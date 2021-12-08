"Дорога Єдності". Як "Велике будівництво" Зеленського зшиває Україну із заходу на схід

У 2021 році на навігаторах водіїв в Україні з'явилася нова траса. Офіційно вона називається М-30 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка – Луганськ – Ізварине. Неофіційна назва – "Дорога Єдності".

Такої довгої траси в Україні ще не було. Вона проходить через 10 областей і, наче нитка, зшиває всю країну від Львівської до Луганської області. Загальна протяжність "Дороги Єдності" – 1392,3 км. При цьому для проїзду від крайньої західної до крайньої східної області це найкоротший маршрут.

Символічна назва

Нова траса, звісно, не взялася нізвідки. У квітні уряд затвердив зміни до переліку автодоріг, створивши М-30 шляхом об'єднання двох існуючий на той момент автошляхів: М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка та М-04 Знам'янка – Луганськ – Ізварине.

Назва "М-30" є символічною. Єдину дорогу, яка вперше поєднала схід та захід, назвали так з нагоди 30-річчя Незалежності України.

"Вся наша філософія спрямована на об'єднання України, і саме про це інфраструктура. Ми хочемо об'єднати захід і схід однією великою швидкісною дорогою", – заявив президент Володимир Зеленський, який є ініціатором інфраструктурної програми "Велике будівництво".

Відтак Дорога Єдності у 2021 році стала одним із флагманських проєктів "Великого будівництва". Більшу її частину охопили масштабні ремонти.

Після того, як роботи фінішують (а це буде от-от), магістраль повноцінно розвантажить інші траси з великою інтенсивністю руху.

Маршрутний принцип

"Восени ми їхали по М-30 на ділянці між Вінницькою і Хмельницькою областями, де якраз відбувався активний ремонт. Автівки пропускали по смузі зі старим покриттям, а на паралельній смузі уже завершували вкладати асфальт. Різниця – як між небом і землею. Ми бачили в розрізі цей новий дорожній "пиріг" із кількох шарів асфальту висотою майже з наш автомобіль – і очам своїм не вірили, що таке може бути в Україні", – розповідає киянка Ольга Швець.

Заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко розповів, що частина траси була відновлена у 2020 році. План на 2021-ий став більш амбітним – охопити ремонтом ще близько 630 км, включно з мостами та шляхопроводами.

У такий спосіб Укравтодор втілює одне з найважливіших нововведень "Великого будівництва" – ремонтувати дороги за маршрутним принципом.

"Ми не вибираємо якусь пропорцію між областями. У нас інше завдання. Якщо є траса, то ми хочемо зробити її по всіх областях", – заявив у лютому на форумі "Україна 30. Інфраструктура" тодішній голова Укравтодору, а нині міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Станом на зараз ремонт М-30 триває у восьми областях. Дорожники роблять трасу майже впритул до лінії фронту – до Покровська Донецької області, тому що 200 км "Дороги Єдності" розміщені на тимчасово окупованих територіях.

Таким чином програмою президента Зеленського заявлений амбітний гештальт: шматок до Ізвариного на Луганщині доробити після того, як тимчасово окупована територія повернеться під контроль України.

Як повідомили на наш запит в "Укравтодорі", сьогодні влаштовано вирівнюючих шарів покриття та забезпечено безпечний проїзд майже на 600 км автодороги. Повністю впоратися із заявленим кілометражем планують до кінця року.

"По завершенню ремонтних робіт на "Дорозі Єдності" очікуваний трафік сягатиме 40-50 тис. автомобілів, це не лише дозволить скоротити час у дорозі з Львівської до Луганської області щонайменше на 3 години, але й розвантажить міжнародні автошляхи М-06 Київ – Чоп та М-03 Київ – Харків – Довжанський, які нині найпопулярніші маршрути з правого на лівий берег. Альтернативний шлях – М-30 – дозволить послабити транспортне навантаження цих найбільших доріг", – повідомив заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

Детально про готовність дороги М-30

Отже, нині ремонти на Дорозі Єдності доробляються у таких областях – Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська та Донецька.

Актуальна ситуація станом на 7 грудня така:

Львівська область. Проводиться капітальний ремонт 43-кілометрової ділянки від початку автошляху М-30 у місті Стрий до межі області. На всій протяжності ділянки нанесений фінішний шар покриття. Тривають роботи з організації дорожнього руху та нанесення розмітки.

Івано-Франківська область. Ремонт проводиться на всій протяжності Дороги Єдності в межах області. Наразі активно ведеться реконструкція від межі з Львівською областю до міста Рогатин (16,9 км). Від міста Рогатин до межі з Тернопільською областю роботи завершено (14,9 км).

Тернопільська область. Ремонтом охоплено 66,3 км автошляху. Ремонт 48,7 км фінішував. На цій ділянці відновлено 6 мостів. Ще один міст у с.Городище капітально відремонтовано за окремим тендером. На 17,6-кілометровій ділянці капітального ремонту вже нанесено фінішний шар покриття і відремонтовано 3 мости. Остання ділянка, де тривають роботи, – у межах міста Бережани.

Хмельницька область. Проводиться реконструкція та капремонт у рамках контракту МФО за маршрутом Хмельницький – межа Вінницької області (протяжність ділянки – 42 км).

Черкаська область. У поточному році повністю завершено реконструкцію та поточний середній ремонт 2 ділянок загальною протяжністю 10 км. Також триває поточний середній ремонт ділянки протяжністю 13 км. 7 км ділянки вже у фінішному шарі покриття.

Кіровоградська область. Завершено роботи від межі з Черкаською областю до міста Кропивницький. Тривають роботи на обході міста Кропивницького. Маршрут Кропивницький — межа Дніпропетровської області відремонтовано у попередні роки.

Дніпропетровська область. Завершено роботи за маршрутом межа Кіровоградської області — місто Дніпро. Завершується нанесення дорожньої розмітки за маршрутом місто Дніпро — Павлоград. Ділянки за містом Павлоград у напрямку Донецької області відремонтовано.

Донецька область. Ділянки перед містом Покровськ та за містом Покровськ відновлено.

До слова, у Дніпропетровській області просто ремонтом не обійшлися. Дорожники запросили до співпраці митців з Петриківського розпису, аби ті прикрасили зупинки громадського транспорту.

Вихід до інших важливих трас

Стратегічною особливістю "Дороги Єдності" є те, що вона пересікається з іншими міжнародними та національними трасами України.

Так, у західній точці вона починається зі Стрия, через який проходить міжнародна траса М-06, що своєю чергою веде від кордону з Угорщиною.

У центральній Україні М-30 виходить до траси Н-14, що веде до Миколаєва. Плюс вона перетинає М-05 Київ — Одеса, що веде до основного морського порту країни.

Також М-30 є частиною європейського маршруту E50.

Таким чином, є велика імовірність того, що якщо водії прямують з однієї області України до іншої або ж до іншої країни, вони так чи інакше виїдуть саме на Дорогу Єдності. Ставши свідками інфраструктурних змін на українських трасах.