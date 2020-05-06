Дискредитирует Зеленского: почему Степанов стал кадровой ошибкой Зеленского

Обещания и реальность

"С первых дней президентства я получаю совершенно полярную информацию. Одни уверяют, что реформа – панацея, другие – что это смерть. Нам была нужна беспристрастная и объективная оценка. Не диванных экспертов, а топовых отечественных медиков. Мы создали рабочую группу, куда вошли академики, профессора и заслуженные врачи нашей страны. Они совместно с новым руководством Минздрава проанализировали положение вещей. Правда заключается в том, что реформа имеет как большие плюсы, так и очевидные минусы", - сказал Владимир Зеленский во время своего видеообращения в понедельник, 4 мая.

Среди прочего, президент отметил, что нынешняя задача - "сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки". Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы. Все это вызвало массу вопросов и куда меньше ответов.

В то же время, собеседники издания отмечают, что столь резкая критика медреформы связна еще и с тем, что страна оказалась не готова к внедрению второго этапа.

"Из-за этого в правительстве вполне серьезно обсуждают остановку ее действия, по всей вероятности, отсрочка продлится до конца года. Карантин и пандемия также подвели к этому решению", - сказал собеседник в правительстве.

Помимо объективных причин, связанных с ситуацией в стране и мире, подлинными мотивами внесения корректив в ход медреформы называют также непоследовательную кадровую политику власти (и связанную с ней частую смену министров здравоохранения). Еще одна из причин - отсутствие должного опыта и профессионализма у нового министра Максима Степанова.

Здесь также стоит напомнить, что Степанов сменил на посту Илью Емца, который не проработал на должности и месяца. Во время голосования за его отставку, в кулуарах Верховной рады депутаты отмечали, что тот не сработался с нынешним премьером Денисом Шмыгалем и не был профессиональным политиком (из-за чего даже за месяц успел несколько раз оскандалится неоднозначными заявлениями), но "хотя был опытным хирургом" и человеком "из системы".

Степанов же хоть и имеет медицинский диплом, в отрасли практически не работал. Кроме того, ранее он ни разу публично не излагал свое видение развития украинской медицины, а заступив на пост ожидаемо поддержал риторику власти – критику действий Уляны Супрун и все, что связанно с реформой под ее руководством.

В связи с этим, не очень ясно - как он собирается наладить работу Минздрава, да еще и в условиях эпидемии коронавируса. А именно министр является в этой ситуации ключевой фигурой. Очередной "проходной" министр может добить и без того? находящеюся в плачевном состоянии? систему здравоохранения.

Политический выбор

Объяснить столь нелогичные действия власти могут разве что, стоящие за ними, политические договоренности. Максим Степанов – в украинской политике человек не новый и давно "оброс" полезными политическими связями – один из таких бизнес-партнер Игоря Коломойского и бывший губернатор Одесской области, а ныне народный депутат из группы "За майбутнє" Игорь Палица. Помимо прочего, он также является кумом нардепа.

Отмечалось, что в 2017 году именно Палица сыграл не последнюю роль в назначении Степанова в Одессу. В последующем демарше против пятого президента Петра Порошенко во время президентской кампании также указывают на влияние Палицы, или скорее его бизнес-партнера Коломойского. Напомним, тогда во время предвыборной кампании Степанов обвинил Порошенко в подкупе избирателей и отказался поддерживать действующего президента на выборах. В итоге Одесская область дала Порошенко всего 9% в первом туре.

Впрочем, не всегда Степанов был "в оппозиции". На первом этапе своего губернаторства он открыто "вписывался" за тех, кого курировала власть. Например, за одесского националиста Сергея Стерненко. В 2017 году он оказался в СИЗО за организацию массовых беспорядков, после чего Степанов внес за него залог в 600 тысяч гривен. И назвал это "человеческой реакцией на несправедливость".

После увольнения с Одесской ОГА, по всей вероятности, опредленную роль Палица сыграл и в назначении Степанова на должность министра уже при новой власти. По информации экс-нардепа и журналиста Сергея Лещенко, кандидатуру Степанова пролоббировал глава МВД Арсен Аваков и поддерживал непосредственно Игорь Коломойский.

Впрочем, первая попытка голосования за Степанова в Верховной раде провалилась, но в этот же день с помощью голосов нардепов от "Оппозиционной платформы - За життя" – ему все же удалось заступить на должность. Как отмечает в комментарии РБК-Украина политолог Владимир Фесенко, голосование за назначение Степанова было показательным и свидетельствует о его поддержке не со стороны Коломойского, а именно ближайшего окружения Виктора Медведчука. "Как известно, пророссийские силы всегда интересовались Одессой. Не исключаю, что во время своего губернаторства Степанов заручился их опредленной поддержкой", - сказал политолог.

Министр на миллион

Как уже отмечалось, медицинского стажа у Максима Степанова нет. После университета он почти сразу пошел по коммерческой линии, и в 24 года занял высокий пост заместителя генерального директора торговый дом "Газ Украины", который входит в структуру НАК "Нафтогаз", затем работал в налоговой, а с 2011 по 2016 год - возглавлял ГП "Полиграфкомбинат Украина", который изготавливает бланки официальных документов украинцев: паспорта, трудовые и медицинские книжки. Это предприятие, в частности, обвиняют и в теневых схемах вывода валюты из Украины в эквиваленте на сумму 500 млн гривен в год.

Согласно декларации Степанова, которую тот подавал в мае 20109 года перед увольнением с должности губернатора Одесской ОГА, чиновник является владельцем люксовых машин и активов, которые в более, чем 10 раз превышают его доходы, о чем сказано непосредственно на сайте НАПК.

Так, жене Степанова Наталье принадлежит огромная квартира в Киеве (341 кв.м), парковочное место там же, в то время как на Степанова оформлена квартира в Одессе на 196,3 кв.м. Передвигается губернатор на Range Rover 2014 года, жена — на Lexus GX460 2013 года и Lexus GX450 2016 года. Примечательно, что в новой декларации 2020 года, перед назначением в министерство, квартира в Одессе исчезла из декларации, зато появился Lexus GX470 2005 года.

В прошлом году чета Степановых получил доход в размере почти 5,8 миллиона гривен. Большую часть этой суммы министр выручил от процентов по вкладу в "Ощадбанке"- 2 831 151 грн и 894 970 по вкладу жены. В то же время, жена Степанова задекларировала 1,6 млн дохода от занятия предпринимательской деятельностью.

При этом, официальная заработная плата по основному месту работы – Одесская ОГА – всего 87 807 грн. В то же время, жена Степанова, заработала в "Институте нефрологии НАМН Украины" 203 965 грн (порядка 17 тыс. ежемесячно), и еще 53 211 – за работу по совместительству в НМУ им. Богомольца.

На банковских счетах и наличными у нынешнего министра здравоохранения и его жены хранится 47 тысяч долларов, 16,5 тысяча евро и 27,6 млн грн. Годом ранее на счетах Степановых было почти 111 тысячи долларов, 51 тысяча евро и 23,8 млн грн.

Наталья и Максим Степановы также владеют семнадцатью предметами роскоши: часами марок Rolex, Breguet, Piaget, Girard-Perregaux; ювелирными украшениями марок Mauboussin, Cartier, Van Cleef & Arpels. У Степановой есть две шубы от Marco&Vanoll и Loro Piana.

Коррупционные скандалы

Помимо спорной, самой по себе, политической фигуры Степанова и явно его не соответствие политике "молодых" лиц в правительстве, он уже успел отличится несколькими скандалами на посту министра. И в отличие от своего предшественника, которого больше критиковали за неосторожные высказывания, Степанов стал фигурантов скандалов коррупционных.

Так, в день назначения Степанова на должность главы Минздрава его супруга зарегистрировала медпредприятие, которое намерено поставлять украинцам необходимые препараты и технику для лечения коронавируса. Данные об этом появились в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений Министерства юстиции Украины 30 марта.

Сам же Степанов назвал информацию о созданной компании "под его назначения" - манипулятивной и заявил, что деньги, которые будут потрачены на строительство центра, являются личными сбережениями его и его семьи.

"Зная, что у меня есть средства, вы можете быть спокойны - я пришел на должность министра не для того, чтобы нажиться, а для того, чтобы провести реальные изменения и помочь стране. Мой опыт в бизнесе - преимущество, это опыт, который я использую для построения эффективной системы здравоохранения в Украине", - написал министр.

Однако, следующий скандал при его непосредственном участии возник как на раз на почве вероятного "дерибана" государственных средств. Так, нардеп из "Голоса" Александра Устинова и госпредприятие "Медицинские закупки Украины" обвиняют Министерство здравоохранения и министра Степанова в проведении непрозрачного тендера на приобретение защитных костюмов для врачей. Они отмечают, что вместо того, чтобы приобрести костюмы у украинского производителя, Минздрав объявил новый тендер с не озвученным ранее условием и решил приобрести костюмы китайского производства на 40% дороже у неизвестного посредника.

"Волонтеры покупают для украинских врачей костюмы примерно за 200 гривен, медучреждения в регионах тоже находят костюмы защиты по 200−300 гривен. В том же ценовом диапазоне закупало и государственное предприятие Медицинские закупки Украины, которое нашло костюмы напрямую у производителя по 245 гривен. Однако Минздрав за ночь изменил закупочные планы и увеличил цену до 500 гривен за один костюм", - рассказала исполнительный директор благотворительного фонда "Пациенты Украины" Инна Иваненко.

В общественной организации Центр противодействия коррупции также считают, что условия тендера Минздрав изменил исключительно, чтобы взять закупки под собственный контроль.

В свою очередь, Устинова обратила внимание на то, что новость о том, что Медицинские закупки якобы собирались приобрести для украинских медиков защитные костюмы сомнительного качества, распространяло информационное агентство УНИАН, которое также входит в холдинг 1+1, принадлежащий Игорю Коломойскому. "Рупором" министерства стала замминистра Светлана Шаталова, которая, к слову, работала со Степановым, как на полиграфкомбинате, так и в Одесской ОГА.

Тень на президента

По словам Владимира Фесенко, постоянные проблемы и коррупционные скандалы в Минздраве - ахиллесова пята каждого президента, и любому министру продержаться в кресле там и, тем более, заручиться поддержкой власти и общественности - крайне трудно.

Впрочем, отмечает эксперт, сейчас в ведомстве больше всех выделяется главный санитарный врач Виктор Ляшко, который согласно последним соцопросам, пользуется доверием 41% опрошенных украинцев, что является самым высоким показателем доверия граждан среди действующих и бывших руководителей медицины.

"Более того, лишь 19% респондентов не знают, кто он. Это, конечно, следствие, ежедневных брифингов, но не каждый может похвастаться такой поддержкой. Насколько мне известно, Степанов с ревностью относится к такой "народной поддержке" Ляшко. Но в министерстве и так немало проблем, на которых министру следовало бы сконцентрировать внимание ", - отметил эксперт.

Так или иначе, подобные коррупционные скандалы при участии Степанова существенно бросают тень на президента Зеленского, которой согласно последним соцопросом и без того теряет поддержку избирателей. И несмотря на то, что самого президента в коррупции до сих пор не уличили, и, скорей всего, вряд ли уличат, непоследовательная и неосторожная кадровая политика и "удобные" министры, которые в большей степени являются политическим "компромиссом" с теми или иными бизнес-группами - мало чем помогут стране и президенту.