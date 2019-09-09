Как уволенный директор "Грандлайт" при помощи правоохранителей пытался вывезти весь склад товаров

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Генеральный директор компании "Сатурн" Михаил Додонов сообщил о схеме корпоративного конфликта и воровства со стороны экс-менеджмента оптовой компании светильников и люстр "Грандлайт" при помощи правоохранителей. Подробности он рассказал в материале для РБК-Украина.

Что произошло

ФОП "Давыдов" (ранее начальник сервиса "Грандлайт") в сговоре с уволенным ранее за крупные хищения директором "Грандлайта" Рейма Александром (по этому поводу Шевченковская полиция возбудила уголовное дело 12019100100006621) подписывают задним числом 5 июля договор купли-продажи, накладные светильников на сумму более 30 млн грн, при этом согласно уставных документов директор не имеет право без протокола акционеров подписывать договора, превышающие 100 тыс. грн, а у ФОП Давыдова вообще по закону ограничение годового оборота до 1,5 млн грн.

Затем они вместе в середине августа приезжают на государственную базу Госрезерва "Прогресс" с требованием переоформить договора аренды на ФОП Давыдова якобы нового "законного" владельца товаров, которые уже принадлежали "Сатурну", поскольку ранее были отгружены "Грандлайтом" по НДС накладным с актом сверки и взаимозачета по оказанной ранее финансовой помощи со стороны "Сатурна".

После изучения документов и законного отказа со стороны руководства "Прогресса" переоформить договора, Давыдов и Рейма решили рейдерским путем завладеть чужим товаром и в СМИ обвинить пострадавшую сторону - Громыко Александра - в рейдерстве.

Для этого оказалось достаточно "купить" следователя полиции, а также "решить вопрос" с судьей районного суда который вынес заведомо незаконное решение об аресте всего товара с номером 760/24359/19.

Несмотря на то, что в решении суда нет ни слова про их вывоз и передачу на хранение на другую складскую базу, следователь полиции Соломенского района приезжает на базу Госрезерва "Прогресс" вместе с Давыдовым и Рейма в сопровождении десяти фур и вскрыв склады "Сатурна" начинают быструю и беспорядочную загрузку товара, которая была похожа на ограбление.

На вопрос руководства "Сатурна" о попытках вывоза чужого товара, следователь ответил, что это происходит на основании уголовного производства, которое он расследует. Он принял решение передать арестованный судом товар на хранение ФОП Давыдову. Тот факт, что Давыдов в данном уголовном деле фигурирует как заинтересованное лицо, следователя нисколько не смутило.

В это же время сам Давыдов помогал грузчикам загружать фуры. При этом ни следователь, ни кто либо другой даже не пытался считать загруженный товар.

В связи с сложившейся ситуацией, директор "Сатурна" обратился к журналистам. Стоить отметить, что после приезда телевидения загрузка товара сразу прекратилась и следователь исчез в неизвестном направлении.

Успев за это время загрузить пять фур, Давыдов сел за руль первой фуры и приказал остальным четверым водителям следовать за ним. Он ускорился и попытался пробить шлагбаум, чтобы выехать с территории складской базы. Однако охранник выскочил перед шлагбаумом и Давыдов остановился, на этом ограбление складов остановилось.

За несколько недель до этого Давыдов Андрей напал на кладовщиков "Сатурна" и применил слезоточивый газ, после чего полиция Соломенского района возбудила уголовное дело, а перед этим он же проник в офис "Грандлайта" и с подельниками выкрал документы и компьютеры. По этому эпизоду также открыто уголовное дело, но уже в Киево-Святошинской районой полиции с номером 12019110200003665.

Как оказалось, Александр Ли вместе с Давыдовым Андреем по непонятным причинам трижды меняли свои фамилии, от рождения они оба были Цывкины.

Как все начиналось

Сегодняшняя история вокруг ООО "Грандлайт" началась еще в 2001 году, когда Громыко принял к себе на работу Александра Ли, который работал в Китае около года, а потом ушел в крупную российскую компанию.

Спустя 10 лет в 2011 году Ли предложил заняться оптовыми поставками светильников и люстр из Китая. Жена Александра Громыко Ольга решила открыть с Ли этот совместный бизнес 50 на 50%, зарегистрировав "Грандлайт". Согласно партнерскому договору, Ли Александр, проживая в Китае, отвечал за закупки светильников и люстр под брендом Altalusse по самым низким ценам на различных китайских фабриках. В свою очередь семья Громыко, вкладывая свои деньги, отвечали за менеджмент в Украине и реализацию товара путем вхождения в крупные торговые сети.

Стоит отметить, что бизнес был достаточно прибыльный и в последние годы семья Громыко не занимался оперативным управлением компанией, чем, видимо, и решил воспользоваться Александр Ли. Со своим родным братом близнецом Давыдовым Андреем и другом детства директором ООО "Грандлайт" Рейма Александром они утвердили план захватить и обнулить компанию, оставить семью Громыко ни с чем.

После того, как Ольга и Александр Громыко весной 2019 года узнали от лояльных менеджеров "Грандлайта", что товар вовсю продается за неучтенную наличку и полученные деньги делят директор Рейма и Давыдов, работавший простым мастером по ремонту светильников, было принято решение о проведении полной инвентаризации складов и последующего увольнения директора Рейма Александра.

Однако Ли Александр попросил не делать этого и во время своего майского приезда в Украину предложил Громыко выкупить оставшиеся 50% "Грандлайта" за 1 млн долларов. Соответствующий протокол о намерениях был подписан и Ли оставил доверенность юристам о выходе из акционеров.

Однако после того, как бухгалтер "Сатурна" получила доступ к базе "Грандлайта", выяснилось, что компания уже стоит ноль целых ноль десятых, поскольку Ли и Рейма, воспользовавшись отсутствием контроля со стороны Громыко, выпотрошили всю компанию и собственных активов в ней попросту не было. При этом была огромная задолженность перед Чешской компанией Altalusse, которая на 100% принадлежит Александру Ли.

Объяснения этому факту Ли обьяснил сложностью подготовки документов от китайских фабрик и поэтому для украинской таможни он добавил свою фирму прокладку "Алталюссе Чехия", которая якобы ставила лишь 1% наценки на документальных поставках в "Грандлайт".

Однако Громыко решил отправить трех своих менеджеров на всемирную выставку светильников в Китае в начале июня. По словам Громыко, на мероприятии выяснилось, что за все годы "партнерства" Ли Александр "своровал" у него около 3 млн долларов, поскольку чешская фирма Ли, на которой работает только один человек ставила наценку 30-40% и "заработала" на "Грандлайте" 6 млн долларов.

На выставке китайцы, понимая, что разговаривают с менеджерами "Грандлайта", открыто показывали прошлые цены отгрузок на светильники Altalusse и тем самым удивили менеджеров, которые поняли, что один из акционеров "Грандлайта" - Ли Александр - фактически все эти годы обворовывал свою же компанию и второго равноправного акционера.

После такого уличения Ли Александр согласился выйти из акционеров и просто быть одним из поставщиков "Грандлайта". Но после переоформления компании "Грандлайт", согласно доверенности, Ли понял, что покупать новый товар у него никто не собирается, поскольку напрямую в Китае цены намного ниже.

После этого Ли решил завладеть всеми активами компании, подключив при этом влиятельных адвокатов из Днепра, которые, похоже, и предложили решить вопрос радикальным способом и после проваленных попыток дважды менять реестр через краденные ключи госрегистраторов они оформляют задним числом фиктивные документы на ФОП Давыдова и обвиняют Громыко в СМИ.

На данный момент против Рейма и Давыдова поданы ряд новых заявлений от складской базы "Прогресс", "Сатурна" и лично Громыко в полицию Киево-Святошинского, Соломенского и Шевченковского районов. Идет следствие и есть надежда, что виновные в преступлениях будут наказаны, а помогавшие в "рейдерской атаке" следователь и судья будут уволены.