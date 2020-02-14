Фальсифікація ліків: як боротися з неякісною продукцією

В Україні з листопада 2019 року посилили відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів і ми вже бачимо результат: тільки за останні півроку співробітники Служби безпеки України викрили масштабне виробництво фальсифікованих ліків у Полтавській, Харківській областях та Дніпрі, повідомляє голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медстрахування Михайло Радуцький.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в країнах з низьким і середнім рівнем доходів, до яких належить і Україна, кожна десята упаковка ліків є неякісною або підробленою, що неминуче призводить до втрати довіри до ліків, медичних послуг та системи охорони здоров’я в цілому. Така ситуація стала можливою через слабку регуляторну та наглядову базу та корупційну складову в системі.

Одні з найпопулярніших брендів, які підробляють в Україні, - індійські. У попередньому інтерв’ю мій коментар стосовно індійських ліків був некоректно тлумачений і вирваний з контексту. Щоб прояснити ситуацію, уточнюю, що попередні регуляторні механізми були досить слабкими, що негативно вплинуло на декількох надійних партнерів України в галузі охорони здоров'я, в тому числі індійських.

Індія є одним з найбільших гравців на українському фармацевтичному ринку та посідає третє місце в світі за обсягом виробництва ліків. Індійські компанії пропонують високоякісні й доступні вакцини та лікарські засоби для лікування серцево-судинних, онкологічних, респіраторних, дерматологічних захворювань, ВІЛ/СНІДу, гепатиту, та багатьох інших.

Насправді, вакцини індійського виробництва є дієвою та своєчасною медичною допомогою як для громадян України, так і для членів українського миротворчого контингенту у Демократичній республіці Конго, не кажучи вже про високоякісні процедури трансплантації, що виконують в індійських лікарнях. До речі, вже декілька українців успішно скористалися послугами індійської трансплантації.

Саме завдяки ефективності та високій якості індійських фармацевтичних препаратів деякі недобросовісні структури зловживають цінністю індійського бренду для продажу фальсифікованих лікарських засобів. І наш уряд відповідальний за те, щоб на українському ринку не з’являлись фальсифіковані або неякісні ліки.

На сьогоднішній день ми готуємо законопроект, згідно з яким Україна повністю імплементує 83 Директиву Євросоюзу з регулювання фармринку, а реєстрація ліків і контроль якості в Україні буде повністю відповідати європейським стандартам. Це не дозволить потрапити на український ринок тим, хто під виглядом індійських брендів завозить неякісну продукцію.

Важливо, що над проблемою фальсифікації ліків ми домовились співпрацювати разом з посольством Індії в Україні з метою недопущення використання слабких місць в нашій регуляторній системі, що в свою чергу псує репутацію авторитетних і надійних компаній, в тому числі індійських фармвиробників.

Цю проблему ми обговорили також з Асоціацією індійських фармацевтичних виробників (IPMA - Indian Pharmaceutical Manufacturer’s Association), яка об’єднує транснаціональні фармацевтичні компанії, що мають представництва в Україні.

Учасники IPMA – це провідні глобальні фармацевтичні компанії, які представляють на ринку України лікарські засоби, виготовлені на сучасних виробничих дільницях згідно з вимогами законодавства країн з суворою регуляторною системою. Учасники IPMA беруть участь в державних закупівлях міжнародними організаціями та в урядовій програмі “Доступні ліки” в Україні.

В IPMA також висловили підтримку у виявленні та боротьбі з контрагентами, що беруть участь у сприянні ввезенню в Україну фальсифікованих та неякісних лікарських засобів.

Ми маємо намір й далі посилювати роботу в цьому напрямку й працювати спільно над покращенням доступу до високоякісних, ефективних і доступних лікарських засобів для українських пацієнтів.