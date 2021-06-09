Едуард Мкртчан: мене не цікавить війна з Тарутою - мені важливо домогтися правди​​​​​​​

Народний депутат і співвласник корпорації "Індустріальний Союз Донбасу" Сергій Тарута намагається приховати суть принципових питань до нього, вважає Едуард Мкртчан, син бізнес-партнера Тарути, співвласника і гендиректора корпорації "ІСД" Олега Мкртчана.

Як відомо, батько Мкртчана був засуджений у 2019-му році московським міськсудом на дев'ять років колонії загального режиму за звинуваченням у розкраданні коштів російського Внешекономбанку, виділених для розвитку ІСД. Підставою для прийняття такого судового рішення тоді стали й свідчення дані Тарутою під час війни слідчим органам країни-агресора.

Мкртчан-молодший в травні зробив надбанням громадськості ряд неприємних фактів про Сергія Таруту, його реальні борги, співпрацю з росіянами і методи тиску на бізнес-партнерів. У відповідь юристи співвласника ІСД виступили із заявою, в якій, зокрема, констатували, що "коментувати фантазії сина Мкртчана пан Тарута не вважає можливим".

Однак питання залишаються. І якщо одна сторона конфлікту їх ігнорує, то інша відкрита до спілкування. В інтерв'ю РБК-Україна Едуард Мкртчан розповідає про громадянство його батька, інтерес НАЗК до нардепа Тарути, погрози від найнятих чеченців і борги співвласників "ІСД".

– Едуарде, кілька днів тому ви жорстко висловилися на адресу нардепа Сергія Тарути. Що за історія з погрозами й чому ви вважаєте, що чеченців до вас делегував саме Тарута?

– Сергій Олексійович Тарута має великий досвід наймати чеченців на адресу мого батька. А сьогодні він застосував це до мене. Моя мета одна – убезпечити себе і свою сім'ю від непередбачуваних загроз з боку Тарути. Також він веде переговори про продаж моїх активів від своєї особи. І мені абсолютно незрозуміло, яке відношення має Сергій Олексійович Тарута, і на яких підставах він веде переговори про продаж.

– Ви звинуватили Сергія Таруту у фінансовій неохайності, рейдерстві та фактичній колаборації зі спецслужбами РФ. Що дає вам підстави на такі оцінки?

– В інтерв'ю "Економічній правді" я пролив світло на те, хто такий Сергій Олексійович Тарута, надав факти й докази. На даному етапі я знаю більше, ніж можу сказати публічно, а команда моїх юристів займається опрацюванням додаткових документів. Незабаром суспільство дізнається, хто такий псевдопатріот Сергій Олексійович Тарута. А компетентні органи після отримання додаткових документів дадуть свою правову оцінку.

–​​​​​​​ Ви заявили, що Високий англійський суд підтвердив факт поїздки народного депутата Сергія Тарути в РФ для свідчень слідчому Слідкому РФ. Хоча сам Тарута стверджував, що ця зустріч відбулася на території Білорусі. Хто з вас правий в даному протиріччі? Це важливе питання, враховуючи той факт, що на момент зустрічі з представником Слідкому Сергій Тарута тільки пішов у відставку з посади голови Донецької обласної адміністрації і був носієм конфіденційної інформації.

– В англійському суді Тарута брехав про те, що давав свідчення в Республіці Білорусь. Насправді він давав свідчення в Смоленській області Російської Федерації, в ресторані "Тиха гавань". Суддя виявив брехню і назвав його незадовільним свідком. Це свого роду юридична назва для брехуна. Виходячи з протоколу, у 2018 році Сергій Олексійович Тарута був народним депутатом України й дав свідчення в Російській Федерації.

Для цього він прилетів офіційно в Республіку Білорусь і таємно перетнув білорусько-російський кордон. Він усім ЗМІ заявляє, що він не знав, що в'їхав на територію РФ. Так я хочу нагадати, що відстань між аеропортом Мінська і рестораном "Тиха гавань" в Смоленській області понад 300 кілометрів. Як Сергій Олексійович не помітив прикордонний пункт, який вже у 2017 році був встановлений, СМС-повідомлення про те, що він заїхав на територію Російської Федерації, прапори? Відповіді Сергія Олексійовича Тарути виглядають безглуздо.

– Ваш батько Олег Мкртчан і Сергій Тарута були партнерами по ІСД. Як вийшло, що Олег Мкртчан потрапив в розробку Слідчого комітету РФ і був засуджений нібито за фінансові порушення при продажі ІСД російському банку. Тарута ж уникнув такої уваги. Більш того, Тарута, будучи держслужбовцем України, за вашими словами, вільно їздить в РФ давати свідчення російським слідчим, не боячись арешту. Що дозволяє йому відчувати себе спокійно в країні-агресорі?

– У судовому процесі над моїм батьком Сергій Олексійович Тарута виступив на стороні звинувачення і звинуватив мого батька у всіх бідах ІСД. Хоча Тарута був і залишається таким же міноритарним акціонером, як і мій батько. Він прекрасно знав, що всі рішення приймалися колегіально. Виникає припущення, що Сергій Олексійович Тарута пішов на угоду зі слідством і підтримав звинувачення проти свого бізнес-партнера – мого батька.

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–​​​​​​​ Ви заявили, що в липні 2020-го Високий суд Англії відмовив Таруті у всіх фінансових вимогах до вашого батька. Що всі його активи заморожені для забезпечення рішення Високого суду Англії. Якщо це так, то на яких підставах він заявляє про борг в $281 млн, який нібито йому винна ваша сім'я? Чи існують юридичні процеси, в рамках яких Тарута намагався б довести спроможність своїх претензій?

– Високий суд Англії відхилив всі фінансові претензії сторони Тарути на адресу моєї сім'ї. Це фінальна юридична точка. Вона підтверджує відсутність будь-яких заборгованостей перед стороною Тарути. Більш того, за рішенням суду сторона Тарути зобов'язана компенсувати витрати на англійських юристів нашій стороні. Це мільйони фунтів. На даному етапі гроші він не компенсував, так що він є нашим боржником, а не навпаки.

–​​​​​​​ Кілька днів тому ви звернулися до НАЗК з проханням перевірити електронну декларацію Тарути на предмет фіксації в ній його юридичних витрат на англійський суд. Вам відома реакція НАЗК?

– За рішенням суду, Тарута виплатив мільйони фунтів іншим учасникам судового процесу. Як народний депутат він зобов'язаний декларувати свої витрати. Я сумніваюся, що він це зробив. Допускаю, що він брехав не тільки англійському суду, а й українським держорганам. З цього приводу у мене була попередня розмова з антикорупційним агентством. Їх зацікавила інформація про можливі порушення з боку Тарути. Подробиці пропоную дізнатися у них.

– Адвокат Тарути пан Радченко назвав ваші звинувачення фантазіями, які його клієнт не вважає за можливе коментувати. І пообіцяв, цитую, "зі співчуття до сина Олега Мкртчана" не подавати проти нього позов. Як ви оцінюєте таку реакцію? Йому нема чого відповісти по суті або він дійсно не сприймає ваші заяви всерйоз?

– Це цинічна маніпуляція, властива Сергію Олексійовичу. У ЗМІ він заявляє про співчуття, паралельно наймаючи чеченців, які загрожують мені і моїй родині. Або це своєрідне уявлення про співчуття, або він просто лукава людина, у якої слова і справи розходяться. У відповіді сторони Тарути коментувати нічого: Сергій Олексійович намагається замовкнути суть принципових питань до нього. А це –співпраця з держорганами країни-агресора, давання неправдивих свідчень у судах, можливо – порушення антикорупційного законодавства, вимагання надуманих боргів за наявності власних.

Підкреслюю, що наша сторона надає тільки факти й документи. Опонентам доведеться на них відповідати. Для мене принципово, щоб суспільство дізналося, ким насправді є Сергій Олексійович Тарута. Мене не цікавить війна заради війни –мені важливо домогтися правди.

​​​​​​​–​​​​​​​ У пресі багато писали про те, що ваш батько відмовився від українського громадянства. Чи правда це?

– Звичайно, ні. У нашій країні є два способи позбавлення громадянства: за указом президента і за власним бажанням. Мій батько таких заяв не писав – він є громадянином України. У мене є відповідь Державної міграційної служби про те, що мій батько є громадянином України. Будь-яка інша інформація з цього приводу є брехнею.