Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок

На данный момент в мире сделали уже больше 132 миллионов прививок от коронавируса или 1,7 укола на каждых 100 жителей Земли. Но сам по себе этот показатель мало о чем говорит. В странах-лидерах скоро вакцинируют уже половину населения, тогда как в большинстве государств прививочная кампания так и не началась. И в обозримой перспективе этот разрыв едва ли сильно сократится.

Гонка за лидером

Мировым лидером по интенсивности вакцинации стал Израиль. На 100 человек там сделали уже 62,6 укола. Но не стоит забывать, что фактически все ныне использующиеся вакцины требуют двукратного введения в организм человека, чтобы обеспечить его надежным иммунитетом.

По подсчетам New York Times, 39,2% израильтян уже получили хотя бы одну дозу препарата, а 23,4% – обе необходимых. Добиться таких успехов удалось за счет мощной медицинской системы в Израиле и особого соглашения с компанией Pfizer.

Все данные о ходе и последствиях вакцинации, а также прочая коронавирусная статистика без промедления передается производителю вакцины, компании Pfizer, для анализа. Pfizer, в свою очередь, оперативно обеспечивает израильтян вакциной.

Израиль в этом плане оказался очень подходящей страной для мониторинга эффективности прививок – небольшое государство с высокой плотностью населения. Власти Израиля собираются закончить вакцинацию всего взрослого населения уже до конца марта.

На втором месте в мире оказались Объединенные Арабские Эмираты с показателем в 62,6 укола на 100 жителей. В ОАЭ используются сразу четыре вакцины: Pfizer, Sinopharm, Sputnik V и AstraZeneca. При этом страна выбрала немного другую стратегию вакцинации, чем Израиль, пытаясь обеспечить хотя бы частичный иммунитет как можно большему количеству людей. В итоге, уже 42,2% жителей ОАЭ получили как минимум одну дозу препарата – результат выше, чем даже у Израиля.

На третьем месте неожиданно оказались Сейшельские острова – 40,5 уколов на 100 человек. Здесь большую роль явно сыграло маленькое население страны – на расположенном в Индийском океане архипелаге проживают менее 100 тысяч человек.

Далее с большим отрывом идут Великобритания и США – по 18,8 и 12,8 прививок на сто жителей соответственно.

Евросоюз же пока демонстрирует не столь выдающиеся успехи. Причем в разных концах ЕС вакцинация идет с очень разной скоростью. Относительно лучший результат у маленькой Мальты – 7,8 прививок на 100 жителей. Тогда как в Болгарии этот показатель хуже в десять раз – 0,8 уколов. В Германии сделали 3,9 прививки на 100 человек, во Франции – 3,1.

Явное отставание ЕС от Израиля, США и Великобритании стало поводом для острой критики в адрес его руководства. В качестве одной из причин европейские медиа выделяют общую бюрократическую неповоротливость Евросоюза, в сравнении с национальными правительствами.

Кроме того, в процессе переговоров с производителями много времени было потрачено на перестраховки и согласование компенсаций, на случай если поставки по каким-то причинам сорвутся. Долго торговались и за цены, которые, правда, в итоге оказались ниже, чем для США.

Европейским властям сейчас ставят в пример тех же британцев, которые недавно покинули ЕС. Лондон вел гораздо более рискованную политику закупок, но смог при этом обеспечить быструю вакцинацию населения.

Сыграли роль и форс-мажорные факторы. К примеру, январский пожар на индийском заводе AstraZeneca привел к тому, что компания не сможет выполнить свои обязательства по срокам и объемам поставок в ЕС. А Pfizer временно сократит отгрузку из-за модернизации производства.

Pfizer временно сокращает объемы поставок, а у AstraZeneca низкая єффективность против нового штамма (фото: GettyImages)

В итоге, Евросоюзу пришлось идти на экстренные шаги, до конца марта запретив вывоз вакцин со своей территории. "Цель этой меры – обеспечить своевременный доступ к вакцинам от коронавируса для всех граждан ЕС и решить проблемы с отсутствием прозрачности в экспорте вакцин за пределы ЕС", – сообщили в Еврокомиссии.

Несмотря на отдельные инциденты, вроде порчи мелких партий вакцины из-за несоблюдения температурного режима, с решением такой сложной логистической задачи, как вакцинация сотен миллионов человек, в развитых странах в целом справляются.

Большую опасность могут представлять новые штаммы коронавируса. К примеру, вакцина AstraZeneca показала лишь ограниченную эффективность против "южноафриканского" варианта COVID-19, по первым данным – лишь 10%. Но в компании обещают, что смогут адаптировать свою вакцину под новый штамм к осени.

Вакцинный эгоизм

Впрочем, многие страны мира сейчас озабочены не сбоями поставок, а тем, когда смогут раздобыть хоть какую-то вакцину. Особенно это касается, естественно, самых бедных государств Азии и Африки, которые никак не могли вмешаться в конкуренцию за дефицитный товар.

По оценкам The Economist, более 85 стран мира смогут провести всеохватывающую вакцинацию лишь к 2023 году. Пока их главная надежда – на международный механизм взаимопомощи COVAX. К концу года по этой линии должны распределить около 2 миллиардов доз вакцины, из которых 1,3 млрд достанутся 92 бедным странам.

Безусловно, после того, как развитые страны мира закончат свои программы вакцинации, они могут поделиться излишками с бедными, например, перепродав с дисконтом или вовсе бесплатно. Ведь, например, Канада законтрактовала в четыре раза больше вакцин, чем нужно для всего населения страны. Но слишком рассчитывать на это тоже не стоит.

Дальнейшее развитие пандемии пока неизвестно, и нынешняя волна вакцинации может оказаться не единственной. Власти Великобритании уже говорят о том, что прививаться от коронавируса, возможно, придется ежегодно, по примеру прививок от гриппа. И тогда накопленными запасами вакцин вряд ли кто-то захочет делиться, несмотря на регулярные призывы со стороны Всемирной организации здравоохранения.

Представители ВОЗ отмечают, что в современном мире ни одна страна не может чувствовать себя в эпидемической безопасности, пока весь мир не защищен от вируса, апеллируют к моральным и экономическим аспектам. Тем не менее, как и предсказывали в самом начале пандемии, во время кризиса каждая страна предпочитает думать в первую очередь о себе.

Опасный скептицизм

Пока спрос на вакцины существенно превышает предложение, об опасностях антивакцинаторских настроений (или даже обычного скептицизма к вакцинам) говорят не так много. А уровень таких настроений в целом по миру достаточно высок, хотя конкретные цифры отличаются от исследования к исследованию.

На позицию людей влияют и уже начавшиеся кампании по вакцинации. В позитивном ключе – если прививки публично делают себе политики, звезды и прочие лидеры мнений, в негативном – после сообщений о смертях среди тех, кому уже сделали укол.

Для достижения коллективного иммунитета нужно вакцинировать около 70% населения (фото: GettyImages)

И хотя ни в одном случае не доказана связь между вакцинацией от коронавируса и летальным исходом, антивакцинаторов это, конечно, не останавливает. Как и то, что сейчас прививают как раз старых и очень старых людей – и то, что какая-то часть из них уходит из жизни вполне ожидаемо.

Так, в Западной Европе лидером по антивакцинаторским настроениям является Франция – там не хотят прививаться 37% взрослых, согласно исследованию компании Kantar. Другие исследования дают еще более высокие цифры.

В Восточной Европе ситуация не лучше. Так, согласно недавнему опросу Gallup, только 30% жителей Болгарии собираются делать прививку, еще 24% – не определились. А декабрьское исследования Balkans in Europe Policy Advisory Group показало, что около 80% жителей Западных Балкан верят в конспирологические теории, связанные с коронавирусом. И около половины из них не собираются прививаться.

Все эти данные станут особо актуальными, когда страны начнут подходить к формированию коллективного иммунитета против COVID-19. Сейчас считается, что для этого необходимо, чтобы около 70% жителей страны переболели или вакцинировались от коронавируса. Но экспериментально эти данные никак не подтверждены.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи уже предупредил, что антивакцинаторские настроения могут стать помехой для коллективного иммунитета, для которого, по его прогнозам, иммунной защитой должны обладать от 70 до 85% жителей. При этом власти всех демократических стран подчеркивают, что вакцинация от COVID-19 будет сугубо добровольной.

В мире хватает вакцинных скептиков и антивакцинаторов (фото: GettyImages)

Что случится, если достичь высокого уровня вакцинации так и не получится? По мнению авторов статьи в авторитетном медицинском журнале The Lancet, в таком случае коронавирус станет эндемическим заболеванием, которое будет выходить на пик зимой и идти на спад летом.

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"Надо будет решать, следует ли проводить обязательную вакцинацию и внедрять иммунный сертификат для школы, колледжа или университета, а также для работы", – говорится в статье. Скептицизм в отношении вакцин ее авторы также считают вероятным препятствием для коллективного иммунитета.

В то время как в мире страны отчаянно конкурируют друг с другом за дефицитную вакцину, есть целое государство, официально отказавшееся от прививок от коронавируса. И это даже не КНДР или Туркменистан. Корейцы зарегистрировались в программе COVAX, а туркмены собираются вскоре запустить прививочную кампанию.

А вот власти 56-миллионной африканской страны Танзании от вакцин отказались, пишет Axios. Как заявил ее президент Джон Магуфули, стране вакцины не нужны, к тому же они не работают. Более того, по его словам, если бы "белый человек смог придумать вакцины", то уже были бы разработаны вакцины против СПИДа, рака и туберкулеза. Потому власти Танзании рекомендуют населению защищаться от инфекции травяными средствами и смесью имбиря с луком.

Но главная проблема в том, что в таком случае многомиллионное государство может стать как минимум всеафриканским резервуаром для вируса, где он сможет еще и беспрепятственно мутировать. Потому с таким подходом Танзания вполне может оказаться в международной изоляции. Как и другие государства, которые не смогут обеспечить массовую вакцинацию своих граждан.