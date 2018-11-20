Эффективная децентрализация в Днепропетровской области

Фото: Юрий Голик

В пгт Петриковка Днепропетровской области живет девочка Милена. Врожденная болезнь вынуждает ее передвигаться на инвалидной коляске. И чем ближе подходил срок идти в школу, тем страшнее было ее маме.

Старая Петриковская школа была построена 110 лет назад, и попасть в нее на коляске было невозможно. Днепропетровская ОГА буквально за полтора года полностью реконструировала все три корпуса этой школы с учетом потребностей особых детей. В прошлом году 1 сентября Милена пошла в первый класс.

В школе ее ждал безбарьерный вход, и ей не пришлось преодолевать препятствия на коляске внутри школы: здесь больше нет порогов при входе в классы. Но здесь есть специальная парта, за которой Милене удобно сидеть. Здесь есть ресурсная комната с книгами и компьютерами, интерактивные доски в классах, медиатека с книгами и настольными играми, два бук-кроссинга в холлах школы и несколько тысяч книг в них, а сама школа выглядит как жизнерадостное яркое пространство. И одноклассники Милены больше не воспринимают ее как не такую, как они.

Теперь у меня есть надежда, что она вырастет социализированным человеком, получит хорошее образование и проживет насыщенную жизнь.

Фото: Юрий Голик и Милена

Первая Леди Марина Порошенко сдвинула с мертвой точки инклюзивное образование. Никто до нее не уделял столько времени и усилий этому. Мы тесно сотрудничаем с Фондом Петра Порошенко, благодаря которому инклюзия в образовании перестала быть проектом на бумаге.

Равные возможности

Миссия Днепропетровской ОГА во главе с Валентином Резниченко - показать всей стране, что кардинальные изменения и новое качество жизни в отдельно взятом регионе возможны, что не надо оглядываться на внешние обстоятельства: на войну с Россией, на президента, на премьер-министра, на депутатов, на погоду и т.д. Все в равных условиях – они одинаковы для всех. Они могут вам нравится или не нравится, но они едины. Остальное зависит от руководителей на каждой отдельной взятой территории. Это и есть децентрализация.

Петр Порошенко - первый президент, при котором произошла децентрализация власти. В ее результате всем регионам и громадам дали полномочия и ресурсы. И каждый глава ОГА тоже получил равные с остальными полномочия. Все, что от них требуется теперь, - сделать жизнь Милены нормальной. И мы системно и планомерно делаем это. Говорят, что мы одни из лучших.

Предвидя замечание, что в Днепропетровской области, мол, наиболее развита промышленность и что нам поэтому якобы легче всех, я скажу, что это неправда. Простой пример. Как только выезжаешь за пределы города Днепр, можно увидеть дороги зеленого цвета. Это «ноу-хау» Днепропетровской области, появившееся в конце 1980-х годов. Это обычная поверхностная обработка существовавших на то время дорог, срок эксплуатации которых - 5 лет.

Но если срок службы таких дорог был рассчитан на пять лет, а уже прошло тридцать, то он уже давно истек, причем несколько раз, будь они хоть синими, хоть красными. Когда говорят о промышленно развитой области, я вспоминаю, как в 1999 году ехал по трассе из Донецка в Днепр. И эта зеленая трасса уже тогда была в руинах. И это только один пример того, как работали «крепкие хозяйственники». Так что нельзя сказать, что у нас были какие-то особые преимущества. По-моему мнению, инфраструктуры в нашей области не было. Мы только сейчас строим ее всю заново.

Фото: Юрий Голик (в центре)

В 2015 году, когда президент назначил Валентина Резниченко главой ОГА, мы сравнили бюджет нашей области с другими, сопоставимыми с нашей по размеру, потенциалу и объему. Наш областной бюджет отличался от других максимум на один миллион гривен. Но в 2013 стабильном году из бюджета области лишь 5% шло на развитие.

С началом децентрализации большая часть налогов начала оставаться в областях. Наш бюджет увеличился, и уже 55% доходов идет на развитие. Согласно проекту бюджета области на 2019, на развитие пойдет 65-70%. Это рекорд для нашей страны. Но это вопрос того, как каждая область формирует свой бюджет, какая логика в него закладывается и какие приоритеты у главы ОГА.

Как потратить и заработать миллиард евро

Благодаря децентрализации, за последние три года мы вложили в инфраструктуру области около 1 млрд евро. Это очень много. Это в миллиард раз больше, чем до этого. Эти деньги попали частным компаниям: дорожно-строительным, строительным, поставщикам оборудования, автобусов для школ и многим другим, которым мы заказываем работы по строительству инфраструктуры и поставке оборудования.

Когда доллар был по 8, все, что было сделано в области - это 17 км объездной дороги. Важный проект. Хорошо, но мало. Всего за три года мы отремонтировали более 1 500 км дорог.

В городе Марганец в 1965 году была построена дорога между авто- и ж/д вокзалом. Три километра. Ни одного ремонта с тех пор не было. Мы ее капитально отремонтировали. Таких дорог мы сделали более 500. И это в 500 раз больше, чем до того.

Дорога в райцентре или селе - это дорога, на которой стоит райсовет, сельсовет, амбулатория, детский сад, школа и участок полиции. То есть здесь проходит вся жизнь. И нам нужно сделать еще в 10 раз больше таких дорог, чтобы закончить эту работу по всей области полностью. Мы это понимаем.

Когда государство подогревает рынок, вкладывая в него деньги не через печатный станок, а через систему госзакупок ProZorro, тогда эти деньги идут частным компаниям. Нам, как областной администрации, все равно, кому они достанутся. Нам лишь важно, чтобы в компаниях были штатные сотрудники, белые зарплаты, и чтобы был опыт. Мы каждый год повышаем квалификационные требования к подрядчикам.

Для нас система ProZorro – это качественный инструмент отбора подрядчиков и поставщиков сразу по нескольким параметрам, кроме ценового, который позволяет нам отсечь откровенных аферистов. Делая все прозрачно, мы привлекаем частные компании к работе с государством. 10% всех юридических лиц страны, работающих в ProZorro, зарегистрированы как плательщики налогов у нас в Днепропетровской области.

Миллиард евро, направленный частным компаниям, а не привычным ранее всевозможным убыточным коммунальным предприятиям, превращается в еще большие суммы благодаря тому, что работу получают смежные отрасли. Только в этом году в нашей области открылись шесть современных асфальтобетонных заводов. Это только те, на которых я был лично.

Сейчас у нас есть в области дорожно-строительная компания, которой турецкое подразделение Ford дало статус дилера, чтобы она получала скидки на машины, ведь она покупает машин больше, чем любой другой дилер в Украине. Эта компания уже инвестировала порядка 1 млрд гривен в нашу область, то есть она пришла надолго. Это показатель того, что частный бизнес верит в область и верит в областную власть.

Часть денег из того миллиарда евро мы получаем назад в бюджет в виде налогов, которые снова направляем на развитие.

Скоро в Петриковке появится полноразмерное футбольное поле с профессиональным покрытием как у ведущих клубов мира, а также легкоатлетические беговые дорожки. Какова была вероятность, что ребенок из Петриковки мог стать игроком сборной Украины по футболу до этого? Никакой. Потому что ему негде было тренироваться. И мы строим такие поля в 20 райцентрах и капитально ремонтируем 40 школ одновременно. Мы оставляем от старых зданий только стены, все остальное делаем из современных материалов, устанавливаем новое оборудование. И теперь и дети хотят учиться в таких школах, и учителя хотят их учить.

Мы хотим, чтобы любая сельская школа у нас в области была как минимум не хуже, чем в любом областном центре.

Последний глава ОГА

Как это ни странно, не все готовы к таким переменам и к таким социальным отношениям. Мы сталкиваемся и с воровством стройматериалов, когда, по сути, люди, живущие в условном пгт, воровали стройматериалы со строек школ там. Т.е. по сути они воровали у своих же детей. Это не укладывается у меня в голове.

В новых детских садах мы делаем полы с подогревом, но руководители дошкольных учреждений стелют ковры, то есть пылесборники. Более того, чтобы обогревать садики, мы строим котельные, работающие на твердом топливе, и ставим солнечные панели на крыши. Приучить людей пользоваться этим, не так уж легко - совковое мышление дает о себе знать.

Фото: Валентин Резниченко

Иногда мне кажется, что если на следующих выборах появится коммунистическая партия, она наберет как минимум 10%, потому что люди все еще хотят коммунистической риторики, популизма и чтобы все было бесплатно.

Но мы хотим добиться того, чтобы люди знали имя президента, потому что он глава государства, и главу своей громады, потому что они его выбирают. Но им не нужно знать даже имя главы ОГА. Если во дворе не убрано, то это не президент виноват, и добиваться уборки нужно не от губерна, а от старосты ОТО.

Мы надеемся, что скоро исчезнет институт губернаторства как таковой, чтобы люди сами решали, что им нужно, чтобы сами выбирали того, кто способен улучшить их жизнь.

У нас в области должно быть 91 ОТО - по сути, это 91 маленьких ОГА. Пусть они работают для себя и на себя. Пусть в каждой ОТО будет свой Резниченко и команда профессиональных менеджеров. А пока мы показываем на своем примере, как можно работать.

Резниченко хотел бы стать последним главой области. Ему на смену должен прийти префект, который будет следить за законностью решений местных властей. Это и предполагает проект реформы децентрализации

И чем меньше территория, тем меньше вероятность появления оппозиции. Ну, к чему оппонировать в областном или сельском совете - к новым школам, детским садам, дорогам и котельным?

Уверен, нынешний президент выиграет выборы, и в 2024 году он последний раз, но с полным на то правом сможет приезжать в нашу область с официальными визитами еще чаще и регулярно открывать школы, стадионы и дороги, потому что сейчас их строит его команда в лице ОГА. К тому времени мы сделаем все школы и все дороги. И людям будет больше нечего ему сказать, кроме «спасибо».

После того, как децентрализация будет завершена, благодарить люди смогут только себя. Но и ругать придется тоже только себя, а не плохую власть. И так должно быть.

Кто знает, может, девочка Милена, когда выучится и вырастет, станет тем самым человеком, который вдохнет в Петриковку новую жизнь. Потому что это ее собственная жизнь.