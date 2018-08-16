Газ для народа: как снизить тарифы в три раза

Украина обладает огромными объемами природных ресурсов, в том числе - газа. При этом среднестатистическая семья платит за отопление, стоимость которого напрямую зависит от цены на газ, 3 тыс. гривен в месяц. Это происходит потому, что вся нефтегазовая сфера страны, включая добычу, транспортировку и переработку, находится под контролем олигархов, или напрямую принадлежит им. Для олигархов это источник сверхобогащения, в то время как для людей - лишение возможности выжить!

Так быть не должно, ведь, согласно Конституции, все природные ресурсы страны, все ее недра принадлежат народу - в том числе и газ. А значит - каждый украинец должен получать его по себестоимости добычи. Это факт, который декларируется Основным законом. И никакие уловки прикормленных олигархами депутатов и чиновников не помешают нам после прихода к власти в течение всего трех месяцев сделать так, что вместо 3 тыс. гривен украинцы будут платить за тепло 1 тыс. гривен в месяц - втрое меньше!

И этому есть абсолютно объективные экономические обоснования. В Украине сегодня добывается более 20 млрд куб. м газа по себестоимости 2,5 тыс. грн за 1 куб. м. Население и бюджетные организации вместе потребляют лишь 15,4 млрд куб. м. То есть, газа собственной добычи нам с головой хватает для покрытия своих потребностей. И нынешние огромные и постоянно растущие тарифы обусловлены лишь тем, что в угоду зажравшимся олигархам НАК "Нафтогаз Украины" закупает газ собственной добычи по 8,2 тыс. грн за куб. м - в три раза дороже себестоимости!

Поэтому первое, что мы сделаем после победы на выборах, - немедленно вернем все недра в государственную собственность, наведем порядок в нефтегазовой отрасли и отдадим народу Украины весь необходимый объем газа, в котором он нуждается, по себестоимости добычи. И все - тарифы снизятся втрое автоматически!

Конечно, на этом мы не остановимся. Ведь олигархи фактически украли не только наши недра, но и на нашу богатую, лучшую в мире украинскую землю. Причем, все это - при попустительстве или даже прямой поддержке власти. И теперь кучка олигархов наживается на нашей земле, в то время как украинский народ голодает.

Но так будет продолжаться недолго. Ведь после прихода партии "За життя" к власти мы проведем публичную инвентаризацию земель в Украине, чтобы вся страна знала, кто конкретно украл всю нашу землю. После чего - вернем распроданную и разграбленную землю в госсобственность. Это позволит нам создать дополнительно 1,5 млн рабочих мест. Также благодаря такому шагу мы на 10% увеличим объемы ВВП. То есть, Государственный бюджет будет получать дополнительно около 10 млрд долларов ежегодно!

В свою очередь эти забранные у олигархов 10 млрд долларов позволят сразу же в 2 раза поднять пенсии и начать развитие стратегических отраслей, которые поднимут нашу экономику.

Кроме того, мы внедрим реальный план пользования землей на основе аренды с механизмом государственного земельного банка. Сдача госземель в аренду позволит казне получать еще 6 млрд долларов прибыли в год. Это те деньги, которые сейчас оседают в карманах ненасытных олигархов.

Еще раз хочу подчеркнуть, что ликвидировать мы будем именно олигархические схемы по дерибану народного добра. Что касается честного бизнеса, то напротив - ему наша программа гарантирует полную поддержку. И один из ее важных пунктов - освобождение бизнеса от налогов сроком на два года. И это более чем реально! Объем средств, которые в 2018 году получит государство от налогов на прибыль предприятий, составляет 82 млрд гривен, то есть чуть более 3 млрд долларов. Но, как указано выше, деолигархизация Украины принесет в разы больший доход бюджета. А освобождение бизнеса от налогов даст экономике настолько мощный импульс, что в течение буквально нескольких лет Украина станет экономическим локомотивом всей Европы!