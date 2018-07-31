Долар бере гору: чому девальвує гривня і що чекає на валютний ринок восени

У липні гривня втратила по відношенню до долара майже 60 копійок. До кінця місяця курс на міжбанку впритул наблизився до 26,8 гривень/долар, повернувшись до рівня лютневих і березневих котирувань. Фінансові аналітики не бачать причин для стабілізації і зміцнення гривні найближчим часом, вважаючи, що найнижчі значення вартості долара цього року вже позаду.

Гривня на міжбанківському валютному ринку з другої половини липня програє американського долара по кілька копійок в день. Курс української валюти за останній місяць "просів" з 26,18 гривень/долар до 26,75 гривень/долар. Дорожче, ніж зараз, долар був ще на початку березня, коли на міжбанку за нього давали 26,8 гривень.

Курс гривні збився з графіка

Гривня в цьому році стала втрачати позиції на валютному ринку раніше, ніж у попередні кілька років. У літні місяці українська валюта зазвичай зміцнювалася або залишалася стабільною, а слабшала тільки ближче до осені, не раніше серпня.

У цьому році на зміщення строків вплинуло кілька факторів, зазначають фінансові аналітики, опитані РБК-Україна. По-перше, зростає попит на валюту у нерезидентів, яким Мінфін минулого тижня погасив випуск гривневих ОВДП. На початку року нерезиденти активно купували гривневі облігації, продаючи валюту на міжбанку. Це дозволило гривні зміцнитися в прискореному темпі з січня по березень. Тепер нерезиденти створюють зворотний ефект на ринок, купуючи валюту за отриману від Мінфіну гривню.

"Папери погашаються і інвестори вважають за краще фіксувати прибуток і виводити інвестиції. Також учасники ринку підлаштовується під сезонні коливання курсу і починають на них реагувати заздалегідь, що природним чином позначається на ринку", - пояснив РБК-Україна начальник відділу продажів казначейських продуктів ОТП Банку Юрій Крохмаль.

Член Українського товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран зазначив, що на українському ринку дуже мало інструментів з низькими кредитними ризиками, щоб утримувати валюту всередині країни. "Крім ОВДП і облігацій "Кредобанку", на ринку немає нормальних інструментів, їх немає навіть у найближчій перспективі. Оскільки утримувати нічим, а торговельний баланс негативний, нас вже записали в групу країн зі слабкою валютою, і процес відтоку стартував раніше, ніж зазвичай у нас пропадає чинник сезонного затишшя", - пояснює Віталій Шапран.

Ще одна причина, яка вплинула на ослаблення гривні, пов'язана з відшкодуванням ПДВ бізнесу. В кінці місяця Держказначейство провело кілька великих транзакцій на рахунки компаній. "Відшкодування ПДВ має двоякий вплив на валютний ринок. Адже ці кошти частково спрямовуються на купівлю іноземної валюти експортерами. Крім того, вони використовуються експортерами як оборотні кошти, знижуючи необхідність "заводити" виручку в іноземній валюті в Україну", - написав у понеділок на своїй сторінці у Facebook глава Ради НБУ Богдан Данилишин, коментуючи валютні тренди липня.

Правда, в липні суми ПДВ, що відшкодовується з держбюджету, були трохи меншими, ніж попередні місяці. Через що є ризик, що, накопичивши заборгованість перед бізнесом, уряду в майбутньому доведеться повертати податок великими сумами, вливаючи на ринок надмірну гривневу ліквідність.

Долар дешевшати не буде

Відновлення девальваційного тиску на гривню також пов'язано з погіршенням ринкових очікувань, говорить головний економіст Альфа-Банку України Олексій Блінов. "Найголовнішим фактором є те, що Україна досі так і не змогла заручитися зовнішнім фінансуванням з боку Міжнародного валютного фонду для проходження великих виплат за державним боргом, а час на це практично вичерпаний", - констатує Блінов.

Крім суто українських чинників, що впливають на динаміку обмінного курсу, аналітики вказують на низку зовнішніх причин, чому гривня може далі падати, а долар зміцнюватиметься. Приміром, якщо Федеральна резервна система США в третій раз за рік підвищить базову ставку. Це може статися вже сьогодні, 31 липня, на черговому засіданні ФРС.

Нагадаємо, в цьому році регулятор вже двічі підвищував ставку, реагуючи на зростаючу інфляцію. Це призвело до зростання прибутковості американських держоблігацій і зміцнення долара, через що інтерес інвесторів до ризикових активів став спадати. Відповідно, валюти країн, що розвиваються, почали знецінюватися.

На думку керівника аналітичного підрозділу групи ICU Олександра Вальчишена, незважаючи на очікування підвищення ставки ФРС США, долар зараз перебуває в позиції, коли може "знову ослабнути або, принаймні, не рости". Проте, як зазначив Віталій Шапран, очікування зростання ставки вже почало впливати на ринок не тільки по зв'язці "гривня-долар", але і "євро-долар".

"В Києві зараз можна розмістити депозит у доларах за ставкою 3-5% річних. Враховуючи, що ставка ФРС буде вже більше 2%, то премія за наш український ризик виглядає мізерною і утримати валюту на нашому ринку буде дуже непросто. Активи в гривнях навіть з прибутковістю 17,5% і вище зараз не такі привабливі, як раніше, особливо в світлі незрозумілих перспектив роботи з МВФ і негативного сальдо торгового балансу. Власникам таких високоприбуткових гривневих активів краще зараз закрити позиції по 26,6-26,7 на міжбанку, ніж чекати осені з явними перспективами до девальвації", - говорить аналітик.

Ще одна можлива причина, чому гривня не буде зміцнюватися в короткостроковій перспективі, пов'язана з погіршенням цінової кон'юнктури для нашої країни на зовнішніх ринках. "Сталь і залізорудна сировина за цінами так і не відновилися після Рамадану. Очевидно, на ринок тиснуть наслідки торговельної війни між США і КНР, а от ціни на наш основний імпорт – нафту, зростають. Також за останні два тижні помітно впала вартість кукурудзи на світових ринках, - пояснює Віталій Шапран. - За останні два місяці ми як би розтягнулися на шпагаті між експортом та імпортом, це призвело до негативного сальдо торгового балансу, це ж бачать власники ОВДП".

Приводів для зміцнення гривні зараз все менше, каже співрозмовник. Якщо це і станеться, то швидше у вигляді тимчасових коливань, а не як яскраво виражений тренд. "Якщо гривня втримається до кінця серпня в коридорі 26-27 гривень за долар, то це вже буде фактором стабільності, який заслуговує позитивної оцінки", - вважає Віталій Шапран.

Юрій Крохмаль з ОТП Банку в свою чергу не виключає, що, незважаючи на недавнє зростання вартості долара, ринок ще буде коригуватися на пониження. Принаймні, поки не почався активний сезон у імпортерів. До того ж, як звертає увагу експерт, у аграріїв розпочався збір урожаю і у них зараз є потреба в гривні. "Однак враховуючи очікування ринку, на сильне зниження курсу (долара, - ред.) розраховувати не варто. Найнижчі значення курсу долара, напевно, в цьому році ми вже пройшли", - підсумував він.