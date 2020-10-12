Фарминдустрия-2020: чем живет отрасль во время кризиса

Рост объемов

Согласно данным отчета, объем фармрынка в целом продолжает расти, увеличивается потребление лекарственных средств на душу населения, растет доля рецептурных препаратов.

Так, объем потребления лекарственных средств в 2019 году вырос до 105 долларов на человека. Для сравнения, в 2018 году этот показатель суммарно составил 82 доллара.

Доминирующая роль, как и раньше, принадлежит аптечному сегменту - 89% рынка финансируется непосредственно потребителями и лишь 11% - государством.

Впрочем, как отмечают авторы исследования, объем реализации лекарственных средств через аптеки за последние девять лет существенно не изменился. Намеченный к 2013 году рост был остановлен кризисом, последствия которого рынок ощущает и сегодня.

Но в то же время, аналитики отмечают тенденцию к восстановлению - начиная с 2016 года потребление лекарств растет и в 2019 году составило 1,110 млрд упаковок. В денежном эквиваленте продажи превысили докризисный 2013 год и составили $3,4 млрд. На этом фоне динамика госпитального рынка остается низкой – в среднем 6% за последние 5 лет, а его объем в прошлом году равен $0,4 млрд.

В десятке самых популярных среди украинцев препаратов преобладают средства для лечения желудочно-кишечного тракта и метаболизма, опорно-двигательной и кровеносной системы.

Примечательно также, что украинцы все больше отдают предпочтение отечественным препаратам – 7 из 10 приобретенных в аптеках лекарственных средств произведены в Украине, а в ТОП-10 компаний представлены шесть отечественных производителей, суммарная доля которых составляет 18,8%.

В 2019 году продолжился тренд роста сегмента рецептурных препаратов. Сейчас доля лекарств, отпускаемых по рецепту, почти вдвое больше, чем безрецептурных: 61% и 39% соответственно.

Развитие и инвестиции

Авторы исследования отмечают, что объем инвестиций в фармвиробництво еще не восстановился до докризисного уровня, но интенсивность здесь выше, чем в других отраслях и она продолжает расти.

Этому факту, безусловно, способствует крупнейшая в Украине добавленная стоимость отрасли, поскольку один сотрудник фарминдустрии сегодня создает в среднем - 1,2 млн грн, опережая сферу IT - 0,8 млн грн и металлургию - 0,4 млн грн.

Впрочем, аналитики и ранее обращали внимание, что темпы роста фармрынка в Украине существенно опережают среднеевропейские. Так, по прогнозам Fitch Solutions, к 2023 году фармацевтические продажи в Европе вырастут на 21,6%, до $438,6 млрд, тогда как в Украине – на 36,4%, до $4,26 млрд.

В связи с этим, Fitch Solutions, даже, относит Украину к категории high-reward markets, то есть рынков с высоким потенциалом

Аналитики видят две основные причины для роста украинской фармы: расширение доступа населения к медицинским услугам и гармонизация регуляторных документов между регионами Европы, которая поможет снизить административные расходы и облегчит одобрение, регистрацию и запуск продуктов.

В этом году положительное влияние на рост рынка имело еще и разрешение осуществлять заказ препаратов онлайн, что расширило их доступность.

Кроме того, эксперты ожидают, что украинский фармрынок в ближайшие годы будет активно развиваться в связи с последующим проведением медреформы, расширением программы бюджетного возмещения стоимости препаратов и улучшение регуляторной среды, в частности, процедуры регистрации лекарств и контроля их качества.

По словам председателя совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, за последний год фарма развивалась, в первую очередь, путем активного использования современных технологий.

"Ведущие украинские компании на практике применяют робототехнику, искусственный интеллект, компьютерное моделирование, блокчейн, облачные технологии, и управляют производством удаленно благодаря промышленному интернету вещей. Фарминдустрия занимает второе место по интенсивности инвестиций и создает 30 млрд грн добавленной стоимости. Поэтому с уверенностью можно говорить, что фармацевтика - это отрасль, которая развивает национальную экономику", - отмечает Шимкив.

Дмитрий Шимкив отмечает, что фармацевтика развивает национальную экономику (фото: пресс-служба)

В свою очередь, Станислав Шум, CEO Top Lead уверен, что украинскую фармацевтику можно считать образцом того, какими должны быть индустрии в экономически развитых странах.

"Один сотрудник отрасли создает большую добавленную стоимость, чем работники многих других отраслей. Она динамично растет быстрее, чем экономика в целом, обеспечивает высокие зарплаты, создает и поддерживает много рабочих мест в смежных отраслях. Фармацевтика - одна из наиболее наукоемких отраслей, а объемы инвестиций в R&D растут из года в год. Украинские производители лекарств успешно конкурируют на отечественном рынке и наращивают объемы экспорта. Поэтому фармацевтическую индустрию важно держать на радаре и исследовать причины ее успеха", - добавляет Шум.

На пороге перемен

Говоря о вызовах для фарминдустрии в период COVID-19, авторы справочника отмечают, что в целом пандемия усилила коллаборацию и подтолкнула многих производителей и разработчиков в разных странах начать совместные исследования по поиску вакцины от COVID-19.

Кроме того, пандемия еще больше подтолкнула фармрынок к внедрению инноваций и изменения существующих бизнес-моделей. В сфере медицины более популярными стали телемедецина, электронная очередь, е-рецепт, в фарме – заказ онлайн и доставка лекарств по почте.

В этом году большие надежды индустрия возлагает и на сегмент генерических препаратов, что представляет собой – воспроизведение инновационных лекарственных средств, у которых истек срок патентной защиты. Отечественные компании ежегодно выводят на рынок новые генерики, тем самым увеличивая доступность лечения для украинцев.

Например, "Дарница" недавно завершила 8 исследований биоэквивалентности препаратов для лечения заболеваний сердца и центральной нервной системы, большая часть которых проводилась в течение 2018-2020 гг. в лабораториях Европы. Подобные исследования компания проводит для доказательства терапевтической эквивалентности и безопасности своих лекарственных средств.

Фото: производство лекарств на заводе "Дарницы" (РБК-Украина)

В целом же, сейчас перед фармой в Украине стоит задача сохранить динамику роста и позиции на рынке. Достижение этих целей связано с инвестициями в технологии, исследованиями и разработками, а также с проектами по оцифровке процессов.

Прогнозируемо, что потребление фармпродукции однозначно будет расти из-за увеличения внимания людей к собственному здоровью. Однако трудно предположить, как на отрасли скажется общеэкономический кризис, в который мир неизбежно втягивает коронавирус и общий спад мировой экономики.

Украинские фармкомпании достаточно сильны, чтобы положительно влиять на экономику и повышать ее технологичность. В условиях пандемии они доказали, что могут быстро реагировать на новые вызовы и обеспечить потребности рынка даже в условиях локдауна.