постійним учасником та ініціатором волонтерських проектів із закупівлі техніки для ЗСУ. Очолює фракцію "Слуги народу" в обласній раді. Також має суттєвий вплив на життєдіяльність Звягельської громади.

6 місце. Генадій Буткевич – бізнесмен, благодійник (215 балів: 111 – волонтерство та відновлення; 104 політичний та економічний вплив).

Його благодійний фонд під час війни реалізує низку масштабних проектів з підтримки людей похилого віку, підтримки військових. Попри труднощі військового часу, він не лише залишився генеральним спонсором житомирського футбольного клубу "Полісся", а й сприяв його виходу у вищу лігу. Продовжує розвивати рітейлерську мережу, зокрема й на Житомирщині.

7 місце. Володимир Петренко – бізнесмен, благодійник (201 бал: 108 волонтерство та відновлення; 93 політичний та економічний вплив).

Під час паливної кризи 2022 року, викликаної ударами росіян по нафтобазам та вимушеної зміни логістики на поставки з Європи його компанія була однією з активних учасників забезпечення області нафтопродуктами. Допомагає військовим. Попри масштабну війну розвиває свою мережу, зокрема й у Житомирській області, де нещодавно відкрила два великих АЗК.

8 місце. Полковники Дмитро Братішко та Олег Апостол – попередній та теперішній командувачі 95-ї бригади ДШВ (197 балів: 163 – військова складова; 34 – вплив на соціально-економічний розвиток).

Житомирська бригада десантно-штурмових військ була та залишається однією з найважливіших складових Сил оборони України, зокрема й вносить суттєвий внесок у посилення оборони Житомирської області. Зареєстровані в області підрозділи є важливим джерелом податкових надходжень для громад.

9 місце. Володимир Олійник – полковник, попередній командувач 30, а зараз 31 бригади Збройних сил України (193 бали: 161 – військова складова; 32 - вплив на соціально-економічний розвиток).

Його бригади, також базуються на території області. Має безпосереднє відношення до захисту області, бере участь в боях на Півдні та Сході. Грошове забезпечення військових є важливим стимулом для підтримання економіки громад області.

10 місце. Ігор Рибинський – керівник комунального підприємства "Житомирагроліс", політик, благодійник (192 бали: 144 – волонтерство та відновлення: 48 – вплив на соціально-економічний розвиток).

В Житомирській області підприємства лісової галузі відіграють значну роль в економіці та житті громад. Комунальне лісове господарство, яке він очолює, протягом усієї війни постійно підтримує різні підрозділи ЗСУ будівельними матеріалами, паливом, технікою. Є депутатом обласної ради.

11 місце. Аркадій Маргуліс – благодійник (190 балів: 150 – волонтерство та відновлення, 40 – соціальна складова).

Один з найавторитетніших благодійників області. Має багаторічний досвід реалізації гуманітарних проектів спільно з іноземними донорами. Активно підтримує соціальні заклади. Під час війни ефективно використовує свій досвід та зв’язки задля залучення додаткової допомоги для закладів області.

12 місце. Михайло Весельський – бізнесмен, меценат (182 балів: 150 волонтерство та відновлення; 32 – соціальний та політичний вплив).

Свою меценатську діяльність розпочав задовго до війни, інвестуючи сотні мільйонів гривень в розвиток рідного села Радовель на Житомирщині. Має сталий авторитет в області. Після повномасштабного вторгнення активно доучився до волонтерської діяльності та наданню гуманітарної допомоги в Житомирській області та поза її межами.

13 місце. Олексій Шекета – керівник обленерго (175 балів: 148 – волонтерство та відновлення; 27 – соціально-економічний внесок).

Обленерго під його керівництвом змогло забезпечити проходження минулого опалювального сезону з масованими бомбардуванням з мінімальною кількістю скарг від населення та бізнесу на відключення електроенергії. Займається волонтерством, підтримує життєдіяльність підприємства та мереж, незважаючи на складну ситуацію у зв’язку з націоналізацією активів.

14 місце. Віталій Маковський – полковник, командир 115 бригади територіальної оборони (167 балів: 138 – військова складова; 29 – соціально-економічна).

Бригада під його командуванням є частиною сил оборони Житомирщини, а також виповнює бойові завдання на Сході країни. Бригада сформована переважно з жителів області, а отже є важливою частиною підтримки належного соціально-економічного рівня життя в області.

15 місце. Ігор Ходак – бізнесмен, політик, благодійник (164 бали: 121 волонтерство та відновлення; 43 – соціально-економічний внесок).

Депутат обласної ради декількох скликань, володіє бізнесом, який має суттєвий вплив на життя декількох громад на південному-заході області. Є активним учасником волонтерських проектів.

16 місце. Віктор Сахнюк – на початку війни керівник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства (163 бали: 122 волонтерство та відновлення; 39 – соціально-економічний вплив).

Згодом очолив столичний офіс ДП "Ліси України", до якого увійшли зокрема є державні лісові підприємства Житомирської області. Від самого початку повномасштабної війни забезпечував всебічну підтримку ЗСУ та громад області, що постраждали від обстрілів чи окупації. Лісові підприємства надавали деревину для ремонтів та будівництва захисних споруд, паливо та техніку, продовжуючи виступати гарантом соціальної стабільності та надходжень до бюджетів багатьох громад області.

17 місце. Володимир Ширма – заступник голови обласної ради (149 балів: 104 – волонтерство та відновлення; 45 – соціально-економічний внесок).

Протягом двох скликань поспіль є одним з керівників обласної ради. Зараз фактично виконує обов’язки голови облради. Працює з депутатами задля прийняття важливих для області рішень, зокрема щодо фінансування програм допомоги військовим, підтримки життєдіяльності соціальної інфраструктури області. Підтримує розвиток спорту та інші благодійні програми.

18 місце. Олександр Рабінович – бізнесмен, політик, благодійник (136 балів: 22 – оборонна складова; 76 - волонтерство та відновлення; 38 – соціально-економічний внесок).

Власник бізнесу, радник міського голови Житомира, депутат обласної ради, є учасником проектів з відновлення пошкоджених будинків, очолює та опікується спорядженням добровольчих формувань Житомирської територіальної громади.

19 місце. Геннадій та Людмила Зубко – політична діяльність на національному та місцевому рівнях (121 бал: 12 – оборонна складова; 69 – волонтерство та відновлення; 40 – політично-економічний вплив).

Він – екс віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Вона – депутат житомирської міської ради. Мають вплив на процеси в місті. Підприємство, пов’язане з родиною серед інших залучалося до розбудови захисних споруд. Займаються волонтерством та гуманітарними проектами.

20 місце. Іван Коруд – голова Овруцької територіальної громади (119 балів: 39 оборонна складова; 60 – волонтерство та відновлення; 20 – соціально-економічний внесок).

Від початку повномасштабної війни забезпечував здійснення заходів із посилення обороноздатності громади, що межує на півночі з білоруссю, підтримував її життєдіяльність, займався вирішенням питань евакуації та гуманітарної підтримки жителів, працював з іноземними донорами, координував роботу з відновлення пошкоджених російськими бомбами об’єктів. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

21 місце. Леонід Юрушев – бізнесмен, благодійник (116 балів: 71 – волонтерство та відновлення; 45 соціально-економічний внесок).

Є власником великого бізнесу, що має суттєве значення для життєдіяльності громад на півночі області та долучається до волонтерських проектів та проектів відновлення.

22 місце. Сергій Диняк – бізнесмен, політик, благодійник (107 балів: 65 – волонерство та відновлення; 42 – соціально-економічний внесок).

Очолює видобувний бізнес, який має суттєве значення для життєдіяльності громад на півночі області, одна з яких суттєво постраждала від російських бомбардувань на початку повномасштабного вторгнення. Депутат обласної ради.

23 місце. Ігор Сабадаш – директор обласного онкологічного диспансеру (88 балів: 39 волонтерство та відновлення; 49 – соціально-економічний внесок).

Один з найбільш авторитетних представників медичної спільноти в області, очолює обласний онкологічний центр, є депутатом обласної ради, зберігає великий авторитет в одній з громад області, де раніше працював головним лікарем.

24 місце. Наталія Остапченко – перший заступник начальника обласної військової адміністрації (87 балів: 54 – відновлення; 33 – соціально-економічний вплив).

Опікується проектами відновлення, будівництва, реалізацією на рівні області державних програм в галузі охорони здоров’я, зокрема й розвитку мережі закладів для реабілітації військових та цивільних, відповідає за бюджетно-фінансові процеси в області.

25 місце. Юлія Толмачова – волонтер (84 бали – волонтерська діяльність).

Є активним учасником волонтерського руху в області ще з 2014 року, отримала поранення в одній з волонтерських місій на Сході країни, але не полишила своєї справи, продовжує збирати та доставляти допомогу різним підрозділам Сил оборони України.

До ТОП-60 особистостей Житомирської області військового часу також увійшли:

26. Ігор Герасименко Герой України, полковник десантно-штурмових військ (95 бригада), народний депутат 27. Світлана Ольшанська Перший заступник міського голови Житомира 28. Володимир Арешонков Народний депутат України 29. Борислав та Олена Розенблати Він – екс-народний депутат України, вона – депутат Житомирської міської ради двох скликань, очільниця благодійного фонду, займається волонтерською діяльністю 30. Арсеній Пушкаренко Народний депутат України, очільник Житомирської організації партії "Слуга народу" 31. Любов Цимбалюк Депутат Житомирської міської ради 32. Богдан та Людмила Кицак Він – народний депутат України (СН), вона – депутат обласної ради (СН) 33. Олександр Білошицький Керівник обласної прокуратури 34. Сергій Лисак та Володимир Компаниченко Попередній та дійсний очільники обласного СБУ 35. Олег Трачук Начальник ГУНП в Житомирській області 36. Олександр Левченко та Олексій Шевченко Попередній та дійсний керівники Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова 37. Олег Дзюбенко Перший заступник голови обласної ради, мобілізувався до лав ЗСУ 38. Олександр Федько Заступник начальника обласної військової адміністрації з питань взаємодії з правоохоронними органами 39. Віктор Євдокімов Депутат міської ради Житомира, ректор університету "Житомирська політехніка" 40. Володимир Габенець Голова Брусилівської територіальної громади, що прийняла велику кількість ВПО 41. Олександр Дмитрук Депутат обласної ради (СН), голова бюджетної комісії, підприємець 42. Галина Киричук ректорка Житомирського державного університету ім.Івана Франка 43. Сергій Рижук Екс-очільник Житомирської ОДА 44. Дмитро Костюк Народний депутат України 45. Андрій Пузійчук Народний депутат України 46. Тамара Коваль Головний редактор інтернет-ресурсу Житомир.info 47. Володимир Кропивницький Депутат обласної ради, підприємець 48. Олег Скидан Депутат обласної ради, ректор Житомирського національного агроекологічного університету 49. Володимир Дідківський Герой України, підприємець 50 Володимир Москаленко Мер міста Коростень 51. Юрій Павленко Народний депутат України, екс-очільник Житомирської ОДА, екс-міністр у справах сім'ї, молоді та спорту 52. Ігор Гундич Депутат обласної ради, екс-очільник Житомирської ОДА 53 Володимир Федоренко Голова обласної ради, мобілізувався до лав ЗСУ 54. Юрій Довгополий Депутат, обласної ради, директор Дитячої обласної клінічної лікарні 55. Юрій Тарасюк Начальник Коростенької, а зараз Житомирської райнної військової адміністрації 56. Ігор Ліскі Депутат міської ради Житомира, бізнесмен, один із засновників Житомирського бізнес-клубу 57. Ігор Нікітчук Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області 58. Тетяна Грищенко Народний депутат України 59. Микола Боровець Міський голова Звягеля 60. Антон Квятковський Начальник 9-го прикордонного загону ДПСУ

Також під час підготовки рейтингу серед знаних в області персон було відзначено: Юрій Жизнєвскій (голова Житомирського апеляційного суд); Сергій Тищенко (бізнесмен), Микола Рудченко (екс-очільник Житомирської обласної державної адміністрації), Леонід Крігєр (бізнесмен), Сергій Орлюк (міський голова Бердичіва), Анжеліка Лабунська (Народний депутат України), Сергій Кузьміних (Народний депутат України IX скликання), Олексій Мельник (полковник Національної гвардії України), Віктор Градівський (заступник начальника обласної військової адміністрації), Іван Туровський (начальник Звягельської районної військової адміністрації), Анастасія Четверікова (срібна призерка Олімпійських ігор, Чемпіонка світу з веслування на байдарках і каное), Олександр Оніщук (екс-очільник житомирського обласного відділення НОК), Юрій Калітвінцев (головний тренер ФК "Полісся"), Юрій Денисовець (заступник начальника обласної військової адміністрації), Людмила Димидюк (начальник Бердичівської районної військової адміністрації), Євген Яремчук (підприємець), Володимир та Віктор Тітови (підприємці, власники одного із місцевих ЗМІ), Олег Бабкін (директор телеканалу), Олександр Торбас (директор Департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної військової адміністрації), Володимир Загурський (генеральний директор ТОВ "ФК "Полісся"), Наталія Арендарчук (директор Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної військової адміністрації), Богдан Леськів (директор комунального підприємства "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського"), Леся Морозова (волонтер), В’ячеслав Весер (полковник Десантно-штурмових військ Збройних сил України).