Дружба по расчету: о чем будут договариваться Меркель и Путин

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин встретятся в субботу 18 августа. Это будет их вторая встреча в этом году, на которой они обсудят войну на востоке Украины и в Сирии, а также строительство газопровода "Северный поток-2". Кроме того, политики могут затронуть более широкий спектр тем, включая заградительные импортные пошлины, введенные США. К чему могут привести эти переговоры – в материале РБК-Украина.

Ангела Меркель и Владимир Путин встретятся в субботу 18 августа в правительственной резиденции Мезеберг в 70 километрах от немецкой столицы. Здесь же в июне 2010 года Меркель принимала другого российского президента - Дмитрия Медведева. С ним немецкий канцлер договаривалась о создании комитета Россия-ЕС по вопросам внешней политики и безопасности, а также обсуждала формат разрешения приднестровского конфликта. Сейчас же вопросов, вынесенных в повестку дня встречи лидеров РФ и Германии, гораздо больше, чем восемь лет назад. Ключевые темы встречи: война на востоке Украины и в Сирии, а также строительство газопровода "Северный поток-2" в обход Украины.

Но в субботу, помимо официально анонсированных тем, Меркель и Путин могут затронуть вопросы, беспокоящие немецкий и российский бизнес - как реагировать на импортные пошлины США. "И Россия, и Германия пострадали от тарифов на алюминий и сталь, и оба опасаются последствий недавних мер Трампа против Турции", - отмечают аналитики The New York Times.

Директор программ по Центральной и Восточной Европе, России и Центральной Азии в Немецком совете международных отношений Штефан Майстер в комментарии NYT сказал, что не считает предстоящую встречу сигналом потепления в отношениях между Берлином и Москвой. Но, вместе с тем, Германия и Россия "имеют общие точки интересов, в которых они все чаще желают сотрудничать".

Миротворцы на Донбассе

Встреча в Мезеберге - вторая для Меркель и Путина в этом году. Предыдущая состоялась в мае в Сочи. Как и тогда, ключевая тема переговоров - Минские соглашения и введение миротворческой миссии на Донбасс.

"Ангела Меркель - сторонница выполнения Минских соглашений, и сама лично приложила много усилий, чтобы эти соглашения состоялись, чтобы они были действенными, и чтобы по ним продолжалась работа, - поделилась с РБК-Украина народный депутат Ольга Белькова (БПП). - Мы надеемся, что она как один из самых принципиальных европейских политиков сможет найти правильные слова, чтобы доказать, что сегодня Европа - единая, на стороне Украины и требует от России выполнения всех договоренностей по этим соглашениям".

На встрече с Меркель Путин в свойственной для РФ риторике будет рассказывать о нарушениях Минских соглашений украинской стороной, уверен экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко. Дипломат считает, что в вопросе введения миротворческого контингента ООН президент России, как и прежде, будет настаивать на нахождении "голубых касок" на Донбассе исключительно на российских условиях.

Напомним, российская сторона согласна на введение миротворцев ООН только на линию разграничения, и то в качестве охраны представителей ОБСЕ. К тому же Россия требует согласовать привлечение миротворческой миссии исключительно через прямой диалог с представителями самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Украина же настаивает на том, чтобы миротворцы размещались на всей неподконтрольной территории, включая границу Украины с Россией, и не намерена договариваться с "властью ДНР/ЛНР".

Вариант, который предложила Украина, позитивно воспринимают как в Германии, так и в США, Франции и Великобритании, говорит глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко. "Но, очевидно, что до результатов президентских выборов в Украине, а затем и парламентских, Путин не сделает никаких шагов, чтобы пойти на уступки. Он, наоборот, будет помогать тем политическим игрокам - его представителям, которые захотят использовать (в предвыборных целях, - ред.) и мирное урегулирование на Донбассе, и освобождение граждан", - сказала Гопко РБК-Украина.

Достичь компромисса в вопросе миссии ООН на Донбасс по итогам встречи Меркель с Путиным вряд ли удастся, полагает Константин Грищенко. "Если речь идет о ведении миротворческих сил не просто на линии соприкосновения, а все-таки о постепенном расширении их территориального мандата, то, опять-таки, возникает принципиальный вопрос - на каком этапе этот мандат будет распространяться на контроль за украинско-российской границей. Я думаю, что тут как раз Россия вряд ли пойдет на уступки", - считает дипломат.

Еще один важный вопрос - украинские политические заключенные в РФ. "Сегодня весь мир наблюдает трагедию, которая происходит вокруг тех, кто голодает в России в знак протеста против судебных дел. Безусловно, мы надеемся, что этот вопрос также будет обсуждаться", - отметила Ольга Белькова.

Энергетический шантаж

Президент Украины Петр Порошенко переговорил с Ангелой Меркель за два дня до ее встречи с Путиным. Как заявили в пресс-службе президента, они "обсудили ситуацию на Донбассе и дальнейшие усилия, в том числе миротворческие, для обеспечения прогресса в мирном урегулировании". Кроме того, во время их разговора речь шла об опасности строительства "Северного потока-2" для нашей страны. Этот газопровод Россия намерена построить в обход Украины по дну Балтийского моря, по которому российский "Газпром" планирует поставлять газ на европейский рынок. Немецкие власти дали свое согласие на реализацию этого проекта.

Как ранее писало РБК-Украина, если "Газпрому" удастся построить вторую ветку "Северного потока" до 2020 года, Украина может не только лишиться 2-3 млрд долларов платы за транзит российского газа по своей территории, но и фактически потерять свою газотранспортную систему.

Против новой ветки российского газопровода активно выступает не только Украина, но и США, Польша и страны Балтики. Петр Порошенко назвал "Северный поток-2" "троянским конем" Кремля против европейской энергетической и геополитической безопасности". А президент США Дональд Трамп заявил, что "пока Штаты защищают Европу от России, европейские страны платят РФ миллиарды за газ".

Долгое время Германия называла "Северный поток-2" исключительно экономическим проектом. Но после встречи с Порошенко в апреле Меркель заявила, что при оценке этого проекта нужно учитывать и политические факторы. Канцлер Германии неоднократно подчеркивала, что даже после запуска "Северного потока-2", Украина должна сохранить статус транзитера российского газа в Европу. Не исключено, что эти же обещания прозвучат и в ходе встречи с Путиным.

Важно понимать, что российская сторона неоднократно заверяла европейских партнеров, что транзит газа по территории Украины сохранится и после запуска "Северного потока-2". РБК-Украина, ссылаясь на информацию украинских дипломатов, уже сообщала, что этим заверениям в ЕС склоны верить. В то же время, это не мешает главе правления ПАО "Газпром" Алексею Миллеру открыто говорить о том, что после того, как "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию, объем транзита российского газа через Украину сократиться до 15 млрд кубометров. Сейчас же, согласно транзитному контрату от января 2009 года, Россия должна передавать в Европу по территории Украины не менее 110 млрд кубометров в год. Это означает, что запуск нового российского газопровода не только лишит украинский бюджет платы за транзит, но и создаст необходимость для нашего государства оптимизировать свои газотранспортные мощности, потратив на это сотни миллионов долларов.

"Россия неохотно, но соглашается с Германией, что транзит газа через Украину должен быть сохранен. Но только в объемах 10-15 млрд кубометров, - поясняет президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар. - Эта цифра ненамного отличается от нуля. При такой загруженности ГТС не будет работать как система. Будет работать только пара трубопроводов, а остальное станет ненужным". Чтобы обеспечить рентабельное состояние украинской ГТС, уровень транзита должен быть не менее 60 млрд кубометров, уточнил Михаил Гончар.

По мнению Константина Грищенко, заблокировать завершение строительства нового газопровода будет крайне сложно, поскольку "между Россией и Германией уже достигнуты договоренности, они союзники в вопросе строительства "Северного потока-2". К тому же Украина не приложила достаточно усилий, чтобы помешать реализации проекта, считает Грищенко. Вместе с тем, по мнению дипломата, общая позиция Москвы и Берлина в этом вопросе не означает, что Германия откажется от санкций против России и не будет настаивать на изменении поведения РФ в ряде других вопросов. "Просто это (транзит газа, - ред.) - та сфера, где интересы энергобезопасности, а, следовательно, и экономического благосостояния Германии, имеют приоритет", - добавил Грищенко.

Михаил Гончар, в свою очередь, отмечает, что шансы не допустить строительства газопровода все же есть, поэтому сопротивление не стоит прекращать. Но для этого, по словам эксперта, должна быть консолидированная позиция Украины и Еврокомиссии.

"Статья 274 Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом говорит о том, что Украина и ЕС должны консультироваться по вопросам использования имеющихся мощностей, в частности, газовых сетей. То есть, если у Украины есть свободные мощности, то сначала должны быть использованы они", - рассказывает Гончар. Параллельно, по его мнению, должно быть обеспечено общее давление Украины и Европейского Союза на Россию, чтобы она открыла путь для центральноазиатского газа через Украину.

Есть еще один вариант недопущения реализации проекта, считает эксперт. Он сводится к тому, что США введут санкции против компаний, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2". К слову, 19 июля в Верхнюю палату Конгресса поступил законопроект, который предусматривает санкции против партнеров проекта. В этой связи аналитики не исключают, что на встрече Меркель и Путин будут искать возможности обойти препятствия со стороны США. "Не исключаю, что Путин будет уговаривать Меркель создать общий российско-немецкий фронт против США", - предположил Михаил Гончар.

Константин Грищенко также полагает, что Меркель и Путин будут отрабатывать общую стратегию по поводу того, как преодолеть "препятствия в политической плоскости, которые создаются США и в частности администрацией Трампа".

Анна Гопко напомнила, что свое разрешение на строительство "Северного потока-2" еще не дала Дания. Проект в обход Дании выйдет намного дороже и потребует больше времени, уверена депутат. Учитывая, что действующий контракт на транзит газа через Украину у "Газпрома" заканчивается в 2019 году, по мнению Анны Гопко, еще многое зависит от нашей страны в этом вопросе.

"Сейчас россияне действительно вынуждены с нами договариваться, потому что иначе у них возникнет много проблем, они не будут иметь пути для сбыта своего газа в Европу", - прокомментировала она.

Миграционный кризис

Не менее проблемный вопрос, который планируют обсудить Путин и Меркель, - это Сирия и миграционный кризис. Как полагают собеседники издания, в контексте сирийского вопроса политики будут обсуждать возвращение беженцев на родину. К тому же этот вопрос обсуждался на недавней встрече главы МИД России Сергея Лаврова, начальника Генштаба РФ Сергея Герасимова с Ангелой Меркель и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

"Сделка, которая позволила бы некоторым из этих сирийских беженцев вернуться домой, могла бы укрепить положение Меркель. Учитывая роль Москвы в поддержке президента Сирии Башара Асада, это потребует участия России", - полагают аналитики издания NYT.

Для России очень важно продемонстрировать миру, что ее вмешательство привело к решению одного из наиболее острых конфликтов как минимум этого столетия, говорит Константин Грищенко. "И сейчас Россия будет предлагать, я так думаю, формулу, которая позволит, по крайней мере, какой-то части беженцев уже с некоторыми гарантиями возвращаться в Сирию", - считает дипломат.

"Если ситуация в Сирии не будет урегулироваться, то возможен новый поток беженцев в ЕС. Вокруг этого есть несколько игроков, которые имеют разные интересы, - говорит Анна Гопко. - Очевидно, задание Меркель - сделать все, чтобы ситуация не приводила к большей эскалации напряжения, которое выльется в новую волну беженцев, что усилит внутренний конфликт в ЕС из-за того, кто их будет принимать".

Кроме Сирии, есть еще проблема ливийских беженцев, говорит Гопко. Потому на встрече в субботу, по ее мнению, может быть несколько вопросов к обсуждению по конфликтам, где участвует Россия и в которых РФ "пытается продать свою роль разными способами и с разными интересами".