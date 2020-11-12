Доллар атакует. Каким будет курс гривны до конца года

Гривна укрепилась в ноябре (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс гривны к доллару в ноябре внезапно укрепился. Импортеры сократили спрос на валюту, готовясь к новой волне карантина, а иностранные инвесторы не так активно "сбрасывают" госдолг, как ожидалось.

Банкиры и аналитики все же считают, что доллар отыграет утраченные позиции. Торги на межбанке за последние два дня это подтверждают. Каким будет курс к концу года, и что на него будет влиять – в материале РБК-Украина.

Политическая обстановка и слухи об усилении карантина в Украине последние недели оказывали на валютный рынок больше влияния, чем сугубо экономические факторы.

В начале ноября курс гривны к доллару обновил двухлетний максимум, достигнув 28,6 гривен/доллар. Это даже выше, чем было в марте, когда валютный рынок лихорадило из-за локдауна. Уже после пика в течение нескольких дней котировки откатились до 28,10 гривен/доллар.

Такая траектория курса указывает на то, что резкая девальвация гривны в сентябре-октябре была вызвана преимущественно психологическими факторами из-за негативных новостей, уверена аналитик инвесткомпании Concorde Capital Евгения Ахтырко.

"В отсутствие отрицательного новостного фона колебания курса валют под действием изменения спроса и предложения происходили, однако были бы не такими сильными", – полагает она.

Резкая девальвация, по словам директора департамента казначейства Идея Банка Ярослава Кабина, была вызвана как минимум двумя ключевыми факторами.

Во-первых, экспортеры, получив возмещение НДС, смогли придержать валютную выручку и не выходили на рынок с продажей долларов и евро. А, во-вторых, решение КСУ по антикоррупционным законам дало плохой сигнал участникам рынка и международным партнерам.

"Благодаря активным действиям Нацбанка с продажей валюты удалось избежать дальнейшего роста котировок. Более того, уже начиная с 5 ноября, гривна резко укрепилась до уровня 28,10 гривен/доллар", – указал Кабин.

Что вызвало резкую смену настроений на валютном рынке?

Отчасти помогли квартальные налоговые платежи, для оплаты которых компаниям нужна гривна. Кроме того, как уточнил эксперт Идея Банка, свою роль сыграло падение спроса на валюту со стороны импортеров на фоне новостей об усилении карантина.

Бизнес, понимая, что население, как и в начале года, снова начнет экономить, опасаясь потери доходов и работы, вынужден пересматривать свои планы и сокращать поставки импортной продукции в страну. А потому компаниям требуется меньше валюты для торговых сделок.

"Новости о возможном карантине могут повлиять на импортеров потребительских товаров. Они будут ожидать, что снизится потребительская активность, и это может отразиться на их планах", – подтвердила Евгения Ахтырко.

Изменение баланса на валютном рынке на прошлой неделе было достаточно резким и неожиданным, признает старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович. У аналитиков, скорее, было ожидание, что спрос на валюту будет расти, в том числе из-за нерезидентов, которые продают гривневые ОВГЗ и взамен скупают инвалюту.

"Но чрезмерный спрос, имевший место в конце октября после решения КСУ относительно незаконного обогащения, похоже, довольно быстро иссяк. А выход нерезидентов был довольно умеренный – всего 70 миллионов долларов", – пояснил аналитик.

Курс гривны к доллару, по его оценкам, может сместиться еще дальше в сторону 28 гривен/доллар, но не превысит эту отметку. В дальнейшем, как прогнозирует Тарас Котович, котировки по паре гривна/доллар вернутся в коридор 28,5-29.

В Идея Банке ожидают примерно такой же курс, как и эксперты ICU, допуская постепенное "проседание" украинской валюты. "До конца ноября мы ожидаем курсовой коридор 28,10-28,50 гривен/доллар с плавной девальвацией до уровня 29 гривен/доллар на конец года", – подтверждает Ярослав Кабин.

В Concorde Capital на конец ноября ожидают курс в пределах 28,4 гривен/доллар.

Какие у гривны перспективы? Если ориентироваться на практику последних нескольких лет, в начале года курс гривны обычно укреплялся под влиянием сезонных факторов. В прошлом году также поспособствовали нерезиденты, заводя в страну валюту и покупая украинский госдолг. Сейчас же из-за проблем в мировой экономике у инвесторов заметно снизился аппетит к рисковым активам, которыми для них являются и гособлигации Украины.

Как будет в следующем году – вопрос открытый. Ведь ключевой угрозой финансовой стабильности остается слабо прогнозируемая ситуация с пандемией. Решение правительства ужесточить карантин, ограничив работу бизнеса в выходные дни, не добавляет оптимизма ни компаниям, ни гражданам.

На что ориентируется правительство? Проект бюджета на следующий год Минфин считал исходя из среднегодового курса 29,1 гривен/доллар и курса на конец 2021 года 28,8 гривен/доллар. Впрочем, забегать наперед и смотреть дальше конца этого года, говоря о курсе, едва ли имеет смысл.

До сих пор нет ясности насчет дальнейшего сотрудничества с МВФ и другими внешними кредиторами. Их займы могли бы сильно помочь правительству, частично решив проблемы с финансированием бюджета и поиском денег на выплату долгов.

К тому же есть риски, связанные с традиционными бюджетными выплатами в конце года. И хотя уже сейчас понятно, что Минфин не выйдет на запланированный дефицит в 300 млрд гривен, гривневая ликвидность (расчеты с подрядчиками по бюджетным проектам, всевозможные соцвыплаты, надбавки, премии бюджетникам и т.д.) последующие несколько недель все же будет расти.

Часть этих денег окажется на валютном рынке, усилив девальвацию, как это бывало прежде. И Кабмину с его проблемами по наполнению бюджета это, возможно, даже будет на руку. Причем даже если эффект девальвации станет ощутим в первые месяцы 2021 года.

Более слабая гривна позволит, с одной стороны, собрать больше налогов и пошлин на импортные товары, с другой, – ускорит рост цен внутри страны и тем самым поможет собрать больше НДС, акцизов и других налогов.