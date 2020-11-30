Дорогие дороги: почему правоохранители заинтересовались имуществом главы Днепропетровского облсовета

Общеизвестный факт, что глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко и глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник занижают рейтинг президента в регионе, в частности, из-за срыва реализации "Большой стройки" – флагманского проекта главы государства. Речь, как правило, идет о школах, стадионах, детских садах, которые или строятся некачественно, или не строятся вообще.

По данным журналистов, на днях Национальное антикоррупционное бюро Украины возобновило начало расследование против главы Днепропетровской облрады Святослава Олейника по статье Уголовного кодекса 366-1 "Декларирование недостоверной информации". А главное следственное управление Государственной фискальной службы занялось гражданской женой Олейника Ириной Гуназой по статьям 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" и 212 "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)".

РБК-Украина разбиралось, что послужило интересом правоохранителей к фигуре Святослава Олейника и светит ли ему уголовная ответственность.

"Запасной аэродром"

Причина интереса к Олейнику со стороны НАБУ и Государственной фискальной службы – имущество его гражданской жены Ирины Гуназы. Именно по ней в ГФС, вероятно, открыли дело по статьям 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" и 212 "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)".

По информации РБК-Украина, в ГФС подсчитали, что законно Гуназа заработала всего 3,65 млн грн. И этих денег явно недостаточно для того, чтобы успешно обзавестись солидными активами – недвижимостью, земельными участками, компаниями за довольно короткий срок.

Для жителей Днепра давно не секрет, что Святослав Олейник состоит в отношениях с Ириной Гуназой, которая была соратницей политика долгие годы, и до сих пор числится как контактное лицо его партии "Украина майбутнього". У них есть двое несовершеннолетних дочерей, которые проживают с матерью в Словакии, а Олейник часто их навещает.

Активы, которые формально принадлежат Гуназе, впечатляют, о чем ранее писало РБК-Украина. В частности, гражданская жена Святослава Олейника владеет нескольким земельными участками в Днепропетровской и Киевской областях, Днепре, домовладениями в Днепре, нежилыми помещениями в Павлограде. А именно – земельными участками площадью 0,2551 га в Солонянском районе, домовладением площадью 67,6 кв.м и земельным участком площадью 0,0499 га на Балашовском спуске-1 в Днепре, нежилым помещением площадью 313 кв. м в Павлограде, домом на улице Солончаковой в Днепре, земельным участком площадью 0,055 га в Юбилейном, жилым домом площадью 63,5 кв. м и земельным участком площадью 0,12 га в Грушевато-Криничном, еще одним домом площадью 582,5 кв. м и земельным участком площадью 0,0376 га на Балашовском спуске-5, домом и участком площадью 0,15 га в Вишенках под Киевом и другими объектами недвижимости.

Еще более впечатляюще выглядит собственность Гуназы в Словакии. В городе Мартин у Гуназы есть нежилое помещение и участки площадью 1242 кв. м и 1019 кв. м. Кроме того, в Словакии Ирина владеет сельхозстроением и участком площадью 7117 кв. м, отелем Bagarova chata и земельными участками площадью 8206 кв. м в соседних Врутках.

Но главное то, что вся недвижимость, как в Украине, так и в Словакии, оказалась в собственности Ирины Гуназы в период с 2014 по 2019 год.

Растущие активы гражданской жены Олейника в Словакии обратили на себя внимание местных журналистов. Как пишет словацкая Finančné Noviny, после того, как Коломойский перестал быть губернатором и оказался под расследованием ФБР, Олейник начал рассматривать Словакию как "запасной аэродром".

Именно из Словакии ведет цепочка к небезызвестной компании "УПС". Дело в том, что Гуназа активно приобретала доли в бизнесах и основывала новые компании. Так, в 2012 году Гуназа приобретает словацкую компанию Arograf s.r.o., а в 2015 - Proxima s.r.o. Именно на последнюю зарегистрированы отель, земля и другая недвижимость Гуназы в Словакии.

История же Arograf тесно связана с Украиной. В 2016 году Arograf становится сооснователем ТОВ "Украинско-польское предприятие с иностранными инвестициями "УПС".

В итоге "УПС" стала центром строительного холдинга, компании которой за бюджетные средства ремонтировали школы, парки, спортивные комплексы и другие объекты социальной инфраструктуры. Однако, многие из них так и не были завершены.

В связи с этим, из-за возможных злоупотреблениях Олейника в НАБУ открыли еще одно дело. В частности, было зарегистрировало уголовное производство относительно оценки действий Олейника: как оказалось, он мог оказывать давление на правоохранительные органы с целью выведения из-под уголовного дела бывшего собственника компании Тараса Палия.

В начале ноября Высший Антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ продолжить расследование против Святослава Олейника пятилетней давности, когда он был заместителем председателя облгосадминистрации Игоря Коломойского. Именно в 2015 году подрядчика дорожно-ремонтных работ, фирму "УПС", в частности ее руководителей — Тараса Палия и заместителя городского головы Владимира Лысого — обвинили в махинациях на тендерах по ремонту и обустройству автодорог Днепра. В частности, им вменяли разворовывание 13 млн гривен на недостроенных дорогах. Причем наиболее активно обличал дорожные схемы Палия именно Святослав Олейник.

Тогда областная прокуратура заявила о передаче дела в суд. Возможное наказание — лишение свободы сроком от 2 до 5, запрет занимать определенные должности и штраф. Впрочем, в 2015 году дело о коррупции на ремонтах дорог закрыли, поскольку Лысый и Палий признали свою вину и компенсировали все убытки. И в том же 2015 году компания гражданской жены Олейника становится сооснователем "УПС".

Дорожный недодел

Таким образом, в истории дорожной компании начался новый этап – при Олейнике. Когда она начала получать еще больше тендеров, но при этом вызывать еще больше вопросов и претензий касательно качества работ.

Известно, что с 2017 года компания УПС отремонтировала три наиболее значимые для Днепропетровского региона автодороги государственного значения Н-08 (Днепр-Запорожье, отдельными участками), М-04 (Знаменка-Луганск-Изварино, отдельными участками) и на сегодня продолжает ремонт на трассе Р-73 / Н-08 –Никополь в рамках программы "Большая стройка".

Кроме того, эта компания проводила строительство и обустройство площадок для осуществления габаритно-весового контроля на трассах М-04 (Каменская развилка), Н-31 (р-н с. Партизанское).

На всех объектах за период ремонта и после него общественными активистами фиксировались многочисленные нарушения технологического процесса. Общественники выявили признаки разрушения уже после первого года эксплуатации. А на площадках ГВК, отремонтированных этим подрядчиком, признаки разрушения проявились через 6 месяцев эксплуатации.

О каждом объекте, пожалуй, стоит поговорить отдельно, подробно и с иллюстрациями. Потому что нет более показательных примеров бракоделства, чем фото дорог, которые взялась ремонтировать компания из окружения Святослава Олейника.

Так, текущий ремонт автодороги государственного значения Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье (через Кременчуг) – Мариуполь проводился в 2017-2018 годах. Ремонт проводили три компании – "Автомагистраль-Юг", "УПП ІІ УПС" и "Онур Конструкцион Интернешнл" на отдельных участках.

Разрушение начались и продолжается именно на тех участках, ремонт на которых проводился подрядчиком 2УПП ІІ УПС". В частности, были зафиксированы признаки ям, шелушения, сетка трещин, выступление битумных пятен и колейность, достигающая 6 сантиметров.

Первые признаки разрушения профильной общественной организацией были зафиксированы после 6 месяцев после введения дороги в эксплуатацию, о чем неоднократно писали СМИ. В дальнейшем качество дороги только ухудшалось – росла колейность, все больше выступали битумные пятна и образовывались трещины и ямы.

Во время визита президента в Днепропетровскую область в 2019 году

(фото: facebook.com)

12 июля 2019 года в Днепропетровскую область с рабочим визитом приезжал президент Владимир Зеленский, который также должен был проинспектировать качество работ компании "УПС". Тогда руководство компании Дмитрий Гончаров и Тарас Палий заявили, что готовы исправить недостатки, зафиксированные на трассе Н-08. И уже через две недели приступили к работам, которые должны были выполнить в соответствии с гарантийными обязательствами. Частично недостатки были устранены, но только частично.

В декабре 2019 года на этой автодороге, на границе Днепропетровской и Запорожской областей, начали появляться ямы площадью 1 кв.м и 0.5 кв. м. соответственно, глубина ям достигала 4-5 см.

Дело дошло до суда. Хозяйственный суд Днепропетровской области рассматривает по иску Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области к ООО "Украинский-польское предприятие с иностранными инвестициями УПС" с требованием осуществить устранение неровностей на автодороге Н-08, на основании акта проверки Дорожного контроля качества. На сегодня производство по делу приостановлено в связи с проведением экспертизы.

Иск в суд был подан в ноябре 2019, когда и.о. начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области был Владислав Животченко. После назначения Дмитрия Чумаченко начальником Службы автодорог в Днепропетровской области юристы Службы всеми правдами и неправдами затягивают процесс и игнорируют судебные заседания.

Еще один яркий пример того, как компании Олейника относятся к строительству дорог, важных для президентской программы "Большая стройка" – М-04 Знаменка – Луганск – Изварино (через Днепр).

Текущий средний ремонт проводился осенью 2017 года, подрядчиком также выступила компания "УПП ІІ УПС". Все те же трещины, ямы, битумные пятна, колейность, достигающая 3 сантиметров.

Как писали в СМИ, первые признаки разрушения Общественный совет при Службе автомобильных дорог в Днепропетровской области зафиксировал еще в августе 2019 года, а в ноябре 2019 признаки разрушения увеличились, о чем сообщали на на своем ютуб-канале активисты. Например, как компания, которую связывают с Олейником, откровенно халтурила.

По качеству работ на трассе М-04 Хозсуд Днепропетровской области также рассматривает дело против "УПС" по иску Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области. Но точно также, как и в случае с трассой H-08 юристы Службы при новом начальстве игнорируют подготовительные судебные заседания, скорее всего, с целью затягивания процесса.

Более того, по информации официального сайта Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области в мае 2020 года Общественный совет при этой Службе автодорог был распущен, очевидно, наверное, чтобы не задавали слишком много вопросов по поводу качества строительства дорог компаниями Святослава Олейника.

Следующая недоработка от "УПП ІІ УПС2 – автомобильная дорога госзначения Р-73 / Н-08 – Никополь. Долгое время эта дорога была худшей в Днепропетровской области, ее даже назвали "дорога смерти", поскольку на ней постоянно происходили ДТП, с пострадавшими пассажирами и разбитыми авто.

В 2018-2019 "УПС" ремонтировала отдельные участки этой дороги и продемонстрировала все тот же низкий уровень работ. Буквально через год эксплуатации были зафиксированы те же проблемы и признаки разрушения, что в предыдущих случаях. О чем сообщалось в официальном порядке.

В июне 2020 года подрядчик признала брак, допущенный при ремонте и исправил один участок в рамках гарантийного срока.

Чуть раньше, в марте 2020 года компания "УПС" в рамках президентской программы "Большая стройка" начала ремонт других участков трассы Р-73. Традиционно для себя с нарушением технологий.

Причем технологии нарушали даже в присутствии первого заместителя Начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александра Шефера, который прямо на месте предлагал активистам "закрыть глаза" на нарушения, обещая, что в дальнейшем подрядчик будет придерживаться правил и норм. Более того, в дальнейшем Шефер лично заявлял, что качество работ от "УПС" соответствует нормам, и таким образом легализовал брак в дорожных работах.

Миллионы на тендерах

В мае 2020 года был объявлен новый тендер на сумму более 400 млн гривен на ремонт трассы Р-73. И несмотря на все нарушения Начальник Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области дал компании "УПП ІІ УПС" положительный отзыв о качестве работ. В итоге компания, которая к тому времени изрядно прославилась на всю страну своими некачественными работами, получила тендер почти на полмиллиарда гривен.

Уже в июне 2020 года, после как активисты с команды "МС Днепр" зафиксировали очередное нарушение технологии на трассе Р-73, руководитель компании Тарас Палий напал на них.

Во время стычки Тараса Палия с активистами (фото из открытых источников)

Все заявления и обращения жителей Днепропетровской области таки услышали в "Укравтодоре" – его глава Александр Кубраков выдал отдельное поручение, в результате которого было выяснено, что при ремонте трассы Р-73 компанией "УПС" на участках, которые она строила и 2018-2019 гг., и этом году, был выявлен целый ряд несоответствий. Впрочем, компания и дальше продолжает ремонт этой трассы, с нарушениями и откровенным бракоделством.

В этом контексте, невольно задаешься вопрос – почему не удается найти управу на подобного рода халатность? Все очень просто. Во-первых, как уже упоминалось, конечным бенефициаром "УПС" небезосновательно считается глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник. Возможно, по этой причине глава ОГА лично проверяет качество работ на трассе Р-73 и заявляет о том, что компания развивается, обновляет технику и прочее, что абсолютно не соответствует действительности.

И, наконец, три площадки для осуществления габаритно-весового контроля, которые строились компанией "УПП ІІ УПС" в 2018-2019 годах за счет средств областного и городского бюджетов.

В марте 2020 проводилась инспекция площадок и было зафиксировано все то же самое, что и обычно можно увидеть на объектах, которые строит этот подрядчик, а именно признаки разрушений. Стоимость строительства именно этих двух площадок достигала 20 млн грн, а эксплуатировались они по своему назначению лишь 6 месяцев.

Акты несоответствия площадок требованиям профильного приказа

В июле 2020 в связи с общественным резонансом и заявлением президента о необходимости усиления мер по контролю за движением большегрузного транспорта, подрядчик за свой счет переделал обе площадки, но при этом все равно допустил ряд недостатков.

По состоянию на конец августа Служба автомобильных дорог области так и не провела проверку площадок на соответствие нормам Мининфраструктуры, поэтому меры по контролю за движением большегрузного транспорта в области и выполнения поручений президента Украины было сорвано.

Кстати, пока готовилась статья стало известно, что на отремонтированной менее полугода назад трассе Р-73/Н-08/ – Никополь уже появились разрушения.

И в тоже время Хозяйственный суд Днепропетровской области своим решением по иску компании "УПС" к Службе автодорог отменил пункт 2.7 договоров на ремонт двух трасс Днепропетровской области – Н-08 (Днепр-Запорожье) и М-04 (Знамянка-Луганск-Изварино) в части гарантийных обязательств на ремонт отменил гарантию на основание дорожного полотна указанных автодорог, а это значит, что все остальные несоответствия и признаки разрушения только отремонтированных дорог будут списываться именно на основу дорожного полотна.

Как видим, нарушение норм строительства и халтура для компании "УПС" явление систематическое. При этом компания продолжает выигрывать тендеры на сотни миллионов, а руководство области просто закрывает на это глаза.

Помимо этого, "УПС" получает подряды в рамках "Большой стройки" президента. А это означает, что некачественный ремонт дорог со стороны "УПС" бьет уже и по личному рейтингу главы государства. Ведь ассоциироваться объекты, строящиеся в рамках президентской программы, будут именно с ним. И хотя тучи над Олейником продолжают сгущаться, в виду дел в НАБУ и ГФС, его строительная компания продолжат дорожный недодел.