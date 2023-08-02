Герої тилу. Історії кращих роботодавців воєнного часу

Повномасштабне вторгнення Росії спровокувало найбільшу за часів незалежності України трудову міграцію. Відтак, HR-функція компаній стала одним з головних чинників стабільності бізнесу. На другий рік великої війни ділова активність нарешті пожвавилася, кількість резюме та вакансій також побільшало. РБК-Україна опитало найбільших роботодавців країни про кадрові проблеми, з якими компанії стикнулись після початку великої війни, актуальні програми підтримки своїх співробітників, а також про корпоративну культуру воєнного часу.

Війна в Україні призвела до складної економічної ситуації, що вплинула на роботодавців у всіх без виключення сферах діяльності. Багато підприємств було зруйновано або вимушено зупинено. Також чимало українців виїхали за кордон або долучилось до Збройних сил України. Усі ці фактори неминуче вплинули на ринок праці.

Однак війна стала причиною появи й нових, більш позитивних, тенденцій. У поточних умовах співробітники все частіше стали очікувати від роботодавців забезпечення безпеки, виходу або призупинення співпраці з РФ та, звісно ж, фінансової та емоційної підтримки.

Епіцентр

З початку повномасштабного вторгнення "Епіцентр К" стикнулася з цілою низкою викликів. Як розповідають в компанії, пріоритетом було продовження стабільної роботи торговельних центрів задля забезпечення цивільних громадян та Сил оборони всіма необхідними товарами: від продукції повсякденного вжитку до будматеріалів та інструментів.

На перше місце вийшло питання безпеки співробітників та відвідувачів мережі. А також максимальне сприяння в евакуації персоналу із зон бойових дій до безпечних регіонів.

"Співробітники були нашою основною цінністю від моменту заснування бізнесу, коли до назви компанії була додана літера "К", що означає "Команда". Ми завжди були разом – і в хороші, і в скрутні часи. Тож не могли стояти осторонь і зараз, коли Україна страждає від неспровокованої військової агресії. Компанія підтримує всіх своїх співробітників та їхні сім’ї, що опинилися в скрутному становищі. Наприклад, Епіцентр створив можливості для евакуації співробітників та їхніх рідних з небезпечних регіонів. Загалом вдалось евакуювати та прихистити майже 800 осіб, серед них – близько 300 жінок та майже стільки ж дітей", – наголошують в компанії.

Для більш ефективної роботи в цьому напрямку розробили та впровадили чат-бот "Епіцентр Допомога", щоб збирати та консолідувати заявки від співробітників, оперативно знаходити прихисток для людей та обробляти запити про надання продуктів харчування, одягу та взуття, медикаментів, корму для тварин, транспорту і палива, грошей тощо.

"На жаль, серед наших співробітників є родини, які залишилися без домівок. Ще більше людей могли залишитися без роботи та засобів для існування через постійні обстріли наших торговельних центрів, їх часткову або повну руйнацію. Проте всім евакуйованим співробітникам, які виявили бажання продовжити роботу в компанії, були запропоновані посади в інших регіонах", – додають в компанії.

Водночас попри значні втрати та всі наявні ризики, засновники компанії продовжили інвестувати в розвиток навіть під час повномасштабної війни. В минулому році Епіцентр відкрив два нових ТЦ у Києві та Львові, що дозволило створити понад 1200 нових робочих місць. В першу чергу вони розподілялися між діючими співробітниками компанії, які були змушені покинути свої домівки, щоб врятуватись від війни.

З початку військової агресії проти України значна частина команди також стала на захист України. Загалом, починаючи з 2014 року, до сил оборони доєдналося майже 3500 співробітників групи компаній Епіцентр. "І хоча держава ще влітку минулого року відмінила обов’язок платити зарплату мобілізованим, компанія продовжує виплачувати середній заробіток всім призваним працівникам. Це відчутна фінансова допомога як для самих співробітників, так і для їхніх сімей", – розповідають в Епіцентрі.

Також від самого початку війни компанія виділяє власні фінансові та матеріальні ресурси для допомоги країні, її збройним силам та працівникам-військовослужбовцям. Додатково організовують збори та направляють кошти на потреби колег окремі бізнес-юніти групи. Це дозволяє швидко забезпечувати військових всією необхідною амуніцією: бронежилетами, тепловізорами, аптечками, турнікетами тощо.

"Ми глибоко переконані, що перемога та подальше процвітання країни можливі лише за умови стійкого та об’єднаного суспільства. Таку спільноту ми прагнемо будувати і всередині компанії. Судячи з того, наскільки швидко активізується команда при необхідності допомоги своїм колегам, нам це вдається. Впевнені, що вдасться і Україні", – наголосили в компанії.

МХП

Підтримка продовольчої безпеки, економіки країни, своїх працівників та тих, хто цього потребує – це пріорітети, які були визначені лідерською командою МХП, і з огляду на які приймалися рішення. Власний приклад СЕО та команди топ-менеджерів, які з перших днів вторгнення поїхали на підприємства працювати та підтримувати команди на місцях, дав поштовх для стійкості та ефективної роботи в ситуації зовнішньої невизначеності.

Підтримка продовольчої безпеки України та розуміння відповідальності в тилу мотивує кожного працівника МХП робити більше, ніж вимагає посадова інструкція, зазначають в компанії.

Від початку повномасштабного вторгнення підприємства МХП працювали. Для офісних працівників та сімей забезпечили релокацію в міста присутності підприємств, де вони продовжили працювати пліч-о-пліч з виробничими командами та створювати нові продукти.

Також вже в перші дні повномасштабного вторгнення компанія запровадила додатковий пакет допомоги працівникам, які постраждали внаслідок воєнних дій та їхнім родинам.

У МХП подбали і про дітей працівників. На окремих підприємствах та в центральному офісі створили спеціальні дитячі центри, в яких, поки батьки працюють, малечу розвивають і навчають команда wellbeing та корпоративні психологи.

Ще в компанії запустили програму життєстійкості, метою якої є підтримка і комплексне підвищення стресостійкості та якості життя навіть під час війни. Психологічна підтримка команди психологів МХП була адаптована до реалій війни.

"МХП – соціально відповідальна компанія, тому для неї в пріоритеті є підтримка військовослужбовців, забезпечення їх першочерговими потребами у перші дні після мобілізації, постійна їх підтримка під час служби, а також фахова допомога нашим героям в реабілітації та реадаптації після демобілізації, підтримка їх родин. МХП продовжує виплачувати в повному обсязі заробітну плату мобілізованим працівникам", – наголошують в компанії.

Крім того, в компанії створено проєкт комплексної підтримки ветеранів "МХП поряд. Програма життєстійкості". Для кожного, хто повертається з фронту, діє власна програма реінтеграції - від 6 міс. до 1,5 р., залежно від по­треби кожного: юридичне консультування, фізична та психологічна реабілітація, рескілінг або створення спеціальних робочих місць, розвиток соціальних зв’язків і громадського впливу.

Щоб зберегти відчуття єдності, попри такі складні часи, в МХП створили телеграм-канал для всіх працівників компанії – "Разом ми сила". Він став не тільки каналом для інформування працівників, але й їхнього залучення з різних куточків України, простором для неформального спілкування.

IDS Ukraine

Для IDS Ukraine основним викликом після початку повномасштабного вторгнення РФ було забезпечення компанії людським ресурсом, адже значна частина працівників вимушено покинули країну у цілях безпеки себе та своїх сімей. Також багато працівників були переміщені в межах країни в більш безпечні регіони, яких також треба було забезпечити роботою в нових місцях їх перебування.

"Для працівників, робота яких може бути організована віддалено, ми створили всі умови для ефективної онлайн діяльності (попередній досвід компанії під час епідемії COVID цьому дуже допоміг). Для інших працівників організували додаткові робочі місця та забезпечили їх зайнятість в місцях тимчасового перебування. Утримати ключовий персонал (від яких залежить безпосередньо операційна діяльність) вдалось за рахунок послідовної політики компанії щодо фінансування персоналу (зарплата, доплати, соціальні гарантії, інші види допомоги) та забезпечення всіх стабільною зайнятістю. Варто відзначити, що команда топ-менедженту та співробітники, незалежно від своїх посад, максимально оперативно повернулись до своєї роботи, розуміючи критичну необхідність у забезпеченні функціонуванні найбільшого виробника бутильованих вод. Іноді навіть не зважаючи на обстріли, співробітники продовжували працювати, аби населення було забезпечено життєво важливим продуктом – якісною питною водою", – розповідає HR Director IDS Ukraine Олексій Овчаренко.

Також попри складні умови компанія продовжила виплачувати заробітну плату всім співробітникам, на початку війни і в періоди блекаутів, оплати робилися заздалегідь.

"Крім того, ми маємо досить велику HR команду, яка відслідковує запити, побажання та болі співробітників. Одна із таких потреб, над закриттям якої працюємо наразі – відновлення психологічного та ментального здоров'я. Для цього у нас є і лекції від запрошених спікерів, і тренування з йоги, і курс медитацій", – додає Олексій Овчаренко.

З першого дня повномасштабного вторгнення IDS Ukraine підтримує півтори сотні своїх колег, які були мобілізовані на захист України. Компанія продовжує виплачувати їм заробітну плату, хоча держава скасувала цю вимогу до бізнесу, а загальна сума таких виплат мобілізованим співробітникам від початку повномасштабного вторгнення склала 60 млн грн.

Крім того, для співробітників компанії, що вступили до лав ЗСУ компанія закупила екіпірування на суму більше 4 млн гривень. Додатково IDS Ukraine підтримує інших українських воїнів та спрямувала 13 млн грн до різних фондів, які надають цільову допомогу військовим, включаючи закупівлі амуніції, екіпірування та обладнання.

"Основна помітна зміна в корпоративній культурі компанії – згуртованість. Без зайвих розʼяснень, люди самі почали ініціювати і реалізовувати багато речей, направлених на підтримку одне одного (допомога працівникам – воїнам, волонтерство, підтримка тих, хто постраждав внаслідок бойових дій). Працівники проактивно беруть на себе відповідальність за інші ділянки роботи, де відсутній ресурс. Ініціюють зміни в процесах, підходах, самонавчаються. Тобто зараз в компанії культура, про яку можна тільки мріяти, я би назвав її WIN-WIN. Компанія турбується про людей, як головну цінність. А працівники відносяться до компанії, як до своєї особистої справи", – наголосили в IDS Ukraine.

Нова пошта

Одна з основних довготривалих програм підтримки співробітників в "Новій пошті" — це медичне страхування для 32 000 працівників компанії.

Щоб оперативно забезпечити комплексною підтримкою співробітників та їхні родини під час повномасштабного вторгнення, в компанії запрацював Штаб SOS. Це масштабний проект комплексної фінансової та нематеріальної підтримки працівників — від питань евакуації, пошуку нового місця роботи та житла у разі виїзду, юридичної та психологічної підтримки до матеріальної допомоги.

Наприклад, матеріальна допомога при втраті й пошкодженні майна до 30 тис. грн, переїзді чи неможливості виїхати з окупованої території до 10 тис. грн., допомога родині загиблого працівника 60 тис. грн., грошова підтримка дітей загиблого співробітника — до 10 тис. грн щомісяця до досягнення 18 років, депозит на навчання для неповнолітніх дітей загиблих колег у розмірі 12500 доларів, при отриманні травм/хвороби-до 30 тис.грн тощо.

Протягом року роботи штабу кожен третій новопоштовець із 32-тисячного колективу хоча б один раз звертався із запитом та отримав допомогу.

Водночас один з трендів, з яким "Нова пошта" стикнулась після початку повномасштабного вторгнення, — нестача персоналу. Особливо не вистачає чоловіків, які працюють у фронтлайні та виконують фізично важку роботу.

"Наразі наша компанія має два основних фокуси у своїй кадровій політиці. Перший і основний — утримання працівників. Ми сфокусовані на створенні додаткових вигод для кожного співробітника НП. Це і поліпшення умов праці, і можливість професійного розвитку та кар’єрного зростання, а також постійна підтримка від компанії як самого працівника, так і його родини. Офіційне працевлаштування, ринкова "біла" заробітна плата, медичне страхування - усе це для Нової пошти є мінімальним гігієнічним рівнем", — розповідають в компанії.

Другий фокус — залучення студентів. Компанія прагне стати для них першим місцем роботи. Специфіка дозволяє наймати людей без жодного досвіду та всьому навчати на місці у найкоротші терміни, пропонувати їм стажування та зростання у компанії.

В цьому контексті важливим для компанії є напрямок з програмами навчання працівників. По-перше, це практичний університет або первинне навчання для тих, хто не має досвіду роботи та професії. По-друге — вторинне навчання або власний корпоративний університет, який займається підвищенням кваліфікації та розвитком менеджерських якостей. Так, за 6 місяців цього року в компанії навчили 46 менеджерів на програмі МВА, 199 осіб пройшли програми для менеджменту середнього рівня, 176 – для лінійних менеджерів. Первинне навчання пройшли 6 320 працівників.

Також з метою турботи про ментальне здоров’я співробітників компанія співпрацює з понад 100 психологами та психотерапевтами,. Наприклад, в компанії є клуб психологічної підтримки "Я поряд" з корпоративним психологом, біговий та футбольний клуби, читацький та мовні клуби — української та англійської. "Періодично ми проводимо онлайн майстер-класи для працівників та їхніх дітей, де можна навчитись нового або просто цікаво провести час", - розповідають в "Новій пошті".

Крім того, зараз у компанії 3200 мобілізованих співробітників. Компанія закриває усі їхні індивідуальні потреби — екіпірування, тепловізори, каримати, мішки, рації тощо. На це щомісяця Нова пошта витрачає до 3 млн грн.

Окрім цього, є велика кількість співробітників, які також хочуть допомагати своїм колегам на фронті. Компанія надала їм можливість об’єднатись та збирати кошти на потреби підрозділів, у яких воюють колеги. Так заснували внутрішній волонтерський рух "Свої для своїх". Щомісяця вони збирають 1,5-2 млн грн, а компанія долучається адміністративно та фінансово, щоб закрити збір, якщо коштів не вистачає.

Кожному мобілізованому компанія щомісячно виплачує матеріальну підтримку у розмірі 10 тис. грн — компанія витрачає на це 50 млн грн кожного місяця.

"Також ми надаємо допомогу сім'ям загиблих співробітників — як тих, що були мобілізовані, так і цивільних, які загинули в результаті війни. На жаль, зараз їх вже 71. Ми виплачуємо разову допомогу їхнім родинам у розмірі 60 тис. грн. Також кожна дитина загиблого колеги до свого повноліття отримує 10 тис. грн щомісяця. Для цих дітей компанія впровадила гранти у сумі 12,5 тис. дол. на навчання у будь-якому виші світу", - додають в компанії.

З липня 2023 року в НП працює програма реінтеграції та адаптації для демобілізованих колег та ветеранів війни. Програма передбачає розширене медичне страхування, фізичну та психологічну реабілітацію, зміну професії за потребою тощо.

FAVBET

З початком повномасштабного вторгнення більшості українських бізнесів довелось перейти на кризовий режим роботи – частково або повністю згортати діяльність, евакуювати співробітників, переносити офіси, фокусуватись на підтримці армії. FAVBET витримала цей стрес-тест та адаптувалася до нових реалій.

Однією з основних кадрових проблем для компанії було збереження персоналу. Період нестабільності та загрози безпеки, пов'язані з вторгненням, спричинили хвилю невизначеності серед співробітників. Деякі з них змушено покинули країну або переселилися в інші регіони для забезпечення своєї особистої безпеки й своїх близьких. З перших днів вторгнення в компанії створили можливості для віддаленої роботи. Багато з тих, хто виїхав з Києва у перші дні війни, вже повернулись, однак компанія досі зберігає гібридний формат роботи.

Під час аварійних відключень через атаки ворога, офіс FAVBET став своєрідною фортецею. "Ми досягли практично повної автономії – була гаряча вода, резервні генератори, постійний інтернет. Сьогодні під час повітряної тривоги співробітники можуть безпечно працювати у великому приміщенні на -1 поверсі. Тут є додатковий вихід, достатньо розеток для підключення гаджетів, напої та снеки", – розповідають в компанії.

Крім того, в компанії стикнулися зі збільшеним напливом кадрів, які шукали робочі місця через складні економічні умови, закриття компаній. Багато хто втратив роботу через війну.

"Для подолання цих кадрових викликів, ми вживали ряд заходів. Ми активізували комунікацію з співробітниками та підтримуємо тих, хто знаходився в уразливому становищі. Впевнені, що наш колектив виявив високий рівень професіоналізму та згуртованості в ці важкі часи, що дало змогу ефективно протистояти кадровим викликам й забезпечити стабільну роботу компанії", – наголошують в компанії.

Частина працівників FAVBET стала до лав ЗСУ та ТрО. Всі вони зберігають свої робочі місця та заробітну плату. В компанії зазначають, що постійно знаходяться з ними на зв’язку та намагаються забезпечувати всім необхідним, наприклад, військовою формою на різні пори року, бронежилетами, авто, дронами тощо.

"Війна ще більше згуртувала нас як команду. Майже кожен з нас зіштовхнувся з проблемами власної безпеки, переживав за рідних і близьких, допомагав армії, волонтерам і волонтерив сам. Звичайно, що нас це зблизило, ми намагаємося допомагати один одному і підтримувати у будь-яких ситуаціях. Компанія активізувала наші зусилля у сфері благодійності. Ми побачили, що наші співробітники активно беруть участь в ініціативах благодійних. Нещодавно наші співробітники долучилися до проекту "Сильніші разом". Спільними зусиллями ми змогли перевершити себе та досягти нашої цілі – зібрати безкоштовні набори з канцелярії, які отримають 5500 дітей в Україні", – повідомили в компанії.

Водночас в компанії продовжують розвивати потенціал співробітників –- для занурення у корпоративне навчання кожен працівник обирає для себе оптимальний шлях – Welcome Training. "Також з перших днів роботи допомагаємо новим співробітникам швидше влитися в колектив та відчути себе на своєму місці. Знайомимо зі структурою компанії, бенефітами та допомагаємо бути з нами на одній хвилі", – розповіли в FAVBET.

"Імперіал Тобакко"

В "Імперіал Тобакко" співробітники є головним і найціннішим активом, адже саме зусиллями людей бізнес досягає результатів, забезпечує стабільність та процвітання в непрості часи, переконана голова правління "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" Галина Воробйова.

"Якщо 2022 рік видався для нас тестом на стійкість, то 2023 рік вже став періодом практичного застосування отриманих навичок у прийнятті викликів, які кидає нам війна. Звичайно, всіх ризиків не передбачити, але з досвіду минулого року ми вже знаємо, до чого точно мусимо готуватися. З приходом осені та зими ворог знову може атакувати критичну інфраструктуру, щоб знеструмити країну. Ми розуміємо загрозу й готуємось до неї", – наголошує Воробйова.

Як розповідають в компанії, ще 2022 року на території "Імперіал Тобакко" створили корпоративний пункт незламності для співробітників та їхніх сімей. Там розмістили 300 спальних ліжок, облаштували дитячу кімнату й душові, подбали про додаткові запаси їжі в корпоративній їдальні, навіть передбачили умови для прийому домашніх тварин. Також було встановлено необхідну кількість генераторів і організовано імпорт електроенергії з країн Європи, щоб зменшити навантаження на національного постачальника.

"За час війни ми не звільнили жодного працівника, а навпаки, створили додаткові 70 робочих місць. Наразі в "Імперіал Тобакко" більше 40 працівників призвані до лав ЗСУ. Кожен з них продовжує отримувати зарплату та спеціальну матеріальну допомогу на купівлю всього необхідного для служби", – коментує Галина Воробйова.

За словами генерального директора "Імперіал Тобако Юкрейн" Євгена Кобця, з моменту повномасштабного вторгнення компанія сумлінно виплачує працівникам повну зарплату, а також додаткову фінансову допомогу на покриття непередбачуваних витрат, пов’язаних з війною. Більше того, на початку 2023 року зарплати всіх співробітників були проіндексовані згідно з рівнем інфляції в країні.

"Наш головний капітал – люди. Ми розуміємо, наскільки важливо для них бути частиною відповідального бізнесу, який у перші дні війни вийшов з ринку країни-агресорки і багато років поспіль є фінансовим плечем для держави. Про свідому позицію "Імперіал Тобакко" в Україні світ дізнався ще у березні 2022 року, коли компанія оголосила про повний вихід з російського ринку", – наголошує Кобець.

Також, за його словами, особливе місце у культурі піклування про працівників компанії займають мобілізовані співробітники. Навесні 2023 року до великого комплексу заходів із підтримки колег-захисників додалася ще програма реінтеграції ветеранів.

"Ми як компанія підписали Меморандум про співпрацю з організацією "Ветеран Хаб". Найважливішими аспектами цієї співпраці є підтримка колег після повернення з фронту, допомога тим, хто чекає близьких з війни, а також забезпечення інклюзивного підходу до майбутніх нових колег з військовим досвідом", – розповідає гендир "Імперіал Тобако Юкрейн".

Крім того, сьогодні в "Імперіал Тобакко" в Україні працює команда кризового менеджменту, яка, зокрема, долучає співробітників до тренінгів із зупинки кровотеч і самостійно проводить лекції про послідовність дій у разі різних атак зі сторони агресора. Зокрема на останній зустрічі співробітникам розповідали про алгоритм дій у разі радіаційної аварії.

Також одним із пріоритетних напрямків команди є побудова власного бомбосховища. В компанії мають на меті перетворити будівлю "Імперіал Тобакко" в автономну фортецю, де співробітники зможуть перечекати найважчі години, дні або тижні.

Біосфера

За 2022-23 роки корпорація "Біосфера", як і багато інших бізнесів, стикнулася із низкою викликів, що пов’язані як з роботою виробництв, проблем з енергоносіями, логістикою тощо, так і з кадровими викликами.

"На жаль, на початку повномасштабного вторгнення ми змушені були провести суттєву реорганізацію в умовах нових реалій. У зв’язку з падінням рівня cпоживання і суттєвим зниженням обсягів продажів і виробництва - штат в Україні було зменшено на 34%. Окрім того, 30-50% працівників було переведено на неповний робочий час. Таке рішення допомогло нам пройти першу половину 2022 року і вже восени минулого року ми повернули частину людей, які працювали на неповний робочий час, до 100%-ї зайнятості, і у нас стали з´являтися вакансії", – розповідає HR директор корпорації "Біосфера" Вікторія Желдак.

За її словами, зараз компанія відчуває недостачу висококваліфікованих спеціалістів у різних сферах: велика кількість кандидатів відчувають емоційну втому і виснаженість, недостатньо сил і енергії для переходу на нове місце роботи і нові проекти, які потребують ще більше енергії і ресурсів. Також, збільшилась кількість кандидатів, які не готові змінювати місце роботи до закінчення війни.

Також однією з найгостріших кадрових проблем є мобілізація співробітників чоловіків недостача чи взагалі відсутність на ринку праці вузько кваліфікованих досвідчених технічних спеціалістів для виробництва.

"Будучи лідером на ринку – ми навчали багато спеціалістів. Зараз при мобілізації даних колег – ми не можемо їх швидко замінити, бо готових кваліфікаційних кадрів на ринку праці немає, а щоб підготувати нового спеціаліста необхідного рівня – потрібен рік і більше часу. Щоб трішки полегшити дану ситуацію, ми вирішили впровадити додаткові програми підготовки жінок, але у разі подальшої масової мобілізації – цього буде недостатньо для забезпечення виробництв висококваліфікованим технічним персоналом", – додає Вікторія Желдак.

Наразі у корпорації "Біосфера" є декілька програм підтримки співробітників, які націлені на підтримку ресурсного та емоційного стану колег, а також їх працездатності. Такі програми включають у себе матеріальну допомогу співробітникам, їх дітям та сім’ям у різних надзвичайних ситуаціях, навчання та розвиток, корпоративні свята, а також teambuilding програми та різноманітні рубрики.

"Велика увага приділена в корпорації підготовці колективів до реінтеграції і зустрічі наших ветеранів. Також готуємо рекрутерів до найму ветеранів і маємо комплексну програму зустрічі для ветеранів, яка включає у себе медичне страхування та психологічну підтримку, плани адаптації, інклюзивні робочі місця та інше", – розповідає HR директор корпорації.

Водночас, додають в компанії, взаємодопомога і підтримка в колективі зараз сягає пікового рівня. Збільшився рівень згуртованості, об’єднаності, залученості співробітників, чуйності та підтримки колег як психологічно, так і матеріально.

"Ми вирішили продовжувати наші традиції і організовуємо корпоративні свята. Наприклад, святкування досягнень результатів, днів народження виробництв, корпорації, нагороджування працівників за гарні результати та за стаж роботи 5-25 років. Це все додає енергії та натхнення, яка сьогодні вкрай необхідна нам усім", – резюмують в "Біосфері".

Фокстрот

У перші місяці війни "Фокстрот" зробив все можливе, щоб підтримати співробітників відповідно до їхніх потреб. Зокрема, забезпечили максимально можливою кількістю робочих місць тих співробітників мережі, чиї магазини не могли працювати або опинились на окупованій території. Для цього компанія залучила керівників, які здійснювали пересування персоналу по Україні і допомагали колегам знайти нові місця роботи та житло.

Згідно з внутрішніми даними компанії, 10% працівників – знаходяться у лавах ТРО/ЗСУ, тоді як за кордоном перебувають приблизно 3%.

"Якщо протягом 2022 року нам вдавалося успішно поновити роботу завдяки власному резерву кваліфікованих кадрів, то 2023 рік – це постійна конкуренція за спеціалістів на ринку праці. При цьому, якщо є можливість, ми віддаємо перевагу внутрішньому кадровому резерву. Близько 80% вакансій адміністрації роздробу були закриті саме внутрішніми кандидатами", – повідомили у мережі.

Також в компанії зберегли основні принципи у рекрутингу, при цьому активно розвивають напрямок залучення молодих спеціалістів. Зокрема, "Фокстрот" планує запрошувати молодих людей, які щойно закінчили навчання та мріють про гарний старт у своїй професійній кар'єрі.

"Вакансії на керівні посади у магазинах, зазвичай, закриваємо, співробітниками через внутрішні конкурси. Головна риса при відборі – наявний потенціал та прагнення до лідерства", – розповідає HR директор мережі "Фокстрот" Тетяна Брюханова.

У воєнні часи компанія виконує свої зобов’язання перед співробітниками по виплаті зарплат та відпусток, лікарняних. Розробляє мотиваційні програми та турбується про розвиток та психологічний стан кожного співробітника.

"Сьогодні у нас діє спеціальна програма для співробітників, що знаходяться в лавах ЗСУ (ми називаємо колег #ротаФокстрота). Ми піклуємось про наших захисників та продовжуємо зберігати їх робочі місця. Компанія також надає додаткову матеріальну допомогу рідним працівника у випадку поранення або загибелі. Всього ж з лютого 2022 року Фокстрот надав допомогу технікою бійцям #ротиФокстрота на суму майже 500 тис. грн", – додає Тетяна Брюханова.

Співробітники компанії ініціюють волонтерські акції на допомогу захисникам України. За 7 років корпоративні волонтери перерахували співробітникам, які потребували матеріальної підтримки, майже 800 тис. грн добровільних пожертвувань, зібраних під час благодійних акцій.

"А в 2023 році Фокстрот підтримав ініціативу корпоративних волонтерів компанії та перерахував перші 100 тис грн для закупівлі дронів DJI Mavik 3Т з метою підтримки підрозділу аеророзвідки "Foxtrot" аеромобільного батальйону 80-ї ОДШБ Десантно-штурмових військ ЗСУ. Всього ж з початку війни, Фокстрот надав матеріально-технічну допомогу Силам оборони України та волонтерам, що опікуються захисниками, на суму близько 18 млн грн", – розповідають в компанії.

Корпоративна культура компанії також зазнала змін з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, стало більше комунікацій всередині команди.

"Ми створили додатковий канал внутрішніх комунікацій у телеграмі, де кожен може дізнатися новини компанії, знайти необхідний алгоритм дій та залишити коментар. Ми регулярно проводимо зустрічі ТОП-менеджменту компанії з працівниками, де відбувається відкритий діалог. На цих зустрічах обговорюємо результати, плани та ділимося інструментами для досягнення нових цілей. Важливо залучати кожного до спільного розвитку нашого бізнесу, бо наша команда – наша найбільша цінність", – розповідає HR директор мережі.

Основою корпоративної культури продовжують бути лідерство, орієнтація на результат та розвиток. Додаткова увага приділяється самостійності та відповідальності працівників. Щодо керівників – компанія сфокусувалася на розвитку "м’яких" навичок, адже ми розуміємо наскільки зараз важливий емоційний стан кожного співробітника.

Завдяки співпраці Фокстрот з ГО "Безбар’єрність" та як учасника ініціативи "Бізнес без бар’єрів", було запущено власний навчальний курс "Самодопомога+". Він надає практичні інструменти, які дозволяють впоратися зі стресом та навчити цих інструментів команду.