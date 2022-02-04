Гемблинг в Украине: перспектива или скрытая угроза

Цель государственного регулирования азартных игра проста: с одной стороны, защитить интересы игроков, а с другой — создать приемлемые условия для участников рынка. И на первом месте в этой формуле, как правило, интересы граждан и государства, а на втором — бизнеса. О том, как обстоят дела в Украине, и каковы итоги работы игорного бизнеса за первый год — в материале РБК-Украина.

В июле 2020 года украинское правительство вернуло рынок азартных игр в легальное поле. Тогда созданные для игорного бизнеса условия активно называли "нерентабельными для выхода заграничных компаний на рынок". Да и результат легализации оказался не таким выгодным, как ожидали в правительстве: 900 миллионов гривен против ожидаемых 6-7 миллиардов.

Несмотря на это, крупные гемблинг-компании обращались к правительству с просьбой снизить налоговые ставки для индустрии азартных игр – внести поправки в налоговый кодекс. Против выступило Главное юридическое управление и принятие поправок зависло в воздухе.

Главная опасность принятия закона о налогообложении гемблинга в том, что на украинский рынок могут хлынуть новые игроки. ПО данным СМИ, речь может идти о двух десятках иностранных компаний, которые уже готовы "зайти" в Украину.

С одной стороны, законопроект выглядит так, будто его писали в интересах нескольких бизнес-групп. Речь о нерентабельных условиях для заграничных компаний и приоритетных правах для крупнейших национальных брендов – "Космолота", FavBet и PariMatch. С другой стороны есть пример Грузии, которая по мнению некоторых игроков рынка, должна стать примером для Украины в развитии игорного бизнеса.

Для понимания, Грузия вела в сфере регулирования гемблинга политику, схожую с украинской: полностью отменила налог на выигрыш, снизила процентные ставки, упростила правила въезда и получения виз. Однако у этой стратегии есть и обратная сторона медали. Для граждан Грузии такая либерализация обернулась игровой зависимостью, засильем рекламы азартных игр, безконтрольным распространением онлайн-казино.

По данным исследований неправительственных организаций, 48% грузинских школьников играют в азартные игры онлайн. Такое будущее может ждать и Украину.

В Украине по инициативе общественной организации Ukrainian Gambling Council проводятся социологические исследования, которые демонстрируют положительное отношение граждан к легализации игорного бизнеса. Это не удивляет, ведь среди членов UGC основные игроки этого рынка, включая основных китов — "Космолот", FavBet и PariMatch. Все они заинтересованы в демонстрации общественной поддержки для лоббирования интересов отрасли.

Первую лицензию на игорный бизнес комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала обществу с ограниченной ответственностью "Спейсикс", на которое позже была зарегистрирована торговая марка "Космолот".

Успех и рост "Космолота" часто связывают с влиянием экс-министра МВД Арсена Авакова. Оперирование компанией приписывают бывшему сооснователю IT-компании Lucky Labs Сергею Токареву, которая стала известна благодаря ряду обвинений в ведении нелегально онлайн-бизнеса и финансировании терроризма.

Сегодня Lucky Labs фактически не работает — массовые увольнения произошли по причине многочисленных расследований их деятельности, сопровождавшихся изъятием техники. Одной из причин таких действий правоохранителей тогда называлось обслуживание компанией казино "Космолот".

Сам Сергей Токарев в 2017 году попал под санкции СНБО, которые в 2018 были продлены еще на три года. В этот период Токарев активно избавлялся от своих украинских гемблинг-активов. Новым владельцем Lucky Labs стал житель Запорожья Александр Кравченко, который в одном из интервью заявил, что фамилий Токарев и Гильфанов (второй собственник Lucky Labs) никогда не слышал.

Lucky Labs сыграли интересную роль в становлении другого кита украинского онлайн-гемблинга. В 2016 году PariMatch провела ребрендинг своего покерного направления. В результате PokerMatch вошла в состав сети PokerDOM — проекта Lucky Labs.

В 2020 PariMatch приобрел PokerMatch: для этого было создано юридическое лицо "Покерматч.ЮА". Его владельцем, в числе прочих, через кипрский холдинг WePlay Media Holding Limited был указан некто Сергей Карташев (40% акций) – Senior Partner в инвестиционном фонде Roosh, которым владеет все тот же Сергей Токарев.

Владельцев PariMatch также связывали с лоббированием законов о легализации гемблинга и снижении налоговых ставок. В последнее время компания активно использует "серые схемы" при публикации рекламного контента на Facebook, который запретил рекламу азартных игр.

Так, заявка на рекламу для украинского сегмента рынка от PMaffiliates – официальной партнерской программы Parimatch – обновляется каждый день. То есть несмотря на запрет рекламы, компания все равно продвигает себя в Facebook, параллельно закупая трафик на других ресурсах. Аналогичным образом компания закупает Facebook-рекламу в Казахстане, где гемблинг запрещен.

В 2021 девелоперский отдел PariMatch также поглощает маркетинговый холдинг Mr.Fish, который входил в портфолио JKR Innovative Investments LTD. Контрольный пакет акций этого фонда принадлежит кипрскому юридическому лицу Viman Limited, которым владеет CEO Parimatch – Сергей Портнов. После такой покупки, он числится владельцем Mr.Fish через ещё одно кипрское юридическое лицо IQ Creative Lab Ltd. Такое изменение владельцев и оформление букмекерской деятельности как технологической разработки выглядит как способ платить меньше налогов в украинскую казну.

Схема собственности PariMatch Group (инфографика)

Снижению налоговых ставок безусловно будут рады владельцы еще одной крупной компании — Фаворит-Спорт (FAVBET). Ранее ее обвиняли в незаконном игорном бизнесе, финансировании терроризма и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах через аффилированное лицо ООО "Лаки Ленд" – соответствующие документы содержатся в едином государственном реестре судебных решений.

Компании приходилось публично комментировать обвинения в нелегальности своей деятельности — они настаивали на своей невиновности и отказывались от выдвигаемых обвинений.

В 2020 силовики вновь заинтересовались Favorit Sport — провели обыски в офисах и домах сотрудников компании. Поначалу факт обысков отрицался. Однако позже они были подтверждены пресс-службой, которая заявила, что их причиной стали действия российских компаний, "которых не устраивают нормы принятого в первом чтении законопроекта "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", а именно в части запрещения деятельности на игорном рынке Украины компаний, конечными бенефициарами которых являются физические или юридические лица российского происхождения".

К началу 2022 года обстановка на украинском рынке азартных игр выглядит следующим образом: гемблинговые компании продолжают настаивать на снижении налогового бремени, и параллельно ищут способы повысить доходность бизнеса за счет оптимизации затрат на его продвижение (не всегда "белыми" способами). Рынок фактически поделен между тремя основными игроками: "Космолот", FavBet и PariMatch. Поправки к налоговому кодексу находятся в одном шаге от публикации, что может упростить экспансию украинских компаний за границу, а иностранных — в Украину.

На фоне грядущих изменений без внимания остаются интересы миллионов украинских семей, члены которых страдают от игровой зависимости. Но пока ситуация выгодна для собственников гемблинг-компаний и чиновников, играющих на их стороне, об этой проблеме предпочитают молчать.