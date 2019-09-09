Як звільнений директор "Грандлайт" за допомогою правоохоронців намагався вивезти весь склад товарів

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Генеральний директор компанії "Сатурн" Михайло Додонов повідомив про схему корпоративного конфлікту та крадіжки з боку екс-менеджменту оптової компанії світильників і люстр "Грандлайт" за допомогою правоохоронців. Подробиці він розповів в матеріалі для РБК-Україна.

Що сталося

ФОП "Давидов" (раніше начальник сервісу "Грандлайт") у змові з звільненим раніше за великі розкрадання директором "Грандлайта" Рейма Олександром (з цього приводу Шевченківська поліція порушила кримінальну справу 12019100100006621) підписують заднім числом 5 липня договір купівлі-продажу, накладні світильників на суму понад 30 млн грн, при цьому згідно зі статутними документами директор не має права без протоколу акціонерів підписувати договори, що перевищують 100 тис грн, а у ФОП Давидова взагалі за законом обмеження річного обороту до 1,5 млн грн.

Потім вони разом в середині серпня приїжджають на державну базу Держрезерву "Прогрес" з вимогою переоформити договори оренди на ФОП Давидова нібито нового "законного" власника товарів, які вже належали до "Сатурну", оскільки раніше були відвантажені "Грандлайтом" з ПДВ накладними з актом звірки та взаємозаліку по наданій раніше фінансовій допомозі з боку "Сатурна"

Після вивчення документів і законної відмови з боку керівництва "Прогресу" переоформити договори, Давидов і Рейма вирішили рейдерським шляхом заволодіти чужим товаром і в ЗМІ звинуватити постраждалу сторону - Громико Олександра - у рейдерстві.

Для цього виявилося достатньо "купити" слідчого поліції, а також "вирішити питання" з суддею районного суду який виніс завідомо незаконне рішення про арешт всього товару з номером 760/24359/19.

Незважаючи на те, що в рішенні суду немає ні слова про їх вивезення та передачу на зберігання на іншу складську базу, слідчий поліції Солом'янського району приїжджає на базу Держрезерву "Прогрес" разом з Давидовим та Рейма в супроводі десяти фур і розкривши склади "Сатурна" починають швидке і безладне завантаження товару, що було схоже на пограбування.

На питання керівництва "Сатурна" про спроби вивезення чужого товару, слідчий відповів, що це відбувається на підставі кримінального провадження, яке він розслідує. Він прийняв рішення передати заарештований судом товар на зберігання ФОП Давидову. Той факт, що Давидов в даній кримінальній справі фігурує як зацікавлена особа, слідчого анітрохи не збентежило.

В цей же час сам Давидов допомагав вантажникам завантажувати фури. При цьому ні слідчий, ні хтось інший навіть не намагався вважати завантажений товар.

У зв'язку з ситуацією, директор "Сатурна" звернувся до журналістів. Варто відзначити, що після приїзду телебачення завантаження товару відразу припинилася і слідчий зник у невідомому напрямку.

Встигнувши за цей час завантажити п'ять фур, Давидов сів за кермо першої фури і наказав решті чотирьом водіям слідувати за ним. Він прискорився і спробував пробити шлагбаум, щоб виїхати з території складської бази. Однак охоронець вискочив перед шлагбаумом і Давидов зупинився, на цьому пограбування складів зупинилося.

За кілька тижнів до цього Давидов Андрій напав на комірників "Сатурна" і застосував сльозогінний газ, після чого поліція Солом'янського району порушила кримінальну справу, а перед цим він проник в офіс "Грандлайта" і зі спільниками викрав документи і комп'ютери. По цьому епізоду також відкрито кримінальну справу, але вже в Києво-Святошинської районой поліції з номером 12019110200003665.

Як виявилося, Олександр Лі разом з Давидовим Андрієм з незрозумілих причин тричі міняли свої прізвища, від народження вони обидва були Цивкіни.

Як все починалося

Сьогоднішня історія навколо ТОВ "Грандлайт" почалася ще в 2001 році, коли Громико прийняв до себе на роботу Олександра Лі, який працював у Китаї близько року, а потім пішов у велику російську компанію.

Через 10 років у 2011 році Лі запропонував зайнятися оптовими поставками світильників і люстр з Китаю. Дружина Олександра Громико Ольга вирішила відкрити цей спільний бізнес 50 на 50%, зареєструвавши "Грандлайт". Згідно з партнерським договором, Олександр, проживаючи в Китаї, відповідав за закупівлі світильників і люстр під брендом Altalusse за найнижчими цінами на різних китайських фабриках. У свою чергу сім'я Громико, вкладаючи свої гроші, відповідали за менеджмент в Україні і реалізацію товару шляхом входження у великі торговельні мережі.

Варто відзначити, що бізнес був досить прибутковий і в останні роки сім'я Громико не займалась оперативним управлінням компанією, чим, мабуть, і вирішив скористатися Олександр Лі. Зі своїм рідним братом близнюком Давидовим Андрієм і другом дитинства директором ТОВ "Грандлайт" Рейма Олександром вони затвердили план захопити і обнулити компанію, залишити сім'ю Громико ні з чим.

Після того, як Ольга та Олександр Громико навесні 2019 року дізналися від лояльних менеджерів "Грандлайта", що товар щосили продається за невраховану готівку і отримані гроші ділять директор Рейма і Давидов, який працював простим майстром з ремонту світильників, було прийнято рішення про проведення повної інвентаризації складів і подальшого звільнення директора Рейма Олександра.

Однак Олександр попросив не робити цього і під час свого травневого приїзду в Україну запропонував Громико викупити решту 50% "Грандлайта" за 1 млн доларів. Відповідний протокол про наміри був підписаний і Лі залишив доручення юристам про вихід з акціонерів.

Однак після того, як бухгалтер "Сатурна" отримала доступ до бази "Грандлайта", з'ясувалося, що компанія вже коштує нуль цілих нуль десятих, оскільки і Рейма, скориставшись відсутністю контролю з боку Громико, спустошили всю компанію і власних активів у неї просто не було. При цьому була величезна заборгованість перед Чеською компанією Altalusse, яка на 100% належить Олександру Лі.

Пояснення цьому факту Лі пояснив складністю підготовки документів від китайських фабрик і тому для української митниці він додав свою фірму прокладку "Алталюссе Чехія", яка нібито ставила лише 1% націнки на документальних постачання в "Грандлайт".

Однак Громико вирішив відправити трьох своїх менеджерів на всесвітню виставку світильників в Китаї на початку червня. За словами Громико, на заході з'ясувалося, що за всі роки "партнерства" Олександр "поцупив" у нього близько 3 млн доларів, оскільки чеська фірма, на якій працює лише одна людина ставила націнку 30-40% і "заробила" на "Грандлайті" 6 млн доларів.

На виставці китайці, розуміючи, що розмовляють з менеджерами "Грандлайта", відкрито показували минулі ціни відвантажень на світильники Altalusse і тим самим здивували менеджерів, які зрозуміли, що один з акціонерів "Грандлайта" - Олександр - фактично всі ці роки обкрадав свою ж компанію і другого рівноправного акціонера.

Після такого викриття Олександр погодився вийти з акціонерів і просто бути одним з постачальників "Грандлайта". Але після переоформлення компанії "Грандлайт", згідно з довіреністю, Лі зрозумів, що купувати новий товар у нього ніхто не збирається, оскільки безпосередньо в Китаї ціни набагато нижчі.

Після цього вирішив заволодіти всіма активами компанії, підключивши при цьому впливових адвокатів з Дніпра, які, схоже, і запропонували вирішити питання радикальним способом і після провалених спроб двічі змінювати реєстр через вкрадені ключі держреєстраторів вони оформляють заднім числом фіктивні документи на ФОП Давидова і звинувачують Громико в ЗМІ.

На даний момент проти Рейма і Давидова подані ряд нових заяв від складської бази "Прогрес", "Сатурна" і особисто Громико в поліцію Києво-Святошинського, Солом'янського та Шевченківського районів. Йде слідство і є надія, що винні в злочинах будуть покарані, а помічники в "рейдерській атаці" слідчий і суддя будуть звільнені.