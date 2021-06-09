Эдуард Мкртчан: Меня не интересует война с Тарутой - мне важно добиться правды​​​​​​​

Народный депутат и совладелец корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" Сергей Тарута пытается замолчать суть принципиальных вопросов к нему, считает Эдуард Мкртчан, сын бизнес-партнера Таруты, совладельца и гендиректора корпорации "ИСД" Олега Мкртчана.

Как известно, отец Мкртчана был осужден в 2019-м году Московским горсудом на девять лет колонии общего режима по обвинению в хищении средств россиийского Внешэкономбанка, выделенных для развития ИСД. Основанием для принятия такого судебного решения тогда стали и показания данные Тарутой во время войны следственным органам страны-агрессора.

Мкртчан-младший в мае сделал достоянием общественности ряд нелицеприятных фактов о Сергее Таруте, его реальных долгах, сотрудничестве с россиянами и методах давления на бизнес-партнеров. В ответ юристы совладельца ИСД выступили с заявлением, в котором, в частности, констатировали, что "комментировать фантазии сына Мкртчана господин Тарута не считает возможным".

Однако вопросы остаются. И если одна сторона конфликта их игнорирует, то другая открыта к общению. В интервью РБК-Украина Эдуард Мкртчан рассказывает о гражданстве его отца, интересе НАПК к нардепу Таруте, угрозах от нанятых чеченцев и долгах совладельцев "ИСД".

– Эдуард, несколько дней назад вы жестко высказались в адрес нардепа Сергея Таруты. Что за история с угрозами и почему вы считаете, что чеченцев к вам делегировал именно Тарута?

– Сергей Алексеевич Тарута имеет большой опыт нанимать чеченцев в адрес моего отца. А сегодня он применил это ко мне. Мне поступают регулярные угрозы от Таруты и связанных с ним лиц. Моя цель одна – обезопасить себя и свою семью от непредсказуемых угроз со стороны Таруты. Также он ведет переговоры о продаже моих активов от своего лица. И мне совершенно непонятно, какое отношение имеет Сергей Алексеевич Тарута, и на каких основаниях он ведет переговоры о продаже.

– Вы обвинили Сергея Таруту в финансовой нечистоплотности, рейдерстве и фактической колаборации со спецслужбами РФ. Что дает вам основания на такие оценки?

– В интервью "Экономической правде" я пролил свет на то, кто такой Сергей Алексеевич Тарута, предоставил факты и доказательства. На данном этапе я знаю больше, чем могу сказать публично, а команда моих юристов занимается проработкой дополнительных документов. В скором времени общество узнает, кто такой псевдопатриот Сергей Алексеевич Тарута. А компетентные органы после получения дополнительных документов дадут свою правовую оценку.

–​​​​​​​ Вы заявили, что Высокий английский суд подтвердил факт поездки народного депутата Сергея Таруты в РФ для дачи свидетельских показаний следователю Следкома РФ. Хотя сам Тарута утверждал, что эта встреча произошла на территории Беларуси. Кто из вас прав в данном противоречии? Это важный вопрос, учитывая тот факт, что на момент встречи с представителем Следкома Сергей Тарута только ушел в отставку с поста главы Донецкой областной администрации и был носителем конфиденциальной информации.

– В Английском суде Тарута лгал о том, что давал показания в Республике Беларусь. На самом деле он давал показания в Смоленской области Российской Федерации, в ресторане "Тихая гавань". Судья выявил ложь и назвал его неудовлетворительным свидетелем. Это своего рода юридическое название для лгуна. Исходя из протокола, в 2018 году Сергей Алексеевич Тарута был народным депутатом Украины и дал показания в Российской Федерации.

Для этого он прилетел официально в Республику Беларусь и тайно пересек белорусско-российскую границу. Он всем СМИ заявляет, что он не знал, что въехал на территорию РФ. Так я хочу напомнить, что расстояние между аэропортом Минска и рестораном "Тихая гавань" в Смоленской области свыше 300 километров. Как Сергей Алексеевич не заметил пограничный пункт, который уже в 2017 году был установлен, СМС-сообщения о том, что он заехал на территорию Российской Федерации, флаги? Ответы Сергея Алексеевича Таруты выглядят нелепо.

–​​​​​​​ Ваш отец Олег Мкртчан и Сергей Тарута были партнерами по ИСД. Как получилось, что Олег Мкртчан попал в разработку Следственного комитета РФ и был осужден якобы за финансовые нарушения при продаже ИСД российскому ВЭБ. Тарута же избежал такого внимания. Более того, Тарута, будучи госслужащим Украины, по вашим словам, свободно ездит в РФ давать показания российским следователям, не боясь ареста. Что позволяет ему чувствовать себя спокойно в стране-агрессоре?

– В судебном процессе над моим отцом Сергей Алексеевич Тарута выступил на стороне обвинения и обвинил моего отца во всех бедах ИСД. Хотя Тарута был и остается таким же миноритарным акционером, как и мой отец. Он прекрасно знал, что все решения принимались коллегиально. Возникает предположение, что Сергей Алексеевич Тарута пошел на сделку со следствием и поддержал обвинение против своего бизнес-партнера – моего отца.

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–​​​​​​​ Вы заявили, что в июле 2020-го Высокий суд Англии отказал Таруте во всех финансовых требованиях к вашему отцу. Что все его активы заморожены для обеспечения решения Высокого суда Англии. Если это так, то на каких основаниях он заявляет о долге в $281 млн, который якобы ему должна ваша семья? Существуют ли юридические процессы, в рамках которых Тарута пытался бы доказать состоятельность своих претензий?

– Высокий суд Англии отклонил все финансовые претензии стороны Таруты в адрес моей семьи. Это финальная юридическая точка. Она подтверждает отсутствие каких-либо задолженностей перед стороной Таруты. Более того, по решению суда сторона Таруты обязана компенсировать расходы на английских юристов нашей стороне. Это миллионы фунтов. На данном этапе деньги он не компенсировал, так что он является нашим должником, а не наоборот.

–​​​​​​​ Несколько дней назад вы обратились в НАПК с просьбой проверить электронную декларацию Таруты на предмет фиксации в ней его юридических расходов на английский суд. Вам известна реакция НАПК?

– По решению суда, Тарута выплатил миллионы фунтов другим участникам судебного процесса. Как народный депутат он обязан декларировать свои расходы. Я сомневаюсь, что он это сделал. Допускаю, что он лгал не только английскому суду, но и украинским госорганам. По этому поводу у меня был предварительный разговор с антикоррупционным агентством. Их заинтересовала информация о возможных нарушениях со стороны Таруты. Подробности предлагаю узнать у них.

– Адвокат Таруты господин Радченко назвал ваши обвинения фантазиями, которые его клиент не считает возможным комментировать. И пообещал, цитирую, "из сострадания к сыну Олега Мкртчана" не подавать против него иск. Как вы оцениваете такую реакцию? Ему нечего ответить по сути или он действительно не воспринимает ваши заявления всерьез?

– Это циничная манипуляция, свойственная Сергею Алексеевичу. В СМИ он заявляет о сострадании, параллельно нанимая чеченцев, которые угрожают мне и моей семье. Либо это своеобразное представление о сострадании, либо он просто двуличный человек, у которого слова и дело расходятся. В ответе стороны Таруты комментировать нечего: Сергей Алексеевич пытается замолчать суть принципиальных вопросов к нему. А это – сотрудничество с госорганами страны-агрессора, дача ложных показаний в судах, возможно – нарушение антикоррупционного законодательства, вымогательство надуманных долгов при наличии собственных.

Подчеркиваю, что наша сторона предоставляет только факты и документы. Оппонентам придется на них отвечать. Для меня принципиально, чтобы общество узнало, кем на самом деле является Сергей Алексеевич Тарута. Меня не интересует война ради войны – мне важно добиться правды.

–​​​​​​​ В прессе много писали о том, что Ваш отец отказался от украинского гражданства. Правда ли это?

– Конечно, нет. В нашей стране есть два способа лишения гражданства: по указу президента и по собственному желанию. Мой отец таких заявлений не писал – он является гражданином Украины. У меня есть ответ Государственной миграционной службы о том, что мой отец является гражданином Украины. Любая другая информация по этому поводу является ложью.