Доллар берет верх: из-за чего девальвирует гривна и что ждет валютный рынок к осени

В июле гривна потеряла по отношению к доллару почти 60 копеек. К концу месяца курс на межбанке вплотную приблизился к 26,8 гривен/доллар, вернувшись к уровню февральских и мартовских котировок. Финансовые аналитики не видят причин для стабилизации и укрепления гривны в ближайшее время, полагая, что самые низкие значения стоимости доллара в этом году уже позади.

Гривна на межбанковском валютном рынке со второй половины июля проигрывает американскому доллару по несколько копеек в день. Курс украинской валюты за последний месяц "просел" с 26,18 гривен/доллар до 26,75 гривен/доллар. Дороже, чем сейчас, доллар был еще в начале марта, когда на межбанке за него давали 26,8 гривен.

Курс гривны сбился с графика

Гривна в этом году стала терять позиции на валютном рынке раньше, чем предыдущие несколько лет. В летние месяцы украинская валюта обычно укреплялась или оставалась стабильной, а ослабевала только ближе к осени, не раньше августа.

В этом году на смещение сроков повлияло несколько факторов, указывают финансовые аналитики, опрошенные РБК-Украина. Во-первых, растет спрос на валюту у нерезидентов, которым Минфин на прошлой неделе погасил выпуск гривневых ОВГЗ. В начале года нерезиденты активно покупали гривневые облигации, продавая валюту на межбанке. Это позволило гривне укрепиться в ускоренном темпе с января по март. Теперь нерезиденты оказывают обратный эффект на рынок, покупая валюту за полученную от Минфина гривну.

"Бумаги погашаются и инвесторы предпочитают фиксировать прибыль и выводить инвестиции. Также участники рынка подстраиваются под сезонные колебания курса и начинают на них реагировать заранее, что естественным образом сказывается на рынке", - пояснил РБК-Украина начальник отдела продаж казначейских продуктов ОТП Банка Юрий Крохмаль.

Член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран отметил, что на украинском рынке очень мало инструментов с низкими кредитными рисками, чтобы удерживать валюту внутри страны. "Кроме ОВГЗ и облигаций "Кредобанка", на рынке нет нормальных инструментов, их нет даже в ближайшей перспективе. Раз удерживать нечем, а торговый баланс отрицательный, нас уже записали в группу стран со слабой валютой, и процесс оттока стартовал раньше, чем обычно у нас пропадает фактор сезонного затишья", - разъясняет Виталий Шапран.

Еще одна причина, повлиявшая на ослабление гривны, связана с возмещением НДС бизнесу. В конце месяца Госказначейство провело несколько крупных транзакций на счета компаний. "Возмещение НДС имеет двоякое влияние на валютный рынок. Ведь эти средства частично направляются на покупку иностранной валюты экспортерами. Кроме того, они используются экспортерами как оборотные средства, снижая необходимость "заводить" выручку в иностранной валюте в Украину", - написал в понедельник на своей странице в Facebook глава Совета НБУ Богдан Данилишин, комментируя валютные тренды июля.

Правда, в июле суммы НДС, возмещаемого из госбюджета, были несколько меньше, чем предыдущие месяцы. Из-за чего есть риск, что, накопив задолженность перед бизнесом, правительству в будущем придется возвращать налог крупными суммами, вливая на рынок чрезмерную гривневую ликвидность.

Доллар дешеветь не будет

Возобновление девальвационного давления на гривну также связано с ухудшением рыночных ожиданий, говорит главный экономист Альфа-Банка Украина Алексей Блинов. "Самым главным фактором является то, что Украина до сих пор так и не смогла заручиться внешним финансированием со стороны Международного валютного фонда для прохождения крупных выплат по государственному долгу, а время на это практически истекло", - констатирует Блинов.

Кроме сугубо украинских факторов, влияющих на динамику обменного курса, аналитики указывают на ряд внешних причин, почему гривна может дальше слабеть, а доллар укрепляться. К примеру, если Федеральная резервная система США в третий раз за год повысит базовую ставку. Это может случиться уже сегодня, 31 июля, на очередном заседании ФРС.

Напомним, в этом году регулятор уже дважды повышал ставку, реагируя на растущую инфляцию. Это привело к росту доходности американских гособлигаций и укреплению доллара, из-за чего интерес инвесторов к рисковым активам стал спадать. Соответственно, многие валюты развивающихся стран начали обесцениваться.

По мнению руководителя аналитического подразделения группы ICU Александра Вальчишена, несмотря на ожидания повышения ставки ФРС США, доллар сейчас находится в позиции, когда может "снова ослабеть или, по крайней мере, не расти". Однако, как отметил Виталий Шапран, ожидание роста ставки уже начало влиять на рынок не только по связке "гривна-доллар", но и "евро-доллар".

"В Киеве сейчас можно разместить депозит в долларах по ставке 3-5% годовых. Учитывая, что ставка ФРС будет уже больше 2%, то премия за наш украинский страновой риск выглядит мизерной и удержать валюту на нашем рынке будет очень непросто. Активы в гривнах даже с доходностью 17,5% и выше сейчас не так привлекательны, как раньше, особенно в свете непонятных перспектив работы с МВФ и отрицательного сальдо торгового баланса. Держателям таких высокодоходных гривневых активов лучше сейчас закрыть позиции по 26,6-26,7 на межбанке, чем ожидать осени с явными перспективами к девальвации", - говорит аналитик.

Еще одна возможная причина, почему гривна не будет укрепляться в краткосрочной перспективе, связана с ухудшением ценовой конъюнктуры для нашей страны на внешних рынках. "Сталь и железорудное сырье по ценам так и не восстановились после Рамадана. Очевидно, на рынок давят последствия торговой войны между США и КНР, а вот цены на наш основной импорт – нефть, растут. Также за последние две недели заметно упала стоимость кукурузы на мировых рынках, - поясняет Виталий Шапран. - За последние два месяца мы как бы растянулись на шпагате между экспортом и импортом, это привело к отрицательному сальдо торгового баланса, и это же видят держатели ОВГЗ".

Поводов для укрепления гривны сейчас все меньше, говорит собеседник. Если это и случится, то скорее в виде временных колебаний, а не как ярко выраженный тренд. "Если гривна удержится до конца августа в коридоре 26-27 гривен за доллар, то это уже будет фактором стабильности, который заслуживает позитивной оценки", - считает Виталий Шапран.

Юрий Крохмаль из ОТП Банка в свою очередь не исключает, что, несмотря на недавний рост стоимости доллара, рынок еще будет корректироваться на понижение. По крайней мере, пока не начался активный сезон у импортеров. К тому же, как обращает внимание эксперт, у аграриев начался сбор урожая и у них сейчас есть потребность в гривне. "Однако учитывая ожидания рынка, на сильное снижение курса (доллара, - ред.) рассчитывать не стоит. Самые низкие значения курса доллара, по всей видимости, в этом году мы уже прошли", - подытожил он.