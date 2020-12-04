Экономика во время пандемии: можно ли было помочь бизнесу больше

Инициативы президента Владимира Зеленского по поддержке бизнеса в условиях пандемии активно обсуждаются не только в экспертных кругах, а и в украинском политикуме. О логике предложенной помощи – мнение экономиста Олега Устенко.

Первая волна коронавируса в Украине прошла с гораздо меньшими потерями, если сравнивать со странами ЕС.

Однако, во время второй волны в Украине происходит значительный всплеск заболеваний, что является следствием множественности факторов – "импорт" заболевания извне через туристические потоки, внутренняя "миграция", политические "игры" региональных властей, желающих увеличить свой рейтинг на противоречиях с центром, а потому часто игнорирующими любые ограничения, откровенная безалаберность части граждан и др.

На фоне введения ограничений на выходные и более, чем ожидаемой критики политических оппонентов, которые в большинстве своем поддерживают отнюдь не государственную позицию и пытаются "конвертировать" все в собственный политический рейтинг, президент Зеленский инициировал ряд программ по поддержке экономики.

Инициатива президента была более, чем ожидаемой. Фактически линейка возможностей применяемых мер не была такой уж обширной. Фактически действовать можно было от "абсолютного игнорирования нужд бизнеса", до "абсолютно полной поддержки бизнеса с компенсацией всей недополученной прибыли".

Но, даже нулевая отметка была бы сопряжена со значительными экономическими затратами. Как минимум, необходимо было бы увеличить ассигнования на увеличивающуюся армию безработных. Причем данные затраты возникли бы уже в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной, они были бы мультиплицированы "потерей бойцов", которые уже закрыли свои предприятия. И, когда экономика выйдет на этап роста – а это все равно должно произойти – то окажется, что часть компаний уже ушла с рынка.

Вариант 100%-й компенсации наиболее предпочтительный для бизнеса, но неосуществимый для стран имеющих серьезные бюджетные ограничения с крайне лимитированными возможностями по их финансированию. Совершенно логично, что компромиссный вариант должен находиться посредине.

Ожидаемо посыпался вал критики, начиная "откуда взять деньги на поддержку экономики?" до "предложенные варианты поддержки бизнеса - абсолютно недостаточны". Разумеется, мало. Разумеется, бизнес хотел бы больше. Разумеется, государство дало бы больше. Только одно "но". Больше просто нет.

Вот почему, "привлекательность" пакета поддержки могла быть увеличена только одним. Включением механизмов "не кэшовой поддержки" - отмена налога, кредитные каникулы, скидки по аренде коммунальной собственности. То есть то, что не требует немедленного ассигнования со стороны госбюджета, который сейчас переживает не лучшие времена.