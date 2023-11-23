Энергоэффективная модернизация предприятия. Почему нужно начать с системы освещения и какой экономии можно достичь

Проекты модернизации систем освещения позволяют предприятиям добиться значительного уменьшения затрат на электроэнергию за достаточно короткий промежуток времени. Еще одно преимущество начать с системы освещения – такие проекты, как правило, не нуждаются в значительных финансовых вложениях. Да и оплатить проект клиент должен только по достигнутой экономии, заказывая его реализацию на условиях энергосервиса. Это оптимальное решение для проведения энергоэффективной модернизации во время войны.

В первом материале спецпроекта "Как уменьшить потребление энергоресурсов на предприятии", рассказываем пошагово, как реализуются проекты модернизации системы освещения и на реальных кейсах ознакомимся с результатами их внедрения.

Даже сегодня многие предприятия продолжают использовать для освещения цехов обычные лампы накаливания или ртутные. Эти лампы, например, потребляют до 10 раз больше электроэнергии, чем LED. А учитывая большое количество светильников, необходимых для освещения цехов, потребление электроэнергии на таких предприятиях только на освещение может достигать тысячи МВт∙ч электроэнергии.

Кроме того, ртутные лампы не экологические и нуждаются в утилизации после выхода из строя. А еще такое освещение часто не обеспечивает нормативный уровень, что важно с точки зрения производительности и охраны труда (при плохом освещении может увеличиваться количество травм).

Но, не зная особенностей работы современного оборудования и технологий, используемых экспертами по энергоэффективности, предприятия часто боятся реализовывать такие проекты. Да и нет в штате собственных экспертов, которые могли бы их убедить в другом.

Экспертам YASNO Energy Efficiency периодически приходится развенчивать разные мифы, которые озвучивают клиенты на этапе знакомства. Чтобы снизить время на проработку существующих мифов, которое отдаляет наших будущих клиентов от экономии, развенчиваем самые распространенные из них.

Миф 1. Круглосуточный производственный цикл, который нельзя останавливать

Какие-либо изменения или остановки в производственном процессе могут негативно отразиться на результатах предприятия.

Решения экспертов:

Такие ситуации часто встречаются на предприятиях, имеющих полный производственный цикл. Но эксперты YASNO Energy Efficiency подстраиваются под график предприятия и выполняют свои работы в период изменения использования оборудования. Поэтому со всеми предприятиями, где реализовывались проекты, эти вопросы удавалось решить.

Миф 2. Температурный режим в цехе

В некоторых цехах температура может достигать 80-90 ℃, поскольку тепло поднимается, а обычно в информации о LED-лампе фигурирует допустимый показатель температуры 50-60 ℃.

Решения экспертов:

Для таких целей эксперты YASNO Energy Efficiency используют специальные светодиодные высокотемпературные светильники, способные выдерживать температуру 80-90 ℃.

Миф 3. Высокий уровень запыленности цеха

Пыль въедается в стекло светильников, что приводит к понижению яркости освещения. В запыленном цехе все лампы будут загрязнены, поэтому нет смысла их заменять.

Решения экспертов:

Для таких цехов эксперты YASNO Energy Efficiency используют светильники, покрытые специальным закаленным стеклом, что сводит эффект запыленности к нулю.

Это были самые распространенные мифы, точно не препятствующие реализации энергоэффективных проектов на предприятиях. Так что разбираемся и дальше. Каких целей может достичь предприятие, внедряя проект модернизации системы освещения.

В общем, модернизируя систему освещения, предприятие может:

стать более экологичным и снизить потребление электроэнергии на систему освещения до 90%

экономить – уменьшить расходы средств на освещение в разы

обеспечить нормативный уровень освещения, что будет способствовать улучшению производительности труда.

Проект модернизации системы освещения в зависимости от размеров предприятия может длиться от нескольких месяцев до года. Обычно он состоит из следующих этапов:

1. проектирование – создание документации проекта и плана действий

2. замена кабельно-проводниковой продукции и демонтаж существующих светильников

3. монтаж щитов освещения

4. монтаж новых светильников

5. установление системы учета (счетчиков).

Рассмотрим кейсы реализованных проектов на предприятиях: ЧАО "КАМЕТ-СТАЛЬ" (кислородный цех), Центральном горно-обогатительном комбинате (шахта "Гигант-Глубокая"), Северном горно-обогатительном комбинате (дробильная фабрика №1) решением экспертов YASNO Energy Efficiency.

ЧАО "КАМЕТ-СТАЛЬ" (кислородный цех)

достигнутая экономия – 81%;

уменьшение потребления электроэнергии – на 1,01 млн кВт∙ч в год

в денежном эквиваленте экономия – около 4 млн грн в год

Модернизация системы освещения на всем предприятии была разделена на несколько проектов. В настоящее время введен в эксплуатацию четвертый проект, а в ближайшем будущем будет реализован еще один проект в прокатном цехе предприятия. Каждый из реализованных проектов включал демонтаж старых светильников, работавших преимущественно на основе ртутных ламп и обычных ламп накаливания, замену кабельно-проводниковой продукции.

В рамках четырех проектов на ЧАО "КАМЕТ-СТАЛЬ" установлено около 3 тыс. светодиодных светильников, потребляющих до 5 раз меньше электроэнергии и повышающих уровень безопасности работников на их рабочих местах.

Для учета потребления электроэнергии на предприятии установлена новая система, благодаря которой эксперты YASNO Energy Efficiency и "КАМЕТ-СТАЛЬ" могут в режиме реального времени дистанционно отслеживать показатели эффективности проекта и предупреждать возможные сбои в работе системы освещения.

Решения YASNO позволили предприятию снизить потребление электроэнергии на 81% от базового потребления системы освещения обоих подразделений, что эквивалентно 1,01 млн кВт∙ч в год. Экономия составляет около 4 млн грн в год.

Кроме экономического эффекта, модернизация системы освещения позволила обеспечить предприятие освещением, отвечающим нормам охраны труда, увеличивает безопасность работников при выполнении своих обязанностей, а также повышает производительность труда.

Центральный горно-обогатительный комбинат (шахта "Гигант-Глубокая")

достигнутая экономия – 87%;

уменьшение потребления электроэнергии – на 0,6 млн кВт∙ч в год

в денежном эквиваленте экономия – около 2,3 млн грн в год

На шахте в качестве источников освещения использовались устаревшие светильники с лампами накаливания, ДРЛ, ДНаТ, которые не обеспечивали нужный уровень освещенности. В рамках проекта было обновлено внешнее освещение наземной территории шахты (на осветительных мачтах и постройках) и подземное пространство. Все светильники с лампами накаливания заменили современными светодиодными в количестве 599 штук.

Новые светильники помогли комбинату дополнительно сохранить, только на освещении шахты Гигант-Глубокая за двенадцать месяцев эксплуатации, 607 тыс. кВтч электроэнергии на сумму 2 277 тыс. грн. Это эквивалентно понижению выбросов СО2 на 544 т.

Северный горно-обогатительный комбинат (дробильная фабрика №1) Северного ГОКа

достигнутая экономия – 75%;

уменьшение потребления электроэнергии – на 2 млн кВт∙ч в год

в денежном эквиваленте экономия – около 7,5 млн грн в год

На фабрике в качестве источников освещения также использовались устаревшие светильники с лампами накаливания, ДРЛ, ДНаТ, которые не обеспечивали нужный уровень освещенности и потребляли много лишней электроэнергии.

В рамках проекта модернизации освещения на дробильной фабрике №1 были заменены жаровые и газоразрядные лампы на промышленные светодиодные светильники в количестве 1000 штук. Заменено устаревшее защитно коммутационное оборудование и проложено 3,5 км силового кабеля. Также установлены системы учета и щиты освещения.

Благодаря выполненным мерам удалось достичь экономии электроэнергии 2 млн кВтч в год, что эквивалентно снижению выбросов СО2 на 1,9 тыс. т в год. Также удалось добиться улучшения условий труда благодаря увеличению освещенности рабочих мест.

Важно помнить, что проекты модернизации системы освещения позволяют достаточно быстро и без особо больших затрат начать экономить.

Если вам интересно, насколько можно уменьшить потребление электроэнергии благодаря модернизации системы освещения, именно на вашем предприятии, обращайтесь к YASNO Energy Efficiency и начинайте экономить.