"єВідновлення". Прогнози щодо розвитку програми у 2024 році

"єВідновлення" – одна з наймасштабніших державних програм, яка реалізовувалася в Україні у 2023 році. Її мета – компенсувати громадянам, що втратили житло внаслідок російської збройної агресії, його вартість. Якщо йдеться про житло, яке було просто пошкоджено, його власник отримує гроші на ремонт. Якщо житло було вщент зруйновано, власник отримує або житловий сертифікат для придбання нової квартири, або у випадку знищеного приватного будинку опцію на вибір – цільові кошти на його відбудову чи житловий сертифікат на квартиру.

Загалом, за менш ніж рік роботи "єВідновлення" сума виплат сягнули понад 7 млрд гривень.

Про те, як у 2023 році програма запускалася і змінювалася та чому планує розширюватись у 2024 році, – в матеріалі РБК-Україна.

Етапи розвитку

Програма "єВідновлення" запрацювала 10 травня 2023 року, коли стартував етап відшкодування за житло, яке внаслідок збройної агресії Росії проти України було пошкоджено, але не зруйновано повністю. При цьому йшлося про виплати, які б дозволяли здійснити необхідний дрібний ремонт – відновити вікна, пошкоджені стіни, двері та ін. Максимальна сума такої виплати – 200 тис. гривень.

Станом на кінець 2023 року, українці подали 66 тис заяв на такий вид компенсації і більшу частину – 55 тис заяв, вже відпрацьовано. Позитивний результат – погодження виплати, отримали більше ніж 36 тис заявників, а загальна сума погоджених компенсацій на початок січня 2024 року перетнула відмітку в майже 3,8 млрд гривень. При цьому 3,2 млрд гривень громадянам вже сплачено. Гроші на відновлення свого житла можна витратити протягом року після отримання. Після цього невикористаний залишок повертається до держбюджету.

Наступним етапом "єВідновлення" стала можливість отримати компенсацію за житло, яке було не просто пошкоджено, а взагалі зруйновано. Для громадян ця опція стала доступною 1 серпня 2023 року. Така компенсація власникам квартир надається у вигляді житлового сертифіката, який вони можуть обміняти на нову квартиру у будь-якому населеному пункті України. Це може бути квартира як на вторинному, так і на первинному ринку. Більше того, згідно з прийнятим нещодавно у першому читанні законопроектом №10208, різницю між вартістю житла та житлового сертифіката можна буде сплатити з використанням кредитних коштів, у тому числі з використанням програми доступного іпотечного кредитування "єОселя".

Якщо був знищений приватний будинок, його власник може або отримати житловий сертифікат на квартиру у багатоповерховому будинку, або цільові кошти для того, щоб побудувати новий будинок на тій же земельній ділянці, де був розташований знищений.

Станом на сьогодні, українці подали на такий вид компенсацій близько 8,3 тис заяв і половину з них – 4 тис. заяв, вже відпрацьовано. Результат – формування житлових сертифікатів для 1967 заявників. Площа майна, по якому сформовано сертифікати, складає 142 тис. кв. м, а середня сума одного житлового сертифіката складає в середньому 2 млн гривень. 4 січня 2024 року в Україні провели перший обмін житлового сертифіката єВідновлення на нову оселю у Бучі.

За словами голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк, протягом грудня відбулось найбільш стрімке зростання суми погоджених компенсацій за знищене житло, адже тільки 5 грудня сума сформованих сертифікатів перетнула відмітку у 2 млрд гривень, але станом на сьогодні ця сума зросла більше ніж на 50%.

"Етап компенсацій за знищене житло стартував 1 серпня, але перші 500 сертифікатів було сформовано тільки 10 листопада. Втім, надалі темпи і обсяги почали зростати більше ніж просто суттєво - на початку грудня було сформовано перші 1000 сертифікатів, а сьогодні їх вже 1967. Тобто, менше ніж за 2 останніх місяці цей показник зріс втричі", – зазначила нардеп.

Вона також не виключає, що незабаром також зміниться у бік суттєвого зростання статистика подачі заяв на компенсацію "єВідновлення" за пошкоджене житло, адже 1 січня стартував новий етап програми – по відшкодуванню коштів за ремонти, зроблені громадянами за власний кошт. Крім цього, невдовзі компенсація почне виплачуватися і за серйозніші пошкодження домівки – коли її ремонт обійдеться в суму до 500 тис. гривень.

Як подати заяву на компенсацію і отримати її: алгоритм дій

З моменту старту програми "єВідновлення" для отримання компенсації як за пошкоджене, так і за знищене житло громадянам потрібно подати відповідну заяву про надання компенсації на порталі Дія. Втім, з 11 грудня це можна зробити і через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Річ у тому, що багато заявників – літні люди, які не вміють користуватися смартфоном, або ж мають кнопковий телефон. До того ж у сільській місцевості нерідко є проблеми із мобільним інтернетом. При цьому, де б не знаходилося пошкоджене або знищене житло, для подачі заяви підійде ЦНАП будь-якого регіону України. Заяву може подавати не лише власник нерухомості, а і його уповноважений представник.

Перед поданням заяви через ЦНАП, переконайтеся, що об’єкт зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Без цього отримати компенсацію не вдасться. Перевірити, чи зареєстровано ваше право власності в реєстрі, який був створений після 2013 року, можна, замовивши витяг з реєстру на порталі Дія, або через ЦНАП чи у нотаріуса. У разі відсутності такого запису житло потрібно зареєструвати.

Після подання заяви про надання компенсації протягом максимум 30 днів заяву розгляне спеціальна комісія, створена на базі органу місцевого самоврядування. Вона обстежить житло згідно з відповідним чек-листом із переліком пошкоджень. Він заповнюється в електронній формі за допомогою Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Вартість кожного виду відновлювальних робіт визначена Кабміном. На основі цих даних та з урахуванням площі пошкоджень й буде підрахована компенсація.

Загалом, у програмі "єВідновлення" задіяно на сьогодні щонайменше 627 комісій, кожна з яких складається щонайменше з п’ятьох людей: голови, його заступника, секретаря та інших членів. До складу комісії можуть входити представники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, експерти і оцінювачі. Втім, обов‘язковою вимогою для комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджене житло є те, що щонайменше 30% складу комісії повинні складати представники громадськості, додала Шуляк. Вона додала, що комісії – єдиний людський фактор програми "єВідновлення". Всі інші складові її процесів максимально цифровізовані, що дозволяє мінімізувати більшість корупційних ризиків.

При позитивному рішенні щодо компенсації за пошкоджене житло для отримання коштів громадянину потрібно відкрити рахунок "єВідновлення" в одному з банків-учасників програми. Наразі їх сім: Приватбанк, Monobank, "Сенс банк", А-банк, ПУМБ, Sportbank та izibank.

У випадку знищеного житла алгоритм трохи інший – власнику житлового сертифіката необхідно подати звернення про фінансування придбання житла, щоб забронювати відповідні кошти. Для цього потрібно оновити застосунок Дія до останньої версії, після чого в розділі "єВідновлення" відкрити вкладку "Сертифікати на житло" та натиснути "Забронювати кошти". Протягом 5 робочих днів заявнику надійде підтвердження в Дії про те, що кошти заброньовані. Після цього на придбання нової нерухомості у громадян є 30 днів.

"Щоб придбати нове житло, потрібно подати звернення про фінансування придбання житла, аби забронювати кошти на купівлю нової домівки. Але перед тим, як бронювати кошти, необхідно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості. Для цього потрібно звернутись до державного реєстратора речових прав через ЦНАП чи до нотаріусів, які мають повноваження державних реєстраторів", – пояснила Шуляк.

Коли і кому відмовляють у компенсації "єВідновлення"

Як пояснюють в парламенті, процент відмов по програмі "єВідновлення" доволі низький. Зокрема, у випадку пошкодженого житла станом на сьогодні відмови отримали 13520 заявників з більше ніж 66 тис. Щодо знищеного житла – відмовлено за 2224 заявам.

"Найчастіше комісії відмовляють у випадку, якщо заявник подає недостовірну інформацію про пошкодження свого житла і його ступінь, якщо нерухомість не зареєстрована у державному реєстрі речових прав або стосується місця загального користування, тобто пошкодженні, наприклад, спільний простір в багатоповерхівках", – говорить голова профільного комітету.

За її словами, ще один розповсюджений випадок – заявник, який сам відмовляється від компенсації, оскільки очікує запуску наступних етапів програми. Зокрема, раніше, якщо було зрозуміло, що сума пошкоджень значно перевищує 200 тис гривень, тобто потрібен не дрібний, а капітальний ремонт, був сенс дочекатись наступного етапу програми – виплат до 500 тис. гривень, які зараз вже почали сплачувати.

Крім цього, жодного виду компенсацій на будь-яку суму не виплатять людям, які допомагали окупантам і підсанкційним особам. Також відмовлять у компенсації тим, у кого є судимість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом І "Злочини проти основ національної безпеки України" Особливої частини Кримінального кодексу України.

Також слід обов‘язково врахувати, що в рамках програми "єВідновлення" не вдасться отримати компенсацію за знищені меблі і техніку. Не відшкодовують також вартість автомобілів.

Якою буде програма у 2024 році і хто це вирішуватиме

Протягом 2023 року програму "єВідновлення" постійно змінювали та доповнювали. Йдеться про вирішення проблемних моментів, виявлення актуальних потреб українців у видах компенсації і розробці способів для її отримання. За словами Олени Шуляк, основним інструментом для цього стали публічні консультації, які у партнерстві та за підтримки ГО "Інститут Республіка" провели минулої осені.

Загалом у трьох етапах публічних консультацій зареєструвалися понад тисяча осіб – виконавці законодавства про компенсації, отримувачі виплат, експерти у різних галузях, пов’язаних з механізмом компенсацій. В результаті тривалих обговорень стало зрозуміло, як програму потрібно вдосконалювати.

Перша важлива зміна, яка почне реалізовуватись вже через кілька днів – компенсації за ремонти пошкодженого війною житла, які українці зробили своїми силами. Попит на такого виду компенсації виявився, за підсумком проведених публічних консультацій, надзвичайно високим. Шуляк пояснює – дуже багато українців просто не могли чекати, доки стартують перші виплати: через те, що їм потрібно було десь жити або у випадку, коли житло могло зруйнуватися ще сильніше, вони починали ремонтувати його самотужки і за власний кошт. Тому цей етап компенсацій став абсолютно справедливим і логічним продовженням "єВідновлення".

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)

Інша новація, яка, до слова, вже почала діяти, стосується знищеного житла, у якого є декілька співвласників. Кожен співвласник такого житла тепер може подати відповідну заяву окремо. У цьому випадку передбачений і окремий житловий сертифікат. Їх може бути стільки, скільки співвласників у квартири або приватного будинку.

Також важливим кроком у програмі стало розширення "єВідновлення" на окуповані території (після 24 лютого 2022 року) – пілотний проект вже стартував у Мелітополі. "Якщо його результати покажуть, що цей метод обстеження знищеного житла – дистанційне зондування Землі – виявиться дієвим, його застосують для обстеження знищеного житла і в інших окупованих населених пунктах, зокрема в Маріуполі", – говорить голова партії "Слуга народу".

За словами Шуляк, зараз обговорюється і можливість отримання такої компенсації не лише фізичними особами, а і юридичними. Зокрема, мова про ОСББ, силами яких відновлювались не окремі квартири, а багатоквартирні будинки. До того ж у результаті публічних консультацій вдалося виокремити ще одну потребу українців – компенсації для житла, яке постраждало у першій фазі війни – з 2014 року. Це питання також планують обговорювати у майбутньому.

Вона також зауважила – публічні консультації як форму народної демократії і народовладдя можна і потрібно застосовувати не лише задля покращення механізмів "єВідновлення". Зокрема, зараз йдеться про можливість їх проведення у сфері охорони культурної спадщини та вдосконалення інших державних програм для населення, які цього потребують. Втім, для цього потрібно якнайшвидше прийняти закон про публічні консультації. Відповідний законопроект – №4254, вже готовий до другого читання і у першому кварталі 2024 року є всі шанси, що депутати Верховної ради його підтримають.

Щодо самого "єВідновлення" Шуляк запевнює: у 2024 році програма буде не лише набирати обертів, а і становитиме показовий кейс для європейських країн, які зацікавилися використанням досвіду її реалізації для розробки своїх програм компенсації у випадку стихійних лих.

"Протягом останнього десятиліття через них – зокрема, сильні повені, у європейських країнах постраждало надзвичайно багато житлової та критичної інфраструктури, тож представники місцевої влади розглядають різноманітні кейси, які можна було б адаптувати у кризових ситуаціях. Зокрема, і кейс єВідновлення", – резюмувала вона.