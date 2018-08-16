Газ для народу: як знизити тарифи в три рази

Україна володіє величезними обсягами природних ресурсів, у тому числі - газу. При цьому середньостатистична українська сім'я платить за опалення, вартість якого безпосередньо залежить від ціни на газ, 3 тис. гривень на місяць. Це відбувається тому, що вся нафтогазова сфера країни, включаючи видобуток, транспортування і переробку, знаходиться під контролем олігархів, або безпосередньо належить їм. Для олігархів це джерело надзбагачення, в той час як для людей - позбавлення можливості вижити!

Так бути не повинно, адже, згідно з Конституцією, всі природні ресурси країни, всі її надра належать народу - в тому числі і газ. А значить - кожен українець повинен отримувати його по собівартості видобутку. Це факт, який декларується Основним законом. І ніякі хитрощі підгодованих олігархами депутатів і чиновників не завадять нам після приходу до влади протягом трьох місяців зробити так, що замість 3 тис. гривень українці будуть платити за тепло 1 тис. гривень на місяць - втричі менше!

І цьому є абсолютно об'єктивні економічні обґрунтування. В Україні сьогодні видобувається понад 20 млрд куб. м газу за собівартістю 2,5 тис. грн за 1 куб. м. Населення і бюджетні організації разом споживають лише 15,4 млрд куб. м. тобто, газу власного видобутку нам з головою вистачає для покриття своїх потреб. І нинішні величезні і постійно зростаючі тарифи зумовлені лише тим, що в догоду олігархам, що зажралися, НАК "Нафтогаз України" закуповує газ власного видобутку за 8,2 тис. грн за куб. м - в три рази дорожче собівартості!

Тому перше, що ми зробимо після перемоги на виборах, - негайно повернемо всі надра в державну власність, наведемо порядок у нафтогазовій галузі і віддамо народу України весь необхідний обсяг газу, в якому він потребує, по собівартості видобутку. І все - тарифи знизяться втричі автоматично!

Звичайно, на цьому ми не зупинимося. Адже олігархи фактично вкрали не тільки наші надра, але і на нашу багату, найкращу у світі українську землю. Причому, все це - при потуранні або навіть прямій підтримці влади. І тепер купка олігархів наживається на нашій землі, в той час як український народ голодує.

Але так триватиме недовго. Адже після приходу партії "За життя" до влади ми проведемо публічну інвентаризацію земель в Україні, щоб вся країна знала, хто конкретно вкрав всю нашу землю. Після чого - повернемо розпродану і розграбовану землю в держвласність. Це дозволить нам створити додатково 1,5 млн робочих місць. Також завдяки такому кроку ми на 10% збільшимо обсяги ВВП. Тобто, Державний бюджет буде отримувати додатково близько 10 млрд доларів щорічно!

У свою чергу ці забрані у олігархів 10 млрд доларів дозволять відразу ж в 2 рази підняти пенсії і почати розвиток стратегічних галузей, які піднімуть нашу економіку.

Крім того, ми впровадимо реальний план користування землею на основі оренди з механізмом державного земельного банку. Здача держземель в оренду дозволить скарбниці отримувати ще 6 млрд доларів прибутку в рік. Це ті гроші, які зараз осідають в кишенях ненаситних олігархів.

Ще раз хочу підкреслити, що ліквідувати ми будемо саме олігархічні схеми дерибану народного добра. Що стосується чесного бізнесу, то навпаки - йому наша програма гарантує повну підтримку. І один з її важливих пунктів - звільнення бізнесу від податків строком на два роки. І це більш ніж реально! Обсяг коштів, які в 2018 році отримає держава від податків на прибуток підприємств, становить 82 млрд гривень, тобто трохи більше 3 млрд доларів. Але, як зазначено вище, деолігархізації України принесе в рази більший дохід бюджету. А звільнення бізнесу від податків дасть економіці настільки потужний імпульс, що протягом буквально декількох років Україна стане економічним локомотивом усієї Європи!