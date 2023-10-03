Дмитро Олексієнко: З України роблять Північну Корею — мінімум приватного права і максимум податків

Як за допомогою касових апаратів знищують ФОПів, хто насправді керує економікою України та чому бізнес не підтримує голову податкового комітету Верховної ради Данила Гетманцева — в інтервʼю РБК-Україна розповідає член правління ICC Ukraine, член Ради Асоціації платників податків України Дмитро Олексієнко.

— В передвиборчій кампанії президент Володимир Зеленський виписав чимало пунктів щодо майбутніх економічних реформ. Наскільки виконана ця програма зараз?

— Економічна програма не тільки невиконана, а виконана навпаки. Що я маю на увазі: з України роблять інвестиційно непривабливу країну в плані оподаткування. Обіцяли менше держави в житті людини, а у нас вийшло — ще більше держави. Досі не зроблена обіцяна заміна з податку на прибуток на податок на виведений капітал.

Складається враження, що писали програму одні люди, а реалізувати її довірили іншим - голові фінансового комітету Верховної ради Данилу Гетманцеву, який до того, як прийти в команду президента був відкритим противником податку на виведений капітал.

— Однак законопроєкт щодо податку на виведений капітал зареєстрований?

— Так, справді. Про те він в підвішеному стані, бо Гетманцев нікуди його не рухає. Тобто, формально, якщо скажуть, а ви ж обіцяли — він покаже законопроєкт і скаже, все є, але поки що не на часі, бо в нас війна. От і все.

— Чи були ще виконані якісь обіцянки з передвиборної програми в економічному блоці?

— Були хороші обіцянки. Наприклад, "ухвалимо стратегію поступового зменшення єдиного соціального внеску", натомість ми бачимо, що ставку жодного податку зменшувати не збираються. Або "на законодавчому рівні гарантуємо незмінність чинних умов оподаткування для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб", а зараз ФОПів просто знищують, видавлюють з країни, змусили всіх перейти на касові апарати. РРО у виконанні Гетманцева – це не просто видати чек з продажу, потрібно вести повний товарний облік, а це вже не спрощена система.

Нещодавня ініціатива Гетманцева, щодо переходу на так звану польську модель оподаткування ФОПів з податком до 20%, це взагалі приховане скасовування спрощеної системи для усієї сфери послуг в країні. В результаті таких дій вітчизняний бізнес буде або активно релокуватись за кордон, або піде в тінь.

У 2022 році українці відкрили в Польщі близько 16 000 індивідуальних підприємців (ФОП), а у першому півріччі 2023-го їх було майже 14 000. Це лякаючи цифри, якщо ж Гетманцеву вдасться проштовхнути свою "польську" ініціативу то відтік бізнесу збільшиться у рази, що матиме руйнівні наслідки для економіки.

— Чи правда, що є якщо людина хоче закрити ФОП, то має прийти самостійно в податкову і принести документи?

— Так, останнє ноу-хау податкової – призначення документальних перевірок тим ФОПам, які виїхали з країни та подали заявку на припинення підприємницької діяльності. Це роблять навмисне, і запровадили от такі штучні перепони, щоб люди не могли закрити ФОП та продовжили платити податки та штрафи при відсутності діяльності.

— Ви неодноразово згадуєте про очільника комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Однак це ж відповідальність профільного міністерства?

— Нещодавно міністру фінансів ставили таке ж саме питання. Яка роль Гетманцева в управлінні податковою, БЕБ, митницею, якщо цим має опікуватись міністерство? Міністр фактично підтвердив, що Данило Олександрович усім керує. Жодна нарада в податковій не обходиться без нього, всі семінари з платниками податків лише за його присутності. Я не бачив, щоб, наприклад, податкова окремо щось собою представляла.

— Це добре чи погано?

— Ми зараз бачимо дуже багато затримань в різних регіонах України. Всі ці затримання пов’язані з "вирішенням питань" щодо блокування або розблокування податкових накладних. Практично раз в тиждень затримують податківця, який бере хабар за втручання або не втручання в податкову. Це або схема, яку Гетманцев бачить і нічого не робить, або ж він і є співучасником/організатором цієї схеми.

— Хіба схем блокуванням податкових накладних раніше не було?

— За часів керівництва міністра фінансів Ігоря Уманського, який заявив про схему зі "скрутками", екс-голови ДПС (Державної податкової служби, — ред.) Олексія Любченка та в.о. голови податкової служби Євгена Олейнікова бізнес так масово не блокували. Після того, як вони пішли з посади, а замість них прийшли люди Гетманцева — всі блокування повернулись, у таких масштабах, яких не було ніколи. Майже половина бізнесу, якій працює з ПДВ, стикається з блокуванням та змушений якось вирішувати це питання, це наймасштабніша корупційна схема, яка повернулась та існує зараз в Україні.

— Як на вашу думку вирішити питання з ПДВ-накладними?

— В такому вигляді ця система не повинна працювати. В нас блокування відбувається з презумпцією винуватості платника, тобто як податкова вирішить так і зробить. А це неправильно. Блокуватись накладна має на певний час і за цей час саме податкова має довести, що кредит фіктивний, а не платник податку. Але в нас все відразу блокують. Це привело до того, що з ПДВ працювати фактично неможливо. Вже навіть нова спеціальність у нас з’явилася - шукають бухгалтерів з розблокування податкових накладних.

— Чи понесе хтось за це відповідальність?

— За схему "скруток" з ПДВ на чотири мільярди гривень на місяць, які викрив свого часу Уманський, ніхто не поніс відповідальності, попри суспільний резонанс та створення слідчої комісії у Верховній раді. Екс-очільник податкової служби Сергій Верланов, при якому схема "розквітла", встиг виїхати в Німеччину до висунення йому підозри, тому скоріше за все про нього всі забудуть. Чи понесе хтось відповідальність зараз – питання риторичне.

— До речі, правда, що діючий виконуючий обов’язків податкової раніше був помічником Гетманцева?

— Нібито це помічник у минулому, але всі прекрасно розуміють, що це означає. Зараз є чутки, що на конкурсі перепризначать чергового виконуючого обов’язків керівника податкової і знову ж оберуть якусь помічницю Гетманцева. Це звісно немає значення, бо неважливо, кого оберуть — керувати буде Гетманцев.

— Якщо я правильно розумію, за головою податкового комітету ВР зараз закріплені три органи влади: митниця, податкова та БЕБ. Проте жоден з них немає повноцінного керівника. Чому так відбувається і яка безпосередня роль Гетманцева, на вашу думку?

— Це дуже зручна схема, щоб люди були "підвішені на ниточках". Це дозволяє в будь-який момент раптом що замінити їх. А керує цим усім Гетманцев. Хоча за канонами управління державою виконавча, законодавча та судова гілки влади мають бути чітко відокремлені, а у нас узурпація. Це небезпечно для держави. Останній раз така ситуація в Україні була за часів Януковича, коли формування та реалізація податкової та митної політики були зосереджені в одних руках – керівника так званого Мінздоху Клименка.

— До речі, щодо безпеки. Багато років помічником регіонала Сівковича, який нині обвинувачений у державній зраді, був саме Данило Гетманцев. Чи є ризики, що Сівкович може використовувати колишні робочі контакти в Україні для розгортання мережі агентів?

— Минулого року декілька десятків мільйонів гривень ПДВ відшкодували компаніям Сівковича. Тобто, ми знаємо, що ця людина зрадник, працює в ФСБ, проти нього введені санкції, а тут в Україні його компаніям відшкодовують ПДВ з державного бюджету… А хто в нас керує податковою? Я сподіваюсь, що всі причетні були допитані.

— Як думаєте, чому немає реакції на найвищому рівні?

— Значить, всіх влаштовує. Гетманцев робить з України Північну Корею або Росію. Мінімум приватного права — максимум податків. Будується тоталітаризм замість парламентської республіки. Корупція посилюється, бізнес вкотре говорить, щоб відсторонили Гетманцева від управління економікою нашої країни, але реакції немає.

— Наскільки це для правлячої партії може бути в політичному плані фатально?

— Побачимо. Сподіваюсь, ця ситуація склалась внаслідок того, що президенту просто не до податкової політики під час війни з Росією. Але в цей час конкретні кроки в зміні нашого податкового законодавства робляться саме на користь РФ.

— Наприклад?

— Гетманцев провів норму щодо впровадження спеціальних GPS-датчиків на нафтобазах. Як результат — росіяни в перші дні війни били виключно по повних нафтобазах. Вся інформація щодо кількості пального та його розташування була в податкової. В них була вся інформація, щодо того, де повна цистерна, а де ні. Навіщо? Ніхто не розумів тоді, а от зараз все ясно.

Другий приклад. Через вже згадану фіскалізацію ФОПів на початку повномасштабного вторгнення почались проблеми з готівкою, і як наслідок у населення виникла проблема з доступом до їжі, товарів, послуг ФОПів, бо виплат йшли на картки, а готівка була майже недоступна.

Також в зоні відповідальності Гетманцева – блокування програми фінансування 5-7-9 для українського бізнесу, який бере участь у виробництві зброї. Цей закон було змінено лише через майже півроку після повномасштабного вторгнення, і то завдяки іншим депутатам.

А щодо промосковської риторики очільника фінансового комітету Верховної ради в численних інтерв’ю – достатньо відкрити Вікіпедію або сайт Миротворець. Я дуже сподіваюсь, що випробування українців на міцність припиниться і всім діям та висловлюванням Гетманцева буде дана належна правова оцінка.