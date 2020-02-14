Фальсификация лекарств: как бороться с некачественной продукцией

В Украине с ноября 2019 года ужесточили ответственность за фальсификацию лекарственных средств и мы уже видим результат: только за последние полгода сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабное производство фальсифицированных лекарств в Полтавской, Харьковской областях и Днепре, сообщает председатель комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в странах с низким и средним уровнем доходов, к которым относится и Украина, каждая десятая упаковка лекарств является некачественной или поддельной, что неизбежно приводит к потере доверия к лекарствам, медицинским услугам и системе здравоохранения в целом. Такая ситуация стала возможной из-за слабой регуляторной и наблюдательной базы и коррупционной составляющей в системе.

Одни из самых популярных брендов, которые подделывают в Украине, - индийские. В предыдущем интервью мой комментарий относительно индийских лекарств был некорректно истолкован и вырван из контекста. Чтобы прояснить ситуацию, уточняю, что предыдущие регуляторные механизмы были достаточно слабыми, что негативно повлияло на нескольких надежных партнеров Украины в области здравоохранения, в том числе индийских.

Индия является одним из крупнейших игроков на украинском фармацевтическом рынке и занимает третье место в мире по объему производства лекарств. Индийские компании предлагают высококачественные и доступные вакцины и лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых, онкологических, респираторных, дерматологических заболеваний, ВИЧ/СПИДа, гепатита и многих других.

На самом деле, вакцина индийского производства является действенной и своевременной медицинской помощью как для граждан Украины, так и для членов украинского миротворческого контингента в Демократической республике Конго, не говоря уже о высококачественных процедурах трансплантации, выполняющих в индийских больницах. Кстати, уже несколько украинцев успешно воспользовались услугами индийской трансплантации.

Именно благодаря эффективности и высокому качеству индийских фармацевтических препаратов некоторые недобросовестные структуры злоупотребляют ценностью индийского бренда для продажи фальсифицированных лекарственных средств. И наше правительство несет ответственность за то, чтобы на украинском рынке не появлялись фальсифицированных или некачественных лекарств.

На сегодняшний день мы готовим законопроект, согласно которому Украина полностью имплементирует 83 Директиву Евросоюза по регулированию фармрынка, а регистрация лекарств и контроль качества в Украине будет полностью соответствовать европейским стандартам. Это не позволит попасть на украинский рынок тем, кто под видом индийских брендов завозит некачественную продукцию.

Важно, что над проблемой фальсификации лекарств мы договорились работать вместе с посольством Индии в Украине с целью недопущения использования слабых мест в нашей регуляторной системе, что в свою очередь портит репутацию авторитетных и надежных компаний, в том числе индийских фармпроизводителей.

Эту проблему мы обсудили с Ассоциацией индийских фармацевтических производителей (IPMA - Indian Pharmaceutical Manufacturer's Association), которая объединяет транснациональные фармацевтические компании, имеющие представительства в Украине.

Участники IPMA - это ведущие глобальные фармацевтические компании, которые представляют на рынке Украины лекарственные средства, изготовленные на современных производственных участках в соответствии с требованиями законодательства стран с суровой регуляторной системой. Участники IPMA участвуют в государственных закупках международными организациями и в правительственной программе "Доступные лекарства" в Украине.

В IPMA также выразили поддержку в выявлении и борьбе с контрагентами, участвующих в содействии ввозу в Украину фальсифицированных и некачественных лекарственных средств.

Мы намерены и дальше усиливать работу в этом направлении и работать совместно над улучшением доступа к высококачественным, эффективным и доступным лекарственным средствам для украинских пациентов.