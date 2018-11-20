Ефективна децентралізація в Дніпропетровській області

Фото: Юрій Голик

В смт Петриківка Дніпропетровської області живе дівчинка Мілена. Вроджена хвороба змушує її пересуватися на інвалідному візку. І чим ближче підходив термін йти в школу, тим страшніше було її мамі.

Стара Петриківська школа була побудована 110 років тому, і потрапити до неї на візку було неможливо. Дніпропетровська ОДА буквально за півтора року повністю реконструювала всі три корпуси цієї школи з урахуванням особливих потреб дітей. В минулому році 1 вересня Мілена пішла в перший клас.

У школі її чекав безбар'єрний вхід, і їй не довелося долати перешкоди на візку всередині школи: тут більше немає порогів при вході в класи. Але тут є спеціальна парта, за якою Мілені зручно сидіти. Тут є ресурсна кімната з книгами і комп'ютери, інтерактивні дошки в класах, медіатека з книгами і настільними іграми, два бук-кроссінга в холах школи і кілька тисяч книг в них, а сама школа виглядає як життєрадісне яскраве простір. І однокласники Мілени більше не сприймають її як не таку, як вони.

Тепер у мене є надія, що вона виросте соціалізованою людиною, отримає гарну освіту і проживе насичене життя.

Фото: Юрій Голик та Мілена

Перша Леді Марина Порошенко зрушила з мертвої точки інклюзивну освіту. Ніхто до неї не приділяв стільки часу і зусиль цьому. Ми тісно співпрацюємо з Фондом Петра Порошенка, завдяки якому інклюзія в освіті перестала бути проектом на папері.

Рівні можливості

Місія Дніпропетровської ОДА на чолі з Валентином Резніченком - показати всій країні, що кардинальні зміни та нову якість життя в окремо взятому регіоні можливі, що не треба оглядатися на зовнішні обставини: на війну з Росією, на президента, прем'єр-міністра, на депутатів, на погоду і т. д. Всі в рівних умовах – вони однакові для всіх. Вони можуть вам подобається або не подобається, але вони єдині. Решта залежить від керівників на кожній окремій взятій території. Це і є децентралізація.

Петро Порошенко - перший президент, при якому відбулася децентралізація влади. В її результаті всіх регіонах і громадам дали повноваження і ресурси. І кожен голова ОДА теж отримав рівні з іншими повноваження. Все, що від них вимагається тепер, - зробити життя Мілени нормальним. І ми системно і планомірно робимо це. Кажуть, що ми одні з кращих.

Передбачаючи зауваження, що в Дніпропетровській області, мовляв, найбільш розвинена промисловість і що нам тому нібито легше всіх, я скажу, що це неправда. Простий приклад. Як тільки виїжджаєш за межі міста Дніпро, можна побачити дороги зеленого кольору. Це «ноу-хау» Дніпропетровської області, яке з'явилося в кінці 1980-х років. Це звичайна поверхнева обробка існували на той час доріг, термін експлуатації яких - 5 років.

Але якщо термін служби таких доріг був розрахований на п'ять років, а вже минуло тридцять, то він вже давно минув, причому кілька разів, будь вони хоч синіми, хоч червоними. Коли говорять про промислово розвинену область, я згадую, як в 1999 році їхав по трасі з Донецька в Дніпро. І ця зелена траса вже тоді була в руїнах. І це тільки один приклад того, як працювали «міцні господарники». Так що не можна сказати, що у нас були якісь особливі переваги. На мою думку, інфраструктури в нашій області не було. Ми тільки зараз будуємо її всю заново.

Фото: Юрій Голик (в центрі)

В 2015 році, коли президент призначив Валентина Резніченка головою ОДА, ми порівняли бюджет нашої області з іншими, порівнянними з нашої за розміром, потенціалу та обсягу. Наш обласний бюджет відрізнявся від інших максимум на один мільйон гривень. Але в 2013 стабільному році з бюджету області лише 5% йшло на розвиток.

З початком децентралізації велика частина податків початку залишатися в областях. Наш бюджет збільшився, і вже 55% доходів йде на розвиток. Відповідно до проекту бюджету області на 2019, на розвиток піде 65-70%. Це рекорд для нашої країни. Але це питання того, як кожна область формує свій бюджет, яка логіка в нього закладається і які пріоритети у голови ОДА.

Як витратити і заробити мільярд євро

Завдяки децентралізації, за останні три роки ми вклали в інфраструктуру області близько 1 млрд євро. Це дуже багато. Це в мільярд разів більше, ніж до цього. Ці гроші потрапили приватним компаніям: дорожньо-будівельним, будівельним, постачальників обладнання, автобусів для шкіл і багатьом іншим, яким ми замовляємо роботи з будівництва інфраструктури та постачання обладнання.

Коли долар був по 8, все, що було зроблено в області - це 17 км об'їзної дороги. Важливий проект. Добре, але мало. Всього за три роки ми відремонтували понад 1 500 км доріг.

У місті Марганець у 1965 році була побудована дорога між авто - і залізничним вокзалом. Три кілометри. Жодного ремонту з тих пір не було. Ми її капітально відремонтували. Таких доріг ми зробили більше 500. І це в 500 разів більше, ніж до того.

Дорога в райцентрі чи селі - це дорога, на якій стоїть райрада, сільрада, амбулаторія, дитячий садок, школа і відділку поліції. Тобто тут проходить все життя. І нам потрібно зробити ще у 10 разів більше таких доріг, щоб закінчити цю роботу по всій області повністю. Ми це розуміємо.

Коли держава підігріває ринок, вкладаючи в нього гроші не через друкарський станок, а через систему держзакупівель ProZorro, тоді ці гроші йдуть приватним компаніям. Нам, як обласної адміністрації, все одно, кому вони дістануться. Нам важливо, щоб компанії були штатні співробітники, білі зарплати, і щоб був досвід. Ми кожен рік підвищуємо кваліфікаційні вимоги до підрядників.

Для нас система ProZorro – це якісний інструмент відбору підрядників і постачальників відразу за кількома параметрами, крім цінового, який дозволяє нам відсікти відвертих аферистів. Роблячи все прозоро, ми залучаємо приватні компанії до роботі з державою. 10% всіх юридичних осіб країни, що працюють в ProZorro, зареєстровані як платники податків у нас в Дніпропетровській області.

Мільярд євро, спрямований приватним компаніям, а не звичним раніше всіляких збитковим комунальним підприємствам, перетворюється в ще бльшие суми завдяки тому, що роботу отримують суміжні галузі. Тільки в цьому році в нашій області відкрилися шість сучасних асфальтобетонних заводів. Це тільки ті, на яких я був особисто.

Зараз у нас є в області дорожньо-будівельна компанія, якій турецький підрозділ Ford дало статус дилера, щоб вона отримувала знижки на машини, адже вона купує машин більше, ніж будь-який інший дилер в Україні. Ця компанія вже інвестувала близько 1 млрд гривень в нашу область, тобто вона прийшла надовго. Це показник того, що приватний бізнес вірить в область і вірить в обласну владу.

Частина грошей з того мільярда євро ми отримуємо назад в бюджет у вигляді податків, які знову направляємо на розвиток.

Скоро в Петриківці з'явиться повнорозмірне футбольне поле з професійним покриттям у провідних клубів світу, а також легкоатлетичні бігові доріжки. Яка була ймовірність, що дитина з Петриківки міг стати гравцем збірної України з футболу до цього? Жодної. Тому що їй ніде було тренуватися. І ми будуємо такі поля в 20 райцентрах і капітально ремонтуємо 40 шкіл одночасно. Ми залишаємо від старих будівель тільки стіни, все інше робимо з сучасних матеріалів, встановлюємо нове обладнання. І тепер і діти хочуть навчатися в таких школах, і вчителі хочуть вчити.

Ми хочемо, щоб кожна сільська школа у нас в області була як мінімум не гірша, ніж в будь-якому обласному центрі.

Останній голова ОДА

Як це не дивно, не всі готові до таких змін і соціальних відносин. Ми стикаємося і з крадіжками будматеріалів, коли, по суті, люди, що живуть в умовному смт, крав будматеріали з будівництв шкіл там. Тобто по суті вони крали у своїх же дітей. Це не вкладається у мене в голові.

В нових дитячих садках ми робимо підлоги з підігрівом, але керівники дошкільних установ стелять килими, тобто пилозбірники. Більш того, аби обігрівати дитсадки, ми будуємо котельні, що працюють на твердому паливі, і ставимо сонячні панелі на даху. Привчити людей користуватися цим, не так вже й легко - совкове мислення дає про себе знати. Фото: Валентин Резніченко

Іноді мені здається, що якщо на наступних виборах з'явиться комуністична партія, вона набере як мінімум 10%, тому що люди все ще хочуть комуністичної риторики, популізму і щоб все було безкоштовно.

Але ми хочемо добитися того, щоб люди знали ім'я президента, тому що він глава держави, і главу своєї громади, бо вони його обирають. Але їм не потрібно знати навіть ім'я голови ОДА. Якщо у дворі не прибрано, то це не президент винен, і домагатися прибирання потрібно не від губерна, а від старости ОТГ.

Ми сподіваємося, що скоро зникне інститут губернаторства як такої, щоб люди самі вирішували, що їм потрібно, щоб самі вибирали того, хто здатен покращити їхнє життя.

У нас в області має бути 91 ОТГ - по суті, це 91 маленьких ОДА. Нехай вони працюють для себе і на себе. Нехай в кожній ОТГ буде свій Резніченко та команда професійних менеджерів. А поки ми показуємо на своєму прикладі, як можна працювати.

Резніченко хотів би стати останнім главою області. Йому на зміну повинен прийти префект, який буде стежити за законністю рішень місцевої влади. Це передбачає проект реформи децентралізації

І чим менша територія, тим менше ймовірність появи опозиції. Ну, до чого опонувати в обласному чи сільській раді - до новим школам, дитячим садкам, дорогах і котельним?

Впевнений, що нинішній президент виграє вибори, і в 2024 році він останній раз, але з повним на те правом зможе приїжджати в нашу область з офіційними візитами ще частіше і регулярно відкривати школи, стадіони і дороги, тому що зараз їх будує його команда в особі ОДА. До того часу ми зробимо всі школи і всі дороги. І людям буде більше нема чого йому сказати, крім «спасибі».

Після того, як буде завершена децентралізація, дякувати люди зможуть тільки себе. Але й лаяти доведеться теж тільки себе, а не погану владу. І так має бути.

Хто знає, може, дівчинка Мілена, коли вивчиться і виросте, стане тим самим людиною, який вдихне в Петриківку нове життя. Тому що це її власне життя.