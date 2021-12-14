Подвійне громадянство необхідно врегулювати негайно

Народний депутат "Слуга народу" Олег Дунда в колонці для РБК-Україна про врегулювання подвійного громадянства в Україні

Минулого тижня разом з колегою Владиславом Поляком зареєстрували альтернативні президентським законопроекти "Про внесення змін до закону України "Про громадянство України" про підстави і порядок набуття і припинення громадянства України" (№6368-1) і "Про запобігання та протидію загрозам національній безпеці України у сфері громадянства" (6369-1).

Філософія пропонованих нами законопроектів – баланс в питанні легалізації, заборон і безпеки. Якщо ми йдемо шляхом цивілізованих демократичних країн, інститути множинного громадянства повинні бути прозорими і однаковими для всіх.

Громадяни України, які мають іноземне громадянство, можуть бути обрані до місцевих рад будь-якого рівня і до Верховної ради, однак вони обов'язково в своїх агітаційних матеріалах повинні вказати своє іноземне громадянство, адже виборці повинні знати, за кого вони голосують. І приймати рішення, знаючи про всі іноземні громадянства кандидатів.

Громадяни України, які мають іноземне громадянство не обмежені у праві обіймати державні посади категорії "В", бути керівниками навчальних закладів, працювати в нотаріаті, адвокатурі, на контрактній службі в ЗСУ.

Тимчасові обмеження активного і пасивного виборчого права і можливість займати будь-які державні посади відносяться тільки до громадян, які мають громадянство країни-агресора. Такі обмеження тимчасові та справедливі, адже це питання нашої безпеки. І як показала історія з заступником міністра МВС Олександром Гогилашвілі – врегулювати питання множинного громадянства і ввести механізми безпеки необхідно якомога швидше.

Адже поки ми ігноруємо проблему, у нас величезна кількість таких "гогилашвілі" з російським громадянством у всіх гілках влади, ще й на найвищих посадах. Важко уявити, як вміло Росія як країна-агресор використовує такі цінні кадри для просування своїх інтересів на території України й для отримання необхідної Кремлю інформації. Так що чекати вже часу немає.

Законопроекти № 6368-1 та № 6369-1 – це наша можливість долучити світову українську діаспору до суспільного та політичного життя України, це можливість обміну знаннями та досвідом та активна інтеграція України в євроатлантичну та європейську спільноту. Вдячний своєму колезі Владиславу Поляку, який підтримав необхідність розробки законопроектів та долучився до законодавчої ініціативи.

І велика подяка нашій активній діаспорі, адже філософія законопроектів №6368-1 та №6369-1 – це результат спільних дискусій та обговорень проблематики множинного громадянства зі Світовим Конгресом Українців, СКУМО, Global Ukraine та українською громадськістю. Сподіваюся на таку ж підтримку і в сесійній залі від колег, щоб вже наступного року обіцянку Президента щодо легалізації множинного громадянства було виконано.