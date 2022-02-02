Финансовая грамотность. ТОП-5 советов получить дополнительный доход в 2022 году

В современном потребительском обществе сложно ограничивать себя в непредвиденных тратах. Помочь правильно распорядится средствами (даже самыми скромными) и получить дополнительный доход помогает финансовая грамотность. Именно знание основ финграмотности помогает принимать взвешенные решения, обрести чувство стабильности, и построить фундамент, на котором можно сформировать дополнительный заработок.

Где узнать больше о финансовом мире? Как сохранить свои средства и получить дополнительный доход? На эти и другие вопросы – рассказываем в совместном спецпроекте РБК-Украина и Binomo.

Совет №1 – Ведите учет доходов и расходов

Чтобы улучшить свое финансовое положение, для начала нужно разобраться с ежемесячными расходами и доходами. Учет всех поступлений и трат – основа вашей финансовой грамотности.

Сегодня существует огромное количество программ и приложений, которые существенно облегчают ведение учета доходов и расходов. Некоторые из них даже сами выделяют тенденции и предоставляют советы, как лучше распорядиться личными финансами.

В любом случае для максимально информативного результата, учет нужно вести ежедневно и записывать даже самые мелкие расходы. Также удобно сразу распределить расходы по категориям (коммуналка, налоги, продукты, шоппинг, развлечения, здоровье и т.д.). Раз в два-три месяца анализируйте ваши расходы: в динамике вы увидите, на какие категории у вас уходит больше всего средств, и от чего можно отказаться без потери комфорта.

Совет №2 – Не накапливайте долги

Долги давят на нас психологически. Поэтому не берите в долг без крайней необходимости.

Кроме того, помните, что при покупке товаров с помощью кредитных средств люди обычно тратят в среднем на 30% больше, чем если бы они оплачивали ту же покупку собственными деньгами.

Если так уже случилось и у вас есть финансовые обязательства перед другими людьми (или учреждениями) – сделайте все возможное, чтобы как можно скорее их погасить. Первым в списке должен быть тот долг, по которому насчитывается наибольшая процентная ставка.

Совет №3 – Заведите привычку откладывать деньги

Когда у вас появится четкое понимание движения личных средств, можно переходить к планированию бюджета и накоплению средств.

Ошибочно полагать, что копить можно только когда от зарплаты остается "лишнее". Делать сбережения можно с любым доходом. Также необязательно привязываться к определенной сумме. Главное условие в этом – регулярность.

В целом оптимальной финансовой "подушкой" являются сбережения равны трем вашим ежемесячным доходам.

Совет №4 – Храните ваши сбережения правильно

Накопить определенную сумму – несложно, куда тяжелее – ими правильно распорядиться и сохранить так, чтобы со временем они не обесценивались.

Поэтому хранение личных сбережений дома под подушкой – не лучший вариант. Ведь ежегодно инфляция будет "съедать" порядка 10% ваших средств. Более разумно хранить сбережения, как минимум, в долларах или евро.

Совет №5 – Получайте дополнительный доход от сбережений

Чтобы иметь дополнительные источники дохода необязательно искать вторую или третью работу. Дополнительный заработок можно иметь, не выходя из дома и уделяя его получению всего несколько часов свободного времени.

Один из распространенных способов увеличить сумму сбережений – положить деньги на депозит под процент. Однако у этого способа есть существенный минус – небольшие дивиденды (порядка 6-8% от суммы депозита в гривне). Если речь идет о долларовом депозите, там процент и вовсе может быть на уровне 0,1%.

В связи с этим последнее время в Украине популярность набирают другие источники дополнительного заработка, например – онлайн-трейдинг. Чтобы начать получать дополнительный доход на онлайн-трейдинге, не нужно больших финансовый вложений. Куда важнее – стратегия и надежная площадка.

Выбирая финансовую площадку, нужно учитывать такие критерии, как репутация, наличие поддержки пользователей, программу лояльности. Одной из таких надежных площадок является Binomo. Эта платформа подходит для обучения и тестирования стратегий.

Как начать получать дополнительный доход на Binomo? Для обучения трейдерам доступен демо-счет. Вносить реальный депозит можно только когда освоите базу. Также помните, что трейдинг связан с рисками, поэтому без стратегии и навыков можно потерять инвестиции.

Среди преимуществ Binomo можно выделить сделки с фиксированным временем (FTT). Это метод, при котором трейдеры прогнозируют, будет ли цена определенного актива расти или падать в течение установленного периода времени (обычно 1−60 минут). Если прогноз был верным, трейдер получит обратно свои первоначальные инвестиции, а также процентный бонус, который может достигать 90%.

Удобное мобильное приложение Binomo для iOS и Android позволяет контролировать и проводить сделки в любое время суток — дома, в транспорте или стоя в очереди. С приложением трейдер всегда в курсе обновлений на рынке, новых акций и турниров.

Подводя итог, можем с уверенностью сказать, что сегодня быть финансово грамотным так же важно, как уметь пользоваться смартфоном или компьютером. Даже при небольшом количестве свободных средств можно увеличить свои сбережения, не меняя работу или сферу деятельности.

В свою очередь, онлайн-трейдинг открыт для всех, кто готов обучаться и практиковаться. Торговля имеет свои закономерности, которые нужно изучить и понять, а затем применять эти стратегии на деле. Важно иметь желание улучшить свое финансовое положение, уделять время обучению и идти к своей цели.