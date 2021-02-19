Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ

Попытки сместить Артема Сытника с поста директора НАБУ начались еще при прошлой власти. Так, в декабре 2017 года депутаты правящей коалиции "БПП" и "Народного фронта" разработали проект закона, который существенно упрощал увольнение главы Антикоррупционного бюро. После резко негативной реакции международных партнеров документ сняли с рассмотрения.

Кроме того, в 2019 году полиция составила на Сытника админпротокол о коррупционном правонарушении за незадекларированный отдых на охотничьей базе в Ровенской области. За это директора бюро оштрафовали и внесли в реестр коррупционеров. Указанный факт неоднократно использовали депутаты Рады уже нынешнего созыва, требуя отставки директора НАБУ, но безуспешно.

Новый виток противостояния случился во второй половине 2020 года. Теперь уже на "острие атаки" оказались представители судебной системы. В августе Конституционный суд признал указ о назначении Сытника не соответствующим Основному закону, а в сентябре прошлого года и вовсе отменил большинство ключевых норм закона о НАБУ.

Основание для таких кардинальных действий судей – это отсутствие в Конституции полномочий президента назначать директора Антикоррупционного бюро. Окружной административный суд Киева "подхватил эстафету" и в октябре обязал Минюст изменить в реестрах данные о руководстве НАБУ.

Министр юстиции Денис Малюська тогда заявил, что его ведомство не намерено исполнять такое решение ОАСК. Сам Сытник связал эти нападки с принципиальной позицией детективов НАБУ в уголовных производствах против политиков, судей и олигархов.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, в конце осени пообещал послам G7, что решения судов не повлиют на работу директора бюро. Однако Минюст в середине февраля внес в Раду проект закона, который прямо предусматривает отстранение Сытника от должности.

Проблема в имени

Что предлагается в этом документе? Новый законопроект забирает у президента право назначать директора НАБУ и передает его Кабмину. Само бюро станет органом исполнительной власти "со специальным статусом".

Меняется и принцип формирования конкурсной комиссии для отбора нового руководителя ведомства. Из нее исключаются представители парламента и президента, их функции переходят к СНБО и Кабмину.

Впрочем, самая резонансная норма спрятана в переходных положениях документа. Согласно ей, с момента вступления в силу нового закона о НАБУ полномочия Сытника начнет исполнять его первый заместитель. Сейчас эту должность занимает Гизо Углава. То есть в случае принятия законопроекта Сытник будет отстранен на неопределенное время.

Министр Денис Малюська в комментарии РБК-Украина признает, что все проблемы вокруг законопроекта упираются исключительно в персону Артема Сытника. По его словам, депутаты парламента наотрез отказываются урегулировать законодательные пробелы в функционировании НАБУ.

Первый вариант документа, в котором не шла речь о смене руководителя, был внесен в Раду в ноябре, но не прошел даже профильный комитет. Новый проект, по мнению министра, сбалансирован и главное – имеет большие шансов на поддержку депутатов из-за их "крайне негативного отношения" к Сытнику.

"В том виде, в котором он (законопроект, – ред.) сейчас есть, он может быть принят достаточно быстро. С одной стороны – потому что это выполнение программы с МВФ, а с другой – достаточно много людей в Раде ненавидят Сытника и готовы голосовать за что угодно, лишь бы там только была норма, которая лишит его полномочий", – рассказал министр РБК-Украина.

Малюська отметил, что определенная спешка в действиях правительства при подготовке этого документа присутствует. Но она связана с тем, что принять закон о НАБУ нужно до получения транша Международного валютного фонда. По его словам, правительство уже около месяца обсуждает этот законопроект с МВФ и пока что получило от него только ряд "технических замечаний", но никаких возражений по сути документа.

Ключевая дискуссионная норма в этих переговорах, говорит Малюська, это процедура формирования конкурсной комиссии для избрания нового директора НАБУ, а не статус нынешнего главы. Министр уверяет, что не обращает внимания на политические и эмоциональные заявления депутатов, связанные с его законопроектом.

"Мне, на самом деле, не очень интересно, какие у кого отношения с НАБУ, какие эмоции вокруг этого бурлят. Единственное, что меня интересует в этой истории – это то, что ненависть отдельных депутатов к главе НАБУ может нам добавить необходимое количество голосов, чтобы принять хороший закон, который устроит все экспертное сообщество", – заявил он.

Единодушие в парламенте

Замысел министра сыграть на личном отношении депутатов к персоне Сытника, действительно, может сработать. Так, большинство опрошенных РБК-Украина представителей депутатских фракций и групп заявили, что не анализировали текст законопроекта (текст был опубликован на сайте Рады только около 12:00 в среду, 17 февраля, – ред.), но всячески поддерживают увольнение или отстранение Сытника от должности.

Замглавы комитета по антикоррупционной политике Галина Янченко ("Слуга народа") отметила РБК-Украина, что урегулирование законодательных пробелов в деятельности НАБУ должно быть важнее каких-либо персоналий, в том числе и Сытника. Она призывает "мыслить глобальнее" в этом вопросе.

"Я считаю, что если мы принимаем законопроекты о создании институций, то необходимо говорить об их судьбе, об их работе хотя бы на 10-20 лет, а не о конкретных фамилиях. О фамилиях говорят те люди, которые не уверены, что Украина – достойная страна, в которой могут работать госинституты, а не ручное управление", – сказала она.

Янченко подчеркивает, что ситуация с Сытником должна быть "урегулирована" и приведена в соответствие с Конституцией. При этом она признает, что фракция и профильный комитет еще не рассматривали законопроект Кабмина. Когда это может произойти, еще неизвестно.

Во второй по численности фракции парламента – "Оппозиционной платформе - За життя" (ОПЗЖ) – еще не обсуждали конкретный проект закона, но согласны с тем, что действующий директор НАБУ должен покинуть свой пост.

"Эту норму (об отстранении Сытника, – ред.) мы поддерживаем в обязательном порядке. Мы поддерживали ранее соответствующие мнения Конституционного суда и Окружного админсуда Киева о том, что Сытник не имеет права исполнять свои полномочия. Не понимаю, почему до сих это не было сделано", – заявил изданию депутат от ОПЗЖ, член антикоррупционного комитета Анатолий Бурмич.

Он также уточнил, что необходимо досконально изучить новую процедуру формирования конкурсной комиссии по отбору директора НАБУ. По его словам, из этого процесса нужно полностью исключить "грантоедов" и представителей международных организаций. Текущий проект закона предусматривает, что "международников" в комиссии будет трое из девяти членов.

В "Европейской солидарности" также еще не сформировали единую позицию по этому документу. Но представитель фракции Алексей Гончаренко заявил РБК-Украина, что Артем Сытник однозначно должен быть уволен со своей должности.

"Его надо уволить, потому что он признан украинским судом коррупционером. Это недопустимо, чтобы коррупционер был директором Антикоррупционного бюро", – сказал парламентарий.

В то же время он опасается, что новый порядок формирования конкурсной комиссии может привести к избранию директора НАБУ, подконтрольного президенту и его офису.

Нардеп от "Батькивщины" Сергей Евтушок также выступает за увольнение Сытника. Он апеллирует все к тому же факту внесения директора НАБУ в реестр коррупционеров. Кроме того, депутат недоволен некоторыми методами работы детективов бюро, в их числе провокация взяток и прослушка чиновников.

"Я лично считаю, что такой человек как Сытник, который находится в реестре людей, которые привлекались к ответственности, не может возглавлять такой орган, на который возлагают большие надежды в борьбе с коррупцией", – заявил изданию нардеп. Но решения фракции по этому вопросу еще не было, отметил Евтушок.

Сопредседатель депутатской группы "Партия "За майбутнє" Тарас Батенко отказался высказать свое отношение к судьбе директора НАБУ и соответствующему законопроекту. "Мы еще не принимали решение относительно него на заседании группы", – объяснил он.

А вот представитель другой депутатской группы – Сергей Шахов из "Довиры" уже определился. Он отметил, что безусловно поддержит правительственный документ и отстранение Сытника.

"От имени группы сказать не могу, но лично от себя, я бы вообще разогнал все антикоррупционные органы и вообще все силовые ведомства. Потому что люди сейчас не доверяют ни власти, ни Кабмину, ни парламенту, ни силовикам. Я голосовал за все эти антикоррупционные органы, но увы не работает ни САП, ни ГБР, ни НАБУ", – заявил он.

Единственная фракция, которая принципиально выступает против внесенного проекта закона – это "Голос". Ее представитель, первый замглавы антикоррупционного комитета Ярослав Юрчишин считает, что правительственный документ не только не решает проблемы в законодательстве о НАБУ, но и наоборот, добавляет их.

По его мнению, принятие закона приведет к "двоевластию" в бюро, так как первый замдиректора начнет исполнять полномочия руководителя, но действующий глава Артем Сытник не будет отстранен от должности в установленном законом порядке.

"На самом деле, законопроект очень слабый, технически подготовлен очень некорректно", – резюмировал депутат в комментарии РБК-Украина.

Подковерные игры

Более того, Юрчишин уверяет, что данный законопроект появился вовсе не с целью урегулировать законодательство. По его словам, подготовить документ, устраняющий Сытника от руководства НАБУ, распорядился лично Владимир Зеленский. Якобы президент недоволен тем, что бюро открыло дело против министра здравоохранения Максима Степанова.

В начале февраля детективы НАБУ зарегистрировали уголовное производство по факту возможных злоупотреблений руководства Минздрава при закупке у Китая вакцин от коронавируса. Степанов назвал обвинения безосновательными и заявил о попытке сорвать начало вакцинации в Украине.

"Зеленского убедило его окружение, а именно (глава Офиса президента, – ред.) Андрей Ермак и (замглавы ОП, – ред.) Олег Татаров, что именно деятельность НАБУ блокирует поставку вакцины. То есть просто соврали ему. Соответственно, это была реакция президента на это", – утверждает депутат Юрчишин, не раскрывая источник такой информации.

В Офисе президента отрицают обвинения в свой адрес и опровергают связь между расследованием о вакцинах и законопроектом о НАБУ.

"Этот законопроект связан только с тем, что ещё с прошлого года существует необходимость устранить несоответствия между нашей Конституцией и нормами закона о НАБУ. Можно как угодно оценивать решения Конституционного суда (относительно закона о НАБУ, – ред.), но они требуют от законодательного органа соответствующей реакции. Собственно Кабинет министров и подготовил законопроект – уже второй на эту тему", – объяснил изданию советник главы ОП Михаил Подоляк.

Вопросы о перспективах голосования за этот документ следует адресовать парламенту, уверен он.

"Для президента и для всей команды власти важно в этой истории только то, что НАБУ должно оставаться независимым, политически нейтральным и эффективным органом для борьбы с коррупцией", – добавил Подоляк.

Конспирологическую связь между делом о вакцинах и проектом закона о НАБУ отвергает и автор документа – министр юстиции Денис Малюська. Он утверждает, что законопроект был готов еще 27 января, то есть задолго до того, как появилось производство против Степанова. По его словам, документ тогда же был передан экспертам МВФ и в нем уже была норма об отстранении Сытника от должности.

Министр признает, что западные посольства и международные организации, кроме МВФ, не были знакомы с текстом законопроекта до его публикации. Но объясняет это тем, что именно Фонд – основной партнер для коммуникации по данному вопросу.

"Одновременно вести переговоры с несколькими стейкхолдерами – нереально, потому что кто-то предложит дискутировать одну правку, другой – вторую, а у кого-то будет вообще третье видение. Это как играть в шахматы одновременно с 4 игроками", – отметил Малюська.

В то же время, дипломат одной из стран "Большой семерки" не под запись заявил РБК-Украина, что мало верит в такие совпадения. По его мнению, законопроект Минюста – очередная целенаправленная атака на антикоррупционную систему в стране.

"Мы уже видели подобные вещи. Сейчас имеем очередную попытку – среди многих других – подорвать антикоррупционную инфраструктуру Украины, согласованную с ее международными партнерами. Мы знаем, кто этим занимается: группы корыстных интересов и антиреформистские силы, которые пытаются сбить Украину с ее пути к европейской интеграции", – объяснил он.

По мнению дипломата, атаки на бюро продиктованы угрозой "коррумпированным корыстным интересам” его оппонентов.

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Эту позицию поддерживает и НАБУ. Пресс-служба бюро 18 февраля обнародовала заявление, в котором правительственный законопроект назван шагом к уничтожению ведомства. Особую обеспокоенность антикоррупционеров вызывает "контрольный пакет", который получит Кабмин при отборе нового руководителя бюро и при проведении его аудита.

"Вместо консолидации усилий в борьбе с топ-коррупцией, мы в который раз стали свидетелями очередного объединения властного ресурса для борьбы с НАБУ", – сказано в заявлении.

Первый замдиректора НАБУ Гизо Углава, который в случае принятия закона сможет стать руководителем ведомства, отказался комментировать РБК-Украина свое отношение к этой ситуации.

* * *

Деятельность Антикоррупционного бюро с самого начала его создания в 2015 году была под пристальным вниманием общественности и политиков. На голову детективов и лично руководителя правоохранительного органа с одной стороны сыпались обвинения в "неэффективности", с другой – в политически мотивированных преследованиях.

Впрочем, попытки властей каким-либо образом переформатировать работу бюро также пока не увенчались успехом. И это несмотря на то, что срок полномочий Сытника истекает в следующем году, а законодательные "дыры" не позволяют избрать ему преемника. В такой ситуации работа НАБУ действительно может быть заблокирована основательно и надолго.