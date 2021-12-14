Двойное гражданство необходимо урегулировать немедленно

Народный депутат "Слуга народа" Олег Дунда в колонке для РБК-Украина об урегулировании двойного гражданства в Украине

На прошлой неделе вместе с коллегой Владиславом Поляком зарегистрировали альтернативные президентским законопроекты "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" об основаниях и порядке приобретения и прекращения гражданства Украины" (№ 6368-1) и "О предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства" (6369-1).

Философия предлагаемых нами законопроектов – баланс в вопросе легализации, запретов и безопасности. Если мы идем по пути цивилизованных демократических стран, институты множественного гражданства должны быть прозрачными и одинаковыми для всех.

Граждане Украины, имеющие иностранное гражданство, могут быть избраны в местные советы любого уровня и в Верховную раду, однако они обязательно в своих агитационных материалах должны указать свое иностранное гражданство, ведь избиратели должны знать, за кого они голосуют. И принимать решения, зная обо всех иностранных гражданствах кандидатов.

Граждане Украины, имеющие иностранное гражданство не ограничены в праве занимать государственные должности категории "В", быть руководителями учебных заведений, работать в нотариате, адвокатуре, на контрактной службе в ВСУ.

Временные ограничения активного и пассивного избирательного права и возможность занимать любые государственные должности относятся только к гражданам, имеющим гражданство страны-агрессора. Такие ограничения временны и справедливы, ведь это вопрос нашей безопасности. И как показала история с замминистра МВД Александром Гогилашвили – урегулировать вопросы множественного гражданства и ввести механизмы безопасности необходимо как можно быстрее.

Ведь пока мы игнорируем проблему, у нас огромное количество таких "гогилашвили" с российским гражданством во всех ветвях власти, еще и на самых высоких должностях. Трудно представить, как умело Россия как страна-агрессор использует такие ценные кадры для продвижения своих интересов на территории Украины и для получения необходимой Кремлю информации. Так что ждать уже времени нет.

Законопроекты № 6368-1 и № 6369-1 – это наша возможность приобщить мировую украинскую диаспору к общественной и политической жизни Украины, это возможность обмена знаниями и опытом и активная интеграция Украины в евроатлантическое и европейское сообщество. Благодарен своему коллеге Владиславу Поляку, который поддержал необходимость разработки законопроектов и приобщился к законодательной инициативе.

И большая благодарность нашей активной диаспоре, ведь философия законопроектов №6368-1 и №6369-1 – это результат совместных дискуссий и обсуждений проблематики множественного гражданства со Всемирным Конгрессом Украинцев, СКУМО, Global Ukraine и украинской общественностью. Надеюсь на такую ​​же поддержку и в сессионном зале от коллег, чтобы уже в следующем году обещание Президента по легализации множественного гражданства было исполнено.