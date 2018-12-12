Фронт одного фронтмена

Фото: лідер НФ Арсеній Яценюк (yatsenyuk.org.ua)

"Народний фронт" перетворився в проект однієї людини - Арсенія Яценюка. Партія повинна допомогти її лідеру повернутися в ешелони влади. Але поки незрозуміло як.

Фронт у відставці

З моменту свого тріумфального проходу до Верховної ради в 2014 році, "Народний фронт" сильно розгубив. Не вселяють особливих надій ні рейтинги, ні реальне становище всередині партії. Згідно з останніми політичними вимірами "Народний фронт" залишається далеко за рамками проходження у Верховну раду. Частина діючої правлячої коаліції не в змозі набрати навіть один відсоток виборців.

Нічим не краще і рейтинг лідера НФ Арсенія Яценюка. Його електоральний потенціал в 2-3 рази нижче статистичної похибки. Якби вибори відбулися в найближчу неділю, то його результат склав би десяті відсотка, згідно з даними останнього опитування, проведеного Центром "Софія" 18-22 листопада.

Найбільші гравці колись сильної партії розбрелися, хто куди. Відомий орговик, Олександр Турчинов зовсім не горить бажанням брати участь у майбутній політичній гонці. Причому, ні на стороні Арсенія Яценюка, ні на стороні Петра Порошенка. Йому більше імпонує ідея створення українського аналога ХДС і об'єднання протестантських церков в Україні. А на початку наступного року християнсько-демократичний рух планує провести в Україні великий форум за участю західних політиків.

Свою окрему гру веде і Арсен Аваков, зв'язок якого з "Народним фронтом", який все ще знаходиться на штучному диханні більш ніж умовний.

Ще один відомий у минулому спонсор НФ Микола Мартиненко регулярно відвідує офіс і штаб Тимошенко на Турівській, а більшість пов'язаних з ним нардепів у НФ перейшли в команду Тимошенко. Його стосунки з Арсенієм Яценюком погіршилися ще до відставки останнього з поста прем'єра. Мартиненко був сильно дискредитований тогочасним опонентом Яценюка - Михайлом Саакашвілі і під тиском склав свої депутатські повноваження.

Друг Арсенія Яценюка ще зі студентських років Андрій Іванчук теж зник з радарів публічної політики разом з падінням прем'єра в 2016 році. Він, як і Мартиненко, був кинутий партією в нерівній сутичці з Саакашвілі. Зараз його іноді дорікають за кнопкодавство у Верховній раді. Але Іванчука це зовсім не турбує. Бо ще з часів цькування він облюбував свій домашній мажоритарний округ і там його ім'я означає набагато більше, ніж "Народний фронт".

Навряд чи Арсеній Яценюк зможе розраховувати на взаєморозуміння свого колишнього протеже Андрій Коболєва. Під час їх активної взаємодії уряд Яценюка пішов на багаторазове підвищення цін на газ для населення. І частково тому рейтинг екс-прем'єра менше одного відсотка. Виборець може не пам'ятати суті звинувачень Саакашвілі в адресу самого Яценюка, але добре пам'ятає, за кого газ став коштувати набагато дорожче.

Хоча саме Коболєв забезпечив "Народному фронту" фінансовий ресурс на передвиборчу кампанію у вигляді 40 млн доларів. Ці кошти були внесені в бюджет партії за рахунок махінацій з газом внутрішнього видобутку. За даними нардепа-втікача Олександра Онищенка, Андрій Коболєв покрив схему, завдяки якій Арсеній Яценюк виграв вибори.

Вперед і з піснею

У партії практично не залишилося хоч скільки-небудь значущих багнетів. "Народний фронт" фактично покинули всі основні гравці. А розмови про те, що в президенти може піти Андрій Тетерук або Лілія Гриневич тільки відображають глибину кадрового і ресурсного голоду партії. Тому єдиним призначенням вмираючої партії є повернення її лідера якщо не в політику, то хоча б у публічну площину. Останнім часом він навіть почав давати деякі коментарі поточної політичної ситуації.

Набагато більш помітним став вихід Арсенія Яценюка в зовнішню рекламу. Але прем'єр у відставці не поспішає заявляти про президентські амбіції. Зараз він ухильно, як Святослав Вакарчук уникає відповіді на дане питання. Його соратники так само тактовно кивають на з'їзд партії, який має відбутися в січні наступного року.

Вихід в зовнішню рекламу і поява наметів партії повинні показати всім, що паровоз "Народного фронту" ще може виїхати з депо. Очевидно, що далеко він не поїде. Не надто вірить у партійні перспективи і сам Арсеній Яценюк. Подейкують, що він роздоглядає запасний аеродром і прицінюється до мажоритарного округу в Чернівецькій області.

Старт кампанії під гаслом "Українська мова, кіно, пісня" має всього дві ймовірні причини. Перша: "Народному фронту" прийшли гроші з бюджету згідно із законом про політичні партії і їх треба кудись витратити. Друга: відвертий тролінг президента з його архаїчним "Армія, мова, віра".

Тому активна рекламна кампанія навряд чи є заявкою на успіх. Це здатність розмити електорат Петра Порошенка, який ось уже кілька місяців посилено накачується його технологами. Виборців ще з осені посилено годують новинами і пропонують зайняти одну з можливих позицій: з нами чи проти нас. Якщо ти не з нами, то ти ворог. Можливо, агент Путіна або поплічник Медведчука.

Це не нова технологія, і вона використовувалася в Україні багато разів. Тільки в ній є місце для одного хорошого і поганого іншого. Арсеній Яценюк, який говорить про мову, кіно і пісні, тут взагалі не до двору. Президентському штабу і так вистачає троллінгу Тимошенко, яка сама буквально знущається над опонентами, заклеївши міста бордами про НАТО і ЄС.

Тут і вимальовується реальний політичний масштаб лідера "Народного фронту". У нинішньому розкладі він не може виступити реальним конкурентом для нинішніх фаворитів президентської гонки, але цілком може відвести відсоток потенційних виборців Петра Порошенка. Тобто Яценюк на майбутніх виборах може виступити VIP-спойлером для чинного президента. І по всій видимості - це переговорна позиція для вирішення особистих питань.

Підтримка "Народного фронту", який розійшовся, мабуть, не додасть очок. Достатньо лише струсити пил зі спічів Михайла Саакашвілі і фронтовики перетворяться на баласт і тягар. Тому навряд чи Яценюк всерйоз розраховує на конвертацію своїх дій на посаду. Тим більше, що розклад в уряді буде вирішуватися вже після парламентських виборів ближче до кінця наступного року.

Тут можливий і особистий інтерес. В кінці жовтня Солом'янський райсуд Києві зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження проти колишнього глави уряду Арсенія Яценюка і міністра юстиції Павла Петренка. Зокрема, 17 жовтня 2018 року суд прийняв рішення, що детективи НАБУ повинні розслідувати розтрату державних коштів у великих обсягах і відмивання доходів Яценюком і Петренком.