Энергоэффективность — прививка от газовой зависимости

Любая зависимость — это вред для государства. Особенно, когда речь идет о зависимости энергетической. О том, как с ней бороться — в колонке для РБК-Украина рассказывает министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Отечественная система жилищно-коммунального хозяйства со всеми ее недостатками досталась нам в наследство от Советского Союза: энергоемкие коммуникации, неутепленные "панельки" и "хрущевки". И пока газ некоторое время стоил "копейки" — система ЖКХ продолжала этим пользоваться.

Но вечно такая ситуация продолжаться не могла. Россия превратила газ в инструмент политического давления и откровенного шантажа, причем как нашей страны, так и стран Европы. Вследствие технических манипуляций Кремль довел цену на газ в ЕС до исторического максимума, а высокая цена в ЕС автоматически означает рост цены и в Украине. Поэтому складывается парадоксальная ситуация. Наша страна с начала российской агрессии на Востоке не покупает российского газа, однако все равно находится в энергетической зависимости от "Газпрома".

В этом году колоссальный скачок цен не ударит по бюджету граждан. Меморандум правительства с тепловиками, мэрами и поставщиками, которого удалось достичь, призван пройти отопительный сезон без стрессовых ситуаций для населения и бюджетных учреждений. Цены на тепло для украинцев расти не должны. Однако всем очевидно — мировая ситуация все равно влияет на наше государство. Поэтому нужно как можно быстрее реализовывать комплексные решения для борьбы с энергозависимостью в каждой общине. Одно из них — максимальная энергоэффективность.

Государство активно работает над развитием этого направления. В частности, недавно Верховная рада Украины приняла проект закона №4507 об энергетической эффективности. Это дает предпосылки для развития сферы энергосбережения и вводит регуляторные инструменты и механизмы действенной поддержки отрасли.

Энергоэффективность как украинский тренд

Энергоэффективность — вызов для всего мира, и мы также должны его принять. Почему это важно? Потому что именно такой приоритет позволяет решить сразу несколько проблем:

Экологическую — за уменьшения количества выбросов в атмосферу.

Финансовую — через сбережения средств государственного бюджета и уменьшение энергопотребления.

Политическую — через достижение энергетической независимости.

Каждое здание в стране — то ли бюджетное учреждение, то ли частный дом — должны стать энергосберегающими уже в ближайшей перспективе. Сегодня Украина потребляет примерно на 30% больше энергоресурсов, чем другие европейские страны. Виноваты в этом устаревший жилой фонд, неэффективные админздания и энергозатратные коммуникации. Поэтому в следующие несколько лет приоритетом правительства должны стать мероприятия по энергоэффективности и термомодернизации.

Возможности и инструменты

Основным инструментом для термомодернизации жилья в Украине является созданный государством "Фонд энергоэффективности". Сейчас этот орган является основным долгосрочным инструментом, который через программу "Энергодом" предоставляет грантовые средства для комплексных технических решений термомодернизации зданий.

Основные объекты для финансовой поддержки ОСМД. Они получают возмещение расходов на энергомодернизацию в размере до 70% на работы, материалы и оборудование. Сотни домов в Украине уже прошли путь частичной или комплексной термомодернизации благодаря поддержке Фонда.

К примеру, ОСМД "Возрождение 10А" в Луцке, где комплексная термомодернизация дома обеспечила уменьшение стоимости отопления почти вдвое. Ежегодно жители этого дома будут экономить 177,3 тыс. кВт∙ч или 281,7 тыс. грн. Или же ОСМД "Липы 4" в городе Львов — здесь был низкий уровень тепла в квартирах, хотя дому всего 30 лет. Сотрудничество с Фондом энергоэффективности позволило осуществить комплекс мероприятий, благодаря которым изменился класс энергоэффективности жилья.

Уже в этом отопительном сезоне жители ОСМД достигнут экономии тепла в размере 50% и, соответственно, такой же экономии в платежках за отопление. Возможности есть, ими просто надо пользоваться.

Такие примеры вдохновляют и мотивируют, поэтому в сентябре правительство приняло решение об увеличении уставного капитала Фонда до более 2,8 млрд грн. В июле же парламент ратифицировал соглашение с Европейским инвестиционным банком, который предоставит кредит в 300 млн евро на мероприятия по комплексной термомодернизации общественных зданий.

Это — по меньшей мере тысяча объектов, в перечень которых войдут учреждения образовательной и социальной инфраструктуры — детские сады, школы, больницы и тому подобное.

Также подписаны дополнительные соглашения с ЕИБ и фондом Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде "E5P" в рамках проекта "Энергоэффективность общественных зданий в Украине". Документ предусматривает предоставление Украине гранта на сумму 4 млн евро и грантовую техническую помощь в размере 4 млн евро.

В то же время продолжается работа по совершенствованию нормативно-правовой базы. В частности, ожидается рассмотрение проекта постановления энергетического менеджмента и о внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины. Эти документы значительно интенсифицируют процесс термомодернизации в стране и станут очередным шагом к энергетической независимости.

От газовой иглы до энергетической независимости

Ведущие страны мира давно выбрали курс на уменьшение энергопотребления, минимизации использования углеводородов и максимального увеличения мощностей возобновляемой энергетики. Наша страна также не должна стоять в стороне от этого процесса. В кратчайшие сроки должны решить ключевые задачи — термомодернизировать устаревший жилой фонд, максимально уменьшив потребление голубого топлива, и взять курс на энергетическую независимость.

События последних десяти лет четко демонстрируют нам негативную тенденцию манипуляций и энергетического шантажа в отношении нашей страны. Дальнейшее нахождение в энергозависимости от действий страны-агрессора может дорого нам стоить. Именно поэтому стратегическим решением нескольких последующих лет должна стать полная энергомодернизация страны и выход на энергетическую самодостаточность.

Энергоэффективность — это прививка против газовой зависимости. Инвестируя в энергосбережение сегодня, мы обеспечиваем нашей стране стабильное завтра.