Долар атакує. Яким буде курс гривні до кінця року

Гривня зміцнилася у листопаді (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс гривні до долара у листопаді раптово зміцнився. Імпортери зменшили попит на валюту, готуючись до нової хвилі карантину, а іноземні інвестори не так активно "скидають" держборг, як очікувалося.

Банкіри і аналітики вважають, що незабаром долар відвоює втрачені позиції. Торги на міжбанку за останні два дні це підтверджують. Яким буде курс до кінця року, і що на нього буде впливати – у матеріалі РБК-Україна.

Політична обстановка і чутки про посилення карантину в Україні останні тижні чинили на валютний ринок більше впливу, ніж суто економічні фактори.

На початку листопада курс гривні до долара оновив дворічний максимум, досягнувши 28,6 гривень/долар. Це навіть вище, ніж було у березні, коли валютний ринок лихоманило через локдаун. Вже після піку протягом декількох днів котирування знизились до 28,10 гривень/долар.

Така траєкторія курсу вказує на те, що різка девальвація гривні у вересні-жовтні була викликана переважно психологічними факторами через негативні новини, упевнена аналітик інвесткомпанії Concorde Capital Євгенія Ахтирко.

"У відсутність негативного новинного фону коливання курсу валют під впливом зміни попиту і пропозиції відбувалися, проте були б не такими сильними", – вважає вона.

Різка девальвація, за словами директора департаменту казначейства Ідея Банку Ярослава Кабіна, була викликана як мінімум двома ключовими чинниками.

По-перше, експортери, отримавши відшкодування ПДВ, змогли притримувати валютну виручку і не виходили на ринок з продажем доларів і євро. А, по-друге, рішення КСУ щодо антикорупційних законів дало поганий сигнал учасникам ринку і міжнародним партнерам.

"Завдяки активним діям Нацбанку з продажем валюти вдалося уникнути подальшого зростання котирувань. Більш того, вже починаючи з 5 листопада, гривня різко зміцнилася до рівня 28,10 гривень/долар", – зазначив Кабін.

Що викликало різку зміну настроїв на валютному ринку?

Частково допомогли квартальні податкові платежі, для оплати яких компаніям потрібна гривня. Крім того, як уточнив експерт Ідея Банку, свою роль зіграло падіння попиту на валюту з боку імпортерів на тлі новин про посилення карантину.

Бізнес, розуміючи, що населення, як і на початку року, знову почне економити, побоюючись втрати доходів і роботи, змушений переглядати свої плани і скорочувати поставки імпортної продукції в країну. А тому компаніям потрібно менше валюти для торгових угод.

"Новини про можливий карантин можуть вплинути на імпортерів споживчих товарів. Вони будуть очікувати, що знизиться споживча активність, і це може відбитися на їх планах", – підтвердила Євгенія Ахтирко.

Зміна балансу на валютному ринку минулого тижня була досить різкою і несподіваною, визнає старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович. У аналітиків, швидше, було очікування, що попит на валюту буде зростати, в тому числі через нерезидентів, які продають гривневі ОВДП і натомість скуповують валюту.

"Але надмірний попит, що мав місце у кінці жовтня після рішення КСУ щодо незаконного збагачення, схоже, досить швидко вичерпався. А вихід нерезидентів був досить помірний – всього 70 мільйонів доларів", – пояснив аналітик.

Курс гривні до долара, за його оцінками, може зміститися ще далі в бік 28 гривень/долар, але не перевищить цю позначку. Надалі, як прогнозує Тарас Котович, котирування по парі гривня/долар повернуться в коридор 28,5-29.

В Ідея Банку очікують приблизно такий самий курс, як і експерти ICU, допускаючи поступове "просідання" української валюти. "До кінця листопада ми очікуємо курсовий коридор 28,10-28,50 гривень/долар з плавною девальвацією до рівня 29 гривень/долар на кінець року", – підтверджує Ярослав Кабін.

У Concorde Capital на кінець листопада очікують курс у межах 28,4 гривень/долар.

Які у гривні перспективи? Якщо орієнтуватися на практику останніх декількох років, на початку року курс гривні зазвичай зміцнювався під впливом сезонних факторів. У минулому році також посприяли нерезиденти, заводячи в країну валюту і купуючи український держборг. Зараз же через проблеми у світовій економіці в інвесторів помітно знизився апетит до ризикових активів, якими для них є і держоблігації України.

Як буде наступного року – питання відкрите. Адже ключовою загрозою фінансової стабільності залишається слабо прогнозована ситуація з пандемією. Рішення уряду посилити карантин, обмеживши роботу бізнесу у вихідні дні, не додає оптимізму ні компаніям, ні громадянам.

На що орієнтується уряд? Проект бюджету на наступний рік Мінфін рахував виходячи з середньорічного курсу 29,1 гривень/долар і курсу на кінець 2021 року 28,8 гривень/долар. Втім, забігати наперед і дивитися далі кінця цього року, говорячи про курс, навряд чи є сенс.

Досі немає ясності щодо подальшого співробітництва з МВФ та іншими зовнішніми кредиторами. Їхні позики могли б дуже допомогти уряду, частково вирішивши проблеми з фінансуванням бюджету і пошуком грошей на виплату боргів.

До того ж є ризики, пов'язані з традиційними бюджетними виплатами у кінці року. І хоча вже зараз зрозуміло, що Мінфін не вийде на запланований дефіцит у 300 млрд гривень, гривнева ліквідність (розрахунки з підрядниками за бюджетними проектами, всілякі соцвиплати, надбавки, премії бюджетникам і т. д.) наступні кілька тижнів все ж буде рости.

Частина цих грошей опиниться на валютному ринку, посиливши девальвацію, як це бувало раніше. І Кабміну з його проблемами наповнення бюджету це, можливо, навіть буде на руку. Причому навіть якщо ефект девальвації стане відчутний у перші місяці 2021 року.

Більш слабка гривня дозволить, з одного боку, зібрати більше податків і зборів на імпортні товари, з іншого, – прискорить зростання цін всередині країни і тим самим допоможе зібрати більше ПДВ, акцизів та інших податків.