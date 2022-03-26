Елена Шуляк: Украина едина и свою свободу и территории не отдаст никому

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается уже месяц. Страна-агрессор продолжает свою наступательную операцию. Украина обороняется и демонстрирует всему миру небывалую силу единения и взаимопомощи. Даже украинский политикум демонстрирует себя как единый механизм.

О работе Верховной рады во время войны, промежуточные итоги российского вторжения за месяц, поддержку западных союзников и перспективы будущего вступления Украины в ЕС и НАТО – в интервью РБК-Украина рассказывает глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

– За этот месяц Верховная рада приняла уже целые пакеты важных законов. Что теперь на повестке дня следующих заседаний, по сферам: армия и оборона, экономика, финансы, дерегуляция и тому подобное?

– Сейчас на повестке дня основное – экономика. Речь и об обеспечении гарантирования банковских вкладов, и о поддержке аграриев для проведения посевной – в том числе через механизмы льготного кредитования фермеров, и о снижении или временном прекращении уплаты некоторых налогов, и о дальнейшей дерегуляции, и о радикальном упрощении таможенных процедур.

Я уже говорила, что президентская стратегия экономики военного положения – дать зеленый свет каждой предпринимательской инициативе. Тот, кто может, хочет и в состоянии работать – должен делать это без лишних помех. Рада будет активно устранять такие препятствия. Да, некоторые задержки возможны. Ведь правительственным структурам необходимо просчитать экономическую целесообразность принятия тех или иных решений. Но думаю, что эти задержки будут минимальными. Не только монобольшинство, но и вся Верховная рада, правительство, Офис президента сейчас работают в режиме усиленной координации, как одно целое. Очень благодарна за это и чиновникам, и депутатам – как из большинства, так и из оппозиции. Единство власти – залог эффективности государства.

Важно отметить и то, что в феврале у нас было перевыполнение доходной части бюджета несмотря на войну. То есть, украинский бизнес продолжает работать и платить налоги. Конечно, в марте таких показателей не будет по очевидным причинам. Но то, что наши предприниматели продолжают работать, удерживать штаты работников и честно поддерживать государство – факт. Приятно и видеть то, что наш бизнес активно помогает защитникам: от большого до малого донатят ВСУ всеми возможными способами. Это еще больше мотивирует помогать предпринимателям на законодательном уровне, чтобы они держались во время войны.

– Сейчас парламент по понятным соображениям работает в полутайном режиме, заседания не анонсируются. ВР и в дальнейшем планирует так работать?

– Требования безопасности во время военного положения – на первом месте. Полутайная работа Рады – не от хорошей жизни. Это требование времени. Требование не потому, что депутаты какие-то особенные или лучше других. Их личная безопасность – это способность принимать легитимные решения. Во время войны это важно. Важно также то, что депутаты во время войны работают интенсивнее, как единый механизм.

– Сколько сейчас депутатов в Киеве, сколько из "Слуги народа"?

– Я бы не комментировала этот вопрос, прежде всего из тех же соображений безопасности. Вы же видите, что даже сообщения об обстрелах, которые уже произошли, используются врагом для корректировки огня. Ни одной лишней подсказки мы врагам не подарим.

Скажу одно: все депутаты имеют свой фронт. Все активно работают в Украине. Есть те, кто активно вовлечен в тероборону. Отмечу также, что почти все мажоритарщики сейчас на своих округах. Это касается и горячих точек.

Херсон, Харьков, Николаев – представители нашей команды вместе с людьми, которые их выбирали. Они помогают с поставками гуманитарной помощи, для защиты наших защитников и, конечно, выходят вместе со всеми на митинги, которые ежедневно по всей стране демонстрируют окупанту: Украина едина и свою свободу и территории не отдаст никому и никогда.

– Как много депутатов из СН пошли служить в ВСУ или тероборону? Как они это совмещают с депутатской деятельностью?

– Точное количество, а также фамилии озвучить не можем из соображений безопасности, но такие депутаты, конечно же, есть. Прежде всего те, кто с боевым опытом. Они преимущественно в теробороне Киева. Это позволяет им совмещать защиту страны с депутатской деятельностью.

– Как в условиях военного времени работает сама партия СН? Как помогаете обороне страны?

– Партия продолжает работать. Мы перешли на рельсы военного времени, приостановили все виды деятельности, кроме помощи фронту, теробороны, жителям прифронтовых территорий и переселенцам.

Местные организации работают, в том числе на временно оккупированных территориях Украины. Наш Юрий Соболевский, председатель Херсонской областной организации, постоянно с нами на связи. В условиях оккупации он организует гуманитарную помощь для жителей области и ежедневно делится с нами настроениями украинцев юга. Они однозначны, несмотря на зверское обращение оккупантов: Херсон – это Украина.

Конечно, на временно оккупированных территориях не идет речь о полноценной работе районных офисов партии. Не хватает нам и персонала офисов в других регионах – это были в основном женщины, многие из них эвакуировался, в том числе за пределы страны. И все же партийные офисы в областных центрах и некоторых районных центрах работают как гуманитарные хабы – собирают, сортируют и отправляют помощь на фронт и в регионы боевых действий. Партийная структура остается неизменной и действенной.

– Что сейчас для партии в приоритете – ведь то самое партийное строительство сейчас вряд ли выглядит актуальной задачей?

– Прежде всего – это помощь фронту, помощь жителям территорий, на которых идут боевые действия, помощь переселенцам. Это на уровне областных партийных организаций. На уровне центральных органов, фракции, задачи тоже понятны: разрабатывать и принимать законы, которые сегодня необходимы.

Что же касается партийного строительства, то оно сегодня фактически продолжается – ведь война невероятно сплачивает партийцев. Сегодня мы работаем как единое целое: в Украине и за ее пределами. К слову, сейчас имеем активную работу с парламентами других стран, наши члены команды встречаются с коллегами и лидерами других государств-партнеров, происходит создание международных сообществ на поддержку Украины – на международной арене мы работаем в усиленном режиме.

За это время нам удалось с помощью иностранных коллег добиться полного исключения России из Совета Европы, продвинуть работу в вопросе членства Украины в ЕС. Также мы неоднократно обращались к мировому сообществу с просьбой поддержки и усиления санкций против России. И сегодня видим, что есть результат.

Весь мир за Украину. Санкции введены и готовятся новые пакеты. Наши депутаты во главе с руководительницей украинской делегации в ПАСЕ Марией Мезенцевой наладили коммуникацию и обеспечили продвижение вопросов о помощи Украине, гуманитарного и военного обеспечения среди членов ПАСЕ и иностранных групп дружбы.

Также активно привлекаем иностранных партнеров из Норвегии, Испании, Бельгии, Швейцарии для организации гуманитарных коридоров при посредничестве МККК из Харькова и других городов, находящихся в состоянии временной оккупации. То есть, активизируем работы МККК в Украине всеми силами.

– Месяц русского вторжения. Как можно в целом оценить итоги? Чего удалось и чего не удалось достичь агрессору? Что смогла сделать Украина?

– Страна устояла, государство устояло. Мы сорвали путинский план "блицкрига". Мы продемонстрировали невиданное единство нации в защите страны, перед которой кланяется весь мир. Мы добились поддержки народов мира – и это прежде всего заслуга нашего президента. Впервые в истории президент другой страны выступал перед парламентами Великобритании, Италии, Японии. Мы получили поддержку также корпоративного сектора, который под влиянием общественного мнения ушел из России. На нашей стороне – ведущие компании и лидеры мира: Илон Маск, Ричард Брэнсон и многие другие.

Чего не удалось? Переломить опасения стран НАТО в отношении Кремля. А точнее – закрытие неба над Украиной. Это то, что сейчас самое важное, ведь отсутствие этого мероприятия забирает жизни наших людей, наших детей. Но мы дожмем – если не закрытием неба, то поставкой противоракетной и противовоздушной оружия.

Пока на рассмотрении находится и наша заявка на членство в ЕС. Мы понимаем, что ускоренная процедура приобретения членства – это смелое решение для Евросоюза. Но мы имеем четкую позицию: Украина должна быть в Евросоюзе. Мы это заслужили. Если говорить бизнес-языком, счета уплачены наперед. Думаю, если Еврокомиссия будет медлить с решением, ее не поймут прежде всего народы стран Евросоюза.

– Как оцениваете деятельность наших западных союзников?

– Прежде всего, надо сказать: они сделали многое. Беспрецедентно много. Ни одна страна не получала такой моральной, политической и гуманитарной поддержки, как Украина сегодня.

Но правда и в том, что нынешняя полномасштабная агрессия произошла в том числе из-за игнорирования путинской угрозы Западом на протяжении последних 8 лет. И сейчас те политики, которые выступают за умиротворение агрессора, совершают ту же ошибку. Ставки в игре для них сегодня выше: если Украина не устоит в этой войне, следующими целями для Путина станут страны, которые входят в Евросоюз и НАТО.

Поэтому мы не воспринимаем нынешних колебаний западных политиков в отношении Кремля и российского вторжения в Украину. Они могли бы делать гораздо больше.

–​​​​​​​ На фоне происходящего, насколько реалистичным в ближайшем будущем вступление Украины в НАТО?

– О НАТО достаточно сказал наш президент. НАТО публично говорит, что двери для Украины открыты, но в эти открытые двери почему-то не пускают. Это обидно. И причины, которые озвучиваются или не озвучиваются – что это якобы может разозлить Путина и Россию – мы не можем воспринять как надлежащие и достаточные. Даже история с Мюнхенским соглашением говорит нам о том, что агрессор такого типа, как Путин никогда не вернется к "нормальности".

Конечно, лучше всего наша безопасность была бы обеспечена членством Украины в НАТО. Но мы должны искать другие опции, о которых говорит президент – например, юридическое обеспечение безопасности Украины государствами, которые могут это гарантировать.

– По вашему мнению, насколько вероятным является сценарий перехода к затяжной войны (на месяца)? Насколько Украина готова к такому?

– Он зависит от того, насколько решительными будут наши союзники в помощи Украине. Думаю, что наши Вооруженные Силы готовы к любым сценариям. Это показал первый месяц войны.

Более того – ВСУ готовы ломать сценарии врага и удивлять военных экспертов и боевых генералов во всем мире. Но будет ли готова экономика страны зависит от того, как быстро мы имплементируем стратегию экономики военного времени. С переориентацией промышленности, с упрощением процедур, правил и регуляций, с логистической помощью бизнеса.

– Как нужно перестроить нашу экономику и вообще все управление страной в нынешних реалиях?

– Первый принцип – упрощение процедур и регуляций. Любая бизнес-инициатива, направленная на критически нужные и необходимые сектора – должна иметь возможность реализоваться в Украине. Это касается абсолютно всего – налогов, таможенных правил и процедур, лицензий, разрешений.

К примеру, проведение оборонительных и публичных закупок товаров, работ и услуг в условиях военного положения Кабмин урегулировал постановлением №169. Вместо тендеров введен договор о закупке (хозяйственный договор, который заключают заказчик и участник по результатам проведения процедуры закупки/упрощенной закупки). Такой договор предусматривает платное предоставление услуг, выполнение работ или приобретение товара. Этот принцип значительно упрощает закупки и открывает много возможностей, которые необходимы во время войны.

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Второй принцип – особая поддержка критически важных секторов. Сельское хозяйство, энергетика, оборонка и сопутствующие сектора. После войны к этому добавится еще стройка. Президент уже поставил правительству задачу разработать специальную государственную программу для восстановления каждого украинского города, пострадавшего в результате российского вторжения.

Третий принцип – защита граждан. Речь идет прежде всего о социальной защите. Те, кто потерял работу из-за военных действий, должны получить надлежащую компенсацию. Те, кто имеет вклады в банках, должны быть уверены, что в случае критической ситуации они не потеряют деньги. Это же касается и выплаты пенсий: по состоянию на 22 марта Укрпочта доставила почти 80% пенсий (или 8,4 млрд грн), а выплаты на карточные счета составили 99,9%. В большинстве областей показатель выплат пенсий колеблется в пределах 93-99%. И речь как раз о проиндексированных на 14% пенсиях с 1 марта для более чем 10 миллионов украинцев. Мы продолжаем реализацию наших стратегических инициатив, чтобы каждый украинец чувствовал поддержку в это сложное время войны.

– Президент и наши переговорщики часто говорят о возможности "компромиссов", которые даже могут быть вынесены на референдум – какими они могут быть?

– Сейчас идет переговорный процесс. По международным нормам, которые Россия, кстати, постоянно нарушает – содержание переговоров не подлежит разглашению до того, как стороны выйдут на какие-то документы, хотя бы предварительные.

Переговорный процесс идет сложно. Наша стартовая позиция известна и неизменна, наша переговорная группа стоит на ней прочно: никаких компромиссов относительно независимости и территориальной целостности Украины, безусловный вывод российских войск с нашей территории, прекращение огня.

Что же касается референдума, то здесь надо напомнить слова бывшего президента Украины о том, что Украина – не Россия. У нас нет "царя", который бы единолично принимал решения по важным вопросам. В том числе решения, которые являются следствием переговорного процесса. Наш президент, наши дипломаты, наши переговорщики будут советоваться с обществом. Это демократия. И на этом мы тоже будем стоять.

– Как оцениваете саму идею референдума, реально ли его в ближайшей перспективе, пусть даже месяцев, провести – с учетом миллионов украинцев, уехавших из своих домов, в том числе и за границу?

– О тех, кто уехал за границу, технических проблем я не вижу. Ведь мы всегда организовывали выборы, в том числе на зарубежных избирательных округах. Людей там будет, конечно, больше. Но я не думаю, что это существенно повлияет на организацию референдума. Сложнее с временно оккупированными территориями. Поэтому ключевое условие для проведения референдума –прекращение оккупации и вывод вражеских войск с нашей территории.