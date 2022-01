Дмитрий Шимкив: Украине нужны свои вакцины, и украинская фарма способна организовать их производство

COVID-19 стал неотьемлемым фактором последних двух лет во всех сферах экономики. Фармацевтический рынок не стал исключением: коронавирус оказался для него тяжелым испытанием. О том, каким для украинской фармы был 2021 год, как на рынок повлияла новая реальность, как украинским лекарствам выйти на рынки ЕС, о цифровых решениях в отрасли и переговорах с государством на предмет украинского производства вакцины от COVID-19 – в интервью РБК-Украина рассказывает глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

– Каким для украинской фармы был 2021 год? Как в целом на рынок повлияли ограничения, связанные с пандемией COVID-19?

– В 2021 году на рынок по-прежнему влиял COVID-19. Структура потребления лекарств менялась по мере того, как мир больше узнавал о вирусе и методах терапии. Это время не было легким для фармкомпаний. В чем отличие пандемии от эпидемии – это глобальное явление, и перебои в поставках неизбежны. Поэтому мы заранее позаботились о закупках импортного сырья и комплектующих. Что еще важнее поставок – люди. "Дарница" старалась обезопасить сотрудников: офисный персонал переводился на дистанционную работу, были перестроены многие процессы на производстве, проведена кампания по вакцинации.

Если говорить о цифрах, то в 2021 году фармацевтический рынок Украины вырос более чем на 20%. В 2022 году рост также будет выражаться двузначным числом. Предполагаем, что повысится внимание к постковидному синдрому, а также к хроническим заболеваниям, которые пандемия отодвинула на второй план.

– С какими показателями "Дарница" закончила 2021 год? Насколько это совпадает с поставленными планами?

– В 2021 году "Дарница" увеличила выручку на 20%, что составляет порядка 725 млн грн. Каждая седьмая упаковка лекарств на аптечных полках Украины выпущена нами, так что компания удерживает позицию главного производителя лекарственных средств для населения. За год произвели 176,5 млн упаковок, вывели на рынок 22 новых бренда и 48 наименований. Плюс к этому завершили 3 клинических исследования и еще 3 ведем к финалу. Переехали в новый инновационный офис, до 73 % подняли долю перерабатываемых отходов, создали в компании Службу по медицинским вопросам – как видите, пандемия не тормозила нашу работу.

Точно так же системно, как к бизнесу, "Дарница" относится к благотворительности. В течение года помогали более чем 60 организациям, среди которых "СОС детские города Украины", Украинский католический университет, фонд помощи онкобольным детям "Таблеточки", фонд "Даун синдром", всемирная благотворительная инициатива "Щедрый вторник" и многие другие.

– За последнее время в "Дарнице" провели ребрендинг и поменяли курс развития на создание международного бренда. Как идет процесс выхода компании на международные рынки?

– Ребрендинг – лишь небольшая часть перемен внутри компании, но он дает важный сигнал потребителям и партнерам о том, куда движется "Дарница". Новый стиль понятен всем. Он показывает наши намерения развиваться за счет инноваций, продолжать исследования и разработку.

Сейчас "Дарница" экспортирует препараты в 15 стран мира. Это страны ЕС, СНГ, Ближнего Востока. В наших планах – развитие новых направлений, выход на рынки Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.

– По данным Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA), украинская фарма является одной из наиболее подготовленных с технологической точки зрения к расширению экспорта в страны ЕС, однако процент экспорта в эти страны крайне низкий. Что поможет Украине упростить доступ на рынок ЕС для медицинской продукции?

– Украинские фармпроизводители за последние пять лет вложили более $400 миллионов в техническое обновление. Они поставляют лекарства в полсотни стран мира, но экспорт в ЕС затрудняет длительное обсуждение с Европейским Союзом признания сертификатов GMP (Good Manufacturing Practice), выданных в Украине. Эти документы подтверждают соответствие производства и контроля лекарственных средств надлежащим требованиям.

Мы вынуждены проходить в ЕС повторные проверки и контроль качества партий лекарственных средств. Это требует ресурсов и снижает нашу конкурентоспособность. Убрать дополнительные барьеры может заключение с ЕС соглашения по промышленным товарам АСАА (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products). В 2013 году подобный документ Евросоюз подписал с Израилем, признав результаты GMP-сертификации израильского регулятора.

Считаем, что лидеры украинского фармацевтического рынка сделали все от них зависящее. Теперь ждем усилий государства по внедрению равных, прозрачных, гармонизированных с европейскими правил производства лекарств и надзора за ним. Это не только усилит наши экспортные позиции, но и даст пациентам в Украине дополнительные гарантии качества лекарств.

– Ранее вы говорили, что "Дарница" рассматривает возможность покупки предприятия или создания совместного производства в странах ЕС или на североамериканском направлении. Были ли какие-то интересные предложения?

– Конечно, были. Компания "Дарница" провела ряд due diligence (выявление и оценку рисков). В некоторых вопросах мы находимся в переговорном процессе. Говорить об этих проектах пока преждевременно.

– "Дарница" много средств выделяет на модернизацию производственной инфраструктуры, диджитализацию и фармацевтические исследования. Как оценить, насколько оправданы такие инвестиции? Как они сейчас влияют на построение бизнес-процессов в компании?

– Каждый год "Дарница" инвестирует около 300 млн грн в модернизацию производства, в диджитализацию и разработку продуктов. Чтобы быстрее и качественнее принимать решения, ввели корпоративное хранилище данных и современную систему визуализации отчетности. Подстегнули процессы с помощью новой системы электронного документооборота. Модернизировали серверное оборудование, внедрили новые модули корпоративной системы ERP, автоматизировали процессы контроля качества производства и жизненного цикла.

Положительной отдачи много, назову для примера один результат. В частности, благодаря цифровой трансформации и оптимизации бизнес-процессов запуск и регистрация новых продуктов занимают теперь не 30, а 18 месяцев.

Нашей особой гордостью остается складской комплекс. Построенный совместно с немецкой компанией Schäfer Nolan, это единственный в украинской фармацевтике полностью роботизированный склад: 12 ярусов на 10 тысяч паллет.

Дмиртрий Шимкив (фото: пресс-служба)

– Как подобная диджитализация процессов влияет на штат компании? Есть риск, что многие позиции будут роботизированы? Есть ли это в планах компании?

– "Дарница" обновляется технически, чтобы повышать эффективность своих сотрудников, а не заменять их машинами. Диджитализация и роботизация позволят компании в будущем расти при том же штате за счет увеличения продуктивности, скорости принятия решений и разработок новых продуктов.

– Планирует "Дарница" использовать цифру и во взаимоотношениях с клиентами, покупателями? Как в целом в украинский рынок интегрируются мировые тренды health-индустрии?

– В дополнение к аккаунтам в Instagram, Facebook и TikTok запустили Telegram-канал "Дарниця": просто про здоров’я". Развиваем shop-in-shop и онлайн-маркетинг с партнерскими аптечными сетями. Прямо сейчас тестируем бета-версию монобрендовой онлайн-аптеки.

– Опыт прошлого года показал: чем сильнее национальная фарма, тем безопаснее чувствует себя государство. Возможно ли в Украине полностью локализовать фармпроизводство?

– Полностью локализовать все фармацевтическое производство в Украине вряд ли получится. В то же время производство всех ключевых препаратов массового потребления в Украине возможно. Украинская фармацевтическая отрасль в состоянии удовлетворять потребности не только собственных граждан, но и жителей других регионов.

– Были ли у вас переговоры с государством на предмет украинского производства вакцины от COVID-19? Интересовались ли у компании производственными возможностями для реализации такого проекта?

– Без сомнения, Украине нужны свои вакцины, и украинская фарма способна организовать их производство. "Дарница" подала ряд заявок на участие в международных проектах по производству вакцин от COVID-19. Мы находимся в постоянном диалоге с правительством о поиске оптимальных путей решения данной задачи. Уверены в том, что мощности "Дарницы" в состоянии обеспечить потребность в инновационных вакцинах от COVID-19 всего региона и других развивающихся стран.

По примерной оценке, инвестиции в такой проект составляют $10–20 миллионов, а его продолжительность – около двух с половиной лет. Но вопрос в дальнейшей реализации вакцины. В тендерах украинские производители с небольшими объемами выпуска должны будут конкурировать с мировыми гигантами, которые производят миллионы доз, имеют сильные позиции на мировом рынке и развитую сеть сбыта.

Важно, чтобы государство предоставило гарантии выкупа определенных объемов вакцины. Это сделает прогнозируемым возврат инвестиций и даст гарантии инвесторам. Только так Украина сможет обеспечить себе вакцинную независимость в долгосрочной перспективе.

– За последние два года взаимоотношения работодателя и сотрудников очень сильно изменились: стало больше удаленной работы, онлайн-коммуникации. Как с этими вызовами справляется "Дарница"?

– Важно, чтобы каждый сотрудник имел право голоса, чувствовал свою причастность к целям компании. Так, мы запустили сеть Workplace от Facebook, которая объединяет тысячу наших людей в единую команду.

Разумеется, на время пандемии мы ввели возможность удаленной работы для тех подразделений, которые не должны находиться на производстве физически. Кроме того, сотрудники "Дарницы" могут учиться онлайн в HMX/Harvard Medical School.

– Судя по всему, коронавирус и его штаммы с нами надолго. Изменилась ли с этим как-то стратегия развития компании?

– Пандемия изменила отношение людей к здоровью, своему и своих близких. Наша стратегия предполагает изучение потребностей покупателей, связанных с постковидными проблемами, и соответствующее расширение продуктового портфеля. В октябре–ноябре 2021 года мы провели потребительское исследование, чтобы выяснить отношение общества к пандемии, вакцинам и постковидному синдрому. Также запустили портал postcovid.darnitsa.ua, где собираем мировые данные о последних новостях науки и медицины по этой теме.

– Какие планы у "Дарницы" на 2022 год? Как будете расширять продуктовый портфель? Есть ли в этом перечне препараты для лечения коронавируса?

– Традиционно планируем расширять свое присутствие на рынке Украины и агрессивно развивать экспортные направления. Мы хотим сохранить экспертные позиции "Дарницы" в кардиологии, неврологии, решении проблем боли. Видим потребность на рынке в препаратах для лечения ковида и постковидных симптомов, поэтому будем работать и в этом направлении тоже.

Мощная отечественная фармацевтическая компания "Дарница" является важной составляющей национальной биобезопасности Украины. В 2022 году мы намерены сохранять лидерство в этом направлении.

– Чего ожидать на украинском фармрынке в следующем году? Какие тренды будут доминировать?

– В следующем году ковид останется частью нашей жизни, а значит, необходимо будет лечить и постковидный синдром. Очевидно, что пандемия будет стимулировать развитие электронной торговли, адресной доставки и телемедицины.

Сейчас активно обсуждаются изменения, которые касаются рекламирования лекарственных средств. Если они будут приняты, инвестиции в маркетинговом миксе будут перераспределены с рекламы на дистрибуцию. Безусловно, на индустрию повлияют и планы государства по внедрению электронного рецепта. Надеемся, что оно пройдет постепенно, поскольку видим тут как большие возможности, так и определенные риски для пациентов.