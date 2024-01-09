"єВідновлення". Прогнозы развития программы в 2024 году

"єВідновлення" – одна из самых масштабных государственных программ, которая реализовывалась в Украине в 2023 году. Ее цель – компенсировать гражданам, потерявшим жилье в результате российской вооруженной агрессии, его стоимость. Если речь идет о жилье, которое было просто повреждено, его владелец получает деньги на ремонт. Если жилье было полностью разрушено, владелец получает либо жилищный сертификат для приобретения новой квартиры, либо в случае уничтоженного частного дома опцию на выбор – целевые средства на его восстановление или жилищный сертификат на квартиру.

В целом, за менее чем год работы "єВідновлення" сумма выплат составила более 7 млрд гривен.

О том, как в 2023 году программа запускалась и менялась, и почему планирует расширяться в 2024 году, – в материале РБК-Украина.

Этапы развития

Программа "єВідновлення" заработала 10 мая 2023 года, когда стартовал этап возмещения за жилье, которое в результате вооруженной агрессии России против Украины было повреждено, но не разрушено полностью. При этом речь шла о выплатах, позволяющих осуществить необходимый мелкий ремонт – восстановить окна, поврежденные стены, двери и т.д. Максимальная сумма такой выплаты – 200 тысяч гривен.

По состоянию на конец 2023 года, украинцы подали 66 тыс. заявлений на такой вид компенсации и большую часть – 55 тыс. заявлений, уже отработано. Положительный результат – согласование выплаты, получили более 36 тыс заявителей, а общая сумма согласованных компенсаций на начало января 2024 года пересекла отметку почти в 3,8 млрд гривен. При этом 3,2 млрд гривен гражданам уже уплачено. Деньги на восстановление жилья можно потратить в течение года после получения. После этого неиспользованный остаток возвращается в госбюджет.

Следующим этапом "єВідновлення" стала возможность получить компенсацию за жилье, которое было не просто повреждено, а вообще разрушено. Для граждан эта опция стала доступна 1 августа 2023 года. Такая компенсация владельцам квартир предоставляется в виде жилищного сертификата, который они могут обменять на новую квартиру в любом населенном пункте Украины. Это может быть квартира как на вторичном, так и на первичном рынке. Более того, согласно принятому недавно в первом чтении законопроекту №10208, разницу между стоимостью жилья и жилищного сертификата можно будет оплатить с использованием кредитных средств, в том числе с использованием программы доступного ипотечного кредитования "єОселя".

Если был уничтожен частный дом, его владелец может либо получить жилищный сертификат на квартиру в многоэтажном здании, либо целевые средства для того, чтобы построить новый дом на том же земельном участке, где был уничтожен.

На сегодня, украинцы подали на такой вид компенсаций около 8,3 тыс заявлений и половина из них – 4 тыс. заявлений, уже отработаны. Результат – формирование жилищных сертификатов для 1967 заявителей. Площадь имущества, по которому сформированы сертификаты, составляет 142 тыс. кв. м, а средняя сумма одного жилищного сертификата составляет в среднем 2 млн. гривен. 4 января 2024 года в Украине провели первый обмен жилищного сертификата "єВідновлення" на новое жилье в Буче.

По словам главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, в течение декабря произошел наиболее стремительный рост суммы согласованных компенсаций за уничтоженное жилье, ведь только 5 декабря сумма сформированных сертификатов пересекла отметку в 2 млрд гривен, но по состоянию на сегодняшний день эта сумма выросла более чем на 50%.

"Этап компенсаций за уничтоженное жилье стартовал 1 августа, но первые 500 сертификатов были сформированы только 10 ноября. Впрочем, в дальнейшем темпы и объемы начали расти более чем просто – в начале декабря были сформированы первые 1000 сертификатов, а сегодня их уже 1967. То есть, менее чем за 2 последних месяца этот показатель вырос в три раза", – отметила нардеп.

Она также не исключает, что в скором времени также изменится в сторону существенного роста статистика подачи заявлений на компенсацию "єВідновлення" за поврежденное жилье, ведь 1 января стартовал новый этап программы – по возмещению средств за ремонты, сделанные гражданами за свой счет. Кроме этого, вскоре компенсация начнет выплачиваться и за более серьезные повреждения дома – когда его ремонт обойдется в сумму до 500 тыс. гривен.

Как подать заявление на компенсацию и получить его: алгоритм действий

С момента старта программы "єВідновлення" для получения компенсации как за поврежденное, так и за уничтоженное жилье гражданам нужно подать соответствующее заявление о предоставлении компенсации на портале Дія. Впрочем, с 11 декабря это можно сделать и через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Дело в том, что многие заявители – пожилые люди, которые не умеют пользоваться смартфоном, или имеют кнопочный телефон. К тому же, в сельской местности нередко есть проблемы с мобильным интернетом. При этом, где бы ни находилось поврежденное или уничтоженное жилье, для подачи заявления подойдет ЦПАУ любого региона Украины. Заявление может подавать не только владелец недвижимости, но и его уполномоченный представитель.

Перед подачей заявления через ЦПАУ убедитесь, что объект зарегистрирован в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Без этого получить компенсацию не получится. Проверить, зарегистрировано ли ваше право собственности в реестре, созданном после 2013 года, можно, заказав выписку из реестра на портале Действие, или через ЦПАУ или у нотариуса. При отсутствии такой записи жилье нужно зарегистрировать.

После подачи заявления о компенсации в течение максимум 30 дней заявление рассмотрит специальная комиссия, созданная на базе органа местного самоуправления. Она обследует жилье согласно соответствующему чек-листу с перечнем повреждений. Он заполняется в электронной форме с помощью Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Стоимость каждого вида восстановительных работ определена Кабмином. На основе этих данных и с учетом площади повреждений будет подсчитана компенсация.

В программе "єВідновлення" задействовано на сегодня по меньшей мере 627 комиссий, каждая из которых состоит по меньшей мере из пяти человек: председателя, его заместителя, секретаря и других членов. В состав комиссии могут входить представители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, эксперты и оценщики. Впрочем, обязательным требованием для комиссии по рассмотрению вопросов предоставления компенсации за поврежденное жилье является то, что по меньшей мере 30% состава комиссии должны составлять представители общественности, добавила Шуляк. Она добавила, что комиссии – единственный человеческий фактор программы "єВідновлення". Все остальные составляющие ее процессов максимально цифровизированы, что позволяет минимизировать большинство коррупционных рисков.

При положительном решении по компенсации за поврежденное жилье для получения средств гражданину нужно открыть счет "єВідновлення" в одном из банков-участников программы. Пока их семь: Приватбанк, Monobank, "Сенс банк", А-банк, ПУМБ, Sportbank и izibank.

В случае уничтоженного жилья алгоритм несколько иной – владельцу жилищного сертификата необходимо подать обращение о финансировании приобретения жилья, чтобы забронировать соответствующие средства. Для этого нужно обновить приложение Дія до последней версии, после чего в разделе "єВідновлення" открыть вкладку "Сертификаты на жилье" и нажать "Забронировать средства". В течение 5 рабочих дней заявителю поступит подтверждение в действии о том, что средства забронированы. После этого на приобретение новой недвижимости у граждан есть 30 дней.

"Чтобы приобрести новое жилье, нужно подать обращение о финансировании приобретения жилья, чтобы забронировать средства на покупку нового дома. Но перед тем как бронировать средства, необходимо прекратить право собственности на уничтоженный объект недвижимости. Для этого нужно обратиться к государственному регистратору вещных прав" через ЦПАУ или к нотариусам, имеющим полномочия государственных регистраторов", – объяснила Шуляк.

Когда и кому отказывают в компенсации "єВідновлення"

Как объясняют в парламенте, процент отказов по программе является восстановлением довольно низким. В частности, в случае поврежденного жилья по состоянию на сегодняшний день отказали 13520 заявителей из более чем 66 тыс. Относительно уничтоженного жилья – отказано по 2224 заявлениям.

"Чаще всего комиссии отказывают в случае, если заявитель представляет недостоверную информацию о повреждении своего жилья и его степени, если недвижимость не зарегистрирована в государственном реестре вещных прав или касается места общего пользования, то есть повреждения, например, общее пространство в многоэтажках", – говорит председатель профильного комитета.

По ее словам, еще один распространенный случай – заявитель, который сам отказывается от компенсации, поскольку ожидает запуска следующих этапов программы. В частности, раньше, если было понятно, что сумма повреждений значительно превышает 200 тыс. гривен, то есть нужен не мелкий, а капитальный ремонт, был смысл дождаться следующего этапа программы - выплат до 500 тыс. гривен, которые сейчас уже начали платить.

Кроме этого, ни один вид компенсаций на любую сумму не выплатят людям, которые помогали оккупантам и подсанкционным лицам. Также откажут в компенсации тем, у кого есть судимость за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных разделом I "Преступления против основ национальной безопасности Украины" Особой части Уголовного кодекса Украины.

Также следует обязательно учесть, что в рамках программы "єВідновлення" не удастся получить компенсацию за уничтоженную мебель и технику. Не возмещают также стоимость автомобилей.

Какая будет программа в 2024 году и кто это будет решать

В течение 2023 года программу "єВідновлення" постоянно меняли и дополняли. Речь идет о решении проблемных моментов, выявлении актуальных потребностей украинцев в видах компенсации и разработке способов ее получения. По словам Елены Шуляк, основным инструментом для этого стали публичные консультации, проведённые в партнерстве и при поддержке ОО "Институт Республика" прошлой осенью.

В общей сложности в трех этапах публичных консультаций зарегистрировались более тысячи человек – исполнители законодательства о компенсациях, получатели выплат, эксперты в различных отраслях, связанных с механизмом компенсаций. В результате длительных обсуждений стало понятно, как программу нужно усовершенствовать.

Первое важное изменение, которое начнет реализовываться уже через несколько дней – компенсации за ремонт поврежденного войной жилья, которые украинцы сделали своими силами. Спрос на такого вида компенсации оказался по итогам проведенных публичных консультаций чрезвычайно высоким. Шуляк объясняет – очень многие украинцы просто не могли ждать, пока стартуют первые выплаты: из-за того, что им нужно было где-то жить или в случае, когда жилье могло разрушиться еще сильнее, они начинали ремонтировать его своими силами и за свой счет. Поэтому этот этап компенсаций стал абсолютно справедливым и логичным продолжением "єВідновлення".

Глава партии "Слуга народу" Елена Шуляк (facebook com)

Другое новшество, которое, к слову, уже начало действовать, касается уничтоженного жилья, у которого есть несколько совладельцев. Каждый совладелец такого жилья теперь может подать соответствующее заявление в отдельности. В этом случае предусмотрен отдельный жилищный сертификат. Их может быть столько, сколько совладельцев в квартире или частном доме.

Также важным шагом в программе стало расширение "єВідновлення" на оккупированные территории (после 24 февраля 2022) – пилотный проект уже стартовал в Мелитополе. "Если его результаты покажут, что этот метод обследования уничтоженного жилья – дистанционное зондирование Земли – окажется действенным, его применят для обследования уничтоженного жилья и в других оккупированных населенных пунктах, в частности в Мариуполе", – говорит глава партии "Слуга народа".

По словам Шуляка, сейчас обсуждается и возможность получения такой компенсации не только физическими лицами, но и юридическими. В частности, речь об ОСМД, силами которых восстанавливались не отдельные квартиры, а многоквартирные дома. К тому же в результате публичных консультаций удалось выделить еще одну потребность украинцев – компенсации для пострадавшего в первой фазе войны жилья – с 2014 года. Этот вопрос также планируется обсудить в будущем.

Она также отметила – публичные консультации как форму народной демократии и народовластия можно и нужно применять не только для улучшения механизмов восстановления. В частности, сейчас речь идет о возможности их проведения в сфере охраны культурного наследия и совершенствовании других государственных программ для населения, которые в этом нуждаются. Впрочем, для этого нужно как можно быстрее принять закон о публичных консультациях. Соответствующий законопроект – №4254, уже готовый ко второму чтению и в первом квартале 2024 года есть все шансы, что депутаты Верховной рады его поддержат.

Что касается самого "єВідновлення", Шуляк уверяет: в 2024 году программа будет не только набирать обороты, но и составит показательный кейс для европейских стран, которые заинтересовались использованием опыта ее реализации для разработки своих программ компенсации в случае стихийных бедствий.

"В течение последнего десятилетия из-за них – в частности, сильные наводнения, в европейских странах пострадало очень много жилой и критической инфраструктуры, поэтому представители местных властей рассматривают разнообразные кейсы, которые можно было бы адаптировать в кризисных ситуациях. В частности, и кейс єВідновлення", – резюмировала она.