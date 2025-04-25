Финтех Украины 2025: ключевые тренды

Хотя бизнес постепенно адаптируется к реалиям длительного военного положения, 2025 год принес новые вызовы для финансового рынка Украины. Изменения в поведении потребителей, трансформация цифровых каналов и общий спад спроса заставляют компании пересматривать свои подходы. Что на самом деле влияет на выбор клиентов сегодня и как изменилась "игра" на рынке – в спецпроекте.

Основные тренды потребительского поведения

Снижение доходов и неуверенность в будущем - это главные аспекты, которые определяют потребительское поведение после начала полномасштабной войны. Как отмечает Кирилл Ежов, директор по развитию бизнеса Kantar Ukraine: "Война и терроризм остаются главными страхами с 2022 года, а растущие цены и неопределенность растут все время".

По данным Ежова, 60% украинцев недовольны личным материальным положением, 62% считают экономическую ситуацию в Украине плохой, а 85% обеспокоены своим финансовым будущим.

"Эти цифры ярко демонстрируют общий уровень тревожности в обществе", - добавляет он.

В условиях экономической нестабильности более половины украинцев ищет способы экономить и сокращать расходы. Основные направления экономии - это развлечения, отдых, спорт, хобби, красота и уход.

Эту же точку зрения высказывает и СЕО Манивео Сергей Синченко: "Потребительские настроения сместились в сторону базовых потребностей - люди сосредоточились на товарах и услугах первой необходимости. Также заметна новая динамика: клиенты чаще оформляют кредиты на образование, выросли средние суммы займов".

По данным Kantar, 42% украинцев выбирают товары по акционным предложениям, а 28% стараются экономить, покупая в более дешевых магазинах или сокращая разнообразие покупок.

"Это очевидный сигнал для финансовых компаний: сегодня цена и выгодные предложения - не просто преимущество, а требование", - отмечает Ежов.

Похожий тренд отмечен и на финансовом рынке. По информации Moneyveo, изменения в потребительском поведении становятся еще более заметными. В частности, в последнее время среди клиентов уменьшилась доля мужчин, зато возросло количество женщин, которые обращаются за финансовой помощью. В то же время средние суммы займов растут, что свидетельствует об изменении потребностей и финансовых приоритетов.

Цифровые каналы как основа финансовых решений

В 2025 году цифровые каналы - не просто удобство, а полноценная инфраструктура, определяющая, как именно, когда и с кем украинец взаимодействует в финансовой сфере. Как отмечает Сергей Синченко, три фактора кардинально изменили динамику цифровизации в Украине: глобальная диджитализация, пандемия COVID-19 и полномасштабная война. Все это не просто ускорило переход пользователей в онлайн, а сделало цифровое присутствие единственным релевантным каналом для большинства решений.

Смартфон фактически превратился в личного финансового советника. С него пользователи не только оформляют кредиты, но и проверяют легальность компаний, анализируют предложения, читают отзывы, взаимодействуют с чат-ботами, консультируются со специалистами, общаются с брендами через мессенджеры.

Офлайн-отделения практически потеряли значение: лишь 5-10% кредитов сегодня оформляется через физические точки. Тогда как 96% пользователей заходят на сайты МФО с мобильных устройств. В ответ на это рынок формирует новый стандарт: наличие полноценного мобильного приложения, адаптированного сайта, чат-ботов, страниц в соцсетях - это уже не конкурентное преимущество, а must-have.

Кирилл Ежов дополняет картину цифрами: более 80% украинцев в возрасте до 50 лет - активные пользователи цифровых каналов. А ежедневное среднее время, проведенное онлайн в 2024 году, составило 11,4 часа в сутки. Речь идет о потреблении контента, покупках, коммуникации и - что особенно важно - финансовых действиях.

Роль соцсетей изменилась кардинально: отзывы в Instagram или YouTube теперь являются не только элементом репутации - это полноценный этап в цепочке принятия финансового решения. 27% украинцев следят за брендами в Instagram, а 25% уже покупали через эту платформу. YouTube и Instagram стали не менее важными для финтех-компаний, чем их собственные сайты.

Несмотря на все это, запрос на качественное цифровое взаимодействие до сих пор остается неудовлетворенным. Как показывают глубинные исследования поведения пользователей, многие мобильные приложения финансовых учреждений являются чисто функциональными - без элементов персонализации, инфотейнмента, геймификации или эмоционального вовлечения. В большинстве случаев после выполнения базовой операции в приложении просто не за что зацепиться.

Отсутствуют новости, советы, другие формы взаимодействия - ни на рациональном, ни на эмоциональном уровне. В результате компании получают низкую регулярность использования, минимальную лояльность клиентов и сложность формирования устойчивых пользовательских привычек.

Ежов подчеркивает, что украинцы уже мыслят через призму "экосистем": им нужны не просто транзакции, а полноценное взаимодействие. Смартфон стал "порталом" в повседневную жизнь: работа, образование, досуг, общение, покупки - все в одном устройстве. И именно финансовые сервисы имеют наибольший потенциал закрепиться в этой точке входа. 57% украинцев, отвечая на вопрос "Какие финансовые продукты вас интересуют в будущем?", спонтанно называют мобильное приложение. Но ведь это не продукт. Следовательно, происходит трансформация мышления пользователей: продукт = опыт, доступный в смартфоне.

Для рынка это означает одно: в 2025 году борьба за клиента разворачивается не вокруг условий кредита или рекламы, а вокруг удобства, доверия и опыта в цифровых каналах. Кто сможет создать эмоционально привлекательное, технологически удобное и содержательное взаимодействие через смартфон - тот получит лояльность пользователя.

Забота и доверие как новые стандарты

Полномасштабная война значительно повлияла на потребительские ожидания в украинском финансовом секторе.

"В 2020 году важнейшими факторами были простое и удобное мобильное приложение и честность компании. А уже в 2023 году приоритеты изменились. На первый план вышли: расширенный функционал приложений, возможность полностью дистанционного обслуживания и простота онлайн-банкинга", - отмечает Кирилл Ежов.

Это свидетельствует о быстром росте требований к диджитал-продуктам и расширении клиентского опыта в онлайн-среде. Похожие изменения наблюдаются в сфере микрокредитования.

"До полномасштабного вторжения ключевыми критериями оставались выгодные условия кредитования и скорость получения решения. Сегодня же клиенты требуют прежде всего прозрачности - простых, понятных правил, четких условий и безопасности сервиса", - отмечает Сергей Синченко, СЕО Moneyveo.

Финансовые услуги в Украине приближаются к глобальным стандартам по защите данных и операций.

"62% украинцев ожидают высокого уровня защиты, что немного меньше, чем глобальный показатель 87%. Кроме того, 77% граждан хотят иметь доступ к финансовым услугам в любое время, с минимумом усилий, - объясняет Кирилл Ежов, - Это демонстрирует рост требований к удобству пользования мобильными приложениями и онлайн-сервисами".

"Технологии и безопасность сегодня уже не являются просто конкурентными преимуществами. Это базовые требования для финансовых компаний, чтобы быть рассмотренными потребителями как надежные партнеры", - подчеркивает Кирилл Ежов.

В то же время сейчас в украинском обществе появился еще один важный критерий для оценки финансовых компаний. По словам CEO Moneyveo Сергея Синченко, "новым стандартом в финансовой сфере становится забота в разных проявлениях. Речь идет не только о гарантиях безопасности, но и о предоставлении постоянной поддержки клиентам, помощи в сложных ситуациях и готовности к индивидуальному подходу. Доверие растет к тем компаниям, которые не только придерживаются стандартов, но и демонстрируют эмпатию", - добавляет он.

Ярким примером такой инициативы является Moneyveo с ее программой "Услышь сердцем", которая была запущена во время полномасштабного вторжения. Операторы контакт-центра компании получили возможность не только выполнять стандартные функции, но и инициировать помощь потребителям, выходя за пределы предусмотренных сценариев. Это новый уровень взаимодействия, когда клиент чувствует не только внимательность к своему запросу, но и искреннюю поддержку как человек - даже в тех вопросах, которые выходят за пределы стандартного обслуживания.

Таким образом, финансовые компании, которые хотят оставаться конкурентоспособными в 2025 году, должны инвестировать как в технологии и безопасность, так и в долгосрочные отношения с клиентами. Создание сервисов, которые сочетают безопасность, заботу, эмпатию и прозрачность, станет основой для успеха на рынке финансовых услуг в условиях нестабильности.

Как изменились приоритеты украинцев в выборе финансовых услуг?

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, украинцы остаются активными пользователями финансовых сервисов, но меняют фокус - от сбережений к более быстрым, удобным и понятным решениям.

Инвестиции . "Более 60% городских жителей заинтересованы в инвестиционных продуктах, но из-за низкой осведомленности лишь треть из них готова реально вкладывать средства, - отмечает Кирилл Ежов, - В лидерах - криптовалюта, недвижимость в Украине, ОВГЗ и корпоративные облигации. В то же время 33% украинцев признаются, что их заинтересованность в инвестировании снизилась, а 39% говорят о падении доверия к инвестициям как инструменту".

. "Более 60% городских жителей заинтересованы в инвестиционных продуктах, но из-за низкой осведомленности лишь треть из них готова реально вкладывать средства, - отмечает Кирилл Ежов, - В лидерах - криптовалюта, недвижимость в Украине, ОВГЗ и корпоративные облигации. В то же время 33% украинцев признаются, что их заинтересованность в инвестировании снизилась, а 39% говорят о падении доверия к инвестициям как инструменту". Сбережения . По словам директора по развитию бизнеса Kantar Ukraine, несмотря на угрозу девальвации и нестабильность, украинцы предпочитают сбережения в валюте, а не традиционные банковские депозиты: "Доля желающих купить валюту почти вдвое превышает долю тех, кто рассматривает открытие депозита: 20% против 10%".

. По словам директора по развитию бизнеса Kantar Ukraine, несмотря на угрозу девальвации и нестабильность, украинцы предпочитают сбережения в валюте, а не традиционные банковские депозиты: "Доля желающих купить валюту почти вдвое превышает долю тех, кто рассматривает открытие депозита: 20% против 10%". Кредиты. "Кредитная карта - все еще популярный продукт (около 20% заинтересованных), но кредиты на авто, ипотека или кредит наличными остаются наименее привлекательными", - комментирует Ежов. Среди главных причин - медлительность оформления, необходимость посещать отделения и невозможность выбрать гибкие условия.

В этом контексте МФО имеют значительное преимущество благодаря способности предлагать простые и быстрые онлайн-продукты, которые не требуют физического присутствия клиента в отделении. Это особенно важно в условиях нестабильности, когда время и удобство становятся ключевыми факторами при выборе поставщика финансовых услуг.

В 2025 году поведение клиентов стало более взвешенным. Со снижением процентной ставки и из-за влияния инфляции вырос средний чек кредита. Нестабильная экономическая ситуация и непредсказуемость доходов побуждают клиентов выбирать стратегию пролонгации - они не закрывают кредит сразу, а продолжают им пользоваться, оплачивая проценты и оставаясь активными в сервисе. Таким образом классический краткосрочный кредит на самом деле превращается в среднесрочное обязательство, а лояльность клиента к компании растет.

Это требует от МФО новых решений - адаптации продуктов к более длинному жизненному циклу, персонализированной поддержки, прозрачной коммуникации и гибкости в обслуживании. Компании, которые способны отвечать этим запросам, выигрывают в конкуренции.

Что будет определять финансовый рынок в 2025-2026 годах

Несмотря на нестабильность внешней среды, уже сейчас можно определить главные тренды, которые будут формировать развитие финансового сектора в ближайшие годы. Среди них - технологическая трансформация, рост клиентских ожиданий и переход от классического финсервиса к мультикатегорийному опыту.

"Будет расти фокус на развитие мобильных приложений - как в части расширения функционала, так и в улучшении пользовательского опыта", - прогнозирует Кирилл Ежов.

По его словам, финансовые компании все чаще будут выходить за пределы своей категории - в направлении коллабораций с ритейлом, логистикой, e-commerce, медиа. Это откроет новые точки контакта с клиентами и создаст целостные экосистемы вокруг брендов.

Еще одно направление, которое набирает обороты, - инвестиционные сервисы. "Спрос на инструменты инвестирования растет, но рынок еще не успевает удовлетворить его в полной мере. Это создает поле для развития новых продуктов", - отмечает Ежов.

Не менее важным фактором трансформации рынка станет искусственный интеллект. Как отмечает Сергей Синченко, ИИ уже активно применяется в скоринге, работе контакт-центров, анализе обращений и аналитике - то есть в тех процессах, где важна скорость, точность и масштабируемость.

Эти технологии открывают путь к более глубокой персонализации сервиса - когда финансовая компания может не просто быстро обработать запрос, а предусмотреть потребность клиента и предложить решение заранее.

"Это не только об эффективности - это о новом качестве взаимодействия. Успешными станут те компании, которые смогут совместить технологические возможности с человечностью и заботой", - подчеркивает Синченко.

По его мнению, в 2025 году именно прозрачность, автоматизация процессов и персонализация станут ключевыми преимуществами финансовых компаний.

В 2025-2026 годах рынок продолжит движение в сторону цифровизации, но не ради тренда, а ради качества, прозрачности и доверия. И именно эти факторы будут определять, кто получит лояльность потребителя в новой реальности.