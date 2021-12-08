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"Дорога Единства". Как "Большая стройка" Зеленского сшивает Украину с запада на восток

Новина українською →
Киев, Среда 08 декабря 2021 10:10
"Дорога Единства". Как "Большая стройка" Зеленского сшивает Украину с запада на восток "Большая стройка" президента сшивает Украину с запада на восток (фото: facebook.com/velyke.bud)
Автор: Артем Горовенко

В 2021 году на навигаторах водителей в Украине появилась новая трасса. Официально она называется М-30 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка – Луганск – Изварино. Неофициальное название – "Дорога Единства".

Такой длинной трассы в Украине еще не было. Она проходит через 10 областей и, будто нить, сшивает всю страну от Львовской до Луганской области. Общая протяженность "Дороги Единства" – 1392,3 км. При этом для проезда от крайней западной в крайнюю восточную область это самый короткий маршрут.

&quot;Дорога Единства&quot;. Как &quot;Большая стройка&quot; Зеленского сшивает Украину с запада на восток

Символическое название

Новая трасса, разумеется, не взялась ниоткуда. В апреле правительство утвердило изменения в перечень автодорог, создав М-30 путем объединения двух существующих на тот момент автодорог: М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка и М-04 Знаменка – Луганск – Изварино.

Название "М-30" является символическим. Единственную дорогу, впервые объединившую восток и запад, назвали так по случаю 30-летия Независимости Украины.

"Вся наша философия направлена ​​на объединение Украины, и именно об этом инфраструктура. Мы хотим объединить запад и восток одной большой скоростной дорогой", – заявил президент Владимир Зеленский, являющийся инициатором инфраструктурной программы "Большая стройка".

Следовательно, "Дорога Единства" в 2021 году стала одним из флагманских проектов "Большой стройки". Большую ее часть охватили масштабные ремонты.

После того, как работы финишируют (а это будет вот-вот), магистраль полноценно разгрузит другие трассы с большой интенсивностью движения.

Маршрутный принцип

"Осенью мы ехали по М-30 на участке между Винницкой и Хмельницкой областями, где как раз проходил активный ремонт. Автомобили пропускали по полосе со старым покрытием, а на параллельной полосе уже завершали укладывать асфальт. Разница – как между небом и землей. Мы видели в разрезе этот новый дорожный "пирог" из нескольких слоев асфальта высотой почти с наш автомобиль – и глазам своим не верили, что такое может быть в Украине", – рассказывает киевлянка Ольга Швец.

Заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко рассказал, что часть трассы была восстановлена ​​в 2020 году. План на 2021-й стал более амбициозным – охватить ремонтом еще около 630 км, включая мосты и путепроводы.

Таким образом, "Укравтодор" воплощает одно из важнейших нововведений "Большой стройки" – ремонтировать дороги по маршрутному принципу.

"Мы не выбираем какую-либо пропорцию между областями. У нас другая задача. Если есть трасса, то мы хотим сделать ее по всем областям", – заявил в феврале на форуме "Украина 30. Инфраструктура" тогдашний глава Укравтодора, а ныне министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По состоянию на данный момент ремонт М-30 продолжается в восьми областях. Дорожники делают трассу почти вплотную к линии фронта – к Покровску Донецкой области, потому что 200 км "Дороги Единства" расположены на временно оккупированных территориях.

Таким образом, программой президента Зеленского заявлен амбициозный гештальт: кусок до Изварино на Луганщине доделать после того, как временно оккупированная территория вернется под контроль Украины.

Как сообщили на наш запрос в "Укравтодоре", на сегодня устроены выравнивающие слои покрытия и обеспечен безопасный проезд почти на 600 км автодороги. Полностью справиться с заявленным километражем планируют до конца года.

"По завершению ремонтных работ на "Дороге Единства" ожидаемый трафик будет достигать 40-50 тыс. автомобилей, это не только позволит сократить время в пути из Львовской в ​​Луганскую область по меньшей мере на 3 часа, но и разгрузит международные автодороги М-06 Киев – Чоп и М-03 Киев – Харьков – Довжанский, ныне самые популярные маршруты с правого на левый берег. Альтернативный путь – М-30 – позволит ослабить транспортную нагрузку этих самых больших дорог", – сообщил заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

Подробно о готовности дороги М-30

Итак, сейчас ремонты на Дороге Единства дорабатываются в таких областях – Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская и Донецкая.

Актуальная ситуация по состоянию на 7 декабря такова:

Львовская область. Проводится капитальный ремонт 43-километрового участка от начала автодороги М-30 в городе Стрый до границы области. На всей протяженности участка нанесен финишный слой покрытия. Продолжаются работы по организации дорожного движения и нанесению разметки.

Ивано-Франковская область. Ремонт проводится по всей протяженности Дороги Единства в пределах области. В настоящее время активно ведется реконструкция от границы со Львовской областью к Рогатину (16,9 км). От города Рогатин до границы с Тернопольской областью работы завершены (14,9 км).

Тернопольская область. Ремонтом охвачено 66,3 км автодороги. Ремонт 48,7 км финишировал. На этом участке восстановлено 6 мостов. Еще один мост в селе Городище капитально отремонтирован по отдельному тендеру. На 17,6-километровом участке капитального ремонта уже нанесен финишный слой покрытия и отремонтированы 3 моста. Последний участок, где продолжаются работы, – в черте города Бережаны.

&quot;Дорога Единства&quot;. Как &quot;Большая стройка&quot; Зеленского сшивает Украину с запада на восток

Хмельницкая область. Проводится реконструкция и капремонт в рамках контракта МФО по маршруту Хмельницкий – граница Винницкой области (протяженность участка – 42 км).

Черкасская область. В текущем году завершена реконструкция и текущий средний ремонт 2 участков общей протяженностью 10 км. Также идет текущий средний ремонт участка протяженностью 13 км. 7 км участка уже в финишном слое покрытия.

Кировоградская область. Завершены работы от границы с Черкасской областью до города Кропивницкий. Продолжаются работы на обходе Кропивницкого. Маршрут Кропивницкий — граница Днепропетровской области отремонтирован в предыдущие годы.

Днепропетровская область. Завершены работы по маршруту граница Кировоградской области – город Днепр. Завершается нанесение дорожной разметки по маршруту Днепр – Павлоград. Участки за городом Павлоград в направлении Донецкой области отремонтированы.

&quot;Дорога Единства&quot;. Как &quot;Большая стройка&quot; Зеленского сшивает Украину с запада на восток

Донецкая область. Участки перед городом Покровск и за городом Покровск восстановлены.

Кстати, в Днепропетровской области просто ремонтом не обошлись. Дорожники пригласили к сотрудничеству художников из Петриковской росписи, чтобы украсить остановки общественного транспорта.

&quot;Дорога Единства&quot;. Как &quot;Большая стройка&quot; Зеленского сшивает Украину с запада на восток

Выход к другим важным трассам

Стратегической особенностью "Дороги Единства" является то, что она пересекается с другими международными и национальными трассами Украины.

Так, в западной точке она начинается от Стрыя, через который проходит международная трасса М-06, в свою очередь ведущая от границы с Венгрией.

В центральной Украине М-30 выходит к трассе Н-14, ведущей в Николаев. Плюс она пересекает М-05 Киев – Одесса, ведущую к основному морскому порту страны.

Также М-30 является частью европейского маршрута E50.

Таким образом, есть большая вероятность того, что если водители следуют из одной области Украины в другую или в другую страну, они так или иначе выедут именно на "Дорогу Единства". Став свидетелями инфраструктурных перемен на украинских трассах.

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Владимир Зеленский инфраструктура Большая стройка
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