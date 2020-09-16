Дорогие дороги: почему в Ивано-Франковской области срывают "Большую стройку" президента

Фото: Виталий Федорив (facebook.com)

На днях ожидается визит президента Владимира Зеленского в Ивано-Франковскую область. По данным РБК-Украина, в команде президента наростает недовольство работой губернатора области Виталия Федорива. В частности, из-за ненадлежащего выполнения президентской программы "Большая стройка".

В преддверии местных выборов, которые запланированы на 25 октября, сложившаяся ситуация может существенно отразиться на поддержке президентской "Слуги народа" в регионе.

Кроме того, в июне Кабинет министр выделил Ивано-Франковской ОГА 500 млн грн на ликвидацию последствий наводнений.

О том, как местные чиновники распорядись этими средствами, и почему "Большая стройка", за которое в области отвечает глава ОГА Виталий Федорив, срывается – детальнее РБК-Украина.

Дорогие дороги

Владимир Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА) Виталия Федорива 24 апреля. До этого момента Федорив временно исполнял эти обязанности в связи с увольнением губернатора Дениса Шмыгаля из-за перехода на работу в Кабинет министров.

Для того чтобы убедиться, что национальная программа "Большая стройка" в Ивано-Франковской области буксует, достаточно посмотреть в каком состоянии на сегодня находятся объекты реконструкции и строительства.

Проблемы наблюдаются по всем направлениям - начиная от ремонта дорог и заканчивая реконструкцией больниц, школ, стадионов и детских садов.

Каждому кто ездил в последнее время по дорогам Ивано-Франковщины понятно, что Виталий Федорив, как глава ОГА, попросту не справился с задачей. Цифры также говорят о катастрофе с освоением денег и уровне проделанных работ в области.

На 2020 год в рамках президентской программы запланированы дорожные работы на 67 объектах дорог местного значения на сумму 398 гривен млн и на 11 объектах коммунальной собственности на сумму 20,6 млн. На данный момент по дорогам местного значения оплачено выполнение работ лишь на 37% годового плана, по коммунальным дорогам – 34%.

При этом, из Государственного дорожного фонда на казначейские счета Ивано-Франковской ОГА с учетом остатка субвенции 2019 года поступило по дорогам местного значения 288 млн грн, а по коммунальным дорогам – 15 млн.грн. Таким образом, неиспользованный ОГА остаток денежных средств по дорогам местного значения составляет 46% от находящихся на казначейских сетах, а по коммунальным дорогам 53%.

Причем проблемы зафиксированы на всех этапах процесса – начиная с тендерных процедур, заканчивая качеством выполненных работ. Так, из 78 запланированных объектов тендерные процедуры завершены лишь на 47 объектах, что составляет 60% (область входит в пятерку наихудших по Украине). При этом, на дорогах местного значения тендерные процедуры завершены на 38 объектах из 67, а на коммунальных дорогах – на 9 объектах из 11. Еще на 16 объектах тендерные процедуры не закончены, а по 15 объектам тендерные процедуры вообще не оглашены.

Исходя из этих цифр становится очевидно, что президентская программа в области находится на грани срыва и исправить все до запланированного окончания работ 25 октября просто невозможно.

Даже на тех объектах, где работы завершены – колоссальное отставание. В Ивано-Франковской ОГА во главе с Виталием Федоривым добились завершения ремонтов лишь на 18 объектах – чуть более четверти из всех. Дороги местного значения отремонтированы на 19% от плана, коммунальные дороги на 45%. Еще на 26 объектах (33% от плана) работы ведутся в настоящий момент. На 3 дорогах местного значения, несмотря на наличие подписанных договоров, работы вообще не начаты.

Поэтому не удивительно, что пока по всей стране идет масштабная стройка новых качественных дорог, и дорожная инфраструктура действительно преображается, на Ивано-Франковщине дороги по-прежнему в катастрофическом состоянии.

Лучше всего ситуацию с дорогами, особенно после наводнения (на борьбу с последствиями которого, напомним, Кабмин выделил 500 миллионов гривен, - ред.) описывают местные жители.

В частности, жители села Слобода отмечают, что до Марковки доехать нет никакой возможности, поскольку перед селом Рунгуры дорога размыта окончательно. На выезде из Коломыи местные жители также отмечают, что в Марковку доехать невозможно, разве что, на внедорожнике с лебедкой. Целые населенные пункты по-прежнему фактически отрезаны от областного центра.

Инфраструктура под вопросом

Не лучше ситуация сложилась и с реконструкцией приемных отделений в области. Ранее Кабмин утвердил реконструкцию и дооборудование 9 опорных больниц на Ивано-Франковщине, и до 25 октября планировалось провести работы, чтобы превратить старые приемные отделения в современные отделения оказания экстренной скорой помощи.

Однако, по состоянию на начало сентября с подрядными организациями было подписано только 2 договора. Причем реальная реконструкция предполагается только в Бурштынской центральной городской больнице, а в областной клинической больнице Ивано-Франковского облсовета запланированы только работы по подготовке помещения для размещения нового МРТ аппарата.

Фактически, за 45 дней до запланированной даты открытия новых отделений экстренной скорой помощи, при больших сложностях в выделении средств из Фонда борьбы с Covid-19, глава ОГА Виталий Федорив, получив в регион 72 млн грн не смог на 7 объектах из 9 даже подписать договора с подрядными организациями.

При том, что за средства госбюджета для области закупается новое высокоточное диагностическое оборудование на 254 млн грн - 7 компьютерных томографов, 2 эндоскопические установки и 2 ангиографа. А без проведенной реконструкции этих 9 приемных отделений это оборудование просто некуда будет поставить. В то же время, в области уверяют, что все 9 объектов будут сданы вовремя, 25 октября.

Без школ, стадионов и детских садов

На сегодня в области простаивают десятки объектов, которым до завершения ремонтов и строительства также еще далеко. Реконструкция школ, детских садов и спорткомплексов региона зависла, а то, что строится, часто находится в неудовлетворительном состоянии – из-за низкого качества работ.

Среди последних примеров – строительство модульного спортзала "Молодежный центр" в селе Короливка, Коломыйского райсовета, который готов менее, чем наполовину.

Строительство модульного спортзала "Молодежный центр" в селе Короливка

Кроме того, реконструкция детского садика в смт Богородчаны также остановилась. Местные жители говорят, что строительные работы на объекте не выполняются, а строителей уже давно не видели.

Реконструкция детского садика "Сонечко", смт Богородчаны

Еще одно затягивание сроков сдачи наблюдается на Яремчанской школе № 1. Строительство также давно не ведется. К этой школе еще на первом этапе было много претензий у проверяющих органов по качеству вентиляции отделке, сантехнике, электропроводке и т.д.

Реконструкция з достройкой Яремчанской школы № 1

В заброшенном состоянии находится и футбольное поле в селе Черниив, строительство которого также включено в "Большую стройку". За неполных два месяца существенных изменений не видно, о чем свидетельствуют фото. По сути, за это время подрядчики только установили бордюр и выложили тротуарную плитку.

Реконструкция футбольного поля в селе Черниив, Тисменицкого района Ивано-Франковськой области

Еще один подобный спортивный объект находится в селе Брошнив-Осада, Рожнятивского района. Помимо низкого качества построенного, сдача объекта также будет позже заявленного в планах.

Еще три объекта - лицей в селе Гавриловка, школа в селе Замуленцы и школа в городе Городенка – уже открылись после капремонта, но никакого обновления мебели и оборудования не произошло.

Собеседники РБК-Украина отмечают, что представитель президентской вертикали в области, глава ОГА Виталий Федорив, не владеет ситуацией в регионе, или даже намеренно саботирует процесс.