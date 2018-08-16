Газ для народу: як знизити тарифи в три рази

DAILY Статті Політика 16.08.2018 - 12:56
Вадим Рабінович
народний депутат, лідер політичної партії "За життя"

Україна володіє величезними обсягами природних ресурсів, у тому числі - газу. При цьому середньостатистична українська сім'я платить за опалення, вартість якого безпосередньо залежить від ціни на газ, 3 тис. гривень на місяць. Це відбувається тому, що вся нафтогазова сфера країни, включаючи видобуток, транспортування і переробку, знаходиться під контролем олігархів, або безпосередньо належить їм. Для олігархів це джерело надзбагачення, в той час як для людей - позбавлення можливості вижити!

Так бути не повинно, адже, згідно з Конституцією, всі природні ресурси країни, всі її надра належать народу - в тому числі і газ. А значить - кожен українець повинен отримувати його по собівартості видобутку. Це факт, який декларується Основним законом. І ніякі хитрощі підгодованих олігархами депутатів і чиновників не завадять нам після приходу до влади протягом трьох місяців зробити так, що замість 3 тис. гривень українці будуть платити за тепло 1 тис. гривень на місяць - втричі менше!

І цьому є абсолютно об'єктивні економічні обґрунтування. В Україні сьогодні видобувається понад 20 млрд куб. м газу за собівартістю 2,5 тис. грн за 1 куб. м. Населення і бюджетні організації разом споживають лише 15,4 млрд куб. м. тобто, газу власного видобутку нам з головою вистачає для покриття своїх потреб. І нинішні величезні і постійно зростаючі тарифи зумовлені лише тим, що в догоду олігархам, що зажралися, НАК "Нафтогаз України" закуповує газ власного видобутку за 8,2 тис. грн за куб. м - в три рази дорожче собівартості!

Тому перше, що ми зробимо після перемоги на виборах, - негайно повернемо всі надра в державну власність, наведемо порядок у нафтогазовій галузі і віддамо народу України весь необхідний обсяг газу, в якому він потребує, по собівартості видобутку. І все - тарифи знизяться втричі автоматично!

Звичайно, на цьому ми не зупинимося. Адже олігархи фактично вкрали не тільки наші надра, але і на нашу багату, найкращу у світі українську землю. Причому, все це - при потуранні або навіть прямій підтримці влади. І тепер купка олігархів наживається на нашій землі, в той час як український народ голодує.

Але так триватиме недовго. Адже після приходу партії "За життя" до влади ми проведемо публічну інвентаризацію земель в Україні, щоб вся країна знала, хто конкретно вкрав всю нашу землю. Після чого - повернемо розпродану і розграбовану землю в держвласність. Це дозволить нам створити додатково 1,5 млн робочих місць. Також завдяки такому кроку ми на 10% збільшимо обсяги ВВП. Тобто, Державний бюджет буде отримувати додатково близько 10 млрд доларів щорічно!

У свою чергу ці забрані у олігархів 10 млрд доларів дозволять відразу ж в 2 рази підняти пенсії і почати розвиток стратегічних галузей, які піднімуть нашу економіку.

Крім того, ми впровадимо реальний план користування землею на основі оренди з механізмом державного земельного банку. Здача держземель в оренду дозволить скарбниці отримувати ще 6 млрд доларів прибутку в рік. Це ті гроші, які зараз осідають в кишенях ненаситних олігархів.

Ще раз хочу підкреслити, що ліквідувати ми будемо саме олігархічні схеми дерибану народного добра. Що стосується чесного бізнесу, то навпаки - йому наша програма гарантує повну підтримку. І один з її важливих пунктів - звільнення бізнесу від податків строком на два роки. І це більш ніж реально! Обсяг коштів, які в 2018 році отримає держава від податків на прибуток підприємств, становить 82 млрд гривень, тобто трохи більше 3 млрд доларів. Але, як зазначено вище, деолігархізації України принесе в рази більший дохід бюджету. А звільнення бізнесу від податків дасть економіці настільки потужний імпульс, що протягом буквально декількох років Україна стане економічним локомотивом усієї Європи!

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Messenger Telegram Telegram Chrome Chrome
Теги:  Рабінович,  газ