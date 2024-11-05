ЕнергоСвідомі: як українці використовують державні програми, щоб залишатися зі світлом, теплом та водою

Уряд розробив пакет програм для забезпечення енергетичної стійкості країни, аби приватні домогосподарства, ОСББ, ЖБК та підприємці могли встановити альтернативні джерела енергії, зокрема сонячні панелі та накопичувачі. Для ознайомлення з державними ініціативами створено портал ЕнергоСвідомі, який слугує путівником для тих, хто хоче перейти на автономне енергопостачання.

На сайті можна дізнатися: які фінансові ресурси для придбання енергетичного обладнання можуть отримати громадяни, ОСББ, ЖБК, бізнес, як обрати потрібну програму, хто може бути учасником та на що можна витратити кошти. Також вказано алгоритм дій, як долучитись до програм та перелік банків-партнерів для кредитування. Ці програми спрямовані на здешевлення придбання і встановлення спеціального обладнання за рахунок державних коштів.

Держава – громадянам

Допомога громадянам передбачає можливість оформлення кредитів в акредитованих банках під 0% річних на придбання спеціального обладнання для вироблення і зберігання електроенергії з альтернативних джерел. Держава компенсує банкам відсотки за кредитами.

Отримати безпроцентну позику можуть фізичні особи за одним кредитним договором для купівлі та встановлення сонячних панелей або вітряків потужністю від 1 до 10 кВт з гібридними інверторами, що здатні працювати як в автономному, так і в синхронному із зовнішньою мережею режимі. Також можна придбати установки для зберігання енергії ємністю від 1 кВт⋅год на кожен 1 кВт потужності генерації для встановлення у приватному домогосподарстві, загальна площа якого не може перевищувати 300 кв. м. На компенсацію відсотків можуть розраховувати також члени сім’ї першого ступеня споріднення члена приватного домогосподарства.

Вартість обладнання не повинна перевищувати 480 тисяч гривень. Максимальний строк кредитування, на який може бути надана державна підтримка фізичним особам, – 10 років.

Заставою за кредитом НЕ можуть бути майнові права на кошти за депозитами та облігації внутрішньої державної позики.

Для отримання державної підтримки необхідно мати українське громадянство або бути громадянином іншої держави чи особою без громадянства, яка проживає на території України на законних підставах і є податковим резидентом України.

НЕ можуть брати участь у програмі громадяни росії, крім тих, хто законно проживає в Україні, а також особи, на яких накладено санкції. Не варто розраховувати на державну допомогу тим, чиї доходи за останні шість місяців перевищують 10 середніх зарплат. Зась також тим, хто має судимість за злочини проти національної безпеки України.

Алгоритм долучення до програми простий. Крок перший – подаєте письмову або електронну заявку в один із уповноважених банків разом із необхідними документами, включаючи рахунок на обладнання і роботи, а також згоду співвласників домогосподарства на придбання і встановлення цього обладнання. Далі - укладаєте з банком кредитний договір. І рибка, як то кажуть, в сітці - банк перераховує кошти на рахунок постачальників, які продають товари, надають послуги або ж виконують роботи. А ви стаєте на крок ближче до власної енергетичної автономності.

Важливий нюанс: банківські комісії за видачу кредиту сплачує фізична особа – позичальник. Але всі ці комісії за весь строк дії кредитного договору повинні становити сукупно не більше 1,5 % суми кредиту.

За програмою працюють п’ять банків, серед яких четверо державних – "Ощадбанк", "ПриватБанк", Sense Bank (колишній "Альфа-Банк Україна") і UGB (або, по-простому, "Укргазбанк"), а також банк "Глобус".

І наостанок. Протягом 180 календарних днів з дати отримання кредиту позичальник повинен подати банку копії документів, що підтверджують придбання та введення в експлуатацію гібридної системи електропостачання, а також надіслати фото встановленої установки з відміткою геолокації. Надалі щопівроку банку потрібно надсилати фото з геолокацією і дані про обсяги споживання електроенергії.

Держава – співвласникам житла

Отримати фінансову допомогу від держави можуть об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК), розташовані в Україні, за винятком розміщених на тимчасово окупованих територіях і в зоні активних бойових дій.

Допомога розповсюджується на купівлю та встановлення сонячних електростанцій, теплових насосів і супутнього обладнання.

Отримати підтримку держави ОСББ і ЖБК можуть в межах програми "ГрінДІМ" від державного Фонду енергоефективності у формі гранту до 70% вартості обладнання сонячних станцій або теплових насосів на суму не більше 2 мільйонів гривень. Також можна розраховувати на компенсацію до 70% вартості сертифікації енергетичної ефективності для багатоквартирних будинків, але не більше 15 тисяч гривень.

Важливий нюанс: грант не надається на витрати, пов’язані з виконанням будь-яких видів робіт або послуг. Виключно – на придбання необхідного обладнання та проведення енергоаудиту.

Алгоритм долучення до програми такий. Спочатку необхідно провести загальні збори співвласників багатоквартирного будинку й ухвалити рішення про участь у грантовій програмі. Далі - пройти сертифікацію енергетичної ефективності будинку та отримати відповідний сертифікат.

Потім потрібно обрати банк-партнер і відкрити там рахунок для отримання гранту. За програмою наразі працюють шість банків – "Укргазбанк", "ПриватБанк", KredoBank, "Глобус", MTB Bank та Sense Bank.

Далі подається заявка на участь у програмі до державного Фонду енергоефективності. Після цього потрібно купити обладнання, знайти підрядника та виконати всі необхідні монтажні роботи. Покупцем обладнання має бути саме ОСББ чи ЖБК. Наступний крок – проходження повторної сертифікації енергетичної ефективності будинку та подання повторної заявки до Фонду енергоефективності.

Заявку можна подати онлайн на електронну пошту support@eefund.org.ua або в паперовій формі на адресу фонду: 03150, Україна, Київ, вул. Ділова, 24.

У разі схвалення заявки грант надходить до банку протягом 15 робочих днів.

"Усе почалося з ідеї: нам потрібне резервне живлення для дахової котельні, яке автоматично перезапускається і не потребує особливого обслуговування. Ми провели збори співвласників і прийняли рішення про участь у програмі "ГрінДІМ" та оформлення кредиту. Банк "Глобус" успішно схвалив нашу заявку і надав 1,4 мільйони гривень кредитних коштів. А сьогодні панелі вже змонтовані на даху ЖК", – розповіла Христина Ліштван, голова правління ОСББ "Санрайз Львів" (м. Львів).

За її словами, звичайний мешканець будинку отримує ці альтернативні джерела живлення практично безкоштовно. Як платив за платіжками в ОСББ, так і далі платить. Нічого свого не вкладає, натомість отримує гарантії на тепло і світло у час перебоїв з енергопостачанням. Найбільша перевага такої ініціативи в тому, що ми можемо долучитися до розбудови розподіленої генерації. Коли ти відчуваєш свою частинку внеску у цей процес, що ти щось робиш для своєї країни, а не тільки для своїх мешканців, це мотивує на наступні кроки.

Держава – малому і середньому бізнесу

Держава здешевлює кредити для малого і середнього бізнесу на купівлю та встановлення сонячних панелей та вітряків з гібридними інверторами, установок для зберігання енергії, а також на фінансування будівництва та улаштування газотурбінних, газопоршневих і біогазових генераційних установок. Усе це стає можливим в межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%".

Бізнес може отримати до 150 мільйонів гривень позики під 5-7-9% річних на строк до 10 років. У якості забезпечення за кредитами приймається майно, майнові права або фінансова порука. А от застава майнових прав за договором банківського вкладу або облігацій внутрішньої державної позики України не передбачена.

Для долучення до програми пільгового фінансування необхідно подати заявку в один із уповноважених банків разом із необхідними документами та бізнес-планом інвестиційного проєкту. Після укладення кредитного договору з банком останній перераховує кошти на рахунок постачальників підприємства, які продають товари, надають послуги або ж виконують роботи.

За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" в Україні наразі працюють 46 банків. Тож малому і середньому бізнесу є куди звертатися в пошуку кращих умов кредитування.

Однак, вигідні умови кредитування завдяки державній підтримці доступні не всім бізнесам. Не можуть брати участь у програмі підприємства, у яких власники або учасники є громадянами країн, що визнані Україною агресорами або окупантами, а також підприємства, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях і територіях активних бойових дій.

Не підпадають під дію програми бізнеси, які вже отримували державну допомогу, що перевищувала 200 тисяч євро, за винятком сільгосппідприємств, а також кредитні, страхові, інвестиційні організації та ломбарди.

Не можуть розраховувати на пільгові умови кредитування виробники або торговці зброєю, алкоголем, тютюновими виробами, крім малого і середнього бізнесу у сфері громадського харчування, а також обмінники валют.

Підприємства, що працюють у сфері оренди нерухомості, підприємства-банкрути, боржники перед бюджетом чи соціальними фондами також не отримють пільгове кредитування.

Програмою "Доступні кредити 5-7-9%" держава не обмежує свою допомогу бізнесу. Так, ФОПи, юридичні особи приватного, комунального та державного права власності можуть отримати пільгові кредити на встановлення сонячних електростанцій, теплових насосів, когенераційних установок, біокотельних, іншого енергоефективного обладнання та проєкти енергосервісу від Фонду декарбонізації України.

За умовами програми бізнес може отримати кредит від 120 тис. до 25 мільйонів гривень під ставку до 9% річних на строк до 10 років. При цьому ставка за кредитом знижується на 2% у разі використання у проєкті понад 70% обладнання українського виробництва. Мінімальний внесок позичальника повинен становити не менше 15% від вартості проєкту або обладнання.

Кредит можливий без застави або з порукою фізичних чи юридичних осіб, або ж із заставою рухомого чи нерухомого майна.

Алгоритм долучення до програми передбачає декілька кроків. Спочатку необхідно подати заявку та документи – установчі документи, фінансову звітність та документи про проєкт – до Фонду декарбонізації. Їх можна надати фізично в офісі за адресою: Україна, м. Київ, вул.Січових стрільців, 60, офіс 323, або надіслати електронною поштою office@fdu.com.ua, попередньо завіривши ЕЦП.

Розгляд заявки триває 2-3 тижні з моменту отримання повного пакета документів. Рішення фонду дійсне 45 днів, протягом яких кандидат може отримати фінансування для свого проєкту.

Після перевірки фонд надсилає пакет документів до Держенергоефективності, де комісія його розглядає і надає попередній висновок щодо можливості отримання державної підтримки проєкту.

Далі фонд ухвалює рішення про надання пільгового кредиту, а заявник підписує з Держенергоефективності Добровільну угоду з декарбонізації та енергоефективності.

Після отримання бізнесом кредитних коштів на придбання енергообладнання фонд перевіряє цільове використання грошей, а також моніторить досягнення заявлених показників з енергозбереження та декарбонізації.

Не можуть скористатися програмою пільгового фінансування підприємства молодші одного року, пов'язані з країною-агресором або з терористичними організаціями, а також ті, які зареєстровані або провадять діяльність на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій.

"Тривалі блекаути підсвітили потребу в тому, щоби мати альтернативні джерела енергії. Ми разом із мешканцями ЖК "Грінвуд" почали шукати, які є альтернативи і що пропонує держава. Насамперед ми хотіли заживити ліфти, місця загального користування і насос на підкачку води. Завдяки участі у програмі "ГрінДІМ" від державного Фонду енергоефективності ми звернулися до банку-партнера й отримали кредит у банку "Глобус". Підрядники оперативно встановити СЕС на даху будинку. І для нас один зекономлений кіловат в перший день запуску системи – уже було щось фантастичне. Надалі ми плануємо збільшувати потужності для того, щоб мати додаткову енергію вже, наприклад, на електромобілі. Думаю, за кілька місяців мешканці побачать результат, що в платіжках буде менша собівартість електроенергії і надалі почнуть вкладати гроші в енергоефективність. Люди почувають себе більш захищеними і спокійними, адже розуміють, що вони в такий спосіб допомагають державі подолати виклики з енергетикою. Енергонезалежність у нас буде. Ми вже стали на цей шлях", – поділилася досвідом Олена Пастернак, голова ОСББ ЖК "Грінвуд".

Скористайтеся можливістю, яку дає держава, – забезпечте себе енергією.

Для отримання детальнішої інформації щодо участі в державних програмах розподіленої генерації можна звернутися безпосередньо на урядову гарячу лінію з питань енергетики "СТРУМ" за номером 15-49.