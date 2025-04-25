Фінтех України 2025: ключові тренди

Хоча бізнес поступово адаптується до реалій тривалого воєнного стану, 2025 рік приніс нові виклики для фінансового ринку України. Зміни у поведінці споживачів, трансформація цифрових каналів і загальний спад попиту змушують компанії переглядати свої підходи. Що насправді впливає на вибір клієнтів сьогодні та як змінилася "гра" на ринку – у спецпроекті.

Основні тренди споживчої поведінки

Зниження доходів та невпевненість у майбутньому – це головні аспекти, які визначають споживчу поведінку після початку повномасштабної війни. Як зазначає Кирило Єжов, директор із розвитку бізнесу Kantar Ukraine: "Війна та тероризм залишаються головними страхами з 2022 року, а зростаючі ціни та невизначеність зростають весь час".

За даними Єжова, 60% українців незадоволені особистим матеріальним становищем, 62% вважають економічну ситуацію в Україні поганою, а 85% стурбовані своїм фінансовим майбутнім.

"Ці цифри яскраво демонструють загальний рівень тривожності в суспільстві", – додає він.

В умовах економічної нестабільності понад половина українців шукає способи заощаджувати та скорочувати витрати. Основні напрями економії – це розваги, відпочинок, спорт, хобі, краса та догляд.

Цю ж точку зору висловлює і СЕО Манівео Сергій Сінченко: "Споживчі настрої змістилися у бік базових потреб – люди зосередилися на товарах і послугах першої необхідності. Також помітна нова динаміка: клієнти частіше оформлюють кредити на освіту, зросли середні суми позик".

За даними Kantar, 42% українців обирають товари за акційними пропозиціями, а 28% намагаються заощаджувати, купуючи в дешевших магазинах або скорочуючи різноманітність покупок.

"Це очевидний сигнал для фінансових компаній: сьогодні ціна та вигідні пропозиції – не просто перевага, а вимога", – зазначає Єжов.

Схожий тренд відзначено і на фінансовому ринку. За інформацією Moneyveo, зміни у споживчій поведінці стають іще помітнішими. Зокрема, останнім часом серед клієнтів зменшилася частка чоловіків, натомість зросла кількість жінок, які звертаються по фінансову допомогу. Водночас середні суми позик зростають, що свідчить про зміну потреб і фінансових пріоритетів.

Цифрові канали як основа фінансових рішень

У 2025 році цифрові канали – не просто зручність, а повноцінна інфраструктура, що визначає, як саме, коли і з ким українець взаємодіє у фінансовій сфері. Як зазначає Сергій Сінченко, три фактори кардинально змінили динаміку цифровізації в Україні: глобальна діджиталізація, пандемія COVID-19 і повномасштабна війна. Усе це не просто пришвидшило перехід користувачів в онлайн, а зробило цифрову присутність єдиним релевантним каналом для більшості рішень.

Смартфон фактично перетворився на особистого фінансового радника. З нього користувачі не лише оформлюють кредити, а й перевіряють легальність компаній, аналізують пропозиції, читають відгуки, взаємодіють із чат-ботами, консультуються з фахівцями, спілкуються з брендами через месенджери.

Офлайн-відділення практично втратили значення: лише 5–10% кредитів сьогодні оформлюється через фізичні точки. Тоді як 96% користувачів заходять на сайти МФО з мобільних пристроїв. У відповідь на це ринок формує новий стандарт: наявність повноцінного мобільного застосунка, адаптованого сайту, чат-ботів, сторінок у соцмережах – це вже не конкурентна перевага, а must-have.

Кирило Єжов доповнює картину цифрами: понад 80% українців віком до 50 років – активні користувачі цифрових каналів. А щоденний середній час, проведений онлайн у 2024 році, становив 11,4 години на добу. Йдеться про споживання контенту, покупки, комунікацію і – що особливо важливо – фінансові дії.

Роль соцмереж змінилася кардинально: відгуки в Instagram чи YouTube тепер є не лише елементом репутації – це повноцінний етап у ланцюжку прийняття фінансового рішення. 27% українців слідкують за брендами в Instagram, а 25% вже купували через цю платформу. YouTube та Instagram стали не менш важливими для фінтех-компаній, ніж їхні власні сайти.

Попри все це, запит на якісну цифрову взаємодію досі залишається незадоволеним. Як показують глибинні дослідження поведінки користувачів, багато мобільних застосунків фінансових установ є суто функціональними – без елементів персоналізації, інфотейнменту, гейміфікації чи емоційного залучення. У більшості випадків після виконання базової операції у застосунку просто немає за що зачепитися.

Відсутні новини, поради, інші форми взаємодії – ані на раціональному, ані на емоційному рівні. У результаті компанії отримують низьку регулярність використання, мінімальну лояльність клієнтів і складність формування стійких користувацьких звичок.

Єжов наголошує, що українці вже мислять через призму "екосистем": їм потрібні не просто транзакції, а повноцінна взаємодія. Смартфон став "порталом" у щоденне життя: робота, освіта, дозвілля, спілкування, покупки – все в одному пристрої. І саме фінансові сервіси мають найбільший потенціал закріпитися в цій точці входу. 57% українців, відповідаючи на питання "Які фінансові продукти вас цікавлять у майбутньому?", спонтанно називають мобільний застосунок. Але ж це не продукт. Отже, відбувається трансформація мислення користувачів: продукт = досвід, доступний у смартфоні.

Для ринку це означає одне: у 2025 році боротьба за клієнта розгортається не навколо умов кредиту чи реклами, а навколо зручності, довіри й досвіду у цифрових каналах. Хто зможе створити емоційно привабливу, технологічно зручну та змістовну взаємодію через смартфон – той отримає лояльність користувача.

Турбота і довіра як нові стандарти

Повномасштабна війна значно вплинула на споживчі очікування в українському фінансовому секторі.

"У 2020 році найважливішими факторами були простий і зручний мобільний застосунок та чесність компанії. А вже у 2023 році пріоритети змінилися. На перший план вийшли: розширений функціонал застосунків, можливість повністю дистанційного обслуговування та простота онлайн-банкінгу", – зазначає Кирило Єжов.

Це свідчить про швидке зростання вимог до діджитал-продуктів і розширення клієнтського досвіду в онлайн-середовищі. Схожі зміни спостерігають у сфері мікрокредитування.

"До повномасштабного вторгнення ключовими критеріями залишалися вигідні умови кредитування та швидкість отримання рішення. Сьогодні ж клієнти вимагають насамперед прозорості – простих, зрозумілих правил, чітких умов і безпеки сервісу", – зазначає Сергій Сінченко, СЕО Moneyveo.

Фінансові послуги в Україні наближаються до глобальних стандартів щодо захисту даних та операцій.

"62% українців очікують високого рівня захисту, що трохи менше, ніж глобальний показник 87%. Крім того, 77% громадян хочуть мати доступ до фінансових послуг у будь-який час, з мінімумом зусиль, – пояснює Кирило Єжов. – Це демонструє зростання вимог до зручності користування мобільними застосунками та онлайн-сервісами".

"Технології та безпека сьогодні вже не є просто конкурентними перевагами. Це базові вимоги для фінансових компаній, щоб бути розглянутими споживачами як надійні партнери", – підкреслює Кирило Єжов.

Водночас наразі в українському суспільстві з’явився ще один важливий критерій для оцінки фінансових компаній. За словами CEO Moneyveo Сергія Сінченка, «новим стандартом у фінансовій сфері стає турбота в різних проявах. Йдеться не тільки про гарантії безпеки, але й про надання постійної підтримки клієнтам, допомогу у складних ситуаціях та готовність до індивідуального підходу. Довіра зростає до тих компаній, які не тільки дотримуються стандартів, але й демонструють емпатію», – додає він.

Яскравим прикладом такої ініціативи є Moneyveo з її програмою "Почуй серцем", що була запущена під час повномасштабного вторгнення. Оператори контакт-центру компанії отримали можливість не лише виконувати стандартні функції, а й ініціювати допомогу споживачам , виходячи за межі передбачених сценаріїв. Це новий рівень взаємодії, коли клієнт відчуває не лише уважність до свого запиту, а й щиру підтримку як людина — навіть у тих питаннях, що виходять за межі стандартного обслуговування.

Таким чином, фінансові компанії, які хочуть залишатися конкурентоспроможними у 2025 році, повинні інвестувати як у технології та безпеку, так і в довгострокові відносини з клієнтами. Створення сервісів, які поєднують безпеку, турботу, емпатію та прозорість, стане основою для успіху на ринку фінансових послуг в умовах нестабільності.

Як змінилися пріоритети українців у виборі фінансових послуг?

Попри складну економічну ситуацію, українці залишаються активними користувачами фінансових сервісів, але змінюють фокус – від заощаджень до більш швидких, зручних і зрозумілих рішень.

Інвестиції . "Понад 60% міських мешканців зацікавлені в інвестиційних продуктах, але через низьку обізнаність лише третина з них готова реально вкладати кошти, – зазначає Кирило Єжов. – У лідерах – криптовалюта, нерухомість в Україні, ОВДП і корпоративні облігації. Водночас 33% українців зізнаються, що їхня зацікавленість в інвестуванні знизилася, а 39% говорять про падіння довіри до інвестицій як інструменту".

. "Понад 60% міських мешканців зацікавлені в інвестиційних продуктах, але через низьку обізнаність лише третина з них готова реально вкладати кошти, – зазначає Кирило Єжов. – У лідерах – криптовалюта, нерухомість в Україні, ОВДП і корпоративні облігації. Водночас 33% українців зізнаються, що їхня зацікавленість в інвестуванні знизилася, а 39% говорять про падіння довіри до інвестицій як інструменту". Заощадження . За словами директора з розвитку бізнесу Kantar Ukraine, попри загрозу девальвації та нестабільність, українці віддають перевагу збереженню у валюті, а не традиційним банківським депозитам: "Частка охочих купити валюту майже вдвічі перевищує частку тих, хто розглядає відкриття депозиту: 20% проти 10%".

. За словами директора з розвитку бізнесу Kantar Ukraine, попри загрозу девальвації та нестабільність, українці віддають перевагу збереженню у валюті, а не традиційним банківським депозитам: "Частка охочих купити валюту майже вдвічі перевищує частку тих, хто розглядає відкриття депозиту: 20% проти 10%". Кредити. "Кредитна картка – все ще популярний продукт (близько 20% зацікавлених), але кредити на авто, іпотека чи кредит готівкою залишаються найменш привабливими", – коментує Єжов. Серед головних причин – повільність оформлення, необхідність відвідувати відділення та неможливість обрати гнучкі умови.

У цьому контексті МФО мають значну перевагу завдяки здатності пропонувати прості та швидкі онлайн-продукти, які не вимагають фізичної присутності клієнта у відділенні. Це особливо важливо в умовах нестабільності, коли час і зручність стають ключовими факторами під час вибору постачальника фінансових послуг.

У 2025 році поведінка клієнтів стала більш зваженою. Зі зниженням процентної ставки та через вплив інфляції зріс середній чек кредиту. Нестабільна економічна ситуація та непередбачуваність доходів спонукають клієнтів обирати стратегію пролонгації — вони не закривають кредит одразу, а продовжують ним користуватися, сплачуючи проценти та залишаючись активними в сервісі. Таким чином класичний короткостроковий кредит насправді перетворюється на середньострокове зобов’язання, а лояльність клієнта до компанії зростає.

Це вимагає від МФО нових рішень — адаптації продуктів до довшого життєвого циклу, персоналізованої підтримки, прозорої комунікації та гнучкості в обслуговуванні. Компанії, які здатні відповідати цим запитам, виграють у конкуренції.

Що визначатиме фінансовий ринок у 2025–2026 роках

Попри нестабільність зовнішнього середовища, вже зараз можна окреслити головні тренди, які формуватимуть розвиток фінансового сектору в найближчі роки. Серед них – технологічна трансформація, зростання клієнтських очікувань та перехід від класичного фінсервісу до мультикатегорійного досвіду.

"Зростатиме фокус на розвиток мобільних застосунків – як у частині розширення функціоналу, так і в покращенні користувацького досвіду", – прогнозує Кирило Єжов.

За його словами, фінансові компанії дедалі частіше виходитимуть за межі своєї категорії – у напрямі колаборацій із ритейлом, логістикою, e-commerce, медіа. Це відкриє нові точки контакту з клієнтами та створить цілісні екосистеми навколо брендів.

Ще один напрям, який набирає обертів, – інвестиційні сервіси. «Попит на інструменти інвестування зростає, але ринок ще не встигає задовольнити його повною мірою. Це створює поле для розвитку нових продуктів», – зазначає Єжов.

Не менш важливим фактором трансформації ринку стане штучний інтелект. Як зазначає Сергій Сінченко, ШІ вже активно застосовується у скорингу, роботі контакт-центрів, аналізі звернень та аналітиці — тобто в тих процесах, де важлива швидкість, точність і масштабованість.

Ці технології відкривають шлях до глибшої персоналізації сервісу — коли фінансова компанія може не просто швидко обробити запит, а передбачити потребу клієнта та запропонувати рішення заздалегідь.

"Це не лише про ефективність — це про нову якість взаємодії. Успішними стануть ті компанії, які зможуть поєднати технологічні можливості з людяністю та турботою", — підкреслює Сінченко.

На його думку, у 2025 році саме прозорість, автоматизація процесів і персоналізація стануть ключовими перевагами фінансових компаній.

У 2025–2026 роках ринок продовжить рух у бік цифровізації, але не заради тренду, а заради якості, прозорості й довіри. І саме ці чинники визначатимуть, хто отримає лояльність споживача у новій реальності.