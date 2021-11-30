Долговая яма. Кто из бизнесменов-банкиров больше всего должен Фонду гарантирования вкладов

Согласно данным Фонда гарантирования вкладов, за первые три квартала 2021 года сумма погашения требований кредиторов составила более 3 млрд грн. По состоянию на 1 октября 2021 фондом подано 69 исковых заявлений по 44 банкам. Общее количество ответчиков, связанных лицами этих банков, – 816 человек. Общая сумма исковых требований составляет 97 млрд грн.

Кроме того, фонд предъявил 26 гражданских исков в уголовных производствах в отношении 19 банков, рассмотрение которых продолжается. Общее количество гражданских ответчиков – 58 человек. Общая сумма предъявленных требований составляет 15,9 млрд грн.

Но все эти цифры не отменяют печальных прогнозов – уже через 10 лет дефицит средств фонда составит более 80 млрд грн. И что примечательно, такому плачевному положению фонд обязан нескольким бизнесменам-банкирам — Николаю Лагуну, Константину Жеваго, Григорию Гуртовому, Леониду Климову. Их же банки получали наибольшие объемы рефинансирования от НБУ.

"Банкопад" 2014-2017: чьи долги раздает фонд

В начале 2014 года в Украине было 180 банков. Согласно официальной статистике НБУ, в течение трех лет было признано неплатежеспособными 88 банков.

Чистка банковской системы была высоко оценена МВФ, однако очень больно ударила по Фонду гарантирования вкладов, который не успевал удовлетворять пострадавших вкладчиков.

Напомним, на удовлетворение требований кредиторов неплатежеспособных банков по Фонду направляются средства, полученные в результате управления и продажи имущества (активов) этих банков. Учитывая низкое качество активов, реальная стоимость которых в разы ниже номинальной, многочисленные требования кредиторов остаются неудовлетворенными из-за недостаточности имущества таких банков.

Соответственно, в 2014-2017 годах фонд привлек 70 млрд грн от Национального банка и Министерства финансов Украины под рыночные 10-14% годовых.

Сегодня фонд уже вернул более 43 млрд грн, полностью рассчитавшись с Нацбанком. Но долг еще достаточно большой – по состоянию на 1 апреля 2021 года состоит из задолженности по векселям, выданным в обмен на гособлигации в 2015-16 годах в сумме 68,9 млрд грн.

Общая задолженность, которую фонд должен уплатить в декабре 2031 года, составляет 111,1 млрд грн, из которых 64,16 млрд грн — начисленные проценты. По расчетам рабочей группы при Совете по финансовой стабильности, фонд не сможет накопить средства в таких объемах. Дефицит средств фонда составит более 80 млрд грн.

Львиную долю обязательств фонд получил "благодаря" десяти лопнувшим банкам – на них приходится 89,6 млрд грн долгов перед вкладчиками. К примеру, 15,8 млрд грн досталось от "Дельта Банка", 10 млрд грн – "Финансы и Кредит", 4,8 млрд грн "Платинум Банк", 4,2 млрд грн – "Имексбанк", 3,8 млрд грн – "Финансовая инициатива", 3,7 млрд грн – "Надра", 2,9 млрд грн – "Форум", 2,7 млрд грн – "Хрещатик", 2,6 млрд грн – "Брокбизнесбанк".

Самым ярким антигероем здесь оказался собственник "Дельта Банка"Николай Лагун: имущество экс-банкира на 700 млн грн арестовано по решению суда, кредиторы же потеряли почти 36 млрд грн.

Рефинанс для олигархов

В начале 2014 года вкладчики начали активно забирать деньги из украинских банков, а заемщики – тянуть с обслуживанием кредитов. Банки пошли в НБУ за рефинансированием. Только "Дельта" с декабря 2013-го по апрель 2014-го получила почти 8,7 млрд грн. Как сообщила впоследствии Генпрокуратура, "Дельта" конвертировала 4,1 млрд грн "рефинанса" и отправила $535 млн на зарубежные счета 12 связанных компаний.

В 2017 из 45,2 млрд грн задолженности неплатежеспособных банков перед НБУ, 37,7 млрд грн приходилось на 5 украинских олигархов, о чем сообщила Валерия Гонтарева, отчитываясь в Верховной раде о своей деятельности на должности главы Нацбанка.

"Наша страна должна знать своих так называемых "героев" в лицо, поэтому приведу вам список неплатежеспособных банков — крупнейших должников по кредитам рефинансирования и имена их экс-владельцев, потому что это очень известные в нашей стране олигархи и бизнесмены", — заявила тогда Гонтарева.

Среди "лидеров", по ее словам, банк "Надра" Дмитрия Фирташа, который должен Национальному банку по кредитам 9,8 млрд грн, Николай Лагун, который должен по кредитам "Дельта банка" 8 млрд грн, Константин Жеваго и его банк "Финансы и кредит" должен НБУ 6,3 млрд грн, Леонид Климов, который до сих пор является народным депутатом и даже входит в Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности должен 3,4 миллиарда гривен по кредитам "Имекс-банка". Все остальные банки должны 7,5 млрд грн.

"Банкротство банка не означает, что теперь эти горе-владельцы полностью свободны от долгов свои банков. Государственные деньги нужно возвращать — и точка", — добавляла Гонтарева.

Тогда же она сообщила, что Национальный банк направил в правоохранительные органы 12 заявлений о совершении преступления акционерами этих банков. Также инициировано 44 судебных дела по взысканию задолженности этих банков перед НБУ по имущественным и финансовым поручителям.

А судьи кто?

Однако спустя почти 5 лет никто из названых должников не оказался на скамье подсудимых. Кто-то в лучшем случае, скрывается от правоохранительных органов за рубежом, а кто-то продолжает активно работать в Украине и даже выступать на форумах об успешном бизнесе. Как, например, бизнесмен Василий Хмельницкий, купивший за 1,43 млрд гривен на аукционе Фонда госимущества завод "Большевик". Как сообщает издание "Зеркало недели", средства на покупку 35 га земли под предприятием могли быть получены в результате "вымывания" денег из обанкротившегося банка "Крещатик".

"Весь 2015 год и вплоть до 1 апреля 2016 года они получали кредиты на свои компании, а также продавали банку "мусорные" облигации. По официальной оценке, из банка выведены порядка 7 миллиардов гривен. Перевожу: Хмельницкий и Иванов украли из банка "Хрещатик" миллиарды гривен перед тем, как его положить", – цитирует издание экономического журналиста Сергея Лямца.

По его словам, средства из обанкротившегося банка были выведены для реализации строительных проектов.

При этом долги Фонда гарантирования вкладов перед вкладчиками почти в два раза превышают сумму сделки по заводу "Большевик" и составляют 2,7 млрд грн. Их заплатят украинские налогоплательщики. Как и заплатят 15,8 млрд грн долгов Николая Лагуна, который на аффилированные компании вывел из собственного банка более 4 млрд грн.

Пока в судах рассматриваются десятки исков Фонда гарантирования вкладов на почти 100 млрд грн главные виновники событий продолжают вести бизнес в Украине и попадать на страницы журналов как успешные бизнесмены.