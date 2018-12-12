Фронт одного фронтмена

Фото: лидер НФ Арсений Яценюк (yatsenyuk.org.ua)

"Народный фронт" превратился в проект одного человека - Арсения Яценюка. Партия должна помочь ее лидеру вернуться в эшелоны власти. Но, пока, непонятно как.

Фронт в отставке

С момента своего триумфального прохода в Верховную раду в 2014 году, "Народный фронт" сильно подрастерял. Не внушают особых надежд ни рейтинги, ни реальное положение внутри партии. Согласно последним политическим замерам "Народный фронт" остается далеко за рамками прохождения в Верховную раду. Часть действующей правящей коалиции не в состоянии набрать даже один процент избирателей.

Ничем не лучше и рейтинг лидера НФ Арсения Яценюка. Его электоральный потенциал в 2-3 раза ниже статистической погрешности. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то его результат составил бы десятые процента, согласно данным последнего опроса, проведенного Центром "София" 18-22 ноября.

Самые крупные игроки некогда сильной партии разбрелись, кто куда. Известный орговик, Александр Турчинов совсем не горит желанием принимать участие в предстоящей политической гонке. Причем, ни на стороне Арсения Яценюка, ни на стороне Петра Порошенко. Ему больше импонирует идея создания украинского аналога ХДС и объединения протестантских церквей в Украине. А в начале следующего года христианско-демократическое движение планирует провести в Украине большой форум при участии западных политиков.

Свою отдельную игру ведет и Арсен Аваков, связь которого с "Народным фронтом", который все еще находится на искусственном дыхании более чем условная.

Еще один видный в прошлом спонсор НФ Николай Мартыненко регулярно посещает офис и штаб Тимошенко на Туровской, а большинство связанных с ним нардепов в НФ перешли в команду Тимошенко. Его отношения с Арсением Яценюком разладились еще до отставки последнего с поста премьера. Мартыненко был сильно дискредитирован тогдашним оппонентом Яценюка - Михаилом Саакашвили и под давлением сложил свои депутатские полномочия.

Друг Арсения Яценюка еще со студенческих лет Андрей Иванчук тоже пропал с радаров публичной политики вместе с падением премьера в 2016 году. Он, как и Мартыненко, был брошен партией в неравной схватке с Саакашвили. Сейчас его иногда журят за кнопкодавство в Верховной раде. Но Иванчука это совсем не беспокоит. Потому что еще со времен травли он облюбовал свой домашний мажоритарный округ и там его имя значит намного больше, чем "Народный фронт".

Вряд ли Арсений Яценюк сможет рассчитывать на взаимопонимание своего бывшего протеже Андрей Коболева. Во время их активного взаимодействия правительство Яценюка пошло на многократное повышение цен на газ для населения. И отчасти поэтому рейтинг экс-премьера меньше одного процента. Избиратель может не помнить сути обвинений Саакашвили в адрес самого Яценюка, но хорошо помнит при ком газ стал стоить намного дороже.

Хотя именно Коболев обеспечил "Народному фронту" финансовый ресурс на предвыборную кампанию в виде 40 млн долларов. Эти средства были внесены в бюджет партии за счет махинаций с газом внутренней добычи. По данным беглого нардепа Александра Онищенко, Андрей Коболев покрыл схему, благодаря которой Арсений Яценюк выиграл выборы.

Вперед и с песней

В партии практически не осталось хоть сколь-нибудь значимых штыков. "Народный фронт" фактически покинули все основные игроки. А разговоры о том, что в президенты может пойти Андрей Тетерук или Лилия Гриневич только отражают глубину кадрового и ресурсного голода партии. Поэтому единственным предназначением умирающей партии является возврат ее лидера если не в политику, то хотя бы в публичную плоскость. В последнее время он даже начал давать некоторые комментарии по текущей политической ситуации.

Гораздо более заметным стал выход Арсения Яценюка в наружную рекламу. Но премьер в отставке не спешит заявлять о президентских амбициях. Сейчас он уклончиво, как Святослав Вакарчук избегает ответа на данный вопрос. Его соратники так же тактично кивают на съезд партии, который должен состояться в январе следующего года.

Выход в наружку и появление палаток партии должны показать всем, что паровоз "Народного фронта" еще может выехать из депо. Очевидно, что далеко он не уедет. Не слишком верит в партийные перспективы и сам Арсений Яценюк. Поговаривают, что он присматривает запасной аэродром и приценивается к мажоритарному округу в Черновицкой области.

Старт же кампании под лозунгом "Українська мова, кіно, пісня" имеет всего две вероятных причины. Первая: "Народному фронту" пришли деньги из бюджета по закону о политических партиях и их нужно куда-то потратить. Вторая: откровенный троллинг президента с его архаичным "Армія, мова, віра".

Потому активная рекламная кампания вряд ли является заявкой на успех. Это способность размыть электорат Петра Порошенко, который вот уже несколько месяцев усиленно накачивается его технологами. Избирателей еще с осени усиленно кормят новостями и предлагают занять одну из возможных позиций: с нами или против нас. Если ты не с нами, то ты враг. Возможно, агент Путина или приспешник Медведчука.

Это не новая технология и она использовалась в Украине много раз. Только в ней есть место для одного хорошего и другого плохого. Арсений Яценюк, который говорит о языке, кино и песне, здесь вообще не ко двору. Президентскому штабу и так хватает троллинга Тимошенко, которая сама буквально издевается над оппонентами, заклеив города бордами про НАТО и ЕС.

Здесь и вырисовывается реальный политический масштаб лидера "Народного Фронта". В нынешнем раскладе он не может выступить реальным конкурентом для нынешних фаворитов президентской гонки, но вполне может увести процент другой потенциальных избирателей Петра Порошенко. То есть Яценюк на предстоящих выборах может выступить VIP-спойлером для действующего президента. И по всей видимости - это переговорная позиция для решения личных вопросов.

Поддержка разбредшегося "Народного фронта", пожалуй, не прибавит очков. Достаточно лишь стряхнуть пыль со спичей Михаила Саакашвили и фронтовики превратятся в балласт и обузу. Поэтому вряд ли Яценюк всерьез рассчитывает на конвертацию своих действий в должность. Тем более, что расклад в правительстве будет решаться уже после парламентских выборов ближе к концу следующего года.

Возможен здесь и личный интерес. В конце октября Соломенский райсуд Киеве обязал НАБУ открыть уголовное производство против бывшего главы правительства Арсения Яценюка и министра юстиции Павла Петренко. В частности, 17 октября 2018 года суд принял решение, что детективы НАБУ должны расследовать растрату государственных средств в больших объемах и отмывание доходов Яценюком и Петренко.