Евро-2020: чемпионат жизни и смерти

Эксперт в области пациент-менеджмента Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман в колонке для РБК-Украина рассказывает, как действия врачей и наличие дефибриллятора спасли жизнь датскому футболисту Кристиану Эриксону на чемпионате Европы по футболу.

Сейчас проходит долгожданный чемпионат Европы по футболу. Для болельщиков это стало большим событием, поскольку все происходит на фоне продолжающейся борьбы с коронавирусом, лишившим нас большинства громких спортивных мероприятий. Можно по-разному относиться к самой игре в футбол, к профессиональному спорту, но нельзя отрицать, что это — явление, иллюстрирующее общие тенденции в обществе.

В футболе сплетено и представлено всё, что происходит с обществом — от политики до расовых скандалов. И недавно, в самом начале чемпионата, мир стал свидетелем медицинской драмы: датский игрок Кристиан Эриксен чуть не умер прямо на футбольном поле — полузащитник сборной Дании потерял сознание и упал во время первого тайма матча с Финляндией.

"Эриксен был мёртв, – признался врач сборной Дании Мортен Боесен. – У него остановилось сердце. Я не знаю, как нам удалось спасти его. Это произошло очень быстро".

Подобное на спортивных мероприятиях происходит весьма часто. И, к сожалению, спасти человека уже невозможно — клиническая смерть переходит в биологическую.

Так, в 2012 году 25-летний полузащитник "Ливорно" Пьермарио Морозини упал и потерял сознание на 31-й минуте матча. Его тут же увезли в госпиталь, однако спасти жизнь игрока не удалось. Позже докторов играющих команд и дежурного медика стадиона судили за то, что они не использовали дефибриллятор – футболиста можно было бы спасти.

Возвращаясь к случаю Эриксена: доктор датской футбольной команды утверждает, что Эриксен перенес клиническую смерть в результате остановки сердца.

Специалисты Первого медицинского центра Тель-Авива считают, вся медицинская бригада на футбольном поле сработала профессионально: использовался дефибриллятор, проводились закрытый массаж сердца и вентиляция лёгких (на одной из фотографий спасатель держит в руках мешок Амбу). Вся реанимация заняла не более 10-12 минут.

По мнению доктора Иегуды Леви, заведующего кардиореанимацией клиники центральной клиники Тель-Авива имени Сураски (Ихилов), комментируя этот эксцесс, предположил, что причиной остановки сердца могла стать "фатальная" аритмия, развивающаяся вследствие гипертрофической обструктивной кардиомиопатии и приводящая к фибрилляции желудочков. По данным кардиологов, это является основным риском остановки сердца у спортсменов.

В Израиле не только спортсмены, но и люди, занимающиеся физической активностью, проходят скрининговую диагностику сердечно-сосудистой системы. Фибрилляция происходит всегда неожиданно, предсказать это невозможно.

Именно поэтому существуют медицинские требования при проведении спортивных мероприятий: необходимое медицинское оснащение, присутствие врача-реаниматолога, обязательное наличие дефибриллятора.

Но, как мы уже писали, такие случаи происходят неожиданно — и не только со спортсменами. Что же делать всем остальным?

Примером в подобной ситуации может служить принятый израильским Кнессетом закон о дефибрилляторах. Аналогичные законы существуют во многих развитых странах. Согласно ему автоматические дефибрилляторы имеются в любом многолюдном месте, ежедневно посещаемом 500 и более людьми.

Что же представляет из себя автоматический дефибриллятор? Это прибор, который распознает опасные виды аритмии и при серьезных нарушениях проводящей способности сердечной мышцы, дает электрический разряд. Цель его – восстановить нормальный ритм сокращений миокарда.

Окрашенные в красный цвет боксы с приборами легкодоступны и сразу бросаются в глаза на железнодорожных и автобусных станциях, в аэропортах и торговых центрах, школах и ВУЗах. И, конечно, там, где высока физическая и эмоциональная нагрузка – на стадионах, в тренажерных залах, бассейнах. Практически все общественные места в Израиле оснащены дефибрилляторами.

Каждый год примерно у десяти тысяч человек происходит остановка сердца за пределами стен больницы. Каждую минуту с момента приступа, проходящую без лечения, шансы на выживание у человека, у которого произошла остановка сердца, снижаются на 10%. Первые несколько минут после потери сознания — критические для жизни человека. Если немедленно не провести реанимацию, может произойти необратимое поражение мозга. Поэтому сейчас идет разговор о необходимости размещения таких приборов и в многоквартирных домах.

Не менее важно, чтобы все умели их применять. Потому в Израиле не только врачи, но и работники транспорта и спортивных учреждений, тренеры по фитнесу и йоге, волонтеры, среди которых много студентов и школьников, — проходят подготовку по использованию дефибриллятора в случае остановки сердца.

Почему этот вопрос стал сейчас особенно актуальным? Известно, что коронавирус негативно влияет на многие органы и системы человека. В том числе он поражает и сердечно-сосудистую систему человека, перенесшего ковид. Поэтому, учитывая степень распространения болезни и количество людей, перенесших заболевание в скрытой форме, важно каждому быть готовым к проведению реанимационных мероприятий при нарушении ритма и внезапной остановке сердца.

Берегите себя и своих близких!